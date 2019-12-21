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Все про:Швейцарія (95) Північний потік (423)

 Швейцарська компанія Allseas зупинила участь у будівництві "Північного потоку-2"

Швейцарська компанія Allseas, залучена до прокладання трубопроводу для "Північного потоку-2", тимчасово зупинила участь у будівництві.

Про це фірма повідомила на своєму сайті в ніч на суботу, 21 грудня, відразу після набуття чинності закону про американські санкції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Як зрозуміло з повідомлення, компанія призупинила свою діяльність з прокладання трубопроводу в очікуванні ухвалення закону про оборонний бюджет США. У Allseas також чекають вказівок, що містять "необхідні нормативні, технічні та екологічні роз'яснення від відповідного органу США".

Раніше президент США Дональд Трамп схвалив затверджений Конгресом і Сенатом пакет санкцій проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, штрафні заходи передбачають заборону на в'їзд у США. Крім того, будь-яка власність компаній, що розташовується на території Сполучених Штатів, буде заморожена. Це може вплинути на активи Allseas у Техасі, а також на судна компанії, які курсують у територіальних водах США.

Також читайте: Німеччина не схвалює санкцій США проти "Північного потоку-2", - Меркель

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166686
 
   
 Топ коментарі
 
попросите закончить проект сварщиков из центра судоремонта "Звёздочка" г. Мурманск.. Швейцарская компания Allseas остановила участие в строительстве "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8203
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Американцы дождались когда рашистские оккупанты вольют в трубу по полной, и на финале обломали скрепоносных. Браво Швейцарська компанія Allseas зупинила участь у будівництві "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7708
Швейцарська компанія Allseas зупинила участь у будівництві "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 5975
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Germanija dva raza bolse prodajiot amerikancem cem te oni.Im sami glavny pokupatel jest amerika.Taze uniper imejet biznis amerike ofisy tam toze u nix.Amerikansi mogut zazat nemcev kak sledujet jesly togo zaxocet
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Німеччина пішла проти України, давши згоду на будівництво Північного потоку для транзиту газу в обхід України. Сьогодні прилетів бумеранг кацапам, згодом такий самий прилетить і фріцам.
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молитва не має бути направлена на війну та вбивство. Ми маємо просити Бога не того, щоби росіяни перебили одне одного, а стали думаючими та добрими людьми, яким би було противно йти проти сусідських народів.
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хммм.. ты походу Библию не читал.. особенно Ветхий Завет..
дружок!.. наивность - опасна для жизни..
и мы, украинцы, были наивными, когда верили в дружбу народов и в братский соседский народ.. за это мы расплатились 6 годами войны и тысячами жертв..
так что, повторюсь:
Боженька! сожги Расию и испепели "руский мир".. и пусть мир станет чище!
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ты кацапов жалеешь...?\тебе они мышебраття...?\
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це філософське...
я за правильні звернення дол Бога, інакше можуть бути зворотні результати для тих , хто просить. Бог - це любов.
вони нам вже ніколи не будуть браття - тепер в Україні із покоління в покоління будуть передаватися російські звірства на нашій землі.
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это тебе бог сказал...?\что он любовь...?\
вы ЗЕланутые на всю голову...\иди целуй кацапов...\
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ты Адвокатик хочешь быть Рафиком, который ни в чём не виноват...
да видно что вы латентные ЗЕлебобы уже начали это использовать...
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Идеология "ударили по правой - подставь левую" не работает в современном мире. Уже давно.Это для ничтожеств...
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тому світ і отримав проблеми з кліматом, голодом і тд. І це тільки початок. Треба нова філософія життя.
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США против ЕС - интересно будет понаблюдать, вот только пользоваться одним и тем же инструментом долго не получится, будут искать обходные пути - скользкая дорога, потенциал ЕС не меньше чем у США и чем эта война кончится бог его знает.
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Nenado govorit za vsiu EC mnogyje strani jest za ameriku.Taze Polsa i ecio kak minimum 10 stran EC
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война сша и ес закончилась в 45 подписанием плана маршалла)))
