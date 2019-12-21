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 Лукашенко і Путін не домовилися щодо нафти, газу і податків

Росія і Білорусь поки не погодили низку спірних позицій у межах програми економічної інтеграції двох держав.

Про це заявив міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Залишилися "три блоки питань" - у нафтовій, газовій та податковій сферах, - які "заважають досягти пакетної домовленості".

Раніше цього дня, 20 грудня, президенти Росії і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко провели в Санкт-Петербурзі черговий раунд переговорів з інтеграційного плану.

Незадовго до їхньої зустрічі стало відомо про узгодження схеми компенсацій для білоруських нафтопереробних заводів. Росія в 2019 році почала податковий маневр, який полягає в поступовому зведенні до нуля експортних мит на нафту. Білоруська сторона оцінила втрати від нього в 2019-2024 роках приблизно в 11 млрд доларів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - Путіну: ми не просимо дешеві газ і нафту, ми просимо рівні умови. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Переговори Путіна і Лукашенка почалися в грудні 2018 року. У вересні 2019 року прем'єр-міністри двох країн парафували програму економічної інтеграції. Глави держав 7 грудня провели зустріч у Сочі, однак не підписали угоду про поглиблення інтеграції.

Попередній текст домовленостей не представлений офіційно. За інформацією низки ЗМІ, йдеться про тіснішу економічну інтеграцію, включно зі створенням єдиного податкового та цивільного кодексів. Передбачається також часткове об'єднання систем банківського нагляду, введення єдиного зовнішньоторговельного режиму, єдиних правил у митній і енергетичній сферах.

Читайте: Лукашенко - Росії: Ми не нахлібники. Не треба верзти, що білоруси - гиря на ногах

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166675
 
   
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Виталий Портников
7 ч. ·

Задача Путина, который говорит, что сейчас «разбирается» с последствиями ленинского государственного строительства - не восстановить Советский Союз, а исправить «ошибку» Ленина и выстроить Российское государство таким, каким его изначально хотел видеть Сталин. В его знаменитом призыве к Лукашенко «присоединяйтесь к России областями» нет никакого эпатажа, а есть убеждения. Потому что Путин может еще понять, чем отличаются от русских чеченцы или буряты и почему у них может быть какая-то там автономия, а чем отличаются от русских украинцы или белорусы, он не понимает и понимать не хочет. Потому что «мы - один народ». И это - не слова, а политическая программа-максимум.

Но если эту программу не удается воплотить в жизнь, то остается формировать союзное государство с Беларусью и «откусить» от Украины территории, «подаренные» ей большевиками. Список этих территорий был озвучен в крымской речи Путина и он вновь подтвердил свои претензии на итоговой пресс-конференции, когда говорил о «исконно русских территориях, которые к Украине вообще не имели никакого отношения». Кстати, неготовность украинского руководства и общества к возрождению украинской идентичности на этих территориях для Путина - очередное доказательство его правоты.
И это то, о чем я говорю, когда пытаюсь объяснить, что украинские территории, на которых украинская идентичность не утвердится, рано или поздно станут Россией. Ну или Новороссией, если кому-то так приятнее. Это - не просто мечта Путина, это его план. И над осуществлением этого плана он будет работать - а вовсе не над поиском путей прекращения войны на Донбассе, ослаблением санкций и улучшением отношений с Западом.
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Ну чому ж вкидання - це реальність, скоро ***** змусить вашого бацьку вступити до складу його засраші в якості білоруського федерального округу.
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А що тут дивного? Лукашенко побудував державу, яка нікому, крім його та його гарему, не потрібна. Позамикавши майже всі білоруські школи та ЗМІ, він вигодував ціле покоління ватників. А ватникам він нащо? Є Путін! Наприклад, у військовому середовищі Путін втричі більш популярний за Лукашенка.
Патріотам так звана РБ теж не потрібна, бо маріонеткову незалежність використано до здушення білоруського відродження та знищення білоруської мови й культури. Ситуація є на порядок гірша, як за Брежнєвим і на два порядки гірша, як за Горбачовим. Можна вже казати, що відбулася мовно-етнічна катастрофа, наслідки якої неможливо виправити без величезних зусиль і коштів.
Мало хто пам'ятає, що Лукашенка привели до влади російськомовні ліберали з булих комсомольців та комуністичних функціонерів ("Объединенная гражданская партия"). Однією з головних ідей, проголошуваних ОГП, було те, що до будування білоруської держави не потрібна білоруська мова та етнічна ідентичність. Дивіться, казали вони, австрійці говорять німецькою, ірландці - англійською але мають окрему державу державну ідентичність. Звучить знайомо? Виявилося, однак, що російськомовні білоруси в своїй більшості просто перестають бути білорусами. За виниками дослідження студентів у Мінську, 60% з них вважає, що вони абсолютно нічим не відрізняються від "росіян". Це пересторога для тих, хто вірить ліберальній маячні, що можуть бути якісь українці без володіння українською мовою і без знання української культури.
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"Белорус", а че на чужом языке распавядаеш?
Вообщем глупости ты тут какие-то пишешь (в основном). Какое нафиг "поколение ватников"? Какой нафиг путин, который кому-то "надо"? Что за лютый бред!
Совсем недавно институт социологии НАН Беларуси провел свой опрос среди белорусов, так вот: - "
По данным исследования 2019 года, 49,9% граждан страны считают, что Беларусь должна быть независимым государством и строить свои отношения с Россией на основе международных договоров (это можно интерпретировать как «партнерские отношения»). При этом 36,1% респондентов считают, что обе страны должны взаимодействовать друг с другом по принципу равноправного союза с созданием наднациональных органов управления («союзнические отношения»).А доля сторонников вступления Беларуси в состав России в 2019 году составила лишь 7,7%."
Понимаешь, нет? Половина белорусов за то, что-бы отношения с РФ были такими же, как и со всеми остальными странами, и лишь 7,7% за т.н. "слияние"! Думаю, что даже в той же Украине цифры будут похожими.
Так кому такое государство как Беларусь "не потрібна" в самой же Беларуси?
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Виталий Портников
7 ч. ·

