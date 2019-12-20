 Контракт на транзит газу Україною буде укладено на п'ять років, - віце-прем'єр РФ Козак

Про це заявив віце-прем'єр РФ Дмитро Козак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

Чиновник зазначив, що підписання контракту очікується до кінця 2019 року. "Обсяги транзиту - необхідні, достатні для задоволення потреб європейських споживачів", - повідомив Козак, не назвавши цифр.

Він додав, що "Газпром" і "Нафтогаз" також врегулювали всі взаємні претензії. "Ми підписали тристоронній договір разом із Європейським союзом", - сказав російський віце-прем'єр.

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