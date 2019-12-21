 Росія в Радбезі ООН заблокувала надання гуманітарної допомоги Сирії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Резолюція, підготовлена ​​Німеччиною, Бельгією і Кувейтом, дала б можливість здійснювати транскордонні поставки гуманітарної допомоги протягом наступного року з двох пунктів у Туреччині та одного - в Іраку.

Росія, яка підтримує режим Башара Асада, заблокувала цю пропозицію разом з Китаєм.

Постійний представник США при ООН Келлі Крафт назвала позицію Росії і Китаю "бездумною, безвідповідальною і жорстокою". За словами Крафт, Радбез продовжить до 10 січня роботу над вирішенням гуманітарної кризи в Сирії.

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Раніше помічниця генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер заявила, що без транскордонної гуманітарної операції мільйони сирійців залишаться без допомоги.

"Це зумовить різке зростання голоду і хвороб, що призведе до загибелі, страждань і міграції - зокрема за кордон - людей, що вже пережили неймовірну трагедію через конфлікт, який триває майже дев'ять років".

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