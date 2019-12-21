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Все про:земля (484) Стефанчук Руслан (105)

 Відкриття ринку землі було частиною програми Зеленського, і виборці його підтримали, - Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що відкриття ринку землі було в передвиборчій програмі президента. Тому всі, хто голосував за Зеленського, підтримали цю реформу.

Про це Стефанчук заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кожен з нас має вчитися бути власником. Наше завдання - зробити все, щоб кожен українець відчув себе відповідальним за свою власність, суспільство, країну. Відповідальності вчаться, і вона починається з елементарного рівня - відчути себе власником на землі", - сказав перший віцеспікер Ради.

Він нагадав, що право власності включає три повноваження - володіння, користування і розпорядження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Референдум про створення ринку землі не потрібен, оскільки Зеленський на виборах отримав мандат довіри на реалізацію цієї реформи, - Стефанчук. ВIДЕО

"18 років у нас немає права розпорядження землею, тому що був введений мораторій. Тому ми сьогодні хочемо відновити історичну справедливість і можемо зробити разом те, що було зроблено в 1861 році, - скасувати кріпосне право на землю", - зазначив Стефанчук.

За його словами, пункт про відкриття ринку землі є в програмі чинного президента - таким чином, виборці, які проголосували за Зеленського, підтримали це рішення.

Читайте: Зеленський ініціює зменшення концентрації сільгоспземлі в одних руках до 10 тис. га

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166674
 
 
 Топ коментарі
 
Ну вы поняли зебилы насчет референдума? По губам Открытие рынка земли было частью программы Зеленского и избиратели его поддержали, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2472
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у слуг урода одни отмазки - "избиратели поддержали"..
а то что моника и его ОП(Г) обещали этим зебилам манну небесную - они уже забыли, как и то что зебилы голосовали не за рынок земли - а за снижение тарифов в 100500 раз, рост зп до 4000 баксов и прочей халявы Открытие рынка земли было частью программы Зеленского и избиратели его поддержали, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6219
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На фоне новостей о том как убивают наших Защитников, после отвода украинских войск - эти фоточки, с этими мордами и их новостями, вызывают во мне стойкое отвращение и злость!
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чому ОПЗЖ так люто проти ринку землі!
це просто проросійська сила, вона виконує вказівку кремля нагнітати істерію всередині країни
з ОПЗЖ неможливо домовитись, реально їм глибоуо пох той ринок і та земля і вся Україна,
їх головна ціль - розхитати країну. максимально збільшити незадоволення президентом.
Тимошенко то інша річ, вона завжди була проти ринку землі. скоріше то ідеологічне.
порохоботи разом з ОПЗЖ ситуативні союзники надовго, в даному випадку інтереси путіна і порохоботів повністю збігаються - понизити рейтинг діючего Президента України, тоді буде набагато легше контролювати Україну
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Хочу заметить,что в самой рашке земля продается,и по экспорту зерна они одни из первых в мире.А вот,что бы у нас продавалась - зась.Почему бы такое?Того,что Украина прямой их конкурент.
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Продается но с такими огромными ограничениями что она не пользуется спросом.
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Кажете, кожен з вас має бути власником? А як же решта?
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Выражайтесь интелегентно!
"Какая отвратительная рожа"...

