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 Росія виплатить $3 млрд боргу перед "Нафтогазом" грошима, - Єрмак

На переговорах про транзит газу, які відбулися в Мінську, російська сторона погодилася виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі hromadske повідомив помічник президента України Андрій Єрмак, який брав участь у сьогоднішніх переговорах у Мінську.

"Ми повертаємося додому з дуже хорошими новинами, і матимемо транзитний контракт на вигідних для України умовах. Завдяки цим домовленостям Україна отримає 3 мільярди доларів згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу", - повідомив Єрмак.

Він додав, що виплата боргу "Газпрому" відбудеться грошима. Зазначимо, що раніше обговорювалися варіанти погашення боргу газом, а також активами "Газпрому", які заарештували на вимогу "Нафтогазу" в Європі.

Він зазначив, що детальніше про домовленості щодо газу можна буде дізнатися під час пресбрифінгу в Офісі Президента. Його запланували на 21 грудня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представники України, Єврокомісії та РФ досягли остаточної домовленості щодо транзиту російського газу і врегулювання взаємних претензій, - ОП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166671
 
   
 Топ коментарі
 








IgorGirkin

@GirkinGirkin

·2 чУкраина и Россия заключили контракт на транзит газа сроком на 5 лет. Контракт подпишут до Нового года. Украина отказалась от иска на $12 млрд. Россия компенсирует $3 млрд по стокгольмскому арбитражу Россия выплатит $ 3 млрд долга перед Нафтогазом, - Ермак - Цензор.НЕТ 3791 Ваше мнение такого поворота
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Жду официального брифинг с полным текстом соглашения и во время которого они поблагодарят Порошенко и его команду за то, что сделали возможным получить эти 3 млрд. долларов из кармана рассеи. Если этого не будет, и эти выбл*дки все заслуги припишут себе, то не останется никаких сомнений с каким гуано мы имеем дело...
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Ну, якщо договір на 5 років в обмін на 12 млрд, то це преможище !!! Зебіли вже святкують
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це перемога минулой команди.
добре, що зелені не зіпсували.
ну а виплата можливо і станеться, колись... навряд рашка одразу ж побіжить платити.
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"Протокол" - це дуже далеко від перемоги. Юридичного значення він не має. Хтілось би ще текст протоколу побачити. Поживемо-побачимо.
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Хз.
Но россияне пишут шо согласились подписать контракт потому что Украина пообещала пока отложить и не настаивать на выплате 3 лярдов.
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Цифра поразительно совпадает с "кредитом Януковича". Совпадение??? Может быть. Знаки, знаки. Звезды не врут!
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Не отдаст расия ничего. 100 причин и не отдаст.
На год подписали? Лохи, вас кинули.
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даже если кацапы и выплатят эти деньги, то украинцы их не увидят и не прочуствуют, зелупные половину разворуют , премий себе навыписуют. Такое уже было .
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было бы интересно вообще обрезать экономические отношения с рф, постепенно, составить план на 5 лет... вот это была бы хорошая инициатива
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"Россия выплатит $3 млрд, а Украина, в свою очередь, отзовет все другие претензии...." -
Речь идет об иске в почти $12 млрд и штрафе Антимонопольного комитета Украины.

Но , *****, этот зедятел умолчал, что этого всего лишь протокол не имеющий юридической силы и на росии рассчитывают получить потом долг януковича и получится взаимозачёт, как кацапы и предлагали...
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Для 73% документ "протокол намерений" нічого не значить, на жаль. Перукарі.... шо тут зробиш(((
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да-да. наверняка есть какой-то подвох. Только зеленюки нам этого не расскажут...
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за отказ от иска в 12 лярдов кто то сядет со временем статьи в УК есть ой скоро
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Народна мудрість про цю ситуацію з боргом: Скажеш "гоп", як перескочиш!
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зебилы рулят ! страна превращается в зебанариум !
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Команда Зеленского полностью «сдала» интересы Украины в новом транзитном контракте - политолог Декабрь 21, 2019Без рубрикиКомментарии

