 Лукашенко і Путін не домовилися щодо нафти, газу і податків

Про це заявив міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Залишилися "три блоки питань" - у нафтовій, газовій та податковій сферах, - які "заважають досягти пакетної домовленості".

Раніше цього дня, 20 грудня, президенти Росії і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко провели в Санкт-Петербурзі черговий раунд переговорів з інтеграційного плану.

Незадовго до їхньої зустрічі стало відомо про узгодження схеми компенсацій для білоруських нафтопереробних заводів. Росія в 2019 році почала податковий маневр, який полягає в поступовому зведенні до нуля експортних мит на нафту. Білоруська сторона оцінила втрати від нього в 2019-2024 роках приблизно в 11 млрд доларів.

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Переговори Путіна і Лукашенка почалися в грудні 2018 року. У вересні 2019 року прем'єр-міністри двох країн парафували програму економічної інтеграції. Глави держав 7 грудня провели зустріч у Сочі, однак не підписали угоду про поглиблення інтеграції.

Попередній текст домовленостей не представлений офіційно. За інформацією низки ЗМІ, йдеться про тіснішу економічну інтеграцію, включно зі створенням єдиного податкового та цивільного кодексів. Передбачається також часткове об'єднання систем банківського нагляду, введення єдиного зовнішньоторговельного режиму, єдиних правил у митній і енергетичній сферах.

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