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Доводы этого хряка не имеют достаточного основания. Обоснуй как это мы проголосовли за открытый рынок который =( также) за латифундии юрлиц с иностранным капиталом и продажей лесов и водоемов одновременно. Лживый бегемот умничает как слон в посудной лавке.
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Брешешь, холуй шокодупы. Я смотрел тоже это ток-шоу.
Стефанчук сказал что в первом чтении было принято то, что подлежит обсуждению.
Где ж вас, мерзких брехливых гельминтов понакопали ....
Ты думаешь, тваринка, что на брехне вернёшь чоколятну дупу и построишь в Украину брехни, мародёрства, фальсификации и беспредела ? А ху-ху не хо-хо ?
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А 4000$ и снижение тарифов небыли? Толстая брехливая жаба.
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Якщо відкрити ринок землі для іноземних ТНК, то 99,99999% землі опинеться в руках трьох іноземних корпорацій, які не обмежені в грошах, бо жоден фермер не зможе ставити їм конкуренцію. Як в Бразилії. І аграрна держава сьогодні голодує.
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Если бы он сказал тогда в каком виде будет проталкивать этот "рынок", что Украина пустится просто- напросто с молотка сотнями тысяч гектаров в одни руки толстосумам, без всякого контроля использования земли со стороны государства, вместе с недрами, то никто за него не проголосовал бы. Такого дерьма как они хотят сотворить нет ни в одной стране в Мире!!! Негодяи!
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Важно что снят мораторий на продажу земли, а какой будет закон не столь важно.
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ага, по 200000гектар в руки, поддержали ....
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Блин - мозги заплыли жиром! Лучше бы он молчал, а то в следующий раз скажет, что 73% избирателей в Украине жить не могут без шаурмы и мечтали бы научиться играть на рояле.
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Стефанчук подтвердил, что выборы были сфальсифицированы! Если народ до 70% против рынка земли во время войны, то получить 73% Слуги народа могли только методом фальсификации выборов.
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Вот Порох подлец! Сфальсифицировал выборы в пользу Зеленского, потому что тот обещал его посадить, когда станет президентом!
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...******** крассаффец этот, может начинать уже стартовать на длинную эротическую дистанцию, не дожидаясь пенделя...Если бы даже самый тупой утырок упоротый зеленый услышал, что призом для олигархов на финише по 200тыс. га на рыло будет, или по 10тыс., как сейчас с перепугу предложил Лауреат, играл бы он сейчас на рояле на новогоднем огоньке московитской царствующей особе, Мурку палочкой своей.. а может и дуэтом с витьком этим ********.. ...
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Открытие рынка земли было частью программы Зеленского и избиратели его поддержали, - Стефанчук

Вранье, не было этого в программе, иначе люди бы знали и не бунтовали.
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Ринок землі латиноамериканський зовсім не ринок землі європейський. А Зєля не пояснював - який він ринок хоче впроваджувати
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Брехливое мурло было обещание провести референдум по этому вопросу а а потом этот памперсный наполеон вдруг заявил что это не надо референдум это не требует конституция и без вас все продадим вруны лгуны а этот вообще все переврал мы выграли выборы значит вы все даете нам добро дебил
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Интересно, окружение между собой тоже враждует?
Відкриття ринку землі було частиною програми Зеленського, і виборці його підтримали, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6126
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10 тыс га- это три средних колхоза.Чебурашки хреновы-проси больше а там дадут сколько надо.
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Все кто против рынка ПУСТЬ ОТДАЮТ СВОЕ ИМУЩЕСТВО ГОСУДАРСТВУ, ЧИНОВНИКАМ!!!))))
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Лучше я олигарху продам за бесценок, потом он наймет бывших владельцев земли, чтобы вкалывали у него за копейки, чтобы не помереть с голоду.
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Кто вас заставляет продавать за бесценок??? За бесценок, это не рынок! - это коммунизм или дибилизм!)))
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А еще за бесценок - это когда в оренду оллигарху, как сейчас...))
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А як тобі Аргентина ? А Ізраїль , Канада , США , Бундеси , Франція ? В зєлєбєнів заплановано зробити з України другу Аргентину , але не такий ринок як в Польщі , Канаді , Німеччині , Франції , Великбританії . Хоча як варіант на землі України може вирости Ізраїль-2 , про що вже давно розповідає Жіріновський , прикидаючись клоуном . Жаль що СННН не прикидаються , а є такими .
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Даже в социалистической Аргентине зажатый земельный рынок дает ВД (валовый доход с 1га) в 4 раза выше чем в Украине...
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Якому госутарству? Ваше госутарство і держава Україна - несумісні. Не кажіть ГОП. Забули про коліївщину, гупалівщину, людожери. Нагадаю, як наші предки відповідали загарбникам українських земель в минулому. «Ну яке тобі, діло до нас, блазень поганий, ************ московський, проклятого чорта брат і товариш і самого люципера секретар. петербурзький ти кухар, бурятський колісник, красноярський бровирник, чувашський *******, кубанський свинар, якутська свиня, татарський сагайдак, чеченський кат, чукотський злодіюка, і всього світу і підсвіту блазень, самого гаспида внук і нашого *** крюк, а нашого Бога дурень. Свиняча морда, кобиляча срака, різницька собака, нехрещений лоб, мать твою вйоб! Який ти в чорта лицар, коли членом по клавішах стукаєш, а голим задом їжака не вб'єш? Не будеш, сучий ти сину, синів українських під собою мати. Твоєї хуцпи ми не боїмося, землею і водою будемо битися з тобою».
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Спеціально для "істориків"))))