Рубрика «Газовая зрада»…
У Зеленского радостно объявили, что согласован новый транзитный контракт с «Газпромом». И это «перемога». Однако даже те первые цифры, озвученные по итогам переговоров, говорят о полной «сдаче» интересов Украины. Собственно, для этого в Кремле и всячески поддерживали потенциальное президентство Зеленского.
Такое мнение высказал сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
В тему:
Стали известны условия нового транзитного контракта между Украиной и Россией
А теперь по порядку.
1) Вместо 10-летнего контракта Украина вдруг согласилась на пятилетний контракт.
2) «Газпром» полностью прикрыл «лавочку» с виртуальной закупкой европейского газа, снизив транзитные обьемы до 65 млр кубов в 2020 году и до 40 млрд кубов в следующие четыре года. При том, что в 2019-м транзит составит более 90 млрд кубов.
Почему? Реально «европейский газ» Украина брала из транзитной трубы. А потом он на границе замещался реверсом из Словакии и Польши того же российского газа, но купленного европейцами сверх нужных им обьемов.
Теперь, по новому транзитному контракту, лишнего газа для европейцев больше не будет. И Украина будет вынуждена начать прямые закупки российского газа у «Газпрома».
3) Под видом 3 млрд долларов, которые «Газпром» согласился погасить в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража, украинская власть получила банальную взятку для подписания выгодного Москве контракта. Правда, в итоге эту взятку все равно придется отдать назад.
И Путин уже об этом сказал. Ведь на носу решение лондонского суда, который признает необходимость Украины вернуть России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) … 3 млрд долларов «долга Януковича».
Это только первые контуры «зрады». Когда нам покажут итоговый контракт и договоренности, мы нам найдем еще много всего интересного.
Как говорится, у Путина не забалуешь, когда ты зеленая марионетка…

Ой вей, молодого и неопытного политика Зеленского просто обманули с новым транзитным контрактом. Но главное же - он выглядел в Париже достойно)))))
***
Действительно, украинская власть уже трубит про «перемогу», однако помалкивает насчет того, будет ли теперь поставляться российский газ напрямую в Украину и по какой цене.
Также нет ясности относительно судьбы исков Киева к «Газпрому» и других важных подробностей…
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Какая гнусная ложь про реверс газа - ведь педротики все время вопили, что у словаков мы покупали европейский газ, а тут нате - откровенное признание, что по реверсу нам поставлялся кацапский газ🤯
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У Порошенки черный день. Не получится украсть, все прозрачно у этого Зеленского
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Якщо Єрмак не бреше, то росіян реально натягнули по самі помідори )) 3 млрд доляриків не для російського бюджету серйозний удар.
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Порохотвари как всегда исходят на дерьмо )
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..ще подивимося, що там вони підписали і яким боком воно вилізе.. цій владі довіри не було і нема.. як і кацапам, вже давно
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Ну прямо как Петя! Везде лезет в телевизор с пиаром!

"Он отметил, что подробнее о договоренности о газе можно будет узнать во время пресс-брифинга в Офисе президента. Его запланировали на 21 декабря"
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А какое отношение Кловун имеет к контракту хозяйствующих субъектов? Типа, это все я, Кловун. добился. Зетипиллов поддержать морально. лапши набросать на рага?
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Шота зетипиллы темнят. 3 млрд Макшания согласилась выплатить не просто так. В замен на шо? Давайте, посмешите нас своей тупостью, кловуны.
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Россияне возмущены корпоративом партии Зеленского: "Празднуют конец СП - 2,сволочи!".
Думаю петюшки поросенкофермы на все 100% поддержат своих соседей из козлофермы.Может я ошибаюсь?
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Шо ты гонишь. зебобик? Просрали 12 млрд и празднуют? Зато по приколу! А-ха-ха!
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Не 12-ть,а 9-ть млрд.,да и то за мнимые теоретические недопоставки после 2020-го в случае недопоставок по европейскому контракту,но увы-это из области фантастики буйных фантазий по и ботов.
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Во времена овоща это называли кредитом.
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Одни порохоботы недовольны, что нам отдадут 3 млрд, (почему всего 3, а не 12 млрд.?)
Другие кричат, что 3 млрд - это заслуга вовсе не команды Зеленского, а Порошенко, причем, Зе должен просить прощения у По.
Третьи вообще всем недовольны и требуют всю команду Зеленского отправить за решетку или, накрайняк, на паРашу.

Порохоботы, нельзя все время жить в таком негативе, а то у вас начнет случаться по ночам энурез от негодования.
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Какую решетку? Кормить клоунов? нахер в Макшанию.
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3 миллиарда долларов - приличная сумма!
Вот интересно - КУДА ЕЁ ДЕНУТ?
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Не. Те "надходження до бюджету" - они прописаны в самом бюджете. А это деньги ВНЕПЛАНОВЫЕ, чем и хорошы!
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Никуда ее не денут. Пойдет взаимозачетом. Как и говорили макшане - обнуление. Так оно по факту и произойдет. Зетипиллам навешают лапши как всегда. Зато по приколу и с фишечками.
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Ну це легко провірити якщо гривня ще більше укріпиться то тоді правда в якщо ні то бабкі ушли в карман кудись
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Россия выплатит $3 млрд долга перед Нафтогазом деньгами, - Ермак

