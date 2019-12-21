 "Найкращий новорічний подарунок": Коболєв про санкції США проти "Північного потоку-2". ФОТО

Про це Коболєв написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Такий вигляд має найкращий передноворічний подарунок для всіх нас", - повідомив Коболєв і опублікував фото із церемонії підписання оборонного бюджету.
Раніше президент США Дональд Трамп схвалив затверджений Конгресом і Сенатом пакет санкцій проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".
Источник: https://censor.net.ua/n3166686
Это ихний пароход кладёт трубу!
Опасливый клиент в банке:
- Какая минимальная сумма вклада?
- 1000 рублей.
- А если банк обанкротится?
- Все вклады застрахованы в страховой компании.
- А если и она обанкротится?
- Есть гарантии государства.
- А если Россия развалится?
- И что, вам жалко на это 1000 рублей?!
а еще в 2018г евробарыги утверждали :
"Остановить строительство "Северного потока-2" уже не удастся, - еврокомиссар ЭттингерПри этом "Газпром" обязан заключить "честную сделку" по транзиту газа Украине.Об этом еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер заявил в интервью изданию Spiegel, фрагменты которого публикует DW, сообщает Цензор.НЕТ.тПо словам еврокомиссара, угрозы американского президента Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о том, что Германия окажется из-за участия в строительстве газопровода в энергетической зависимости от российского газа, не являются основанием для остановки проекта.
Перефразируя это "крылатое выражение", можно вполне уверенно заявить: "Если Зеленский захотел стать Президентом, ему, поневоле, придётся принять на себя атрибуты "президентства" и продолжать политику Порошенко, потому что своей "политики" он не имеет...". ("не имеет" - от слова "вообще"...).
"...не может, по разным причинам...."
К импичменту, который даже не начался это не имеет никакого отношения. демы боятся объявить настоящий импич - они объявили о расследованиях для возможного импичмента...Разумеете разницу?
Омерика памагииииии..
Рашка должна сдохнуть, но продолжать поставлять газ через Украину.....))))
К тому же , это их проблемы ,, мы тут делаем как сами хотим . Что , ровняться на кацапов прикажешь ? Та ну нах .. .
Последняя твоя фраза - супер . Так и должно быть . .
Як і все інше, що роблять зелені мавпочки
"«Нафтогаз» подал в Окружной административный суд Киева иск к правительству Украины с просьбой признать недействительным предоставление американской компании Ukrainian Energy права на разработку Варвинского месторождения в Черниговской области, пишет журнал Time."
9,5 млрд.євро котіку по хвостік !
Уряяяяя!
У нас пять лет на деверсификацию,и развитие собственной добычи.
Пять лет это не передышка, а время на обеспечение собственной добычи,и поиска альтернативных поставщиков,тогда и с Р.Ф,можно будет говорить чисто с экономических сображений.
Просрем на радостях эти пять лет,нам жопа!
Так что не надо сильно радоваться,а начинать работать!
Самое время, начинать жить по законам и по совести, а не по кланово-коррупционным понятиям, которые окружали нас последние 28 лет...
Друзья, давайте поздравим Андрюшу Коболева.
Ведь его ежемесячная зарплата в размере... 31 ТЫСЯЧИ 511 ЕВРО, оказалась самой большой, среди всех руководителей крупнейших Европейских нефтегазовых Компаний.
Например руководитель компании Ofgem из Великобритании получает 26 667 евро в Месяц.
Руководитель Engie из Франции получает 19 667 евро в Месяц. Руководитель Tranzgaz из Румынии получает 18 500 евро в Месяц.
Руководитель Gaz-system из Польши получает 17 250 евро в Месяц.
Руководитель Lietuvos Energijos из Литвы получает 16 417 евро в Месяц.
Не правда ли Впечатляет?
Оказывается в самой бедной стране Европы, самые высокооплачиваемые Чиновники. Настоящий Парадокс.
А если говорить серьёзно, то с этим цирком давно пора Заканчивать. Пора наводить порядок с зарплатами наших государственных служащих и руководителей государственных Компаний.
Пришло самое время, начинать жить по законам и по совести, а не по кланово-коррупционным
понятиям, которые окружали нас последние 28 Лет...
