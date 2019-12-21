 Відкриття ринку землі було частиною програми Зеленського, і виборці його підтримали, - Стефанчук

Про це Стефанчук заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Кожен з нас має вчитися бути власником. Наше завдання - зробити все, щоб кожен українець відчув себе відповідальним за свою власність, суспільство, країну. Відповідальності вчаться, і вона починається з елементарного рівня - відчути себе власником на землі", - сказав перший віцеспікер Ради.
Він нагадав, що право власності включає три повноваження - володіння, користування і розпорядження.
"18 років у нас немає права розпорядження землею, тому що був введений мораторій. Тому ми сьогодні хочемо відновити історичну справедливість і можемо зробити разом те, що було зроблено в 1861 році, - скасувати кріпосне право на землю", - зазначив Стефанчук.
За його словами, пункт про відкриття ринку землі є в програмі чинного президента - таким чином, виборці, які проголосували за Зеленського, підтримали це рішення.
це просто проросійська сила, вона виконує вказівку кремля нагнітати істерію всередині країни
з ОПЗЖ неможливо домовитись, реально їм глибоуо пох той ринок і та земля і вся Україна,
їх головна ціль - розхитати країну. максимально збільшити незадоволення президентом.
Тимошенко то інша річ, вона завжди була проти ринку землі. скоріше то ідеологічне.
порохоботи разом з ОПЗЖ ситуативні союзники надовго, в даному випадку інтереси путіна і порохоботів повністю збігаються - понизити рейтинг діючего Президента України, тоді буде набагато легше контролювати Україну
"Какая отвратительная рожа"...
Стефанчук сказал что в первом чтении было принято то, что подлежит обсуждению.
Где ж вас, мерзких брехливых гельминтов понакопали ....
Ты думаешь, тваринка, что на брехне вернёшь чоколятну дупу и построишь в Украину брехни, мародёрства, фальсификации и беспредела ? А ху-ху не хо-хо ?
Вранье, не было этого в программе, иначе люди бы знали и не бунтовали.
Під час війни стався переворот в аграрних відносинах. Було знищено феодальну власність, крім монастирської і незначної частини шляхетської, але права не неї практично не були реалізовані. Ліквідовано панщинну систему. Сформувалася і стала панівною індивідуально-приватна козацько-селянська земельна власність. Козацтво і селянство вступили в товарно-грошові земельні відносини у вигляді купівлі-продажу землі, її застави та інше. Це створювало умови для інтенсивного розвитку аграрних відносин, швидкого переростання козацько-селянськйх господарств у господарства фермерського типу. Але в складі феодально-кріпосницької Російської держави економічний розвиток Української держави був позбавлений цих перспектив.
Вова ты обещал, что все спорные вопросы для общества будут решены через референдум!!!
Первым законопроектом будет "О народовластии" где этот закон???
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
Но баре все никак нажраться не могут.
Нэгодующие могут нэгодувати и дальше,но земля в частной собственности это нормальная практика.
Конечно все надо дела по уму,обсуждать,но основное,земля должна быть в частной собственности!
Но баре все никак нажраться не могут"
Ну вот откроют рынок земли и баре наконец нажрутся...
- Может быть собственником, но не каждый! Потому что не у каждого есть!
А городскому жителю, с\х земля так и вовсе ненужна!
Так может нужно землю как-то поделить между всеми гражданами, это было бы справедливо, иначе все это похоже на мошенничество государства с землей.
Площадь с/х земель 47 000 000 гектаров, т.е по гектару на каждого украинца, т.е если некоторые получат по несколько гектаров, то другим не достанется ни одного! Это нарушает Конституцию и право всех граждан на бесплатный участок земли!
Но как видим этим пойух на справедливое разделение. Этим надо устроить дерибан, пока не погнали.
В этом вопросе порохоботы тебя поддерживают!
Чи згодні українці продавати свою сільськогосподарську землю?
