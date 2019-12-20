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 Політика України, За кордоном
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 Контракт на транзит газу Україною буде укладено на п'ять років, - віце-прем'єр РФ Козак

Новий контракт на транзит російського газу Україною буде укладено на п'ять років.

Про це заявив віце-прем'єр РФ Дмитро Козак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

Чиновник зазначив, що підписання контракту очікується до кінця 2019 року. "Обсяги транзиту - необхідні, достатні для задоволення потреб європейських споживачів", - повідомив Козак, не назвавши цифр.

Він додав, що "Газпром" і "Нафтогаз" також врегулювали всі взаємні претензії. "Ми підписали тристоронній договір разом із Європейським союзом", - сказав російський віце-прем'єр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Представники України, Єврокомісії та РФ досягли остаточної домовленості щодо транзиту російського газу і врегулювання взаємних претензій, - ОП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166670
 
   
 Топ коментарі
 
зе-лох в 5 степени, пасередине мля, имея в рукавах все козыри
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Тобто Україна відмовилась від судових преференцій.
Поклали «Нафтогаз» під «Газпром», обоюднимі усілямі зєльоной власті і хуйла.
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Это Газпромия годик хотела, Украина - не менее 5, так что пошли на наши условия.
Но соевые макаки и тут зраду развели.
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Цена природного газа на европейских биржах рекордно упала после новости о том, что Украина и Россия достигли согласия о транзите.
"Январские фьючерсы на газ в ходе торгов на ICE Endex в Амстердаме подешевели на 8,7%
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Это было понятно. Газом затарены все под горлышко. И самым пикантным в этой ситуации моментом было предложение правительством украинским пользователям зафиксировать цену на весь отопительный период. Зная!! что договор будет подписан, потому что Меркель с Макроном просят об этом Путина, а он им не может отказать, бо лучшие друзья.
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Тобто Україна відмовилась від судових преференцій.
Поклали «Нафтогаз» під «Газпром», обоюднимі усілямі зєльоной власті і *****.
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Прежде чем постить,не мешало бы матчасть изучить:
https://www.reuters.com/article/russia-ukraine-gas-debt/russia-offers-ukraine-3-bln-as-gas-arbitration-settlement-source-idUSR4N23E00F
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КИЕВ / МОСКВА, 20 декабря. (Reuters). Россия предложила выплатить Украине около 3 млрд. Долл. США за прекращение судебного разбирательства из-за газа, сообщил Reuters в пятницу источник, близкий к переговорам, в соответствии с суммой, предложенной в арбитражных решениях между российским Газпромом и Украинский Нафтогаз.Судебный спор заблокировал новую сделку по поставкам российского газа в Украину и в остальную часть Европы. Срок действия действующего соглашения о поставках истекает 31 декабря. Переговоры по новому пакту продолжаются.Минэнерго России и Газпром не ответили на запросы о комментариях. Министерство энергетики Украины и Нафтогаз от комментариев отказались. Контракт на транзит газу Україною буде укладено на п'ять років, - віце-прем'єр РФ Козак - Цензор.НЕТ 290
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А тепер, твоя черга, вивчити матчастину.

https://www.reuters.com/article/russia-ukraine-gas-debt/russia-offers-ukraine-3-bln-as-gas-arbitration-settlement-source-idUSR4N23E00F

«Russia's Energy Ministry and Gazprom did not reply to requests for a comment. Ukraine's Energy Ministry and Naftogaz declined to comment.»

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И что,что не так,принципиальные договоренности там описаны,или опять "зрада"?
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Минэнерго России и Газпром не ответили на запросы о комментариях. Министерство энергетики Украины и Нафтогаз от комментариев отказались.
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Ну и? Есть принципиальное решение,оно озвучено,до подписания контракта и опубликования это нормальная практика не коментировать, тем более не указывается какие вопросы им задавали.
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матчасть это контракт на 10 лет а все остальное для зелебобиков Божья Роса она такая Контракт на транзит газу Україною буде укладено на п'ять років, - віце-прем'єр РФ Козак - Цензор.НЕТ 822
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Порохоботство=идиотизм. Уже ж недели 2 назад орали, что Зеленский отказался от всех выигрышей, оказалось, порохоботы врут как всегда. В соседней ветке, Газпром возвращает 3 ярда долларов деньгами.
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Ну, так порохоботи це одобряют !
Коболєв з Вітренко файні хлопці !

