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Все про:адвокат (699) Антоненко Андрій (27)

 Підозрюваного у справі Шеремета Антоненка утримують в ІТТ і не дають побачень з дружиною, щоб змусити свідчити, - адвокат Круговий

Підозрюваного у справі Шеремета Андрія Антоненка утримують в ізоляторі тимчасового тримання і не дають побачень з дружиною.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив адвокат Антоненка Дмитро Круговий, інформує Цензор.НЕТ.

Адвокат зазначає, що тримання в ІТТ не має перевищувати 3 діб, потім підозрюваного мають доставити в СІЗО.

Круговий також повідомив, що Антоненку досі не дали побачення з дружиною. На його думку, це спосіб тиску, щоб примусити свідчити.

"Це, ймовірно, такий спосіб тиску для примушування надавати показання. Ми будемо їх давати, але всьому свій час. Слідство 3,5 року не спромоглося знайти мотиви і докази, а від нас хочуть щоб ми пригадали, що Андрій робив у той час" , - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антоненко подав позов на Зеленського, Рябошапку й Авакова. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Підозрюваного у справі Шеремета Антоненка утримують в ІТТ і не дають побачень з дружиною, щоб змусити свідчити, - адвокат Круговий 01

Також читайте: Суд переніс розгляд апеляції на арешт Антоненка на 23 грудня

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166672
 
 
 Топ коментарі
 
Потому что дело сфабриковано и есть 62 статья конституции. Он вообще не обязан ничего давать. Обвинение должно доказать его причастность а не наоборот. Если смотрели американские фильмы то там всегда зачитывают права перед задержанием а именно: "Вы имеете право хранить молчание. Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде." Где ключевые слова: "Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас". Вот 62 статья конституция что-то вроде этого.
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зеленский кидала и проходимец
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Если Зелемойский сказал, что виноват, то надо выполнить хоть одно обещание Зелемойского лохам...
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А "невиновный" и "совсем непричастный" к делу человек конечно же сам отказался давать любые показания потому... да потому что.
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Потому что дело сфабриковано и есть 62 статья конституции. Он вообще не обязан ничего давать. Обвинение должно доказать его причастность а не наоборот. Если смотрели американские фильмы то там всегда зачитывают права перед задержанием а именно: "Вы имеете право хранить молчание. Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде." Где ключевые слова: "Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас". Вот 62 статья конституция что-то вроде этого.
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А це якось доводить, що він злочинець? Паритись у бані це ритуал перед злочином?
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Аналогично: есть КПК и полномочия следствия: разрешить/запретить свидания.
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Смысл давать показания в сфабрикованном деле, чтобы их всё равно использовали против тебя?
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Показания "используют против тебя" только если они неправдивые или в них есть несоответствия. Вот этого то Антоненко и боится, версия что "дело сфабрикованное" и "полностью невиноваты" тогда завалится его же словами.
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Если Зелемойский сказал, что виноват, то надо выполнить хоть одно обещание Зелемойского лохам...
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нет, просто беззаконие это мерзость,
хотя с другой стороны государства человеков есть
царства Сатаны и по другому не могло быть,
очень плохо, что Зеленский не посещал синагогу
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мне , можно сказать , уже почти всё равно,
я голосовал за Зеленского, но не думал,
что он будет похлеще Порошенко,
что он получил за работу прокурором ?
зачем это ? я желаю ему суметь достичь успеха,
но абсолютно не понимаю его цели,
наверное мы должны ехать в Польшу майнить $,
удачи, пусть Зеленский не забудет
своим милиционерам земли выделить,
а то они тоже уедут и ему скучно будет, прийдётся
тоже куда то ехать, ширли мырли
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много лишних слов. Достаточно - "не думал". Хотя, это обычное состояние избирателей гундосого наркомана...
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Тепер будуть тиснути і шантажувати сім'єю, погрожувати дітям -- усе в бандитсько-радянських традиціях. Скоро Антоненко заговорить і "зізнається", що він не тільки терорист, а ще й малазійський шпигун.
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Отак відірвуть невинну людину від улюбленої цицьки на декілька днів, і вона зізнається в будь-якому злочині. Мєнти ізвергі!!!
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До того ж він еліта військова
Подозреваемого по делу Шеремета Антоненко содержат в ИВС и не дают свиданий с женой, чтобы заставить давать показания, - адвокат Круговой - Цензор.НЕТ 9249
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А какие замечания еще могут быть к человеку который тащит сюда всякую фигню с кацапских сайтов? Плюс то что в этом явно сфабрикованом деле ты поддерживаешь ментовскую сторону
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а может приведешь доводы подтверждающие "явную сфабрикацию"?
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Пшел вон, в свой лес, мокша лаптеногая.
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Баллада на букву "О"

