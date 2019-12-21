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 Політика України, За кордоном
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Все про:оборона (707) допомога (951) Трамп (2049)

 Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає $300 млн для України і санкції проти "Північного потоку-2"

Дональд Трамп затвердив оборонний бюджет США на 2020 рік, який передбачає військову допомогу Україні і санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє The Hill, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп у п'ятницю ввечері підписав щорічний закон про оборонну політику", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що глава Білого дому поставив підпис під документом в урочистій обстановці на авіабазі "Ендрюс" поблизу Вашингтона, де зазвичай базується президентський літак. При цьому Трамп зазначив, що документ забезпечує фінансування космічних сил США, а також певні соціальні заходи для американських військових, зокрема 12-тижневу декретну відпустку.

Також читайте: Трамп готовий підписати оборонний бюджет США на наступний рік, який передбачає 300 млн дол допомоги для України

Закон, який виділяє на оборонні потреби США $738 млрд, передбачає 300 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Окремим розділом у ньому прописані санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166682
 
   
 Топ коментарі
 
Самое время плешивому ублюдку из КГБ рассказать какие у него есть замечательные "тополя" и показать новые мультики про ракеты с непредсказуемой траекторией до Северодвинска. Ответ должен быть зеркальным!

Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий $300 млн для Украины и санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 4887
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А шо делать? Імпічмент же намалювався.
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Удар под дых Москве.Быстро Трамп дело сделал.
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Кремль своей политикой достал всех. Теперь за это экономически будет расплачиваться российское население.
Многоходовочка, однако. Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає $300 млн для України і санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4819
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За художества фюрера всегда расплачиваться приходилось всем рейхом
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Хочешь однополярного мира? Дело конечно ваше, вот только что будешь делать, если твой хозяин захочет тебя грабануть, что тогда запоешь? Кто тогда встанет на твою защиту?
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Я хочу безопасного мира, а сколько надо для этого иметь полюсов-мне фиолетово.
Что касается грабежа, то в основном в последнее время в Грузии, Украине и Сирии этим занимались ваши, причем со странной тягой тырить унитазы. Поэтому вряд ли кто-то всерьез рассматривает подобную компанию, как "защиту".
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Переедет в Украину. Здесь на защиту людей становится весь народ
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на доню чем больше давишь тем больше он на человека становится похож.
браво Конгрессу!
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Какраз-то после обьявленного ослами импичмента за помощь Украине оружием?Трамп подписал-наложив на дымов огромную кучу с их сдачей Крыма и помощью Украине подушками.Эти байданутые были заинтересованы в рынке земли в Украине-прихватизировали своими земельными банками уже 2,76 млн.га с/х земли с помощью барыг.Так что только бизнес-помощью там и не пахло.Увы!
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Как раз-то после обьявленного ослами импичмента за помощь Украине оружием в обмен на расследуху против Байдена... - до конца уже выговаривайте)))
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Байден сам себя слил на 51-ой минуте видео в 2018-м.После таково признания,зачемь Трампу слыть покрывателем Байденовской коррупции в Украине,из-за миллиарда США за "выгнать прокурора".
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та никому тот байден не нужен, а доне в первую очередь,
как самый вероятный конкурент на следующих выборах,
не было бы их обоих в списке? - нихто бы особо не обиделся.
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и да - мне те ослы ни в одно ухо не дудят, но доня редкий,
какой бы другой поадекватнее слон и вопросов бы не было.
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Об этом я писал здесь вчера:Укладчик компании Allseas приостановил работу по прокладке газопровода "Северный поток-2"Бюджет и санкции были утверждены конгрессом - и заявление Allseas появилось примерно за полчаса до того, как документ подписал и президент США Дональд Трамп. https://www.bbc.com/russian/news-50875969
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Конгресс работает на сдерживание "адекватного гения" от абсолютного нарциссизма и работает неплохо...
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Непредсказуемость в противовес многоху"ловщику и было целью республиканцев-орки и шампусик пют и от укр.границы в ассадовский мешок лезут,как лягушатина в пасть восточной ядовитой змеи.В истории,как Первый Президент США,подписавший помощь Украине оружием Трамп уже отмечен,хоть и голову о клаву его враги пусть разобют.
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Таки "імпічмент" це дуже корисна річ. Бач як він Трампу допоміг. Тре буде спробувати подивитися, як "імпічмент" вплине на поведінку Моніку Зелінскі. А то чувіха вже геть зовсім берегів пустилася - Гуляє з ким попало, де попало , куди попало. І так цілодобово і з усіх сторін 😕
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Чому думав,за цим ніком-чоловік,а виявилася- базарна баба з чорним піднебінням-Лоліта Мальдівська.
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Братья познаются в трудные времена. Россияне всегда заявляли, что они братья, но в самые трудные минуты становления украинского государства напали на Украину, оккупировали часть территории, каждый день убивают украинцев. Англия, Германия Франция так и не оказали военной помощи Украине. Более того Меркель всячески поддерживала строительство СП2, которое подрывает безопасность во всем регионе, ослабляет Украину, усиливает Россию. Наши враги, как Кремль называл США, в трудную минуту всячески помогают Украине, подставили братское плечо помощи. Президент США Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет США на 2020 год, который предусматривает военную помощь Украине и санкции против газопровода СП2. Спасибо американские братья за братскую помощь, Украина никогда этого не забудет
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так вроде вчера 600млн.+ обещал подписать нам...
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барига американська!
Мало бути 660 чому 300?
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Президент США Дональд Трамп официально объявил о создании своего детища - Космических войск США, передает CNN. Это произошло во время церемонии подписания оборонного бюджета. По мнению чиновников из Белого дома, это исторический шаг.Космические силы США - первая новая военная структура в США с 1947 года. По словам генерала Джона Реймонда, возглавляющего сейчас Космическое командование Военно-воздушных сил США, в новые силы будут переведены 16 тыс. человек. По мнению же высокопоставленного представителя ВВС США, в конечном итоге будут переназначены около 5-6 тыс. человек. Чиновники при этом утверждают, что военные смогут перейти в новую структуру на добровольной основе.21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год. Новой частью пакета расходов, на которую обращает внимание большинство американских СМИ, стало финансирование военно-космических сил США.
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Хотел вкинуть эту информацию, а меня опередили... Но я "не в обиде"... Есть старый анекдот: "Приходит сын к отцу и спрашивает:
- Папа, вот почему мы с Вовкой учимся в одном классе, первые дети в семье, но Вовкин папа моложе тебя на пятнадцать лет?
- Всё потому, что я сначала учился, получал образование, набрался жизненного и профессионального опыта, потом познакомился с твоей мамой, мы поженились, а потом завели тебя... А Вовкин папа делал то же самое, но в обратном порядке...".
Так и здесь:
- Чем отличаются КВ США от ВКС РФ?
- Американцы сначала разработали концепцию "космической обороны", потом разработали и испытали оружие для войны в космическом пространстве, и лишь потом объявили о создании Космических войск... А "рассеяне" сначала создали ВКС, а теперь пытаются создать для них концепцию и оружие...
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300 лимонов? Всего? Речь шла о 700. Почему сократили? Жадненький Трамп.
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Трамп Наш,путин-***** с Кузи повалил черный дым
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