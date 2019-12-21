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Все про:Одеса (2256) пожежа (1960) ДСНС (2195)

 Після пожежі в одеському коледжі з ДСНС звільнено начальника Головного управління ДСНС в Одеській області Федорчака

Після резонансної пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу звільнено начальника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу регіонального управління ДСНС.

Генерал-майор служби цивільного захисту, начальник Головного управління ДСНС України в Одеській області Віктор Федорчак звільнений зі служби цивільного захисту.

Також звільнено із займаної посади заступника начальника Головного управління із запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України в Одеській області Михайла Вовка.

Наказом ДСНС України від 20 грудня на посаду начальника Головного управління ДСНС України в Одеській області призначено полковника Вадима Шулюка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Попередня причина пожежі в Одеському коледжі - займання електропроводки або побутових приладів, - Нацполіція. ВIДЕО

Нагадаємо, 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Також читайте: У ДСНС Одеської області намагалися знищити документи з перевірки коледжу, в якому сталася пожежа, - СБУ

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Унаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали понад 30 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166673
 
 
 Топ коментарі
 
После пожара в одесском колледже из ГСЧС уволен начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Федорчак
вообще то за такое нужно садить,а не увольнять
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прошло 2 недели...
есть подозрение что тянули до нового года, а потом уйдет по выслуге
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15 смертей и уволен?Неслыханная жестокость. После пожара в одесском колледже из ГСЧС уволен начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Федорчак - Цензор.НЕТ 1736
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Чутка кипишь уляжеца, и 100% свой прокурор восстановит в должности.
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После пожара в одесском колледже из ГСЧС уволен начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Федорчак
вообще то за такое нужно садить,а не увольнять
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прошло 2 недели...
есть подозрение что тянули до нового года, а потом уйдет по выслуге
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а уже причина установлена, или ЛИЧНО начальник ГСЧС поджег здание?
бредятина...
нашли крайнего для лохотрата...
кушайте...
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Устим Кармелюк 2b97c197 У нас никто ни в чем не виноват. Единственная страна в мире, где никого не сажают, хотя страна разграблена под 0. А что, нет его вины, в том, что не была установлена противопожарная сигнализация? Вы бы хоть почитали о его доходах, на всякий случай и задумались.
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подождите, есть конкретные ответственные лица, которые писали акты, докладывали руководству, что все отлично по этому зданию... начальник не должен проверять десятки тысяч зданий по Одессе.
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Жылезная логика: царь хороший, бояре плохие!
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есть такое понятие, как презумпция невиновности..
иначе, можно увольнять любого хорошего командира, солдат которого наложил в штаны или не попал в противника..
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У ХОРОШЕГО командира солдаты в штаны не кладут. Именно этим он и хорош.
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Начальник отвечает за своих подчиненных, которые давали ему неверные данные. Когда полицейского пьяным ловят за рулем, увольняют еще и его непосредственного начальника. За работу с подчиненными
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а начальник, что должен спать с ним, или до дома КАЖДОГО сотрудника провожать?
или сотрудник малолетний или умалишенный?
мы и так до маразма дошли уволив работяг- сотрудников..
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Хоть срать. Если начальник будет дорожить своей должностью, то сделает все, чтобы порядок был у подчиненных. А так вообще мышей ловить не будут, если никакой ответственности
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15 смертей и уволен?Неслыханная жестокость. После пожара в одесском колледже из ГСЧС уволен начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Федорчак - Цензор.НЕТ 1736
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