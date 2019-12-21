 Росія в Радбезі ООН заблокувала надання гуманітарної допомоги Сирії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Резолюція, підготовлена Німеччиною, Бельгією і Кувейтом, дала б можливість здійснювати транскордонні поставки гуманітарної допомоги протягом наступного року з двох пунктів у Туреччині та одного - в Іраку.
Росія, яка підтримує режим Башара Асада, заблокувала цю пропозицію разом з Китаєм.
Постійний представник США при ООН Келлі Крафт назвала позицію Росії і Китаю "бездумною, безвідповідальною і жорстокою". За словами Крафт, Радбез продовжить до 10 січня роботу над вирішенням гуманітарної кризи в Сирії.
Раніше помічниця генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер заявила, що без транскордонної гуманітарної операції мільйони сирійців залишаться без допомоги.
"Це зумовить різке зростання голоду і хвороб, що призведе до загибелі, страждань і міграції - зокрема за кордон - людей, що вже пережили неймовірну трагедію через конфлікт, який триває майже дев'ять років".
Трамп утвердил законопроект с санкциями против "Северного потока-2". Ключевой подрядчик заявил о приостановке работ по укладке труб по дну Балтийского моря - Радио Свобода
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НО !.
Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
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Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в разы больше чем прогнозировали японсские власти.
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. На такое КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роSSИЯ !!!.
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"Истинная причина вооруженного конфликта в Сирии - отказ президента Башара Асада провести газопровод из Катара в Европу. Об этом заявил Роберт Кеннеди-младший - племянник бывшего президента США Джона Ф. Кеннеди - в интервью журналу Politico."
П.С Намёк на связь ИГИЛ и РФ понял - только вот ПТРК у ИГИЛ почему-то все сплошь американские, "BGM-71 TOW" )))
Во смотрите,зелебобы что вас ожидает..
Война и голод...
только в таком порядке!
по свободной территории, т.ж. представители МК от Рашки ползали всегда, вынюхивали, общались...
Як тоді будуть ставитись до оскаженілого росіского мішки ? Присплять ?
РосЦякию МЕЛЬДОНИЕВССКУЮ из-за допинга очередной раз не допустили к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .
Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
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ну, строго по русской народной традиции.......))))))))))
- Нет, вы будете пить настойку боярышника, лечиться дубовой корой, лепить петухов из навоза и воровать украинские унитазы. А Фима уедет в Израиль.
(С)
@NashaCanada
😄
это чисто народная-коллективная память - их головные уборы!................................................
Интересно,что же такое произошло,что кремлевское **** на весь мир выдвинуло территориальные претензии к Украине?
Зеленскай с Дристайкой от страха парализованы,молчат.
Кста,патриёты тоже молчат,путин не барыга жиж.
люди, и как вы думаете, это кацапское животное вменяемо?
у Шарикова интеллект в 100 раз больше...
а немчура обоссанная с ними хороводы водит...