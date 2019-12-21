 Підозрюваного у справі Шеремета Антоненка утримують в ІТТ і не дають побачень з дружиною, щоб змусити свідчити, - адвокат Круговий

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив адвокат Антоненка Дмитро Круговий, інформує Цензор.НЕТ.
Адвокат зазначає, що тримання в ІТТ не має перевищувати 3 діб, потім підозрюваного мають доставити в СІЗО.
Круговий також повідомив, що Антоненку досі не дали побачення з дружиною. На його думку, це спосіб тиску, щоб примусити свідчити.
"Це, ймовірно, такий спосіб тиску для примушування надавати показання. Ми будемо їх давати, але всьому свій час. Слідство 3,5 року не спромоглося знайти мотиви і докази, а від нас хочуть щоб ми пригадали, що Андрій робив у той час" , - написав він.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Подозреваемый по делу Шеремета музыкант Антоненко заявил, что накануне убийства парился в бане под Киевом
хотя с другой стороны государства человеков есть
царства Сатаны и по другому не могло быть,
очень плохо, что Зеленский не посещал синагогу
я голосовал за Зеленского, но не думал,
что он будет похлеще Порошенко,
что он получил за работу прокурором ?
зачем это ? я желаю ему суметь достичь успеха,
но абсолютно не понимаю его цели,
наверное мы должны ехать в Польшу майнить $,
удачи, пусть Зеленский не забудет
своим милиционерам земли выделить,
а то они тоже уедут и ему скучно будет, прийдётся
тоже куда то ехать, ширли мырли
Обходя окресности Онежского озера
Отец Онуфрий обнаружил обнаженную Ольгу.
-Ольга! Отдайся! Озолочу, осеребрю, облигациями обклею!
Ольга отдалась.
-Отец Онуфрий. озолоти!
- Отойти окаяанная, обосцу околеешь
Бо саме через таку "дурню" в Б, про Бога згадано на першій сторінці Конституції.
Не дякуйте, що Вам очі юриспруденції трохи привідкрив.
Не дякуйте, що очі юриспруденції Вам трохи привідкрив.
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А что так сильно хочет в СИЗО, что ли?
А если в СИЗО, то что там обязаны предоставлять свидания (кроме адвоката)?
Але виключно у мирний спосіб. Меньше думаємо, а починаємо загальноукраїнську політкомпанію "Зєлю геть! Дострокові!".
Ця політкомпанія буде мати багато ефективних, в межах закону і безпечних механізмів. Дієвість політкомпанії буде в її масовості. Хто, якщо не ми?
с Зеленским может, конечно, чудо случиться, Создатель милостив,
если мы раскаемся, то может пожалеть нас,
но только на чудо и остаётся надеяться,
похоже Аваков его завербовал ...
электронный браслет-т е выпустили
Зеленого чмирька геть. Дострокові президентські. Негайно.
Справжні свинарчуки ось!
Це ви, настільки очманіли від єврейської хуцпи, що їх обрали!
Тепер з'ясувалось, що Пєця і Зєля - одна і та шобла, а протистояння між ними удаване, постановочне. А порохоботи очолили це протистояння, щоб увести його вбік. Хтось хоч раз чув від порохобота заклик до дострокових президентських??? І не почуєте.
Люди вірять в те, у що хочуть вірити, тому їх легко обдурити. Одні вірять що чесний-благородний євврей Мавроді їх озолотить, інші у чудодійні пірамідки Юшенсі, треті у мародера-баригу.
Вас навітьдурити не треба, ви самі себе обдурите, самі все придумаєте!
за это он °°°°°°°
Якщо для вас помста за справжні чи уявні гріхи, була важливішою за Україну, то про що з вами тоді можна розмовляти?
Вы действительно верите в досрочные выборы?!........
Вы посмотрите как преЗедент и ко крутят/вертят словами=>то их не так поняли; то это личное дело/высказывание депутата СН и пр.лабуда........и 73% (или сколько там осталось) как бараны наивные верят и одобряют/защищают косяки и про@бы «новых лиц»........
Надо было думать раньше головой(!!!), что политика - не шоу........, а теперь этих «слуг» так просто от корыта не отгонишь, т.к. они наглые/хамовитые/ циники........+ Аваков........
