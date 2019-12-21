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Все про:Держприкордонслужба (2346) паспорт (432) Росія (14716)

 Громадянин РФ з фейковим паспортом хотів потрапити в Україну, але отримав 3-річну заборону на в'їзд, - ДПСУ

Прикордонники Харківського загону під час проведення прикордонно-митного оформлення поїзда "Москва - Кривий Ріг" виявили громадянина Росії, який намагався в'їхати за підробленим паспортом громадянина України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Під час перевірки його паспорта експерти з перевірки документів встановили, що він підроблений. Згодом правоохоронці з’ясували, що 31-річний чоловік, що видавав себе за громадянина України, насправді є росіянином. Він зізнався, що пішов на таку хитрість, аби безперешкодно перетнути українсько-російський кордон. Зі слів росіянина, підроблений документ він, нібито, придбав через один із сайтів оголошень у мережі "Інтернет", заплативши за нього $500", - повідомляє пресслужба Східного регіонального управління Держприкордонслужби України.

За спробу незаконного перетину кордону прикордонники притягли іноземця до адміністративної відповідальності і на три роки заборонили йому в'їзд в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російській блатній групі "Воровайки" заборонено в'їзд в Україну, - СБУ

Крім того, як додали у відомстві, в Національну поліцію направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166680
 