Задача Путина, который говорит, что сейчас «разбирается» с последствиями ленинского государственного строительства - не восстановить Советский Союз, а исправить «ошибку» Ленина и выстроить Российское государство таким, каким его изначально хотел видеть Сталин. В его знаменитом призыве к Лукашенко «присоединяйтесь к России областями» нет никакого эпатажа, а есть убеждения. Потому что Путин может еще понять, чем отличаются от русских чеченцы или буряты и почему у них может быть какая-то там автономия, а чем отличаются от русских украинцы или белорусы, он не понимает и понимать не хочет. Потому что «мы - один народ». И это - не слова, а политическая программа-максимум.

Но если эту программу не удается воплотить в жизнь, то остается формировать союзное государство с Беларусью и «откусить» от Украины территории, «подаренные» ей большевиками. Список этих территорий был озвучен в крымской речи Путина и он вновь подтвердил свои претензии на итоговой пресс-конференции, когда говорил о «исконно русских территориях, которые к Украине вообще не имели никакого отношения». Кстати, неготовность украинского руководства и общества к возрождению украинской идентичности на этих территориях для Путина - очередное доказательство его правоты.
И это то, о чем я говорю, когда пытаюсь объяснить, что украинские территории, на которых украинская идентичность не утвердится, рано или поздно станут Россией. Ну или Новороссией, если кому-то так приятнее. Это - не просто мечта Путина, это его план. И над осуществлением этого плана он будет работать - а вовсе не над поиском путей прекращения войны на Донбассе, ослаблением санкций и улучшением отношений с Западом.
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Не уверенно идёт объединение Украинского народа и народа Украины(подсадного- они называют себя советскими, пра прадеды, которые продали московскому Царю Петру 1 своего гетмана Мазепу) Я вижу в дальнейшем образование четвёртого государства От Кубани то Приднестровья,которое будет иметь малое отношение к Московии и к Киеву и это положит начало к распаду России на Московию и свободные государства внутри России Лукашенко и Путин не договорились по нефти, газу и налогам - Цензор.НЕТ 1583
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Не обольщайся... Предки теперешних жителей Кубани предали Украину ещё при Екатерине Второй, за её "печеньки" - территорию Краснодарского и Ставропольского краёв, отобранную у ногайцев при помощи российского оружия... А потом стали очередными "псами царского режима", как и "донцы" - потомки Степана Разина, и "забайкальцы" - потомки каторжников-"пугачёвцев"...
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На юго востоке Украины полуватного населения много ещё и они рады принять московитов,их даже обстреливали с градов,есть погибшие,а они говорят что это укры и если бы украинская армия не отвечала .то такого не было...представляете если бы эти не дальновидные в годы сралина такое сказали .. Лукашенко і Путін не домовилися щодо нафти, газу і податків - Цензор.НЕТ 8483
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Ну так а "полуватные" там откуда взялись? Из России и "понаехали"...
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Згадалось:
Но ты
Ты, ты кинула, ты
Ты, ты кинула, ты
Ты, ты кинула, ты
Ты, ты,ты.
Так колись співав наш великій белоруський друг - Ляпіс Трубецкой.
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есть секретная инфа что у пиндосов уже есть технологии как с картошки делать бензин и отопление.шах и мат тебе на всех фронтах,хорёк плешивый.
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Только не с картошки, а с моркови и грибов
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Не шали,бацька. А то где-нибудь в Гомеле "притеснением рускагаварящих" запахнет.
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Только что,на 87%-е трубоукладчик компании Allseas приостановил работу по прокладке газопровода "Северный поток-2" из-за санкций Америки. https://www.bbc.com/russian/news-50875969.Так что и белорусы не останутся без газа-ху"ло в капкане и уже надолго-его шантаж больше не работает.
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Да . еще будут отказываться как поляки ...
Я им будут все предлагать и на 20% и на 25% и на 33% дешевле ...
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С казлами интегриговаться в гофно гопника питнерского.анекдот
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Лука хоче отримувати податки м.мАскви, а нафту та газ перепродувати на експорт без узгодження з "центром"?
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Білоруси прокинулись. На мітинг вийшли.




