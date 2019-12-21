 Росія виплатить $3 млрд боргу перед "Нафтогазом" грошима, - Єрмак

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі hromadske повідомив помічник президента України Андрій Єрмак, який брав участь у сьогоднішніх переговорах у Мінську.
"Ми повертаємося додому з дуже хорошими новинами, і матимемо транзитний контракт на вигідних для України умовах. Завдяки цим домовленостям Україна отримає 3 мільярди доларів згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу", - повідомив Єрмак.
Він додав, що виплата боргу "Газпрому" відбудеться грошима. Зазначимо, що раніше обговорювалися варіанти погашення боргу газом, а також активами "Газпрому", які заарештували на вимогу "Нафтогазу" в Європі.
Він зазначив, що детальніше про домовленості щодо газу можна буде дізнатися під час пресбрифінгу в Офісі Президента. Його запланували на 21 грудня.
добре, що зелені не зіпсували.
ну а виплата можливо і станеться, колись... навряд рашка одразу ж побіжить платити.
Но россияне пишут шо согласились подписать контракт потому что Украина пообещала пока отложить и не настаивать на выплате 3 лярдов.
На год подписали? Лохи, вас кинули.
Речь идет об иске в почти $12 млрд и штрафе Антимонопольного комитета Украины.
Но , *****, этот зедятел умолчал, что этого всего лишь протокол не имеющий юридической силы и на росии рассчитывают получить потом долг януковича и получится взаимозачёт, как кацапы и предлагали...
Рубрика «Газовая зрада»…
У Зеленского радостно объявили, что согласован новый транзитный контракт с «Газпромом». И это «перемога». Однако даже те первые цифры, озвученные по итогам переговоров, говорят о полной «сдаче» интересов Украины. Собственно, для этого в Кремле и всячески поддерживали потенциальное президентство Зеленского.
Такое мнение высказал сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
В тему:
Стали известны условия нового транзитного контракта между Украиной и Россией
А теперь по порядку.
1) Вместо 10-летнего контракта Украина вдруг согласилась на пятилетний контракт.
2) «Газпром» полностью прикрыл «лавочку» с виртуальной закупкой европейского газа, снизив транзитные обьемы до 65 млр кубов в 2020 году и до 40 млрд кубов в следующие четыре года. При том, что в 2019-м транзит составит более 90 млрд кубов.
Почему? Реально «европейский газ» Украина брала из транзитной трубы. А потом он на границе замещался реверсом из Словакии и Польши того же российского газа, но купленного европейцами сверх нужных им обьемов.
Теперь, по новому транзитному контракту, лишнего газа для европейцев больше не будет. И Украина будет вынуждена начать прямые закупки российского газа у «Газпрома».
3) Под видом 3 млрд долларов, которые «Газпром» согласился погасить в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража, украинская власть получила банальную взятку для подписания выгодного Москве контракта. Правда, в итоге эту взятку все равно придется отдать назад.
И Путин уже об этом сказал. Ведь на носу решение лондонского суда, который признает необходимость Украины вернуть России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) … 3 млрд долларов «долга Януковича».
Это только первые контуры «зрады». Когда нам покажут итоговый контракт и договоренности, мы нам найдем еще много всего интересного.
Как говорится, у Путина не забалуешь, когда ты зеленая марионетка…
…
Ой вей, молодого и неопытного политика Зеленского просто обманули с новым транзитным контрактом. Но главное же - он выглядел в Париже достойно)))))
***
Действительно, украинская власть уже трубит про «перемогу», однако помалкивает насчет того, будет ли теперь поставляться российский газ напрямую в Украину и по какой цене.
Также нет ясности относительно судьбы исков Киева к «Газпрому» и других важных подробностей…
"Он отметил, что подробнее о договоренности о газе можно будет узнать во время пресс-брифинга в Офисе президента. Его запланировали на 21 декабря"
Думаю петюшки поросенкофермы на все 100% поддержат своих соседей из козлофермы.Может я ошибаюсь?
Другие кричат, что 3 млрд - это заслуга вовсе не команды Зеленского, а Порошенко, причем, Зе должен просить прощения у По.