Коли чую, що «зебіли помилились»(с)
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Конечно зе-фаны ошиблись=>у него (преЗедента) изначально не было профессионалов все это видели и писали/говорили/предупреждали, НО многие, по-принципу «лишь бы не Порошенко» и «хуже не будет», были: глухие/слепые(???)........
В Германии есть поговорка: schlimmer geht immer (в переводе приблизительно: хуже бывает всегда)........
И еще раз напишу: Порошенко не защищаю=>достаточно было косяков/про@бов за 5 лет........
и быть марионеткой в руках бандитов
для него не полезно,
но и возможностей у него не густо,
даже вооружив граждан он не 100% сможет
управлять ситуацией,
по сути надо создавать новую машину государства,
но ресурсов нет, короче это жопа полная
в любом случае Зеленский - президент(с)
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та «да»........преЗедент..........
Делаешь что/то «крутое»? Ну как тебе самому кажется? А оно вышло как-то накосячено, «по-дебильному» (цитируем гоп-классиков). А тебя заботит рейтинг). Ну тот, который «о доверии». И тогда ты пытаешься перебить первый косяк чем/то более громким. Переключить внимание толпы. И вот мы уже имеем целый каскад… наивных «операций прикрытия»).
Об этом рассказывает сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
Операция прикрытия, чтобы прикрыть провальную… операцию прикрытия, которая в свою очередь должна была прикрыть ещё одну провальную операцию прикрытия. И так по бесконечному кругу.
Ребята пытаются одним ярким фэйлом перекрыть прочие яркие фэйлы, сыплющиеся им на головы из рога pr-изобилия)…
Сплошное хаотические движение. Когда совсем нет логистической и причинно-следственной продуманности…
Сначала с помпой задерживают якобы «убийц» Шеремета. Огромный брифинг. Серьезные лица серьезных людей. Хороший рассказ о трехлетнем расследовании. Все сделано для того, чтобы собрать много популистских баллов. А на самом деле в одну калитку проигрывают медийку. И pr-победа неожиданно превратилась в репутационное поражение…
- Власть учинила беспредел, поиздевавшись над Юлией Кузьменко и ее соратниками
После этого ребята заходят на двухдневные парламентские и околопарламентские супер/бои по поводу земельной реформы. В итоге ее откладывают на следующий год (читай - никогда, потому рейтинг идёт вниз, а коалиция разваливается). И опять вчистую проигрывают медийку. Надо срочно переключить внимание)…
Обыски в Пятом элементе, офисе ЕС на Лаврской - короче, ищут флешку у Порошенко (ну он же настолько туп, чтобы хранить до сих пор в офисах какие-либо самокомпроматы). Но это вообще никого уже не цепляет…
- В офисе партии Порошенко ПЕС тоже проходят обыски
Куда дальше бежать? О! У нас в повестке голосование за легализацию игорного бизнеса. Сейчас все будет «ок». И? Тоже проигрываем в одну калитку.
И чтобы хоть как-то скомпенсировать очередной эпикфэйл начинаем масштабную кампанию… по закрытию закрытого нелегального игорного бизнеса. Заявления крутейшего Кабмина - «немедленно все закрыть!» Заявление президента - «хотите по плохому?» И яркая взаимооскорбительная работа… Авакова и Баканова…
Верю, что наиболее примитивные технологии сейчас самые эффективные. Не надо думать, работать, считать. Предлагай идиотизм и жди, пока честнейшая социологическая группа «Рейтинг» покажет существенный рост доверия к нынешней правящей команде на фоне каскада провалов).
Правда, даже эта хитрая социо/группа маленьким шрифтом внизу картинки пишет: «данные цифры является чистым вымыслом, предназначенными для ваших тёплых парилок»…
Тем более, что по той же «игорке» со всех сторон лезут гаденькие вопросы. Разве игорный бизнес у нас не закрыт с 2009? Как тогда можно закрыть то, что закрыто? Какие особые силовые полномочия имеет Кабмин, чтобы закрывать нелегальные криминальные анклавы? Что делать с теми, кто обеспечивал все эти годы работу нелегальных контор? Откуда будет брать кеш на постановочные уличные потасовки Арсен Борисович?…
И ведь все это ребята делают с очень серьёзными минами на физиономиях…