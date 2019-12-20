 Контракт на транзит газу Україною буде укладено на п'ять років, - віце-прем'єр РФ Козак

Про це заявив віце-прем'єр РФ Дмитро Козак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
Чиновник зазначив, що підписання контракту очікується до кінця 2019 року. "Обсяги транзиту - необхідні, достатні для задоволення потреб європейських споживачів", - повідомив Козак, не назвавши цифр.
Він додав, що "Газпром" і "Нафтогаз" також врегулювали всі взаємні претензії. "Ми підписали тристоронній договір разом із Європейським союзом", - сказав російський віце-прем'єр.
Но соевые макаки и тут зраду развели.
"Январские фьючерсы на газ в ходе торгов на ICE Endex в Амстердаме подешевели на 8,7%
Поклали «Нафтогаз» під «Газпром», обоюднимі усілямі зєльоной власті і *****.
https://www.reuters.com/article/russia-ukraine-gas-debt/russia-offers-ukraine-3-bln-as-gas-arbitration-settlement-source-idUSR4N23E00F
https://www.reuters.com/article/russia-ukraine-gas-debt/russia-offers-ukraine-3-bln-as-gas-arbitration-settlement-source-idUSR4N23E00F
«Russia's Energy Ministry and Gazprom did not reply to requests for a comment. Ukraine's Energy Ministry and Naftogaz declined to comment.»
Коболєв з Вітренко файні хлопці !
Що ви за люди такі, що просто порадіти за країну не можете - тільки лайно, тільки хардкор...
США помогають достраівать.
Зараз раша, тягне з Тихого океану, через пів Світу, якийсь свій китайский трубоукладник.
Підписали б таке при Порошку - ви б так вже славили "сивочолого хетьмана" так, що його зад вже блищав би на сонці...
ну слава Господу не навсегда....
неугадали - не буба... - барыга-мародер безусловно.
нарешті, в Україні е не барига, а классний кацапнячо-клоуначій срач,
моі поздоровленення і слези вам з отим покращаннем...
Кажуть,США треба дякувати :"Попередньо ситуація з новим транзитним договором розраховувалася так: на жодні нормальні умови чекісти не пристануть, бо газу до європейських сховищ переправили багато, тому вентиль з першого січня точно перекриють, чим «пом'якшать» позиції українців та європейців. А тоді, в залежності від температури у цьому зимовому сезоні, або повернуться до переговорів через деякий час - на своїх умовах- або вже дотягуватимуть до запуску ПП-2 (як бачимо, зима видалася дуже тепла і шанс обійтися без нас у цьому опалювальному сезоні був непоганий).
Аж тут втрутився американський законодавець, і стало зрозуміло, що ПП-2 якщо й буде якимось дивним чином добудований, то точно не в найближчий рік. Судячи з учорашніх повідомлень, газочекісти месидж отримали і позицію суттєво скоригували. Думаю, з точки зору комерційної, майбутній договір не буде для України ані принизливим, ані збитковим і термін його дії точно буде більшим за рік або три, як московити вперто нав'язували раніше.
Інше питання - політичний аспект. Думаю, без прямих закупівель газу в РФ наші закляті партнери транзит не підпишуть (і тут європейці їх підтримають). Борги за рішенням трибуналу будуть оплачені (це вже навіть із учорашніх розпатякувань Путіна можна зрозуміти), але газом, а не грішми. Деякі (сподіваюся, не всі) дії Нафтогазу в міжнародних судах доведеться зупинити. Але навряд чи в реальному житті могло бути інакше".
Он также заявил, что перспективы договариваться о транзите российского газа через територии Украины приближаются к нулю, что свидетельствует о непрофесионализме руководителя организации, который получает миллион грв. в день.
Также стало известно, что Украина потеряла как минимум полторы миллиарда долларов от афер руководства Нафтогаза с так называемом реверсом, из-за чего Украина заморозила собственную добычу, в угоду получения дармовых прибылей за счет лобиирования контрактов по импорту, чем собственно Кобылев и занимается.
Пользователи соцсетей возмущены наглыми выходками Коболева и выражают поддержку переговорщикам, которым удалось найти компромис.
«Гнать в шею негодяя», «Не дать полететь к маме», » Его место - тюрьма», » Посадить в одну камеру с Порошенко, скучать не будут, покер, воспоминания, семья,,,», «Пять лет лучше, чем ничего», «Браво Зеленский», - пишут читатели".