 
 Топ коментарі
 
Лучше бы 3 раза кованым ботинком по яйцах
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Как он мог получить отказ въехать по поддельному паспорту?Его же не индетифицировали,значит должны были судить как террориста
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Как по мне, то лучше бы впустили, но тут же арестовали по обвинению в терроризме.
Нужно собирать "обменный фонд" как это делает Путин.
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Лучше бы 3 раза кованым ботинком по яйцах
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Как по мне, то лучше бы впустили, но тут же арестовали по обвинению в терроризме.
Нужно собирать "обменный фонд" как это делает Путин.
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РоSSия - преступное государство!!!
РоSSия государство-рецидивист, которое несет всему нормальному миру угрозу, в том числе и ядерную!!! На протяжении многих лет Россия использует свои природные и людские ресурсы для войн и агрессии против малых народов!!! Россия - главный организатор геноцида против малых наций!!! Политика РоSSии - это прямая дорога к Третьей Мировой Войне!!! Если они так хотят этой войны, пусть получат то, что хотят!!! Я настаиваю на том, что главным результатом этой войны должна стать ликвидация России как государства - военного преступника!!! Все время своего продолжительного существования РоSSия несла народам мира, а особенно своим соседям только беды и несчастья!!! Огромные деньги, получаемые от продажи полезных ископаемых тратятся на войны, на расширение империи, как территории зла, на поддержание людоедских режимов во всем мире, на проведение различных революций и госпереворотов!!! Россия является организатором массовых геноцидов против многих народов!!! Таких, как украинцы, черкесы, чеченцы, грузины, крымские татары, литовцы, поляки, латыши, эстонцы!!! И многие другие!!! РоSSия является организатором геноцида украинцев, известного всему миру как Голодомор 33-го года, что привело к уничтожению 7 миллионов украинцев!! В 1945-м году Россия провела жестокий геноцид против немецкого народа!!! Русскими солдатами было убито, изнасиловано до смерти, замучено до смерти более 2 000 000 немецких женщин и детей!!! РоSSия является главным агрессором и оккупантом против соседних стран!!! В разное время РоSSия оккупировала: Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию, Украину, Румынию, Молдову, Беларусь, Грузию, Ичкерию, Японию, Германию!!! Ни одна страна в мире не вела столько захватнических войн против своих соседей!!! Ни один сосед России не избежал оккупации с ее стороны!!! Нигде в мире права человека не подвергались такому беспримерному и системному нарушению!!! Россия - это тюрьма народов, где бал правит беспредел самых жестоких особей русской национальности!!! Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население РоSSии это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых ******, ********* и ********!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения РоSSии на протяжении столетий!!!Существует только один способ прекратить бесчинства и агрессию со стороны РоSSии по отношению к цивилизованному миру - ликвидировать это государство как империю зла!!! Действия мирового сообщества должны быть следующими: 1) Полное разоружение России и конфискация ядерного и химического оружия!!! 2) Должны быть взяты под контроль все ядерные объекты на территории России!!! В первую очередь атомные станции!!! 3) Должны быть проведены референдумы о независимости во всех национальных республиках!!! Все народы, которые захотят основать свои государства, должны получить такой шанс и международную помощь!!! 4) Полная пожизненная люстрация всех коммунистов, чекистов и всех, кто сотрудничал с режимом Путина!!! 5) Конфискация всех недр в пользу человечества!!! 6) Добровольное вхождение южных земель России в состав Украины на правах широкой автономии, таких, как Кубань, Ставрополь, Дон, Курск, Воронеж, Белгород!!! 7) Восстановление государственности Новгородской Республики!!! 8) Полная независимость всех кавказских народов!!! 9) Полная независимость Татарии!!! 10) Возвращение всех оккупированных РоSSией земель: Калининград, Курилы, Карелия, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах!!! 11) Основание нового государства для русских и тех народов, которые добровольно на референдуме захотят к ним присоединиться!!! 12) Запрет новому русскому государству иметь полноценные вооруженные силы на протяжении 50 лет!!! 13) РоSSийская имперская идея должна быть раз и навсегда признана преступной наравне с фашизмом и нацизмом!!!На сегодняшний день главной целью России является уничтожение Украины!!! До тех пор, пока существует эта кровавая империя, ни мира, ни покоя на земле не будет!!! РоSSия, как сумасшедший медведь-людоед будет бродить у наших ворот и ждать удобного момента, чтобы наброситься на очередную беззащитную жертву!!! Именно поэтому, единственный способ остановить людоеда - уничтожить его!!!!!!
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Кривой Рог - Москва. Почти 6 лет войны.
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а ще курсують потяги "Дніпро-москва", "Запоріжжя-москва" "Одеса-москва" і навіть є "Львів-москва".
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Как он мог получить отказ въехать по поддельному паспорту?Его же не индетифицировали,значит должны были судить как террориста
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Ок, Тогда объясните с какой целью он сюда ехал по поддельному паспорту
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31 год, вполне подготовленний боец,... И сколько их таких уже тусуется? Рашка накапливает "спящие" ДГ.
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Я хренею! Это попытка незаконного пересечения границы с чистой подделкой! А наши админпротокол! На каторжные работы!
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С тебя такой "погранец", как с меня - "балерина"... Там, где стоит пункт контроля - территория Украины. Однако границу данный гражданин ещё не пересёк - "липу" выявили ещё до её пересечения... Так что не "умничай"...
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Тогда нахрена было составлять админ протокол?Он же ж не пересек Границу! Его оформили по 204 статье за незаконное пересечение и за попытку с поддельным паспортом .Ты попробуй в Пашку по поддельному паспорту попробовать проникнуть!! На лет 5 законопатят.А тут целенаправленно.