Відповідь - ні - 67%,так - 33%
Всім зрозуміло,що 33%українців готові істи своїх дітей,аби тількі бубочка і його соросятник були задоволені.Про,що свідчить відповідь аудиторіі"розумного українського виборця"проголосувавшого на передачі Свобода Савіка Шустера на пряме запитання Ю.Тимошенко.
Теперь народ должен остаться ещё и без земли ?
Зеленский не уточнял его понимание понятия "рынок земли".
В пятницу, 20 декабря, в одном из самых дорогих ресторанов Киева "СНІ" на территории международного конференц-центра "Парковый" прошел новогодний корпоратив партии "Слуга народа", который посетили президент Владимир Зеленский, руководитель его Офиса Андрей Богдан, премьер Алексей Гончарук и другие министры правительства
Входной билет на мероприятие стоил 2 500 гривен. Гостей развлекали певицы Тина Кароль и Jerry Heil, ведущей была Екатерина Осадчая. В ресторане народным избранникам подавали горячие блюда стоимостью 1 850 гривен и виски по 35 000 грн за бутылку
Голосовать за шавку коломойского (главрейдера страны), чтобы не пропустить Рошена? Народ вообще в своем уме?
Под Киевом полиция запрещает укладку асфальта, купленного местными жителями
InfoResist
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В селе Лесники Киевской области полиция запрещает провести укладку асфальта, который купили местные жители. Об этом сообщает «Радио Свобода«.
Жители села Лесники рассказали о том, что собрали около 600 тысяч гривен и сделали рабочий проект по укладке асфальта, который утвердил голова сельского совета. После того, как начались работы, пришли полицейские и люди спортивной внешности, не дающие заниматься укладкой асфальта.
По словам местного жителя, люди, запрещающие дорожный ремонт объясняют свои действия тем, что указания исходят от высокопоставленного чиновника. Жители также отметили, что полиция приезжает по несколько патрульных машин, несмотря на то, что никаких изменений на улице они вносить не собираются - ни прокладывать коммуникации, ни вырубать деревья.
На вопрос журналистов о том, почему полиция препятствует дорожным работам, начальник Киево-Святошинского отдела полиции в Киевской области Валерий Евтушенко ответил, что правоохранители действуют в соответствии с уголовным производством и проводят расследование.
Уточнять, какое именно уголовное производство расследует полиция, Евтушенко отказался. Местные жители заявили, что производство, которое правоохранители не расследуют, касается разрушенной дороги. В полиции сказали, что будут проводиться замеры дорожного участка и проверяться правильность проекта.
Несмотря на то, что местные жители высказали предположение о причастности к запрету экс-главы Конституционного суда Украины Натальи Шапталы, она отрицает свое вмешательство. Было высказано предположение о том, что она не хочет, чтобы мимо ее дома ездили машины. По словам бывшей главы КСУ, она впервые услышала о происходящем от журналистов и сама не знает, с чем связаны действия правоохранителей.
Но ЗЕ много раз озвучивал и это слышали все, что ЗЕ вводит прямое народовластие - принятие решений через референдум. Вот именно поэтому за него проголосовали. Кстати об этом почти на самом верху программы в виде целого раздела.
Где референдум по рынку земли.
Всю ответственность они с себя снимают и перекладывают на "местные громады",что это за кучка управленцев все знают,ворьё пилящее бюджет,которых купят с потрохами,если ещё не купили.
Если уж им так свербит,то пусть разрешат только пайщикам распоряжаться своей землёй,но выкупать должно государство.Должен быть создан аграрный банк.
Лучше всего продлить мораторий на продажу гос с/х земель и подойти к этому вопросу более трезво.
"Делать больному операцию или не делать?" и что вы ответите?
Там Коломойский с ухмылочкой сказал, что он не успокоится, пока не добьется своих целей. Ясно, что его цели не в том чтобы помочь Украине и народу. А в чем, всем должно быть понятно, что чтобы обокрасть народ. Наверняка этот так называемый "рынок земли" это одна из главных частей или этапов того, что он хочет добиться.