Клизму в моск себе вставь срачно!!
😁
Так что поясняю - мой пост про качество колбасы по 38 грн/кг - это намёк на то, за маленькую зарплату на ответственной высокопрофессиональной должности ты получишь исключительно разворовывание и *******.....во.
Теперь тибе понятно о чём речь?
А тебе врачи говорят??
😁
Непосредственно наблюдаю!
🤗
А попуредныкив , которыя ЗП ему сделали,
таки нада..
😁
Вот интересно - КУДА ЕЁ ДЕНУТ?
а КРИСТАЛЬНО чистые слуги Игрь Валерича...
ЗАЖЫВЕМ!!!!!)))))
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.ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
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И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
https://uploads.disquscdn.com/images/8c0c837fbb166707f009b86942c6a728a3767a583b33f7d7a1b177cdf81c6426.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85bac8a6cb6f1b92807d8fb854cf07bbb6a4994c9dbfcb57b54e1d92b159031b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e90b365804382bdefe2d4507080dbcc17b4f38cbe4ea98d73ca5e1210a1725b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/17c0dbaacbe542ef0e563eafd0ec9d5b29e72aaeb15a40c81216d4d39ceb6646.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/60589***********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/61**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/915e006f3de95340e88360e0418e76e0dc6152044f3f7ac79c43a4d371793b7a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d8663d8b4ff194b06fd596566125515e6a8ab9ead172df453bdf277b46841027.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/02eec44550bfcffb2fab3b4031da8cb3f67775a512e03f4cd33957314dfd5384.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/440487af06d8b37e1b7227d3c2d2afeebad07d3dcb9eaec483004891093aaa78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2f4a5b55150bcf778995b05b4e9370e438aa3d7c9e964ffde564cf4ф
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.ю.
а эти мальчики газовые терористы кушают свои "лимоны" не зря
20 грудня народні депутати Слуги народу відзначили новорічний корпоратив у КВЦ Парковий.
Опубліковано меню закладу.
Салати - від 100 грн до 350 грн, гарячі страви - від 200 до 1850 грн.
Коктейлі коштуватимуть від 200 до 1 500 грн, горілка - від 1 000 до 3 000 грн за пляшку, а віскі - від 1 610 до 35 000 грн за пляшку.
Раніше заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко розповів, щоноворічний корпоратив для партії Слуга народу обійдеться близько 1 000 000 гривень.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20191220-35-tys-grn-za-plyashku-viski-menyu-ta-tsiny-korporatyvu-slugy-narodu/?fbclid=IwAR34UsRICxznjOjr1bYgvV-Bz5GM8mZr56JxYGjxiwTZu0RaS0vru0FXkjY
В дополнение к новости «Швейцарская Allseas остановила СП-2».
Вынужден дать пояснение, т.к. вижу всеобщую эйфорию. Сразу хочу отметить, что, к сожалению, СП-2 будет достроен (т.к. он готов на 87%), вопрос лишь в сроках. И тут, конечно, не очень оптимистично выглядит новость, о том, что вчера был подписан контракт на транзит между Украиной и РФ всего на 5 лет, а не на 10, как мы хотели изначально. И далеко не с теми минимальными объемами, которые мы требовали изначально.
Теперь про санкции США против «СП-2».
Трамп, согласно закона Конгресса о санкциях против РФ, обязан был ввести их еще в 2017г. Или хотя бы в 2018г. (тогда эти санкции были бы эффективны, т.к. строительство только начиналось). Или хотя бы в начале 2019. Но он их, естественно, не ввел, так как игнорирует закон. Теперь эти санкции Конгресс включил в оборонный бюджет на 2020г (свыше $700 млрд на ВС США) и, естественно, Трамп не мог не подписать военный бюджет и оставить ВС без финансирования.
Поэтому лукавят СМИ и блогеры, когда говорят - Трамп подписал санкции против СП-2. Корректно говорить. - он подписал оборонный бюджет США, в который включен раздел о санкциях против СП-2.
А это тот известный закон CAATSA, который Трамп подписал в августе 2017г и не выполнял и не выполняет ( https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2007486786151620&id=100006709539652 )
Тем самым он дал РФ построить СП2 и сейчас разыгрывает спектакль.
Такова не очень веселая реальность.