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Объясняю для "бестолковых" - человек считается "пересёкшим" границу и "находящимся на территории государства" с момента удара штампа в паспорте на КПП, или с момента пересечения им границы вне пункта пропуска. Да, он нарушил закон Украины, предъявив поддельный паспорт. За что и составили протокол. Однако границу он не пересекал... Вот, если-бы ему поставили штамп, он прошёл на территорию Украины, и после этого было установлено, что паспорт поддельный, то это было бы не только "пересечение", но и "использование заведомо поддельного (недействительного) документа"... Тут уже целый "букет криминала"...
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Ежели инспектор влупил бы штамп в паспорте то он рядышком бы с этим типом бы на скамейку присел бы.Дикларация со штампом томоженника тоже является доказательством попытки пересеч если на выезд.
Только чел предявил поддельный паспорт целенаправленно! А ему админку,и штраф 340 гривен)) С границей, темболие когда у нас война с кацапами,нужно ужесточать правила и ответственность! Я помню на морвокзале турки с поддельными визами пытались въезжать.Так ОРошник и по 15 суток мурыжили в предвариловке!! А тут чел с поддельным паспортом гражданина Украины.
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Вот мне интересно - ты хочешь разобраться, почему сделали ЭТО, а не сделали ТОГО, или просто - "шоб моє було зверху..."? Инспектор что, "эксперт"? А если он просто "не смог"-бы выявить подделку, при визуальном осмотре? (Был случай в истории криминалистики - в конце 19 века Лувру продали "корону скифского царя", якобы найденную на территории Таврии. Её изучала куча экспертов - "эллинисты", "скифоведы", химики, металловеды... Дали заключение о её подлинности. Корону купили, выставили в музее. Через некоторое время директору музея предложили обратить внимание на определённое место короны. А там "микронадпись", гласящая, что её сделал тогда-то, такой-то ювелир-еврей, из Одессы, за несколько лет до продажи её Лувру. Директор музея "самоубился"...).
А насчёт - "надо", "надо было", "нужно будет" - это к "журнашлюхам"... Они подобное любят... А на границе стоят не они, а люди должностные, руководящиеся законами Украины и должностными инструкциями... Ты мне напоминаешь "характерного денщика", описанного Ярославом Гашеком в "Похождениях бравого солдата Швейка", рассуждающего о руководстве боевыми действиями, проводимыми их генералами и полковниками...
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В посадових инструкциях у инспектора все прописано насчёт подделок и ТД.Ежели он прогавит по холатности то служить инспектором не будет.А при нынешней спецтехники очень тяжело подделку невыявить) Я говорю о том что нужно за такие вещи ужесточать статью!!!
Хочешь расскажу начнем этот кацап спалился?!
Когда дал паспорт на контроль,его автоматом забили в базу данных,где автоматом высветило информацию не соответствующию.Ему сразу задали вопрос когда и через какой пункт пропуска покидали территорию Украины.
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Ой, спасибо, что "просветил"... А я "вчера родился" и не знаю...
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Если он как вы говорите "не пересекал", то и админпротокол составить не могли ибо ничего на территории Украины он не совершал.
Вы глупости говорите. Вы путаете границу как линию и зону таможенного контроля. Границу он пересек и находился в зоне таможенного контроля!!!
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А ты разницу между "фактическим" и "юридическим" пересечением границы", понимаешь? "Фактическое с юридическим" - переход границы в пункте контроля, после постановки штампа в паспорте и выхода человека из зоны пограничного контроля... "Фактическое" - переход границы без постановки штампа (в том числе - вне КПП)... ""Юридическое" - время после постановки штампа и до момента покидания зоны таможенного контроля... Он "юридически" границу Украины не пересекал... Тут для хорошего адвоката - "непочатый край работы"...
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Я когда начинал службу,это была уголовная статья.А потом стали толерастами и стала админка.Вернули б статью уголовную за попытку незаконно пересеч границу или не в пункте пропуска ,то быстро б желающих поубавилось!
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Не пустили кур"єра з інструкціями криворізькій шпані. Шош тепер вони робитимуть без вказівок *******?
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Вот почему? Почему эту кацапсину не взять, объявить шпиеном и в заложники лет на 15 ? Или только украинцев можно хапать🤔🤔🤔
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Ось тому, що Україна таки не безбашена московія. І не все, що може творити виродки, дозволено цивілізованим країнам.
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Нех@й шастать Гражданин РФ по фейковому паспорту хотел попасть в Украину, но получил 3-летний запрет на въезд, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 9441 .
І чого він взагалі до нас перся? Навіть, 500 зелені відвалив, аби потрапити.
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У кацапских пограничников вопросов к нему не возникло ? Что там полагается по 358? 2 года?
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Звісно ні, в кацапстані він свій москальський показав. На превеликий жаль візи москалям непотрібні для потрапляння до України.
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Придурки... З нього легко шпигуна зробити (може він і є ним). Обмінний фонд просираємо...
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Президент США Дональд Трамп підписав щорічний оборонний бюджет США, який містить військову допомогу Україні на суму в $300 мільйонів та санкції проти російських газопроводів.
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Краще б його на три роки в Жовті Води відправили - і Україну побачив би, і користь їй приніс. А три роки заборони на в'їзд - це добре, але не те...
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50о баксов. Та диплом повара стоит дороже. На что он надеялся? Детский сад.
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А не краще було б зробити так,щоб цей кацап 3 роки в тюрязі посидів.Для обмінного фонду.
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Паспорт не "фейковый", а поддельный украинский паспорт. Фейковый-это паспорт ДНР_ЛНР, Приднестровье. .Понабирали "независимых журналистов" с фейковыми дипломами...
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Какой паспорт не покупай, а проверку на "паляницю" и "рушницю" касаб не пройдет.
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