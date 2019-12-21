 Швейцарська компанія Allseas зупинила участь у будівництві "Північного потоку-2"

Про це фірма повідомила на своєму сайті в ніч на суботу, 21 грудня, відразу після набуття чинності закону про американські санкції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Як зрозуміло з повідомлення, компанія призупинила свою діяльність з прокладання трубопроводу в очікуванні ухвалення закону про оборонний бюджет США. У Allseas також чекають вказівок, що містять "необхідні нормативні, технічні та екологічні роз'яснення від відповідного органу США".
Раніше президент США Дональд Трамп схвалив затверджений Конгресом і Сенатом пакет санкцій проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, штрафні заходи передбачають заборону на в'їзд у США. Крім того, будь-яка власність компаній, що розташовується на території Сполучених Штатів, буде заморожена. Це може вплинути на активи Allseas у Техасі, а також на судна компанії, які курсують у територіальних водах США.
дружок!.. наивность - опасна для жизни..
и мы, украинцы, были наивными, когда верили в дружбу народов и в братский соседский народ.. за это мы расплатились 6 годами войны и тысячами жертв..
так что, повторюсь:
Боженька! сожги Расию и испепели "руский мир".. и пусть мир станет чище!
я за правильні звернення дол Бога, інакше можуть бути зворотні результати для тих , хто просить. Бог - це любов.
вони нам вже ніколи не будуть браття - тепер в Україні із покоління в покоління будуть передаватися російські звірства на нашій землі.
вы ЗЕланутые на всю голову...\иди целуй кацапов...\
да видно что вы латентные ЗЕлебобы уже начали это использовать...
и потенциал это понятие условное
хочу вам со всей ответственностью заявить,что пропасть /в данном случае экономическая/между США и ЕС ,такая же ,как между Украиною и ЕС
вот,если Штаты свой потенциал запустят в реале ,а не на словах,то места всем мало будет
они это делают/не используют потенциал намеренно/,что бы не педалировать ситуацию,поймите - Америку строили очень неглупые люди
Пусть чуток отдохнут!
Потери понесут.
Это экономическая война СШП,против остальных участников мероприятия.
У нас контракт сР.Ф.и пять лет ,как будут драться паны нас менее всего интересует.
Хотя справедливости ради надо отметить,что нам СП 2 кость в горле.
Но будет пять лет подумать,как провести нормально деверсификацию,и наладить собственную добычу.
И ничего личного.
И надо поучится у немцев,как отстаивать свои экономические интересы.Так же как и европейцы,которые нам большие друзья,но ничего личного кроме бала!
Пому как СП2 будет уже работать во всю.И за пять лет РФ еще может много чего построить.
Ну если думать сами нехотим,за нас это сделают другие!
И все равно кто!Хоть СШП,хоть Р.Ф,хоть ЕС,но не мы,поэтому и считаться с нами никто не будет.
Судьба цветных шерифа не е.... волнует!
Така потенційно потужна держава, як Україна за стільки років могла би впливати на світові біржі та індекси аж Доу, а ми нащо впливаємо? я такого не знаю.
Казахстан вибудував за ці роки нову столицю в чистому полі, не думаю, що Казахстан мав кращі стартові умови, ніж Україна.
Но можем и это потерять.
Причем даже не в результате боевых действий,а просто по своей жадности глупости и пронесет,и так сойдет.
Еще немного помайданим и венгры со словаками будут указывать,как нам жить.
Но если собраться и начать наконецто работать,то шансы вылезти из жопы есть.
Фуйлу в зад трубу вставить
В твоїй хаті сидить ворог та сміється з тебе.
Турецкий лидер пообещал, что в ответ на санкции обязательно последуют контрмеры.
ну-ну)разве,шо забросают помидорами)