Будет чем с МВФ расплачиваться. Уж лучше бы газом и нефтепродуктами. Интересно сколько из этого бабла Кобелев слямзит и маме в Нью-Йорк отправит
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Боже! Дай їм розуму не на вчора, а на сьогодні і завтра. Як можна погодитись на 3 млрд, щоб відмовитись від 12 млрд? І не про синицю в руках говорити, а про те що реально в подальшому можна було б відсудити у рашки, а тепер ніякі міжнародні суди не будуть мати справи з нами.
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Так и Украина должна россиянам как раз 3 млрд долларов по евробондам 2013 года. Так и сделают взаимный обмен.
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схоже на: "Надо просто перестать стрелять".... Мояоцінка того, що в нас жодного разу не було ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ при владі справджується, при владі презик (як було і до цього), який в шахи отримає дитячий мат....
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Гм...
Выплата по Стокгольму? ОК!
Транзит в Европу? ОК!
А что насчёт ЗАКУПОК газа?
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Путлер таки дожал ЗЕлёного: Украина отказывется от 12 миллиардов долларов, выигранных в суде

Итак, Украина и Россия пришли к компромиссу в вопросах транзита газа по украинской ГТС.
Подробности сегодня расскажет министр, а пока самая суть контракта и какие козыри использовали игроки за столом переговоров.
Украинская сторона может говорить о том, что получить все было невозможно, но несколько резких ударов по позициям РФ позволили нам выжать максимум из ситуации.
Россиянам сложнее - они выторговали определенные уступки, но в общем и целом производят впечатление побитой собаки. От их амбициозных планов преподать Украине жесткий урок не осталось и мокрого места. Потери не только финансовые, но и политические, а еще имиджевые.

Позиции сторон на старте отличались в принципе.
Украина выиграла 3 миллиарда в суде, в рассмотрении еще иски на 12 миллиардов с неплохими перспективами.
Цель - получить эти деньги и подписать новый договор на 10 лет.
Россия хотела подписать договор на год. Или продлить на год действующий договор, чтобы с 2021 все-таки перевести основные объемы в «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Заставить Украину отказаться от исков вообще. Проигранные 3 миллиарда отдать газом.
Финишная стадия строительства двух обходных газопроводов и поддержка Германии давали россиянам основания верить в неуязвимость своих позиций. Но Украина выложила на стол три козыря. Первый - соглашение с Венгрией о транзите, который отказ РФ из катастрофы преквращал в неприятность. Второй - позиция США по поставкам сжиженного газа и санкции в отношении компаний, связанных с «Северным потоком-2». Третий - теплая зима и большие запасы газа в хранилищах.

По итогу, пришли к следующим соглашениям.
Контракт подписываем новый, не на 10 лет, но и не на год - на пять лет. Это выигрыш Украины, который дает нам время для решения главной задачи - роста внутренней добычи до количества, которое сделает из нас не покупателей газа, а продавцов. Главное не потратить это время бездарно. Цена транзита обсуждается (была самой низкой в Европе). Украина отказывается от исков на 12 миллиардов, а РФ выплачивает три уже проигранных ими деньгами.
На мой взгляд, это уступка Украины.
Деньги сейчас очень нужны правительству, чтобы закрыть дыру в бюджете, которая возникла по их же вине.
В долгосрочной перспективе мы все равно покупаем газ, так что можно было брать и газом.
А отказ от очень перспективных исков на 12 млрд. - неприятно. Думаю, что эту уступку из украинской делегации РФ выжимала вместе с Германией, угрожая полным отказом от переговоров, других причин соглашаться нет.

Выводы простые.
Мы получили отсрочку на пять лет. Не победили Газпром навсегда, а именно получили отсрочку.
Кремль и в дальнейшем будет использовать газ и электроэнергию в качестве дубинки. За пять лет мы просто обязаны нарастить свою добычу, иначе сегодняшняя победа превратиться в поражение.
Три миллиарда деньгами сейчас в обмен на отказ от 12 в перспективе - такой себе результат. Вынужденный, по всей видимости. На мой взгляд, по судам с РФ нужно работать до той стадии, чтобы «Фальшивомонетчики, которые печатали рубли, ушли в минус и не могут отбить себестоимость напечатанных купюр».
Ключевым остается вопрос прямых поставок газа из РФ. Это ловушка.
В первую очередь потому что привязывает нас к РФ очередным поводком и автоматически заставляет Украину 100% платить за газ в ОРДЛО. Собранное там с населения будет потрачено «на нужды республик».
Вот такие компромиссы…

К.Сазонов
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12 лярдов? Путин удавится, но не даст. Хорошо что хоть на 3 лярда согласился
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Долги платят только трусы...(с) Росія виплатить $3 млрд боргу перед "Нафтогазом" грошима, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3991...и как-то я не верю, шо Путин тут кого-то испугался...значит кинет и посмеется...
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хорошими новостями, и буудем иметь транзитный контракт
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