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Da 13 miliardov dolarov ameriki pomoc Germaniji,Angliji,Franciji i drugim.V te vremena i dolar byl drugim
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Ага... Ще яку казку придумаємо..? Допомога США закінчилась на місті Дрезден... Німці вдячні по сьогоднішній день
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Plan Marsala pomoc ekonomike posle vojni 1948-1951 goda.Samuju bolsuju sumu iz nix polucyla Anglija pocti 3.5 milarda dolarov,Francija 2.3 miliarda,Germanija 1.4 miliarda,po 1.2 Golandija i Italija.Vsego 15 stran polucyli dengi dlia pomoci
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Кончится тем ,что немецкий военный карлик начнёт больше денег вкладывать в НАТО.Не хрен на чужом горбу ехать!
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Ты что там - онемеччился? С чего ты считаешь, что из за хотелок Меркель ЕС единым фронтом начнет бодаться с США? Очень многие и в Европе были против Германии в ее старании как можно быстрее построить трубопровод.
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Евро барыг ставили и будут ставить на место - тем более когда бриты ушли из их колхоза
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Da ecio god budet torgovatsia EC s britami i potom uze budet jasno usli oni iz EC ili tolko na bumagax usli.Jest trebovanije te ze k britam kak byli v EC,budet platyt dengi EC.Uvidem poka rano sto to govorit
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А що там дивитись... США вже поставили раком Китай... Тепер черга США
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возможно,вы в чём то и правы
и потенциал это понятие условное
хочу вам со всей ответственностью заявить,что пропасть /в данном случае экономическая/между США и ЕС ,такая же ,как между Украиною и ЕС
вот,если Штаты свой потенциал запустят в реале ,а не на словах,то места всем мало будет
они это делают/не используют потенциал намеренно/,что бы не педалировать ситуацию,поймите - Америку строили очень неглупые люди
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Это ихний пароход кладёт трубу.
Пусть чуток отдохнут!
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Газопровод достроят.
Потери понесут.
Это экономическая война СШП,против остальных участников мероприятия.
У нас контракт сР.Ф.и пять лет ,как будут драться паны нас менее всего интересует.
Хотя справедливости ради надо отметить,что нам СП 2 кость в горле.
Но будет пять лет подумать,как провести нормально деверсификацию,и наладить собственную добычу.
И ничего личного.
И надо поучится у немцев,как отстаивать свои экономические интересы.Так же как и европейцы,которые нам большие друзья,но ничего личного кроме бала!
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ніхто нічого в нас думати не буде - забудьте. Приклад 28 років показує, що в Україні уряди та Президенти не думають далі майбутніх виборів, а то і менше.
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Ну тогда будет очень плохо.
Пому как СП2 будет уже работать во всю.И за пять лет РФ еще может много чего построить.
Ну если думать сами нехотим,за нас это сделают другие!
И все равно кто!Хоть СШП,хоть Р.Ф,хоть ЕС,но не мы,поэтому и считаться с нами никто не будет.
Судьба цветных шерифа не е.... волнует!
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ну так ясно - 28 років кравчуки- кучми-ющенки- януковічі та їх компанії профукали державу , а порошенко довершив ситуацію. То хто з Україною рахується та рахувався?
Така потенційно потужна держава, як Україна за стільки років могла би впливати на світові біржі та індекси аж Доу, а ми нащо впливаємо? я такого не знаю.
Казахстан вибудував за ці роки нову столицю в чистому полі, не думаю, що Казахстан мав кращі стартові умови, ніж Україна.
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Ну,как говаривал старичек Макарыч,маэмо тэ що маэмо.
Но можем и это потерять.
Причем даже не в результате боевых действий,а просто по своей жадности глупости и пронесет,и так сойдет.
Еще немного помайданим и венгры со словаками будут указывать,как нам жить.
Но если собраться и начать наконецто работать,то шансы вылезти из жопы есть.
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Послушай быдло ватное, по твоей писанине видно, что ты из-за паребрика строчишь, нех тут пропаганду твоего ботоксного гнома - ху@ла всем впаривать, твоя Орда-Московия обосралась - уложили на дно моря несколько сот лярдой баксов, отнятых у твоих лаптеногих соотечественников вашим ботоксным кремлевским гебнявым ху@лом, Штаты выждали, пока осталось всего несколько десятков километров уложить и лупанули твою Орду-Московию санкциями. Теперь миллиарды баксов у вас заморожены на морском дне и весь мир вы теперь не сможете шантажировать, гниденыши вы подлые... Швейцарська компанія Allseas зупинила участь у будівництві "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1260 Теперь судьба тебя и твоих цветных аквафрешных "соотечественников" американского шерифа не.... волнует!