Під час війни стався переворот в аграрних відносинах. Було знищено феодальну власність, крім монастирської і незначної частини шляхетської, але права не неї практично не були реа­лізовані. Ліквідовано панщинну систему. Сформувалася і ста­ла панівною індивідуально-приватна козацько-селянська зе­мельна власність. Козацтво і селянство вступили в товарно-грошові земельні відносини у вигляді купівлі-продажу землі, її застави та інше. Це створювало умови для інтенсивного роз­витку аграрних відносин, швидкого переростання козацько-селянськйх господарств у господарства фермерського типу. Але в складі феодально-кріпосницької Російської держави еко­номічний розвиток Української держави був позбавлений цих перспектив.
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Карабас Барабас п#здит как дышит Відкриття ринку землі було частиною програми Зеленського, і виборці його підтримали, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4485
Вова ты обещал, что все спорные вопросы для общества будут решены через референдум!!!
Первым законопроектом будет "О народовластии" где этот закон???

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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Який прикол, який шедевр комедійного жанру від 95-ого!
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Театр "Інверсія" , в якому СННН на чолі з Бєнєю сидять в партері і регочуть з 72% зєбілів котрі метушаться на сцені , витріщають очі і жують зелені шмарклі . Жуйку їм оперативно підкладають СННН .
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Сколько же им заплатили, что они так стараются принадлежащую украинцам землю распродать, даже не спросив у владельцев, желают ли они продать? В Израиле и у нас одинаковые рулят, но у нас никто из руководства, ни разу не сказал, что в Израиле 93% земли находятся в разных формах государственной собственности. Кроме ого, в Израиле успешно работают колхозы, которые основоположник олигархата Кучма у нас развалил своими "реформами". Не надо из себя корчить, что вы умнее тех которые в Израиле, в Канаде, в Голландии, никто не поверит. Перечисленные страны, это развитые страны, сделайте как там. Большая часть земель Канады- 90,3 % находится в государственной собственности. В Голландии - 100 % земли в собственности государства. Но они хотят украинскую землю распродать потому, что им после распродажи ещё больше заплатят.
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Потрібні закони про збереження 1/10 частини світових запасів чернозему, які складають 44% території України, про землеустрій і порядок дбайливого користування ними в інтересах українського народу. Потрібен Закон, який ЗАБОРОНЯЄ розмови про відведення українського війська з українських земель, про продаж України невідомо ким і кому. Ця антиукраїнська діяльність та ще й під час військової агресії має суворо каратись.
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ну що зе-маса ,настав час нести свою відповідальність за голосування ! ви зробили це лайно разом тож як воно прикольненько ! це вам не зарплатню по 4000$ отримувати , а вашим бюлетенем та пиці! і це тільки початок любители халяви
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Рынок земли должен был быть открыт,уже лет как 20!
Но баре все никак нажраться не могут.
Нэгодующие могут нэгодувати и дальше,но земля в частной собственности это нормальная практика.
Конечно все надо дела по уму,обсуждать,но основное,земля должна быть в частной собственности!
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Сначала раздали землю коррупционными схемами приближенным до корыта, владельцы паев не всчет, а теперь хотят продать вместе с остатками свободной. Промониторьте кому и как выделялась государственная земля, правда некому у нас это сделать.
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"Рынок земли должен был быть открыт,уже лет как 20!
Но баре все никак нажраться не могут"