Третьи вообще всем недовольны и требуют всю команду Зеленского отправить за решетку или, накрайняк, на паРашу.
Порохоботы, нельзя все время жить в таком негативе, а то у вас начнет случаться по ночам энурез от негодования.
Вот интересно - КУДА ЕЁ ДЕНУТ?
Будет чем с МВФ расплачиваться. Уж лучше бы газом и нефтепродуктами. Интересно сколько из этого бабла Кобелев слямзит и маме в Нью-Йорк отправит
Выплата по Стокгольму? ОК!
Транзит в Европу? ОК!
А что насчёт ЗАКУПОК газа?
Итак, Украина и Россия пришли к компромиссу в вопросах транзита газа по украинской ГТС.
Подробности сегодня расскажет министр, а пока самая суть контракта и какие козыри использовали игроки за столом переговоров.
Украинская сторона может говорить о том, что получить все было невозможно, но несколько резких ударов по позициям РФ позволили нам выжать максимум из ситуации.
Россиянам сложнее - они выторговали определенные уступки, но в общем и целом производят впечатление побитой собаки. От их амбициозных планов преподать Украине жесткий урок не осталось и мокрого места. Потери не только финансовые, но и политические, а еще имиджевые.
Позиции сторон на старте отличались в принципе.
Украина выиграла 3 миллиарда в суде, в рассмотрении еще иски на 12 миллиардов с неплохими перспективами.
Цель - получить эти деньги и подписать новый договор на 10 лет.
Россия хотела подписать договор на год. Или продлить на год действующий договор, чтобы с 2021 все-таки перевести основные объемы в «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Заставить Украину отказаться от исков вообще. Проигранные 3 миллиарда отдать газом.
Финишная стадия строительства двух обходных газопроводов и поддержка Германии давали россиянам основания верить в неуязвимость своих позиций. Но Украина выложила на стол три козыря. Первый - соглашение с Венгрией о транзите, который отказ РФ из катастрофы преквращал в неприятность. Второй - позиция США по поставкам сжиженного газа и санкции в отношении компаний, связанных с «Северным потоком-2». Третий - теплая зима и большие запасы газа в хранилищах.
По итогу, пришли к следующим соглашениям.
Контракт подписываем новый, не на 10 лет, но и не на год - на пять лет. Это выигрыш Украины, который дает нам время для решения главной задачи - роста внутренней добычи до количества, которое сделает из нас не покупателей газа, а продавцов. Главное не потратить это время бездарно. Цена транзита обсуждается (была самой низкой в Европе). Украина отказывается от исков на 12 миллиардов, а РФ выплачивает три уже проигранных ими деньгами.
На мой взгляд, это уступка Украины.
Деньги сейчас очень нужны правительству, чтобы закрыть дыру в бюджете, которая возникла по их же вине.
В долгосрочной перспективе мы все равно покупаем газ, так что можно было брать и газом.
А отказ от очень перспективных исков на 12 млрд. - неприятно. Думаю, что эту уступку из украинской делегации РФ выжимала вместе с Германией, угрожая полным отказом от переговоров, других причин соглашаться нет.
Выводы простые.
Мы получили отсрочку на пять лет. Не победили Газпром навсегда, а именно получили отсрочку.
Кремль и в дальнейшем будет использовать газ и электроэнергию в качестве дубинки. За пять лет мы просто обязаны нарастить свою добычу, иначе сегодняшняя победа превратиться в поражение.
Три миллиарда деньгами сейчас в обмен на отказ от 12 в перспективе - такой себе результат. Вынужденный, по всей видимости. На мой взгляд, по судам с РФ нужно работать до той стадии, чтобы «Фальшивомонетчики, которые печатали рубли, ушли в минус и не могут отбить себестоимость напечатанных купюр».
Ключевым остается вопрос прямых поставок газа из РФ. Это ловушка.
В первую очередь потому что привязывает нас к РФ очередным поводком и автоматически заставляет Украину 100% платить за газ в ОРДЛО. Собранное там с населения будет потрачено «на нужды республик».
Вот такие компромиссы…
К.Сазонов