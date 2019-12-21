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Все про:Нафтогаз (658) Північний потік (423) Коболєв (197)

 "Найкращий новорічний подарунок": Коболєв про санкції США проти "Північного потоку-2". ФОТО

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв прокоментував підписання президентом США Дональдом Трампом закону про оборонний бюджет на 2020 рік, який передбачає санкції проти "Північного потоку-2".

Про це Коболєв написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Такий вигляд має найкращий передноворічний подарунок для всіх нас", - повідомив Коболєв і опублікував фото із церемонії підписання оборонного бюджету.

Найкращий новорічний подарунок: Коболєв про санкції США проти Північного потоку-2 01

Також читайте: Швейцарська компанія Allseas зупинила участь у будівництві "Північного потоку-2"

Раніше президент США Дональд Трамп схвалив затверджений Конгресом і Сенатом пакет санкцій проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Найкращий новорічний подарунок: Коболєв про санкції США проти Північного потоку-2 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166691
 
   
 Топ коментарі
 
От кацапи тому вчора і підписали угоду на транзит, бо нині підписувати довелося б вже без своїх "хотєлок" про відмову України від позовів. Зєлєнскій, поспішивши з підписанням, знову спас кацапів, як з моряками.
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Таки так!Зеленський ще раз врятував рашистів,поспіхом підписавши контракт по газу,навіть не поставивши політичні вимоги до РФ,вийти з хоча би з окупованого Донбасу.Це вже не перший раз здає українські інтереси!Чий він Слуга!? Бо навіть язик не повертається назвати його нашим Президентом!Вже видно,що він й року тепер не "протяне"!Геть від влади!
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И не посперечаєшся. Дякуємо Дяді Сему. Мері Крісмас!
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А что же зелики? Срок контракта снижен до 5 лет. Объемы снижены,и реверс будет невозможен. Закупать придется у кацапни напрямую. 3 млрд.? Так скоро из Лондонского суда подоспеет приговор по "долгу януковоща". Как бы не пришлось их назад вернуть. А от остальных исков отказались. "Перемога" или как?
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Потому что излишков не будет,которые Европа нам продавала. Сейчас качают около 90 млрд.куб.,а в следующем году 65млрд. Потом вообще по 40 млрд.
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Не правильно. В Европу Газпром не будет качать меньше , наоборот.
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От это почитайте:" Швейцарская компания Allseas, привлеченная к прокладке трубопровода для "Северного потока-2", временно остановила участие в строительстве.
Источник: https://censor.net.ua/n3166686

Это ихний пароход кладёт трубу!
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Есть еще такой корабель "фортуна"...почитай если думать не разучился.))
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Там кстати оказывается есть маленький нюансик - разрешение на прокладку трубы в своих территориальных водах Дания давала таки швейцарской конторе. Потому просто так подогнать взамен другой кораблик не получится без бюрократической волокиты.
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Лизистрата @Lysistrata_by 18 ч.18 часов назад