Обходя окресности Онежского озера
Отец Онуфрий обнаружил обнаженную Ольгу.
-Ольга! Отдайся! Озолочу, осеребрю, облигациями обклею!
Ольга отдалась.
-Отец Онуфрий. озолоти!
- Отойти окаяанная, обосцу околеешь
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Гніди, людей невинних засуджують без суду...
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Вообще-то невинных людей не существует! Об этом даже христианская "Б" прямо утверждает: ВСЕ виновны! От рождения!
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Таку дурню тільки в християнській "Б" можна прочитать.
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Навіть вибачатися не буду.
Бо саме через таку "дурню" в Б, про Бога згадано на першій сторінці Конституції.
Не дякуйте, що Вам очі юриспруденції трохи привідкрив.
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Вы таки меньше читайте этих еврейских народных сказок...)
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Так как раз именно из-за того, что о Творце этих еврейских сказок упомянуто на первой странице Конституции, пришлось побольше и внимательнее изучить эту "сказку". А иначе и Конституция Украины (и не только Украины) тоже выходит сказка для мартышек дарвина.
Не дякуйте, що очі юриспруденції Вам трохи привідкрив.
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Чё т про капытуляцию порохоботы попритихли Подозреваемого по делу Шеремета Антоненко содержат в ИВС и не дают свиданий с женой, чтобы заставить давать показания, - адвокат Круговой - Цензор.НЕТ 3076
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Почему ты такой глупый? Алкоголь с горла глушишь - алкашом стал?
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потому что здесь обсуждается не Зе-капитулянство, а Зе-беззаконие.
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Круговой также сообщил, что Антоненко до сих пор не дали свидания с женой. По его мнению, это способ давления, чтобы заставить давать показания.
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А что так сильно хочет в СИЗО, что ли?
А если в СИЗО, то что там обязаны предоставлять свидания (кроме адвоката)?
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Так понятно было, что будут запугивать и ломать. У них же нет никаких доказательств. Дело Ежова цветет и пахнет.
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Аваківські пітбулі получили команду - «Фас». Цікаво, а де під час злочину була Гадя Хавченко? На фото з камер спостереження скоріше її габарити, та аж ніяк не Антоненка.
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то якась брехня, Порошенко ще на посту президента заявив, що найбільше пишається судоваою реформою
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Що робити? Зєлю геть. Дострокові. Негайно.
Але виключно у мирний спосіб. Меньше думаємо, а починаємо загальноукраїнську політкомпанію "Зєлю геть! Дострокові!".
Ця політкомпанія буде мати багато ефективних, в межах закону і безпечних механізмів. Дієвість політкомпанії буде в її масовості. Хто, якщо не ми?
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"Повернемо Петра взад!" - єдина думка, яку ти хочеш донести, ностальгун. Так?))
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Мародер вже НІКОЛИ не поверниться в крісло Лідера. Нам треба гарантований патріот і управлінець-профі, що перевірений часом і справами. І в нас є такі.
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??? ...і кого ж ми не розгледіли і не оцінили на минулих? Можна прізвище, аби не промахнутись у бюлетені на майбутніх?
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Кошулинский ? Тимошенко ?
с Зеленским может, конечно, чудо случиться, Создатель милостив,
если мы раскаемся, то может пожалеть нас,
но только на чудо и остаётся надеяться,
похоже Аваков его завербовал ...
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Как можно заставить человека давать показания против себя всего лишь не давая свидания с женой или с кем-либо? Блин, ну не увидится он женой на полчаса, прям трагедия.
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Ничего пусть самоудовлетворяетя и без жены!
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Якого? Коломойського, рябу шавку, зєлю чи може собакова?
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...у тебе помилочка. Видно від хвилювання. Мав би написати "каламойшу". Будь пильним!)))
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Це щоб дружина не побачила, як на нього "тиснуть"
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Що таке ІТУ(ізолятор тимчасового утримання)? Це камера 5х7 з дерев'яною "сценою заввишки в пів метра і в кутку "парашою", огородженою метровою стінкою з цегли. Сцена - щоб спати було де. Може це для додаткового "комфорту", може по недогляду, але клопи в цій сцені розміром з 10коп. Є додаткові "послуги" у вигляді пів відра хлорки через кормушку в вонючий прохід. Тоді про дихати можна забувати. На вікнах - "баяни", тобто світло тільки штучне. ІТУ - установа МВС, це означає, що на годинну прогулянку в цегляний "стакан з сіткою нагорі виводять поліціянти, а не персонал виконання покарань. Таке саме і відношення до ізольованих - як до недолюдей якихось. В одній камері можуть утримуватись до 30 людей, серед яких можуть бути і рецидівісти, і вбивці, і наркомани, і бомжі, що вкрали на дачі алюмінєвий тазік, і безневинні люди, як цей Антоненко, і підсаджені слідчим "квочки". Коротше - незабувайма екзотика Подозреваемого по делу Шеремета Антоненко содержат в ИВС и не дают свиданий с женой, чтобы заставить давать показания, - адвокат Круговой - Цензор.НЕТ 3485
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Веселіше зк все є те, що справжній вбивця - як на долоні, він на поверхні. Це людина, що бачила і спілкувалась з Шереметом за годину до його вбивства - Сергій Коротких(Малюта), який тоді працював в Департаменті МВС керівником віддіу охорони стратегічних об'єктів(!!!). І цей пан за три роки ЖОДНОГО разу не розглядався слідством, як підозрюваний. І він, як дві краплі води, схожий на вбивцю з відіоспостереження, А ви питаєте - хто вбив Шеремета? Аваков його і вбив(замовив)
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Звісно не без дозволу гаранта Конституції. Бо Шеремет був дуже незручний, непідкупний і непередбачуваний журналіст, що мав свою годину на найбільш популярному розмовоному радіо. І його година мала найбільший рейтинг. Як не вбити такого??? Підозрюваного у справі Шеремета Антоненка утримують в ІТТ і не дають побачень з дружиною, щоб змусити свідчити, - адвокат Круговий - Цензор.НЕТ 6935
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а в это время у Свинарчука сняли
электронный браслет-т е выпустили
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Так він з касти недоторканих - "корупціонери і мародери". Недотрканість цієї касти гарантується українськими президентами - гарантами Конституції.
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Висновок один - міняти презів частіше, як брудні шкарпетки.
Зеленого чмирька геть. Дострокові президентські. Негайно.
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Свинарчук общий друг Зели и барыги. Для Зели он тоже находка. Он его к земельной афере подключит.
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А може всі воплі і соплі про "свинарчуків" то передвиборчі технології з дискредитації?
Справжні свинарчуки ось!
Підозрюваного у справі Шеремета Антоненка утримують в ІТТ і не дають побачень з дружиною, щоб змусити свідчити, - адвокат Круговий - Цензор.НЕТ 3629