Ну вот откроют рынок земли и баре наконец нажрутся...
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Это называется внедрение избирательной программы, ну в прямом смысле-избирательно.
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Стефанчук напомнил, "что право собственности включает три полномочия - владение, пользование и распоряжение."
- Может быть собственником, но не каждый! Потому что не у каждого есть! Відкриття ринку землі було частиною програми Зеленського, і виборці його підтримали, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1444

А городскому жителю, с\х земля так и вовсе ненужна!
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Напесточники! Зе ленский обещал референдумы чуть ли не на каждом шагу!
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Несправедливо, когда одним гражданам государство выделяет участки, например под строительство, а другим нет и добиться выделения участка практически невозможно, хотя все имеют право.

Так может нужно землю как-то поделить между всеми гражданами, это было бы справедливо, иначе все это похоже на мошенничество государства с землей.
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Мне тоже с паями не понятно, почему одним раздали по несколько гектаров, а другие не могут получить ни одного, даже положенного по закону! даже если жители села и обрабатывали землю, это еще не повод дарить им землю по несколько гектаров! Это ущемляет права городских жителей, которым не реально ездить работать в село!
Площадь с/х земель 47 000 000 гектаров, т.е по гектару на каждого украинца, т.е если некоторые получат по несколько гектаров, то другим не достанется ни одного! Это нарушает Конституцию и право всех граждан на бесплатный участок земли!
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Это была одни из причин почему откладывали рынок земли прежние власти. Прежде надо было бы более менее справедливо разделить землю, чтобы не создать особые касты. Например у меня есть знакомые из села у одного 18 гектаров (от бабушек -дедушек) у второго (сельский учитель) 0, ибо работал не в колхозе.
Но как видим этим пойух на справедливое разделение. Этим надо устроить дерибан, пока не погнали.
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НЕ сци, Зеля!
В этом вопросе порохоботы тебя поддерживают!
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Розсіл не допоможе . Як варіант можливо концентрований розчин дусту ?
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Хм . Певно брешеш . Відкриття ринку землі було частиною програми Зеленського, і виборці його підтримали, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9374 Бо вже відкинув би копита .
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Небезпечна країна - хвора націєя!!!
Чи згодні українці продавати свою сільськогосподарську землю?
Відповідь - ні - 67%,так - 33%
Всім зрозуміло,що 33%українців готові істи своїх дітей,аби тількі бубочка і його соросятник були задоволені.Про,що свідчить відповідь аудиторіі"розумного українського виборця"проголосувавшого на передачі Свобода Савіка Шустера на пряме запитання Ю.Тимошенко.
Відкриття ринку землі було частиною програми Зеленського, і виборці його підтримали, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1740
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У Стефанчука даже мозги жиром затянуло, поэтому до него не дошло, что те фейковые 73%(из тех кто пришли на выборы) о которых он постоянно трындит, а по факту не больше 43% от всех избирателей, большинство из них голосовали не за ЗЕбила а против Пороха, и по этому ни кто ЗЕбилам не давал права распродавать, сдавать и т.д. страну.
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В августе 2019г.уходящий премьер Гройсман отчитался,что оставляет новому руководству,ВНИМАНИЕ - 130млрд.грн. в казне.Спустя ЧЕТЫРЕ месяца,новенькие прекращают финансирование из-за отсутствия средств.Вот это уровень!Вот это проффи!АЛЕ Зеленский!Где деньги дели?Коломойскому отдали?Так кто ВОРОВСКАЯ власть - попередники или ВЫ?
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Народ уже стал собственником предприятий ?
Теперь народ должен остаться ещё и без земли ?
Зеленский не уточнял его понимание понятия "рынок земли".
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Че вы беситесь? Все верно сказано. Ещё бы митинги проводили против права людей машины и квартиры покупать-продавать.
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А про покупку украинцами земли речь не идёт.
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Не болтай. Уже много говорилось, что земля не имеет ничего общего с квартирой и машиной. Земля это средство производства и главное - территория страны. И бОльшую часть территории страны занимает земля сельхоз назначения. И земля в отличие от квартиры, машины не изготавливается руками человека.
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Типичная болтологии с твоей стороны. Ещё дофига чего не изготовляется руками человек - кислород, углерод, азот и тд. И что, это тоже должно быть вне рамок купли-продажи? Но вообще такая постановка вопроса выдает совка тоталитарного до мозга костей. Западные основы морали и права прямо противоположны такой сентенции.
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​​Зеленский, Кароль и виски за 35 000 грн: как прошел корпоратив "Слуги народа"