Опасливый клиент в банке:
- Какая минимальная сумма вклада?
- 1000 рублей.
- А если банк обанкротится?
- Все вклады застрахованы в страховой компании.
- А если и она обанкротится?
- Есть гарантии государства.
- А если Россия развалится?
- И что, вам жалко на это 1000 рублей?!
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Вы уж выберите тактику или договариваться или горю радоваться. Только с коболевым никто не свдитьс уже за стол. А 340 миллионов он в прошлом году получил
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Зеля мочит в сортире КГБиста.Анекдот из ютуба
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Ребята, признайте заслугу Трампа, то, что он продавливал через республиканцев в сенате с 2018 года и теперь подписал:
а еще в 2018г евробарыги утверждали :
"Остановить строительство "Северного потока-2" уже не удастся, - еврокомиссар Эттингер"Найкращий новорічний подарунок": Коболєв про санкції США проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 637При этом "Газпром" обязан заключить "честную сделку" по транзиту газа Украине.Об этом еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер заявил в интервью изданию Spiegel, фрагменты которого публикует DW, сообщает Цензор.НЕТ.тПо словам еврокомиссара, угрозы американского президента Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о том, что Германия окажется из-за участия в строительстве газопровода в энергетической зависимости от российского газа, не являются основанием для остановки проекта.
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Трамп под импичментом и всякая помощь Украине и выступления против паРаша ослабляют аргументы против Трампа...
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Когда-то умный человек по имени Вольтер сказал: ""Если-бы Сатана захотел стать Богом, ему поневоле пришлось-бы принять на себя атрибуты "божественности"...".
Перефразируя это "крылатое выражение", можно вполне уверенно заявить: "Если Зеленский захотел стать Президентом, ему, поневоле, придётся принять на себя атрибуты "президентства" и продолжать политику Порошенко, потому что своей "политики" он не имеет...". ("не имеет" - от слова "вообще"...).
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Однозначно, стоит уточнить, что президент что-то обязан делать, хочет он того или не хочет, только разница в том, что Порошенко мог делать, а Зелемойский в принципе не может, по разным причинам.
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Немного не так... Порошенко был "политически мотивирован", а Зеленский - нет... Порошенко делал "по желанию", а Зеленский - "по принуждению"... Ведь "принудители" главные сидят не на Банковой, а стоят на "Майдане"...
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Всё - так.
"...не может, по разным причинам...."
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Повторяю - Трампа продавливал через республиканцев в сенате с 2018 года и только теперь сломал сопротивление в конгрессе, где большинство у демократов!
К импичменту, который даже не начался это не имеет никакого отношения. демы боятся объявить настоящий импич - они объявили о расследованиях для возможного импичмента...Разумеете разницу?
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Почему в России всем наплевать на Нафтагаз, а тут целыми днями только о Газпроме и говорят.

Омерика памагииииии..
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Скоро за "ножками Буша" снова в очереди выстраиваться начнете.
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Уже 5 лет стоим. Тут на цензоре писали. И это.. рашка уже развалилась 4 года назад.
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Кстати, почему в загнивающем Евросоюзе, а не на вставшей с колен исторической Родине? "Найкращий новорічний подарунок": Коболєв про санкції США проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2152
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Скорее потому что цензор разрешает пропагандировать флаг БССР, хотя это запрещено законом о декоммунизации, а флаг УССР панически боится. Объясните этот феномен.
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Это не флаг БССР. Остальное -не в тему. У лишнехромосомных все равно туго с пониманием. "Найкращий новорічний подарунок": Коболєв про санкції США проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8957
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То что ты серпимолот со звездой замазал, не означает что все другие слепошарые как ты. "Найкращий новорічний подарунок": Коболєв про санкції США проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 495 Флаг БССР как был так и остался.
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Лахта, это не флаг БССР, а весьма похожий, для создания иллюзии социального государства, как аналогия для лохов - Голобородько и Зелемойский.
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Лахта, у тебя звёздочки на флаге США отклеились, зрячий ты наш. :D
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То есть с пропагандой коммунистической символики, со своей стороны, ты уже согласен. Как ты можешь жить после того как грубо нарушаешь закон Украины о декоммунизации?
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Лахта, пропаганда дебилизма под флагом США нисколько не отражает какого-либо твоего отношения к США.
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Я, в отличии от тебя, не нарушаю закон Украины о декоммунизации. А ты, как ярый порохобот, намеренно предал все идеалы Порошенки. Будь у тебя стыд или совесть, то искупил бы свою вину кровью, покончив с собой.
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Лахта, а ты не нарушаешь идеалы деамериканизации паРаша (для лишнехромосомных попроще, а не для детей "элиты" паРаши), выходя с Лахты под флагом США?
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Мне пох, я ведь не почитатель Порошенки, и тем более -" из орды." А тебя, как мнившего себя порохоботом, расстреляют за предательство и двурушничество. "Найкращий новорічний подарунок": Коболєв про санкції США проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 5747 "Найкращий новорічний подарунок": Коболєв про санкції США проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 5747 "Найкращий новорічний подарунок": Коболєв про санкції США проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 5747
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Знал что руские дебилы, но чтобы до такой степени... Пенсионер безмозглый подрабатывает? Я про леона.
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Это не его флаг. У него власовский триколор. "Найкращий новорічний подарунок": Коболєв про санкції США проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4573
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На свой флаг посмотри. "Найкращий новорічний подарунок": Коболєв про санкції США проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6689
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Потому что есть такой закон природы - когда Гаспрём выигрывает судебные дела , то все кацапСМИ трезвонят об этом на каждом углу . А когда проё....т , то они засовывают языки в задницы и молчат как "рыба об лёд " . "Найкращий новорічний подарунок": Коболєв про санкції США проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8684 .
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Во всех Российских СМИ написано, что Газпром выплатит 3 млрд. Натагазу по решению суда. Ты о чем вообще говоришь ?
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Ну так если все кацапСМИ об этом пишут ,, тогда , почему же ты пишешь что им наплевать на Нафтогаз ? "Найкращий новорічний подарунок": Коболєв про санкції США проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4440 ..
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СМИ передают новости, но никто в России это не обсуждает с утра до ночи. Здесь, на цензоре, не проходит и часа, чтобы не начались обсуждения транзита.