Це ви, настільки очманіли від єврейської хуцпи, що їх обрали!
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73% - люди, що були вимушені голосувати за "кота в мішку", бо альтернативою був - російський шпигун, шахрай, брехун, лицемір, добре відомий з 2005го пройдимвіт і мародер Порошенко Петро Олексійович.
Тепер з'ясувалось, що Пєця і Зєля - одна і та шобла, а протистояння між ними удаване, постановочне. А порохоботи очолили це протистояння, щоб увести його вбік. Хтось хоч раз чув від порохобота заклик до дострокових президентських??? І не почуєте.
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Ага, і дише свята Йуля утре кожну сльозу! Підозрюваного у справі Шеремета Антоненка утримують в ІТТ і не дають побачень з дружиною, щоб змусити свідчити, - адвокат Круговий - Цензор.НЕТ 4396
Люди вірять в те, у що хочуть вірити, тому їх легко обдурити. Одні вірять що чесний-благородний євврей Мавроді їх озолотить, інші у чудодійні пірамідки Юшенсі, треті у мародера-баригу.
Вас навітьдурити не треба, ви самі себе обдурите, самі все придумаєте!
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Порошенко сделал всё, чтобы убрать Юлю,
за это он °°°°°°°
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У першому турі кожен голосував зв свого симпатика, але у другому, треба було думати головою і голосувати виходячи не з бажання помститисяза щось, а з інтересів Держави.
Якщо для вас помста за справжні чи уявні гріхи, була важливішою за Україну, то про що з вами тоді можна розмовляти?
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Ваня,
Вы действительно верите в досрочные выборы?!........
Вы посмотрите как преЗедент и ко крутят/вертят словами=>то их не так поняли; то это личное дело/высказывание депутата СН и пр.лабуда........и 73% (или сколько там осталось) как бараны наивные верят и одобряют/защищают косяки и про@бы «новых лиц»........
Надо было думать раньше головой(!!!), что политика - не шоу........, а теперь этих «слуг» так просто от корыта не отгонишь, т.к. они наглые/хамовитые/ циники........+ Аваков........
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Коли чую, що "зебіли помилились", то є бажання клацнути кайданками продажному "письменнику" на руках за спиною і відвести в камеру для довічних в'язнів. Виборцям навесні 2019го не залишили альтернативи. Бо Порошенко Зеленського і привів. Привів всією своєю діяльністю протягом 5ти років свого правління.
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Це поперше. А подруге ніхто не обіцяв, що очищення країни від бруду минулого буде легким. Так, корупція просякла всі державні структури. Але є ще громадянське суспільство. І це суспільство дорослішає. Тому все ще попереду, рано робити підсумки
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Ваня,
Коли чую, що «зебіли помилились»(с)
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Конечно зе-фаны ошиблись=>у него (преЗедента) изначально не было профессионалов все это видели и писали/говорили/предупреждали, НО многие, по-принципу «лишь бы не Порошенко» и «хуже не будет», были: глухие/слепые(???)........
В Германии есть поговорка: schlimmer geht immer (в переводе приблизительно: хуже бывает всегда)........
И еще раз напишу: Порошенко не защищаю=>достаточно было косяков/про@бов за 5 лет........
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в любом случае Зеленский - президент,
и быть марионеткой в руках бандитов
для него не полезно,
но и возможностей у него не густо,
даже вооружив граждан он не 100% сможет
управлять ситуацией,
по сути надо создавать новую машину государства,
но ресурсов нет, короче это жопа полная
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senia,
в любом случае Зеленский - президент(с)
------------------
та «да»........преЗедент..........
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Были бы свидания с адвокатом. А без жены можно и потерпеть!
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Пусть адвокаты напишут кто, когда и как может посещать задержанных в ИВС. Родственники и родичи точно этого делать не могут.
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Власть проводит все новые провальные операции прикрытия для прикрытия прошлых провалов Декабрь 21, 2019Без рубрикиКомментарии