В пятницу, 20 декабря, в одном из самых дорогих ресторанов Киева "СНІ" на территории международного конференц-центра "Парковый" прошел новогодний корпоратив партии "Слуга народа", который посетили президент Владимир Зеленский, руководитель его Офиса Андрей Богдан, премьер Алексей Гончарук и другие министры правительства

Входной билет на мероприятие стоил 2 500 гривен. Гостей развлекали певицы Тина Кароль и Jerry Heil, ведущей была Екатерина Осадчая. В ресторане народным избранникам подавали горячие блюда стоимостью 1 850 гривен и виски по 35 000 грн за бутылку
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Стефанчук у тебя мозги жиром заплыли. Народ дал Зеле 73 %, чтоб не пропустить Рошена, а не продать с молотка все, что у нашего народа осталось. О рынке земли речь шла только после Референдума и договоренностей власти и народа каким этот рынок должен быть. Например стартовый лимит на площади земли в одни руки 200 гектар, чтоб сумели сформироваться украинские мелкие и средние фермеры. А потом через 4-5 лет площади можно и увеличить
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С властью, которая написала в первом чтении закона лимит 210 тыс га, должно быть все ясно. А именно. С этой властью запуска рынка земли не должно быть ни с какими лимитами. С любыми лимитами обязательно обманут.
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Народ дал Зеле 73 %, чтоб не пропустить Рошена, а не продать с молотка все, что у нашего народа осталось.

Голосовать за шавку коломойского (главрейдера страны), чтобы не пропустить Рошена? Відкриття ринку землі було частиною програми Зеленського, і виборці його підтримали, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3508 Народ вообще в своем уме?
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А то если Зеля получил 73%, то можно ввести все что угодно, не только рынок земли, но и крепостное право. Ты хоть думай, что плетешь.
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Він вважає що всі в Україні вже остаточно ієбонуті не тільки 73% . Раби москви .
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Кроме того, с учетом того, что на выборы пришли только половина избирателей, за него проголосовали только 36,5%.
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страна абсурда

Под Киевом полиция запрещает укладку асфальта, купленного местными жителями

InfoResist

Відкриття ринку землі було частиною програми Зеленського, і виборці його підтримали, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1573Читать материал на украинском