Вашингтонский Обком

@_Fashington

·8 ч

Белорусский дедушка про интеграцию с Россией: "несмотря на то, что мне 82, я хорошо стреляю"
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А где они деньги взяли, чтобы купить разрешение на митинг? Там же уже всё по "таксе", на экономическую основу поставили... Неужели Госдеп дал? (Вместе с "печеньками"?...).
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Домовляться.......
"Бацька" хитрий лис - завжди виторговує якісь преференції для Білорусі.
Нам би свого часу такого "бацьку".
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Уже был Кучмовоз - на двух стульях пытался усидеть. Кроме масштабной коррупции - ни к чему не привело Лукашенко и Путин не договорились по нефти, газу и налогам - Цензор.НЕТ 6093
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И Бацька недавно одолжил 600 миллионов долларов у Китая, не у России, а китайцы свои деньги будут защищать.
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а лука таки с етим кацапским хороводом доиграется,
шо ***** запрезидентится еще на неопределенное кол-во лет,
а лука уйдет в туда откуда пришел - в колхоз, поднимать сельское хозяйство в союзном гасударстве.
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продолжение украинской истории... слава Богу, Украина отказалась от кацапского газа... надо И Белоруссии раз и навсегда послать недострану расию прямо на йух...
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vriatli sto otkazalos,dumaju kak raz teper budet zakupat gaz s rosiji
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В годы Брежнева,когда он читал свою речь и подтягивал свою челюсть на съезде компартии,.то такой случай тоже был Лукашенко і Путін не домовилися щодо нафти, газу і податків - Цензор.НЕТ 8950
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Всё намного проще: сутенёр Лука и "клиент" Путин "не сошлись в цене" за услуги "девушки с заниженной социальной ответственностью"...
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а ведь нормально будет звучать - менцкий улус мордовской орды. Русня каждому беларусскому по кокошнику подарит и по паре лыковых лаптей.
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Вы что-то путаете, по газу же Лука не договорился, а договорился по нему как раз таки Зеля!
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да нам не важно о чем штейн перетер с *********. если народу не понравится то штейна отправят на историческую родину. А с соитием микромордора с максимордором другое - диагноз уже определен но только не определено время когда это произойдет.
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Так в том-то и дело, что 73% малоросского народа нравится то, что подписывает Зеля! И это неоспоримый факт! А все остальные ваши "диагнозы", говорят лишь о диагнозе вашей больной фантазии. Вы понятия не имеете о чем говорите, вообще не в теме, а лишь тупо повторяете причитания особо буйных интернет-экпердов)
Ну разве что, не понятно на чем основанная крайняя неприязнь к своим северным соседям в ваших "диагнозах" вполне ясно читается...
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Мне даже не жаль тебя и твою "страну" .
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Себя пожалей!)) Крым с Донбассом не у Беларуси отжали.
Порой, из-за таких "нулевых" деятелей, мне становится совершенно не жаль и твою "страну". Судя по всему то, что с ней происходит в последние годы, все же имеет под собой почву и основание...
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напомнить причины "неприязни"??
- голосование в оон в потдержку русни
- помощь в обходе санкций против русни
- размещение мордовских туменов на своей территории направленых против Украины.
Достаточно?
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В 2018 году Беларусь экспортировала в Украину каменного угля на 50,36 миллиона долларов.Откуда?Из ОРДЛО.Сколько на этом заработали барыги?Почти в три раза больше по цене Ротердама+.Куда ушли эти деньги-на бурение четырёх сверхглубоких скважин белорусами для "Нефтегаза" в Полтавской области.Т.е. из государства в собственный частный барыжный бизнес.А народ-то считает,что воюет за свою страну или родную землю 2.76 млн.га которой уже в пользовании барыгами,типо Порошенка (155тыс.га).А ведь и Белорусия(как посредник по сжиженому газу)только в одном Киеве около 500 заправок имеет.Что меняет нынешний подход,если газ-оккупанта,а уголь сепаратиста-де факто,как был,так и остается?Ничего,кроме лапши на уши лохторату!
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"Умник", ты как и предполагалось просто некомпетентная невежа! Беларусь НИКОГДА не признавала в ООН Крым - российским, так же как и Абхазию - независимой. О какой "помощи" в обходе санкций ты тут изливаешь? Уж не на зарабатывании ли лично Беларусью на устрицах и пармезане?))) Ну ка поведай, с конкретикой какие такие барыши получила русня на такой "помощи"? Теперь касаемо размещение каких-то кацапских формирований на своей территории...невежа - ГДЕ, КОГДА, СКОЛЬКО и КОГО размещала у себя Беларусь сил, направленных против Украины???
Не сливайся только прошу, а давай с конкретикой и фактами.
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она поддерживала резолюции русни в оон.так сказать болотная хитрожопость. поээтому беларусссия болжна получить по полной от вась вась с русней.
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Російськи окупанти на війну з Україною потратили колосальні ресурси, тепер їм Білорусію не проковтнути найближчих роки два... Ху@йло зробив помилку, спочатку йому тре було приєднувати Білорусь, а потім вже йти війною проти України!
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