Рашка должна сдохнуть, но продолжать поставлять газ через Украину.....))))
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Так что же ты от них хочешь , чтобы они обсуждали то как их " нагнул" Нафтогаз "Найкращий новорічний подарунок": Коболєв про санкції США проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7180 .? Им это обсуждать ,вяличие не позволяет . Вот если бы было наоборот ,, от их восторженного визга , уши закладывало бы .

К тому же , это их проблемы ,, мы тут делаем как сами хотим . Что , ровняться на кацапов прикажешь ? Та ну нах .. .

Последняя твоя фраза - супер . Так и должно быть . .
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для рыжей гниды коболева подарок. а простым смертным украинцам до одного места тот северный поток....
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Зачем тогда надо было спешить с согласованием условий контракта на транзит ? Это же глупо!Надо было продолжать выкручивать руки московской Гэбне, как она в 2009 это делала против Тимошенко! А США -респект.Украине надо учиться у америкосов защищать государственные интересы...
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це не глупо, це - свідомо.
Як і все інше, що роблять зелені мавпочки
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Считаете, что на переговорах по транзиту никто не знал, что санкции будут подписаны? Просто уверен, что именно из-за санкций и угроз исков грязьпром вынужден был пойти на подписание контрактов
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"Нафтогаз" разбушевался "Найкращий новорічний подарунок": Коболєв про санкції США проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 5413
"«Нафтогаз» подал в Окружной административный суд Киева иск к правительству Украины с просьбой признать недействительным предоставление американской компании Ukrainian Energy права на разработку Варвинского месторождения в Черниговской области, пишет журнал Time."
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Ему лишняя хромосома мешает, как и всем скрепоносным.
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Прєлєстно ! Деньгі потрачєни, занавєс !
9,5 млрд.євро котіку по хвостік !
Уряяяяя!
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СП 2 так или иначе будет достроен.
У нас пять лет на деверсификацию,и развитие собственной добычи.
Пять лет это не передышка, а время на обеспечение собственной добычи,и поиска альтернативных поставщиков,тогда и с Р.Ф,можно будет говорить чисто с экономических сображений.
Просрем на радостях эти пять лет,нам жопа!
Так что не надо сильно радоваться,а начинать работать!
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Работаю . Пилю бесплатно (за дрова) абрикосы , вишни , черешни , яблони , орех у соседей . "Найкращий новорічний подарунок": Коболєв про санкції США проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8766
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Давайте поздравим Андрюшу Коболева
Самое время, начинать жить по законам и по совести, а не по кланово-коррупционным понятиям, которые окружали нас последние 28 лет...