В селе Лесники Киевской области полиция запрещает провести укладку асфальта, который купили местные жители. Об этом сообщает «Радио Свобода«.
Жители села Лесники рассказали о том, что собрали около 600 тысяч гривен и сделали рабочий проект по укладке асфальта, который утвердил голова сельского совета. После того, как начались работы, пришли полицейские и люди спортивной внешности, не дающие заниматься укладкой асфальта.
По словам местного жителя, люди, запрещающие дорожный ремонт объясняют свои действия тем, что указания исходят от высокопоставленного чиновника. Жители также отметили, что полиция приезжает по несколько патрульных машин, несмотря на то, что никаких изменений на улице они вносить не собираются - ни прокладывать коммуникации, ни вырубать деревья.
На вопрос журналистов о том, почему полиция препятствует дорожным работам, начальник Киево-Святошинского отдела полиции в Киевской области Валерий Евтушенко ответил, что правоохранители действуют в соответствии с уголовным производством и проводят расследование.
Уточнять, какое именно уголовное производство расследует полиция, Евтушенко отказался. Местные жители заявили, что производство, которое правоохранители не расследуют, касается разрушенной дороги. В полиции сказали, что будут проводиться замеры дорожного участка и проверяться правильность проекта.
Несмотря на то, что местные жители высказали предположение о причастности к запрету экс-главы Конституционного суда Украины Натальи Шапталы, она отрицает свое вмешательство. Было высказано предположение о том, что она не хочет, чтобы мимо ее дома ездили машины. По словам бывшей главы КСУ, она впервые услышала о происходящем от журналистов и сама не знает, с чем связаны действия правоохранителей.
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Хитрая, наглая, брехливая морда в этого кабана. Мошенники. Программу мало кто читал, притом о рынке земли сказано в конце в виде только 4-х слов "Формування прозорого ринку землі" https://program.ze2019.com/.
Но ЗЕ много раз озвучивал и это слышали все, что ЗЕ вводит прямое народовластие - принятие решений через референдум. Вот именно поэтому за него проголосовали. Кстати об этом почти на самом верху программы в виде целого раздела.
Где референдум по рынку земли.
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Трахнуті зєленими масгамі 73% . Почитайте програму Зє і знайдіть там про торгівлю землею 20 000 гектарними шматками . Там лише чотири слова - "ФОРМУВАННЯ ПРОЗОРОГО РИНКУ ЗЕМЛІ" . Продовжуєте вірити бубочці ? В поляків 300 Га в одні руки і з купою застережень , а вам пропонують 20 000 Га кому завгодно і без ніяких обмежень .Аргентина - 2 ? Бо "не на часі?-" ? Потрібно голосувати вже вчора ? На "Цензорі" промайнула інфа що Кнессет виділив для цього 84 млрд . ???
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Закон в таком виде в каком они хотят его пропихнуть говорит об одном,будет как с ваучерами.
Всю ответственность они с себя снимают и перекладывают на "местные громады",что это за кучка управленцев все знают,ворьё пилящее бюджет,которых купят с потрохами,если ещё не купили.
Если уж им так свербит,то пусть разрешат только пайщикам распоряжаться своей землёй,но выкупать должно государство.Должен быть создан аграрный банк.
Лучше всего продлить мораторий на продажу гос с/х земель и подойти к этому вопросу более трезво.
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Да, и никаких референдумов,это профанация.
"Делать больному операцию или не делать?" и что вы ответите?
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Цинізм вищої проби..."Кожен з на повинен навчитись бути власником...Власності,правда,тобі ніякої не дадуть,але почуття власника ти повинен виробити"...Нагадує анекдот,як в психушці вчили пацієнтів пригати в басейн...Казали - як навчитесь гарно пригати то тоді може і воду напустим...
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Какая прэлесть! Так нагло лохторат еще никто не имел. О капитуляции Порноактер ведь тоже не говорил, просто обещал закончить войну, которую не хочет закачивать бОрыга. Лохторат себе возомнил, что Моника прогонит мокшей с Донбасса (а если повезет, то и с Крыма!), но лохторату плюнули в рожу, мол, Монику люди выбрали, чтобы закончил войну, вот он и будет договариваться с ******... Где-то пасеридине.
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Большинство комментаторов слышало аудио поздравления Тимошенко Коломойского с днем рождения.
Там Коломойский с ухмылочкой сказал, что он не успокоится, пока не добьется своих целей. Ясно, что его цели не в том чтобы помочь Украине и народу. А в чем, всем должно быть понятно, что чтобы обокрасть народ. Наверняка этот так называемый "рынок земли" это одна из главных частей или этапов того, что он хочет добиться.
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