 Лукашенко і Путін не домовилися щодо нафти, газу і податків

Про це заявив міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Залишилися "три блоки питань" - у нафтовій, газовій та податковій сферах, - які "заважають досягти пакетної домовленості".
Раніше цього дня, 20 грудня, президенти Росії і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко провели в Санкт-Петербурзі черговий раунд переговорів з інтеграційного плану.
Незадовго до їхньої зустрічі стало відомо про узгодження схеми компенсацій для білоруських нафтопереробних заводів. Росія в 2019 році почала податковий маневр, який полягає в поступовому зведенні до нуля експортних мит на нафту. Білоруська сторона оцінила втрати від нього в 2019-2024 роках приблизно в 11 млрд доларів.
Переговори Путіна і Лукашенка почалися в грудні 2018 року. У вересні 2019 року прем'єр-міністри двох країн парафували програму економічної інтеграції. Глави держав 7 грудня провели зустріч у Сочі, однак не підписали угоду про поглиблення інтеграції.
Попередній текст домовленостей не представлений офіційно. За інформацією низки ЗМІ, йдеться про тіснішу економічну інтеграцію, включно зі створенням єдиного податкового та цивільного кодексів. Передбачається також часткове об'єднання систем банківського нагляду, введення єдиного зовнішньоторговельного режиму, єдиних правил у митній і енергетичній сферах.
Патріотам так звана РБ теж не потрібна, бо маріонеткову незалежність використано до здушення білоруського відродження та знищення білоруської мови й культури. Ситуація є на порядок гірша, як за Брежнєвим і на два порядки гірша, як за Горбачовим. Можна вже казати, що відбулася мовно-етнічна катастрофа, наслідки якої неможливо виправити без величезних зусиль і коштів.
Мало хто пам'ятає, що Лукашенка привели до влади російськомовні ліберали з булих комсомольців та комуністичних функціонерів ("Объединенная гражданская партия"). Однією з головних ідей, проголошуваних ОГП, було те, що до будування білоруської держави не потрібна білоруська мова та етнічна ідентичність. Дивіться, казали вони, австрійці говорять німецькою, ірландці - англійською але мають окрему державу державну ідентичність. Звучить знайомо? Виявилося, однак, що російськомовні білоруси в своїй більшості просто перестають бути білорусами. За виниками дослідження студентів у Мінську, 60% з них вважає, що вони абсолютно нічим не відрізняються від "росіян". Це пересторога для тих, хто вірить ліберальній маячні, що можуть бути якісь українці без володіння українською мовою і без знання української культури.
Вообщем глупости ты тут какие-то пишешь (в основном). Какое нафиг "поколение ватников"? Какой нафиг путин, который кому-то "надо"? Что за лютый бред!
Совсем недавно институт социологии НАН Беларуси провел свой опрос среди белорусов, так вот: - "
По данным исследования 2019 года, 49,9% граждан страны считают, что Беларусь должна быть независимым государством и строить свои отношения с Россией на основе международных договоров (это можно интерпретировать как «партнерские отношения»). При этом 36,1% респондентов считают, что обе страны должны взаимодействовать друг с другом по принципу равноправного союза с созданием наднациональных органов управления («союзнические отношения»).А доля сторонников вступления Беларуси в состав России в 2019 году составила лишь 7,7%."
Понимаешь, нет? Половина белорусов за то, что-бы отношения с РФ были такими же, как и со всеми остальными странами, и лишь 7,7% за т.н. "слияние"! Думаю, что даже в той же Украине цифры будут похожими.
Так кому такое государство как Беларусь "не потрібна" в самой же Беларуси?
7 ч. ·
Задача Путина, который говорит, что сейчас «разбирается» с последствиями ленинского государственного строительства - не восстановить Советский Союз, а исправить «ошибку» Ленина и выстроить Российское государство таким, каким его изначально хотел видеть Сталин. В его знаменитом призыве к Лукашенко «присоединяйтесь к России областями» нет никакого эпатажа, а есть убеждения. Потому что Путин может еще понять, чем отличаются от русских чеченцы или буряты и почему у них может быть какая-то там автономия, а чем отличаются от русских украинцы или белорусы, он не понимает и понимать не хочет. Потому что «мы - один народ». И это - не слова, а политическая программа-максимум.
Но если эту программу не удается воплотить в жизнь, то остается формировать союзное государство с Беларусью и «откусить» от Украины территории, «подаренные» ей большевиками. Список этих территорий был озвучен в крымской речи Путина и он вновь подтвердил свои претензии на итоговой пресс-конференции, когда говорил о «исконно русских территориях, которые к Украине вообще не имели никакого отношения». Кстати, неготовность украинского руководства и общества к возрождению украинской идентичности на этих территориях для Путина - очередное доказательство его правоты.
И это то, о чем я говорю, когда пытаюсь объяснить, что украинские территории, на которых украинская идентичность не утвердится, рано или поздно станут Россией. Ну или Новороссией, если кому-то так приятнее. Это - не просто мечта Путина, это его план. И над осуществлением этого плана он будет работать - а вовсе не над поиском путей прекращения войны на Донбассе, ослаблением санкций и улучшением отношений с Западом.
Но ты
Ты, ты кинула, ты
Ты, ты кинула, ты
Ты, ты кинула, ты
Ты, ты,ты.
Так колись співав наш великій белоруський друг - Ляпіс Трубецкой.
Я им будут все предлагать и на 20% и на 25% и на 33% дешевле ...
Вашингтонский Обком
@_Fashington
·8 ч
Белорусский дедушка про интеграцию с Россией: "несмотря на то, что мне 82, я хорошо стреляю"
"Бацька" хитрий лис - завжди виторговує якісь преференції для Білорусі.
Нам би свого часу такого "бацьку".
шо ***** запрезидентится еще на неопределенное кол-во лет,
а лука уйдет в туда откуда пришел - в колхоз, поднимать сельское хозяйство в союзном гасударстве.
Ну разве что, не понятно на чем основанная крайняя неприязнь к своим северным соседям в ваших "диагнозах" вполне ясно читается...
Порой, из-за таких "нулевых" деятелей, мне становится совершенно не жаль и твою "страну". Судя по всему то, что с ней происходит в последние годы, все же имеет под собой почву и основание...
- голосование в оон в потдержку русни
- помощь в обходе санкций против русни
- размещение мордовских туменов на своей территории направленых против Украины.
Достаточно?
Не сливайся только прошу, а давай с конкретикой и фактами.