Друзья, давайте поздравим Андрюшу Коболева.
Ведь его ежемесячная зарплата в размере... 31 ТЫСЯЧИ 511 ЕВРО, оказалась самой большой, среди всех руководителей крупнейших Европейских нефтегазовых Компаний.
Например руководитель компании Ofgem из Великобритании получает 26 667 евро в Месяц.
Руководитель Engie из Франции получает 19 667 евро в Месяц. Руководитель Tranzgaz из Румынии получает 18 500 евро в Месяц.
Руководитель Gaz-system из Польши получает 17 250 евро в Месяц.
Руководитель Lietuvos Energijos из Литвы получает 16 417 евро в Месяц.
Не правда ли Впечатляет?
Оказывается в самой бедной стране Европы, самые высокооплачиваемые Чиновники. Настоящий Парадокс.
А если говорить серьёзно, то с этим цирком давно пора Заканчивать. Пора наводить порядок с зарплатами наших государственных служащих и руководителей государственных Компаний.
Пришло самое время, начинать жить по законам и по совести, а не по кланово-коррупционным
понятиям, которые окружали нас последние 28 Лет...
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И это зарплата руководителя компании-прокладки,которую давно пора разогнать.Другими словами не пришей к п.. рукав.
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А гегемоныш, не боишься отравится колбаской, которая стоит 38 грн за килограмм?
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Шооо, опять обостренийо??
Клизму в моск себе вставь срачно!!
😁
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Извини - сразу не сообразил что ты туповат!
Так что поясняю - мой пост про качество колбасы по 38 грн/кг - это намёк на то, за маленькую зарплату на ответственной высокопрофессиональной должности ты получишь исключительно разворовывание и *******.....во.
Теперь тибе понятно о чём речь?
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Дураку всегда охота поспорить, а не понять.
А тебе врачи говорят??
😁
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"Дураку всегда охота поспорить, а не понять." - совершенно с тобой согласен!
Непосредственно наблюдаю!
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Шоб я видел тебя на одной ноге, а ты меня наблюдал одним глазом.
🤗
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Его не за что...
А попуредныкив , которыя ЗП ему сделали,
таки нада..
😁
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Он руководитель... да и новая власть тоже могла бы задуматься
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3 миллиарда долларов - приличная сумма!
Вот интересно - КУДА ЕЁ ДЕНУТ?
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Тем более у власти уже НЕ БАРЫГИ!)))
а КРИСТАЛЬНО чистые слуги Игрь Валерича...

ЗАЖЫВЕМ!!!!!)))))
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.ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
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И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
https://uploads.disquscdn.com/images/8c0c837fbb166707f009b86942c6a728a3767a583b33f7d7a1b177cdf81c6426.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85bac8a6cb6f1b92807d8fb854cf07bbb6a4994c9dbfcb57b54e1d92b159031b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e90b365804382bdefe2d4507080dbcc17b4f38cbe4ea98d73ca5e1210a1725b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/17c0dbaacbe542ef0e563eafd0ec9d5b29e72aaeb15a40c81216d4d39ceb6646.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/60589***********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/61**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/915e006f3de95340e88360e0418e76e0dc6152044f3f7ac79c43a4d371793b7a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d8663d8b4ff194b06fd596566125515e6a8ab9ead172df453bdf277b46841027.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/02eec44550bfcffb2fab3b4031da8cb3f67775a512e03f4cd33957314dfd5384.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/440487af06d8b37e1b7227d3c2d2afeebad07d3dcb9eaec483004891093aaa78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2f4a5b55150bcf778995b05b4e9370e438aa3d7c9e964ffde564cf4ф
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.ю.
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Санкции санкциям рознь. Поэтому Какие конкретно санкции? Против кого конкретно?
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Формула Шредера-Штайнмаера:Выкачать 10 ярдов евро с Газпрома,и остановить поток.
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И в чем подарок, контракт на 5 лет уже подписан, и уже неважно дата окончания постройки СП-2. Суть контракта - на 5 лет, первый год 60 млрд, затем 4 года по 40 млрд, выплата 3 млд долга и отзыв всех прочих исков, тариф поднимут с 2,50 до 3,50.
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Из Кузи сделают трубоукладчик и сварщиков с той же верфи наймут)
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Та есть у россиян трубоукладчик, хоть и не такой мощный как швейцарский. Он укладывал трубы в российских водах Балтики.
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Идёт крупная борьба за передел газового рынка Европы. Американцы, всеми силами, пытаются потеснить РФ в этом направлении..У них не получается , по полной, втюхать европейцам, свой более дорогой сжиженный газ. Отсюда и ноги растут..
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он более дешевый. + на подходе холодный синтез, короче *********** все потратили. Будущее уже наступило *********
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Щиро дякуємо, дядьку Сем !