Делаешь что/то «крутое»? Ну как тебе самому кажется? А оно вышло как-то накосячено, «по-дебильному» (цитируем гоп-классиков). А тебя заботит рейтинг). Ну тот, который «о доверии». И тогда ты пытаешься перебить первый косяк чем/то более громким. Переключить внимание толпы. И вот мы уже имеем целый каскад… наивных «операций прикрытия»).
Об этом рассказывает сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
Операция прикрытия, чтобы прикрыть провальную… операцию прикрытия, которая в свою очередь должна была прикрыть ещё одну провальную операцию прикрытия. И так по бесконечному кругу.
Ребята пытаются одним ярким фэйлом перекрыть прочие яркие фэйлы, сыплющиеся им на головы из рога pr-изобилия)…
Сплошное хаотические движение. Когда совсем нет логистической и причинно-следственной продуманности…
Сначала с помпой задерживают якобы «убийц» Шеремета. Огромный брифинг. Серьезные лица серьезных людей. Хороший рассказ о трехлетнем расследовании. Все сделано для того, чтобы собрать много популистских баллов. А на самом деле в одну калитку проигрывают медийку. И pr-победа неожиданно превратилась в репутационное поражение…
- Власть учинила беспредел, поиздевавшись над Юлией Кузьменко и ее соратниками
После этого ребята заходят на двухдневные парламентские и околопарламентские супер/бои по поводу земельной реформы. В итоге ее откладывают на следующий год (читай - никогда, потому рейтинг идёт вниз, а коалиция разваливается). И опять вчистую проигрывают медийку. Надо срочно переключить внимание)…
Обыски в Пятом элементе, офисе ЕС на Лаврской - короче, ищут флешку у Порошенко (ну он же настолько туп, чтобы хранить до сих пор в офисах какие-либо самокомпроматы). Но это вообще никого уже не цепляет…
- В офисе партии Порошенко ПЕС тоже проходят обыски
Куда дальше бежать? О! У нас в повестке голосование за легализацию игорного бизнеса. Сейчас все будет «ок». И? Тоже проигрываем в одну калитку.
И чтобы хоть как-то скомпенсировать очередной эпикфэйл начинаем масштабную кампанию… по закрытию закрытого нелегального игорного бизнеса. Заявления крутейшего Кабмина - «немедленно все закрыть!» Заявление президента - «хотите по плохому?» И яркая взаимооскорбительная работа… Авакова и Баканова…
Верю, что наиболее примитивные технологии сейчас самые эффективные. Не надо думать, работать, считать. Предлагай идиотизм и жди, пока честнейшая социологическая группа «Рейтинг» покажет существенный рост доверия к нынешней правящей команде на фоне каскада провалов).
Правда, даже эта хитрая социо/группа маленьким шрифтом внизу картинки пишет: «данные цифры является чистым вымыслом, предназначенными для ваших тёплых парилок»…
Тем более, что по той же «игорке» со всех сторон лезут гаденькие вопросы. Разве игорный бизнес у нас не закрыт с 2009? Как тогда можно закрыть то, что закрыто? Какие особые силовые полномочия имеет Кабмин, чтобы закрывать нелегальные криминальные анклавы? Что делать с теми, кто обеспечивал все эти годы работу нелегальных контор? Откуда будет брать кеш на постановочные уличные потасовки Арсен Борисович?…
И ведь все это ребята делают с очень серьёзными минами на физиономиях…
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Как оказалось этот ветеран и не воевал. прочитайте новость про заявление командования ООС.
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