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Все про:війна (1592) обстріл (5810) Донбас (12823) операція Об'єднаних сил (1886) лазерна зброя (3)

 Ворог за добу 10 разів порушив перемир'я, застосувавши лазерну зброю: поранено бійця, ще одного травмовано

Незаконні збройні формування 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець зазнав поранення, ще один - бойової травми.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Чотири обстріли позицій українських військових зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поблизу населеного пункту Хутір Вільний - із мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та іншої стрілецької зброї; неподалік Світлодарська - зі станкових протитанкових гранатометів; поряд з населеним пунктом Шуми - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; біля Кримського - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстрілу зазнали такі населенні пункти: Невельське, Славне, Кам'янка, шахта Бутівка, Василівка.

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"Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Ще один військовослужбовець під час спостереження в оптичний пристрій зазнав ураження сітківки ока внаслідок використання противником лазерної зброї", - йдеться в повідомленні.

"Від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає", - підсумували в штабі ООС.

Ворог за добу 10 разів порушив перемиря, застосувавши лазерну зброю: поранено бійця, ще одного травмовано 01
Ворог за добу 10 разів порушив перемиря, застосувавши лазерну зброю: поранено бійця, ще одного травмовано 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166679
 
 
 Топ коментарі
 
то зеленое чмо что звется президентом так и не промурчало хоть пару слов в фейсбуке насчет исконно руских земель от кацапов не президент а тряпка и молчание на таком уровне знак согласие фуууу зеленая мразь
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Свинарчуки сегодня Юзик со Стефанчуком. Все вопросы к ним.
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Давайте краще за Слуг народа порадіємо.
Враг за сутки 10 раз нарушил перемирие, применив лазерное оружие: ранен боец, еще один травмирован - Цензор.НЕТ 1530
Враг за сутки 10 раз нарушил перемирие, применив лазерное оружие: ранен боец, еще один травмирован - Цензор.НЕТ 9604
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то зеленое чмо что звется президентом так и не промурчало хоть пару слов в фейсбуке насчет исконно руских земель от кацапов не президент а тряпка и молчание на таком уровне знак согласие фуууу зеленая мразь
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Нарик 🤡🤢 просто перестал стрелять ,а его любимый путлераст уничтожает Украину
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То есть они наводят лазерным оружием прямо в оптический прицел? 🤔
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Луч, просто, хаотично с огромной скоростью сканирует пространство в секторе, кто попал под раздачу, тот и пострадал. Я так думаю.
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Лазерной указкой! пацаны купите и вы себе такие и попалите сепарам сетчатки
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А де взяти гроші на таку зброю ?!!! Спонсорів нема ! Спонсорам треба багато грошей на гулянки зеленої шпани витрачати ! Ось так шановна ,біомасо !!! Ворог за добу 10 разів порушив перемир'я, застосувавши лазерну зброю: поранено бійця, ще одного травмовано - Цензор.НЕТ 4181 Ворог за добу 10 разів порушив перемир'я, застосувавши лазерну зброю: поранено бійця, ще одного травмовано - Цензор.НЕТ 9736
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Что за бред, какие указки? Чтобы попасть указкой в бинокль нужно быть Дартом Вайдером.
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20.12.19 22:37 В КВЦ "Парковый" проходит корпоратив "Слуги народа", приехал Зеленский: "Все выпивают, много шутят. Осадчая сыплет шутками" , - СМИ. ФОТО Партия "Слуга народа" проводит в КВЦ "Парковый" новогодний корпоратив. Гостей развлекают Тина Кароль, Катя Осадчая и Jerry Heil.
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А почему по телеку не показали? Вся страна порадовалась бы...
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Не хочуть сильно радувати, бояться наслідків
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Сподіваюсь і у наших є лазери. Якщо ні, то грош- ціна усім нашим КБ і дослідницьким центрам.
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У Свинарчука точно есть.
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Свинарчуки сегодня Юзик со Стефанчуком. Все вопросы к ним.
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тебе рогатий забули спитати, де?? гризи ягель краще!!
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А зелена шобла, нагулявшись, спить з похмелюги. Корпоратіфчік удалсЯ.
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Смерть клятим расіянсько - масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія!!!! Пораненним воїнам України, скорішого одужання!!!
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Ага. Спалену сітківку очей, каліцтво, генштаб почав називати- "травмирование"
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Надо Сивохо-ва отправить на фронт
Тогда точно мир будет
(если не пристрелят)
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Объясняю для "особо продвинутых" - любое устройство, использующее узконаправленный луч лазера, имеющее соответствующую мощность и соответствующую фокусировку по дальности - прицел, дальномер, может быть использовано в качестве оружия. При этом именно оптические приборы и являются "усилителем" воздействия, так как сами фокусируют "картинку" в ограниченном пространстве. Но только "картинку" они фокусируют, усиливая изображение, а лазерную вспышку - усиливают... То же самое бывает, но с меньшими последствиями, если в ночное время, наблюдая через "оптику" или ПНВ, попасть в луч мощного прожектора... Там ожога сетчатки не бывает, однако на некоторое время, кроме плавающих цветовых пятен, наблюдатель ничего, вокруг себя, не увидит...
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Да сейчас все лазеры используют. Делал ремонтик в комнате, так у строителей и лазерные рулетки, и какая то штука, которая по всем сторонам дает линию в уровень.
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может вы нас просветите за интимную жизнь чукчей?Зачем они обмениваются жёнами?
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А тебе это зачем? Для "расширения кругозора"? Так почитай в Интернет... Или это просто попытка "подъе..ть"? Так не выйдет... Я "подкован" во многих областях, в том числе и в биологии с историей...
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это ты "подкован" в кавычках правильно написал, потому что на самом деле - ни бельмеса. "Усилить изображение" может написать только идиот типа Глеба Капустина, который "рубит по всем вопросам".
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Поцелуй меня в жопу!... Я тебя "правильно понял" - твой вопрос именно "попытка подъ..ть"... Если "суперумный" - напиши, как правильно, "по-научному"... А "серануть на вентилятор" - большого ума не нужно...
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Потому ******* и не признают дыру, чтобы можно было применять любые методы.
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А як же так---клоун стояв на колінах перед путіним, щоб він не стріляв. Дупу цілував путіну, щоб не воював. А фашист-путін вже відкрито заявляє претензії на наші території. Не президент .а ганчірка.
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зеленое чмо и его банда готовятся к новому разведению ?
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...і нічєго лічного! - у тракторістов да шахтьорорв. - Только гуманітарниє конвої, ****...
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