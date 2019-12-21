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Все про:Росія (14716) Сирія (1289) Радбез ООН (349) гуманітарна допомога (239)

 Росія в Радбезі ООН заблокувала надання гуманітарної допомоги Сирії

Російська Федерація наклала вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН, що передбачає поставки міжнародної допомоги Сирії через кордон з Туреччиною та Іраком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Резолюція, підготовлена ​​Німеччиною, Бельгією і Кувейтом, дала б можливість здійснювати транскордонні поставки гуманітарної допомоги протягом наступного року з двох пунктів у Туреччині та одного - в Іраку.

Росія, яка підтримує режим Башара Асада, заблокувала цю пропозицію разом з Китаєм.

Постійний представник США при ООН Келлі Крафт назвала позицію Росії і Китаю "бездумною, безвідповідальною і жорстокою". За словами Крафт, Радбез продовжить до 10 січня роботу над вирішенням гуманітарної кризи в Сирії.

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Раніше помічниця генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер заявила, що без транскордонної гуманітарної операції мільйони сирійців залишаться без допомоги.

"Це зумовить різке зростання голоду і хвороб, що призведе до загибелі, страждань і міграції - зокрема за кордон - людей, що вже пережили неймовірну трагедію через конфлікт, який триває майже дев'ять років".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166676
 
 
 Топ коментарі
 
Хуйло желает новых беженцев в Европу нагнать чтобы его опять просили приехать на переговоры.
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рашистам не впервой использовать голодомор в политических целях
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Когда страна-агрессор блокирует фактически ООН-это какой-то сюр...
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рашистам не впервой использовать голодомор в политических целях
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Breaking news

Трамп утвердил законопроект с санкциями против "Северного потока-2". Ключевой подрядчик заявил о приостановке работ по укладке труб по дну Балтийского моря - Радио Свобода
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Спасибо за приятную новость! Смерть пацакам!
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Думаю, что украинцам пора менять своё отношение к Трампу - навязанное ранее пропагандой демократов и кремлядей = обоих врагов Украины
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Cocиянсская федерастия не перестает смешить мир...Сканлал с Мельдонием дополнился скандалом с Японией. Не так давно , роSSИЯ по условиям договоренностей передала Японии останки ее солдат 2 мировой.. После анализов ДНК ,- Япония заявила , что они НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ японсскому этносу ВООБЩЕ !. Короче роSSИЯ выкопала с местных кладбищ своих дедов и передавала их Японии..
.
НО !.

Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
.
Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в разы больше чем прогнозировали японсские власти.
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. На такое КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роSSИЯ !!!.
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***** желает новых беженцев в Европу нагнать чтобы его опять просили приехать на переговоры.
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Когда страна-агрессор блокирует фактически ООН-это какой-то сюр...
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О падлы.За то бомбят Сирию чуть ли не каждый день.
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Вот интересно а фраза «бомбить Воронеж» тоже Бисмарку принадлежит?
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Дивно, знов якась многоходовочка від *****. Він там шалену суму грошей виділив на відновлення Сирії.
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Так ему нужна Сирия либо в качестве своей колонии, либо чтобы её не было вообще.
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Всё "похитрее"... Ему нужна Сирия, чтобы блокировать постройку газопровода из Аравийского полуострова в Европу...Старая "сталинская" схема - он её отрабатывал на Ближнем Востоке ещё в начале 50-х, с нефтью. Сначала поставлял евреям оружие, надеясь превратить Израиль в свою марионетку, и наложить лапу на нефтепромыслы Ближнего Востока, диктуя свою волю. Когда евреи его "послали", он переключился на помощь "угнетаемым арабам". Хрущёв, Брежнев, и их преемники продолжили эту политику, "колобродя", при помощи сирийцев, иракцев и египтян Ближний Восток. Даже ирано-иракская война работала на это. Цены на аравийскую нефть не падали, СССР "стриг купоны", продавая свою, хоть и худшего качества. При Путине львиная доля доходов стала от газа. Когда Европа поняла, что Путин газ превращает в экономическое оружие, которым "берёт её за горло", она попыталась найти альтернативу в виде поставок газа с Аравии. Асад согласился на проводку газопровода по территории Сирии. Тут же появился ИГИЛ, и Сирия "закипела"... Не до газопровода стало...
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Респект за инфу, разложенную "по полочкам"!
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Всё верно; и это как раз подтверждает то что я написал.
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А теперь еще беженцами наводнили всю Европу
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Только есть маленький нюанс - Асад НИКОГДА не соглашался на прокладку газопровода из Катара (а не из Аравии, где газа не так уж и много):
"Истинная причина вооруженного конфликта в Сирии - отказ президента Башара Асада провести газопровод из Катара в Европу. Об этом заявил Роберт Кеннеди-младший - племянник бывшего президента США Джона Ф. Кеннеди - в интервью журналу Politico."

