 Громадянин РФ з фейковим паспортом хотів потрапити в Україну, але отримав 3-річну заборону на в'їзд, - ДПСУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Під час перевірки його паспорта експерти з перевірки документів встановили, що він підроблений. Згодом правоохоронці з’ясували, що 31-річний чоловік, що видавав себе за громадянина України, насправді є росіянином. Він зізнався, що пішов на таку хитрість, аби безперешкодно перетнути українсько-російський кордон. Зі слів росіянина, підроблений документ він, нібито, придбав через один із сайтів оголошень у мережі "Інтернет", заплативши за нього $500", - повідомляє пресслужба Східного регіонального управління Держприкордонслужби України.

За спробу незаконного перетину кордону прикордонники притягли іноземця до адміністративної відповідальності і на три роки заборонили йому в'їзд в Україну.

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Крім того, як додали у відомстві, в Національну поліцію направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.