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То ти тільки-то брехав тут коментом вище, що Україна відмовилася від судових преференцій і навіть не вибачився за свою брехню.
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Тобто не відмовилась - і гроші рфія виплатить, і транзит на 5 років, як нам і потрібно було.
Що ви за люди такі, що просто порадіти за країну не можете - тільки лайно, тільки хардкор...
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Контракт на 5 лет, отдают 3 млрд по суду, больше никаких судов, обьем 40-50 млрд но тариф больше чем сейчас.
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Да, только непонятно газом или активами, но не деньгами точно.
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Какая разница,вам газ продадут дороже,и заработают 5 млрд.
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Не факт, що відібють те бабло. Ціна на газ посипалась.
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Деньгами вроде как отдадут как раз.
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зе-лох в 5 степени, пасередине мля, имея в рукавах все козыри
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Какие козыри, рашка могла просто перекрыть все на год и за это время достроить обходные трубы, потеря транзита частично была бы компенсирована ростом цены на газ.
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Оно вже построіла СП 2.

США помогають достраівать.
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А что США, им раньше нужно было, а так там осталось меньше сотни км протянуть.
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Ти вкурсє, що фірми шарахнулись від тої труби СП2, після нової порції санкцій США?

Зараз раша, тягне з Тихого океану, через пів Світу, якийсь свій китайский трубоукладник.
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Да что ты врешь, укладка труб продолжается, рядом на подстраховке стоит российский трубоукладчик который вполне и сам сможет доделать. Тем более после вступления в силу американского закона у владельцев судов будет еще 90 дней на сворачивание.
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Не похоже что шарахнулись, Пионер рядом с Борнхольмом.
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Труба будет достроена и газ пойдет,хоть в штаны себе наложит Украина с Америкой. Это надо понимать,а не тупо лозунги кидать.Точно так же как и мост достроили,на компании так же санкции накладывали.Или вам напомнить турбины Сименса в Крыму?Европе похер Украина,и на Америка она так же может ввалить санкфии как это сделал в ответ Китай. Трамп повыделывался месяц и отменил. Европа это не беззубая Россия.
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перекрыть ага, и получить полный рот исков
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Каких исков, хранилища в ЕС под завязку, зима теплая, год бы 100% прошел без проблем. На крайняк Газпром мог покупать СПГ и отдавать по контрактам.
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иски за прекращение поставок, нахрена европе вынимать занозы из попы куйла прикрываясь теплой зимой, они вкатят иск и получат газ бесплатно
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Ой дурак, иск может подать только компания заключившая договор на определенный обьем газа и не получившая его.
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как компания получит объем если газ перекроют
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Для того и заполняли хранилища чтоб контракты закрыть зимой.
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а как на счет скорости подъема из хранилищ при пустой трубе
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Ой кретины...газ на 5 лет, как и хотела Украина, по суду Рашка согласилась выплатить 3 миллиарда, как мы и хотели, тариф на транзит повысили, как нам и нужно было, но мартышки соевые не могут, чтобы дерьмом не побросаться - вам же не за то платят, да, боты дешевые?
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Как говорил Сеня Кулявлоб -- чем дороже газ, тем он дешевле!
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А весь перелік просраного коли буде?
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А якщо не має переліку просраного?
Підписали б таке при Порошку - ви б так вже славили "сивочолого хетьмана" так, що його зад вже блищав би на сонці...
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Ежели Украина через чур выпендривалась бы,то могло б стать причиной для отмены санкций для северного потока2, вот мол Украина оборзела берет за глодку срочно нужно вводить северный поток 2.Тут тоже нужно с головой подходить.