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Name Mcstore ничего личного, но что такое "экономическая война СШП" Швейцарська компанія Allseas зупинила участь у будівництві "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6726 и что такое "РФ"?? что это у вас за аббревиатуры такие??? можете расшифровать? и почему не упоминаете про экономическую непрекращающуюся войну Кацапстана со всем миром и с Украиной в первую очередь?
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На этот случай куплен трубоукладчик и имя ему Фортуна. Он и достроит эти 65 км. Медленней правда , но достроит)))
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Петуха с говна слепить разве шо, на больше кацапы не способны))
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Точно, теперь Путлеру надо срочно за пару млрд. зеленых переоборудовать авиалоханку Кузя в трубоукладчик.
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"Всем спасобо-все свободны".Славно попрацювали-кілька лярдів рашки затопили в морі)))Молодці одним словом,молодці)))
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Почему затопили? Откуда такие амурные выводы? Гугли трубоукдадчик ФОРТУНА
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без санкций можно
Фуйлу в зад трубу вставить
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Американцы нагибают кацапоидов , а украинская власть всё сливает в унитаз , идёт на сближение с кацапами ,какието мутные договарники подписывают, патриотов гнобят в тюрьмы сажают ...Парадокс. Україно, Україно, подивись на себе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В твоїй хаті сидить ворог та сміється з тебе.
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В пятницу президент Турции Реджеп ***** Эрдоган заявил про США, - "они без стыда говорят, что введут санкции в связи с "Турецким потоком". Это насилие над нашим народом." Швейцарська компанія Allseas зупинила участь у будівництві "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6109
Турецкий лидер пообещал, что в ответ на санкции обязательно последуют контрмеры.
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турки применят к америке санкции)
ну-ну)разве,шо забросают помидорами)
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Вот что делает с немцами ,американцами и путлером искусная игра на пианине!!Браво ,чудодейственный инструмент!!
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Китайці що хоч протягнуть і побудують, розумна мавпа мовчки спостерігала як бились гіганти, а вона не брала участі в бійці і виграє. Китайцям ті санкції не смертельні, побудують гроші отримають налом мішками.
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Китайцы там не нужны. Россияне перестраховались задолго до этого и отправили туда свой трубоукладчик - Фортуна. Он сейчас стоит у немецкого берега. Ему осталось пройти в двух ветках меньше 100 км. Ну закончат не к новому года. а на месяц позже. После заключения договора на транзит это уже совершенно ничего не меняет
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гы-гы.... засадили мордовцу на пол шишечки....
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Американцы молодцы, подождали пока Газпром вкинул в проект около 8лярдов и заблочили санкциями, вот как надо кацапов нагибать
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Пусть с Кузи делают трубоукладчик))и тамошних сварщиков возьмут))
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Швейцарская компания наверняка заключила договор и теперь обязана его выполнять, иначе сумма неустойки больно ударит финансово. Другое дело, что там сидят грамотные экономисты, которые из двух зол выберут меньшее. Возможно, что штатовские санкции могут так ударить по этой компании, что для нее будет очень надолго закрыт доступ к рынку услуг. Но тем не менее засРашка всё равно уперто вкладывает миллиарды (которые навряд ли окупятся) в строительство всех этих потоков, стремясь понтами поразить весь мир и снова пытаясь свой газ сделать не товаром, а инструментом политического влияния. Противно, что Германия, глядя исключительно на собственную прибыль, участвует в этом пакостном деле.
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Какие штрафы?! - это типичный форс-мажор. Просто снимутся с якоря и "Гудбай Раша".
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На черзі санкції США на Турецький потік. Першу гілку Турецького потоку, яка постачатиме газ до Туреччини планують запустити 8 січня, а на другу гілку, яку планувало ху#ло побудувати, щоб через Туреччину транспортувати газ до південної Європи в обхід України, у США прийнято рішення накласти санкції.
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