П.С Намёк на связь ИГИЛ и РФ понял - только вот ПТРК у ИГИЛ почему-то все сплошь американские, "BGM-71 TOW" )))
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Вот интересно - что сказала-бы твоя учительница географии, если-бы прочитала мой комментарий, а потом - твой? Ты читаешь, то, что написано, или то, что тебе хочется? На территории "Аравийского полуострова" находится больше ДЕСЯТИ государств!... Ты разницу между "географическим понятием "Аравийский полуостров", и политическим - "государством Саудовская Аравия", понимаешь? И газопровод должны были тянуть из Катара именно через территорию Саудовской Аравии... Это РАЗ! Да, Асад не дал согласия на проводку газопровода, однако переговоры об этом велись, но были "застопорены" с началом "народных волнений" в Сирии... Это ДВА! Оружие может быть чьим-угодно - евреи воевали в 50-е чуть не сплошь оружием, сделанным в гитлеровской Германии - от стрелкового, до танков, "отрихтованного" на заводах послевоенной Чехословакии, и поставляемого нелегально, в "подмандатную Палестину"... Главное - люди. А вот в рядах ИГИЛ куча граждан России, в основном - с Кавказа, с государственными медицинскими страховками РФ... Это - ТРИ!!!
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это, очередная болевая точка на теле мира, на которую можно при очередном шантаже надавить...
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нечисть з багна мокші тільки смердить, доброго з того бісовського кодла ніколи й нічого
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Вот такая она, братская помощь...
Во смотрите,зелебобы что вас ожидает..
Война и голод...
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с начала, сдавать свою страну - потом, жрать своих детей...
только в таком порядке!
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Голодомор- страшное оружие фашистской Рахи...
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мужика жалко - он же не знал, что #такможнобыло! Россия в Совбезе ООН заблокировала предоставление гуманитарной помощи Сирии - Цензор.НЕТ 5480
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А в "ЛДНР" постоянно прутся "гумконвои", и никаких резолюций ни у кого не спрашивают.
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МК разрешают - они всегда там были.... были какие то дрязги, разборки - но дела они делают там вместе...
по свободной территории, т.ж. представители МК от Рашки ползали всегда, вынюхивали, общались...
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Хто б сумнівався... Бо ще стануть свідками звірств іхтамнєтів. На весь світ рознесуть.
Як тоді будуть ставитись до оскаженілого росіского мішки ? Присплять ?
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А заблокувала тому що сама знає які гунконвої посилає на окуповані українські землі.
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.
РосЦякию МЕЛЬДОНИЕВССКУЮ из-за допинга очередной раз не допустили к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
.
.
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Ну якщо це така допомога як і Україні, зброєю, то навіщо вона і потрібна...
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чистападнасрать!.. Россия в Совбезе ООН заблокировала предоставление гуманитарной помощи Сирии - Цензор.НЕТ 4345
ну, строго по русской народной традиции.......))))))))))
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О чем там в ООН представитель США говорит, если их войска сбежали со своих баз в Сирии, и теперь там кацапы обживаются,и совместные патрули с турками проводят.
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- Алиса, а мы в будущем на Марс полетим?
- Нет, вы будете пить настойку боярышника, лечиться дубовой корой, лепить петухов из навоза и воровать украинские унитазы. А Фима уедет в Израиль.
(С)
@NashaCanada
😄
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Девушки в праздничных нарядах. Архангельская губа. Российская империя. 1910 г.

Россия в Совбезе ООН заблокировала предоставление гуманитарной помощи Сирии - Цензор.НЕТ 5514


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теперь понятно почему рашисты любят воровать унитазы...
это чисто народная-коллективная память - их головные уборы!................................................
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короче в голодный год за 100 блинов бы отказался от етих "девушек" в праздничных нарядах...
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хорошо, шо в ту прикацапленую оонь тока ленивый еще плюнул.
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Оце вам зразок, як буде діяти ерефія в питанні введення миротворців в ОРДЛО, якщо це буде не на їх умовах.
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пришло время разогнать не только совбез, но и саму ООН...
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оон - бесполезный сходняк с кацапским правом вето, на которую уже давно все перестали обращать внимание...
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Извиняюсь за мой плохой арабский но кацапуры ********
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Рашистские оккупанты думают, что в гуманитарной помощи будут перевозить то, что они перевозят.
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вот как надо становиться субьектом переговоров, а не объектом....сначала - я не разрешаю, пусть люди дохнут, потом его (пуйла) долго упрашивают согласится, оно требует себе преференций в обмен на согласие, выторговывает себе что-то, потом милостиво соглашается, все плачут от счастья и прославляют самого доброго и великодушного...., занавес
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Типа сама РФ свою помощь согласовывала?
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Нехай нехай...Може вже зараз дехто з європейських лідерів побачать кого вони цілують в засос
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Дмитрий‏ @dmitriypaut 20 дек.

Россия в Совбезе ООН заблокировала предоставление гуманитарной помощи Сирии - Цензор.НЕТ 675

Интересно,что же такое произошло,что кремлевское **** на весь мир выдвинуло территориальные претензии к Украине?
Зеленскай с Дристайкой от страха парализованы,молчат.
Кста,патриёты тоже молчат,путин не барыга жиж.
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пипец - дно.
люди, и как вы думаете, это кацапское животное вменяемо?
у Шарикова интеллект в 100 раз больше...
а немчура обоссанная с ними хороводы водит...
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Заглохни парашник обоссаный. Ты ружье уже приготовил Сибирь от китайцев спасать которую твое ***** просто так им подарило??!!
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когда же вы толерасты поймете что такое раша? вам гитлера мало было? Росія в Радбезі ООН заблокувала надання гуманітарної допомоги Сирії - Цензор.НЕТ 8930
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Уявляю урок історії в Сирії років через 20...На уроці розповідають як Асад з Ху@йлом знищували сирійців тільки за те що вони сирійці. Потім в цих юних учнях на все життя відкладеться інформація що Асад це тиран, що кацабів тре різати повільно і вишукано. Кацаби скоро крім боязні їхати в Україну, ще років 50 боятимуться їхати в Сирію. (але мордор до того часу може розпастися...)
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НУ ТАК ЗАПАД ХОТЕЛ ДИАЛОГА С ПА-РАШЕЙ НУ ТАК ПОЛУЧАЙТЕ, ОНИ И ДАЛЬШЕ ПРОДОЛЖАТ СРАТЬ НА ГОЛОВУ, ВОПРОС КОГДА ВСЕМ НАДОЕСТ БЕСПРЕДЕЛ?
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вбивці і людоненависники!!! Нація вирожденців! Чума планетарного масштабу цей парашстан!!!
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