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опять на НГ будут миллиардные премии руководству Нафтогаза
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Кому тепер належить Нафтогаз? І газотранспортна система?
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спасибо, зеленухи, - значит на 5 лет Украину продали?
ну слава Господу не навсегда....
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Це, аналог Харківських газових Угод Януковича 2010 року, коли ПРОДАЛИ Крим.
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т.е. яныка нет, но дело его живет и его продолжает хто?
неугадали - не буба... - барыга-мародер безусловно.
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За часів Порошенка, Україна не купляла газ у Рашки напряму.
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так тож барига був і "бізнес на крові" в кацапіі мав - а зара,
нарешті, в Україні е не барига, а классний кацапнячо-клоуначій срач,
моі поздоровленення і слези вам з отим покращаннем...
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Если б панамские патриоты не пиарились за счет транзита, то СП-2 могло бы и не быть.
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кума, якось між ділом сказала - "язиком ляпати діло не важке, підвердити ляпотню сложніше..." ... і додать нема шо.
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За такий договір, владу треба під суд.Хто відказався від суду за вишки біля Криму? Чиї інтереси захищали дебіли при владі.
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Найхарактерніше,що за теперішньої влади ,швидшу й правдивішу інформацію ми отримуємо з рф.
Кажуть,США треба дякувати :"Попередньо ситуація з новим транзитним договором розраховувалася так: на жодні нормальні умови чекісти не пристануть, бо газу до європейських сховищ переправили багато, тому вентиль з першого січня точно перекриють, чим «пом'якшать» позиції українців та європейців. А тоді, в залежності від температури у цьому зимовому сезоні, або повернуться до переговорів через деякий час - на своїх умовах- або вже дотягуватимуть до запуску ПП-2 (як бачимо, зима видалася дуже тепла і шанс обійтися без нас у цьому опалювальному сезоні був непоганий).
Аж тут втрутився американський законодавець, і стало зрозуміло, що ПП-2 якщо й буде якимось дивним чином добудований, то точно не в найближчий рік. Судячи з учорашніх повідомлень, газочекісти месидж отримали і позицію суттєво скоригували. Думаю, з точки зору комерційної, майбутній договір не буде для України ані принизливим, ані збитковим і термін його дії точно буде більшим за рік або три, як московити вперто нав'язували раніше.
Інше питання - політичний аспект. Думаю, без прямих закупівель газу в РФ наші закляті партнери транзит не підпишуть (і тут європейці їх підтримають). Борги за рішенням трибуналу будуть оплачені (це вже навіть із учорашніх розпатякувань Путіна можна зрозуміти), але газом, а не грішми. Деякі (сподіваюся, не всі) дії Нафтогазу в міжнародних судах доведеться зупинити. Але навряд чи в реальному житті могло бути інакше".
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"Андрей Коболев заявил, что на подписание контракта на транзит газа через територию Украины потребуется не менее месяца, что является враньем или попыткой сорвать договорьенности

Он также заявил, что перспективы договариваться о транзите российского газа через територии Украины приближаются к нулю, что свидетельствует о непрофесионализме руководителя организации, который получает миллион грв. в день.
Также стало известно, что Украина потеряла как минимум полторы миллиарда долларов от афер руководства Нафтогаза с так называемом реверсом, из-за чего Украина заморозила собственную добычу, в угоду получения дармовых прибылей за счет лобиирования контрактов по импорту, чем собственно Кобылев и занимается.
Пользователи соцсетей возмущены наглыми выходками Коболева и выражают поддержку переговорщикам, которым удалось найти компромис.
«Гнать в шею негодяя», «Не дать полететь к маме», » Его место - тюрьма», » Посадить в одну камеру с Порошенко, скучать не будут, покер, воспоминания, семья,,,», «Пять лет лучше, чем ничего», «Браво Зеленский», - пишут читатели".
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через пять лет путина газ ни кому не нужен будет кроме китацев, а китайцы его и так заберут так как сибирь это исконно китайская территория.
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И что получается,что торговля на крови продолжится на целых пять лет?Ну ну....а потом попробуй кому-то доказать что у нас с рашкой война
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