 Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає $300 млн для України і санкції проти "Північного потоку-2"

Про це повідомляє The Hill, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Трамп у п'ятницю ввечері підписав щорічний закон про оборонну політику", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що глава Білого дому поставив підпис під документом в урочистій обстановці на авіабазі "Ендрюс" поблизу Вашингтона, де зазвичай базується президентський літак. При цьому Трамп зазначив, що документ забезпечує фінансування космічних сил США, а також певні соціальні заходи для американських військових, зокрема 12-тижневу декретну відпустку.
Закон, який виділяє на оборонні потреби США $738 млрд, передбачає 300 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Окремим розділом у ньому прописані санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".
Многоходовочка, однако.
Что касается грабежа, то в основном в последнее время в Грузии, Украине и Сирии этим занимались ваши, причем со странной тягой тырить унитазы. Поэтому вряд ли кто-то всерьез рассматривает подобную компанию, как "защиту".
браво Конгрессу!
как самый вероятный конкурент на следующих выборах,
не было бы их обоих в списке? - нихто бы особо не обиделся.
какой бы другой поадекватнее слон и вопросов бы не было.
Мало бути 660 чому 300?
- Папа, вот почему мы с Вовкой учимся в одном классе, первые дети в семье, но Вовкин папа моложе тебя на пятнадцать лет?
- Всё потому, что я сначала учился, получал образование, набрался жизненного и профессионального опыта, потом познакомился с твоей мамой, мы поженились, а потом завели тебя... А Вовкин папа делал то же самое, но в обратном порядке...".
Так и здесь:
- Чем отличаются КВ США от ВКС РФ?
- Американцы сначала разработали концепцию "космической обороны", потом разработали и испытали оружие для войны в космическом пространстве, и лишь потом объявили о создании Космических войск... А "рассеяне" сначала создали ВКС, а теперь пытаются создать для них концепцию и оружие...
БОЖЕ ХРАНИ АМЕРИКУ!