а эти мальчики газовые терористы кушают свои "лимоны" не зря
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коли вже ці придурки від влади почнуть розраховувати на себе?
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Про новогодние подарки "Найкращий новорічний подарунок": Коболєв про санкції США проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 9776

20 грудня народні депутати Слуги народу відзначили новорічний корпоратив у КВЦ Парковий.
Опубліковано меню закладу.
Салати - від 100 грн до 350 грн, гарячі страви - від 200 до 1850 грн.
Коктейлі коштуватимуть від 200 до 1 500 грн, горілка - від 1 000 до 3 000 грн за пляшку, а віскі - від 1 610 до 35 000 грн за пляшку.

"Найкращий новорічний подарунок": Коболєв про санкції США проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 5354

"Найкращий новорічний подарунок": Коболєв про санкції США проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7910

Раніше заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко розповів, щоноворічний корпоратив для партії Слуга народу обійдеться близько 1 000 000 гривень.

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20191220-35-tys-grn-za-plyashku-viski-menyu-ta-tsiny-korporatyvu-slugy-narodu/?fbclid=IwAR34UsRICxznjOjr1bYgvV-Bz5GM8mZr56JxYGjxiwTZu0RaS0vru0FXkjY
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Эти санкции сильно запоздали. По одной нитке осталось меньше 50 км, по второй - 70. Это безусловно удар, но не нокаут для россиян. Американцы СП-2 не остановят. Немного затянут сроки, сделают проект дороже, это да, но остановить его уже поздно.
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Влад Пономарь
В дополнение к новости «Швейцарская Allseas остановила СП-2».
Вынужден дать пояснение, т.к. вижу всеобщую эйфорию. Сразу хочу отметить, что, к сожалению, СП-2 будет достроен (т.к. он готов на 87%), вопрос лишь в сроках. И тут, конечно, не очень оптимистично выглядит новость, о том, что вчера был подписан контракт на транзит между Украиной и РФ всего на 5 лет, а не на 10, как мы хотели изначально. И далеко не с теми минимальными объемами, которые мы требовали изначально.
Теперь про санкции США против «СП-2».
Трамп, согласно закона Конгресса о санкциях против РФ, обязан был ввести их еще в 2017г. Или хотя бы в 2018г. (тогда эти санкции были бы эффективны, т.к. строительство только начиналось). Или хотя бы в начале 2019. Но он их, естественно, не ввел, так как игнорирует закон. Теперь эти санкции Конгресс включил в оборонный бюджет на 2020г (свыше $700 млрд на ВС США) и, естественно, Трамп не мог не подписать военный бюджет и оставить ВС без финансирования.
Поэтому лукавят СМИ и блогеры, когда говорят - Трамп подписал санкции против СП-2. Корректно говорить. - он подписал оборонный бюджет США, в который включен раздел о санкциях против СП-2.
А это тот известный закон CAATSA, который Трамп подписал в августе 2017г и не выполнял и не выполняет ( https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2007486786151620&id=100006709539652 )
Тем самым он дал РФ построить СП2 и сейчас разыгрывает спектакль.
Такова не очень веселая реальность.
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После фразы, к сожалению, дальше можно не читать, обосралось ваше *****, обосралось по полной
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Когда уже в Украине откажется от совдепии? Не новогодний подарок , а рождественский подарок . Рождество главное , а не Новый год
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Блестящая операция ФПГ Старого Света и Северной Америки под кодовым названием : "Разведи фраера на "бабки" завершилась! Применялось все : "добрые европейцы", "злые америкоссы" и т.д. Российская п*едирация вкинула миллиарды долларов в строительство трубопровода, переводились миллионные транши "лоббистам", покупалась пресса. И вот итог, когда уже "Берлин на горизонте".... СТОП Машина. Трубопровод превращается в..... ненужную трубу на дне Балтийского моря. Приплыли... Подрядчики, для которых оставшийся отрезок трубопровода погоды не делает разбегутся на фоне заявлений Минфина США еще до Рождества. Своих технических возможностей для завершения строительства у П*едерации нет от слова "совсем". Ось така казочка вийшла малятки.
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