 Після пожежі в одеському коледжі з ДСНС звільнено начальника Головного управління ДСНС в Одеській області Федорчака

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу регіонального управління ДСНС.
Генерал-майор служби цивільного захисту, начальник Головного управління ДСНС України в Одеській області Віктор Федорчак звільнений зі служби цивільного захисту.
Також звільнено із займаної посади заступника начальника Головного управління із запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України в Одеській області Михайла Вовка.
Наказом ДСНС України від 20 грудня на посаду начальника Головного управління ДСНС України в Одеській області призначено полковника Вадима Шулюка.
Нагадаємо, 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.
За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.
Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.
Унаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали понад 30 осіб.
вообще то за такое нужно садить,а не увольнять
есть подозрение что тянули до нового года, а потом уйдет по выслуге
бредятина...
нашли крайнего для лохотрата...
кушайте...
иначе, можно увольнять любого хорошего командира, солдат которого наложил в штаны или не попал в противника..
или сотрудник малолетний или умалишенный?
мы и так до маразма дошли уволив работяг- сотрудников..