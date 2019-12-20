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 Політика України, Економіка
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 Всі фракції і групи підписали меморандум про спільну підготовку законопроєкту про ринок землі, - Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що в п'ятницю всі депутатські фракції і групи в парламенті підписали меморандум про спільну підготовку до другого читання законопроєкту №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Потрібно віддати належне, що сьогодні підписано меморандум усіма депутатськими фракціями і групами і досягнуто домовленості, в рамках яких ми працюватимемо під час підготовки цього дуже важливого законопроєкту до другого читання", - заявив Разумков.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166669
 
   
 Топ коментарі
 
И какой Украинец купит столько,олигархи не в счёт.
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Земельная «реформа» - турбо-распродажа чтобы наполнить бюджет

Сегодняшнему правительству наплевать на фермеров. Отмена моратория делается только чтобы продать 7 млн гектар госземли. Почему? Потому что Украина - банкрот. Поэтому у нас и приватизация во время войны и турбо-продажа земли. Нет никаких реформ, есть только пожаротушение. Все за копейки и все в разрез национальных интересов общества и среднего класса, составляющего костяк этой страны. Вместо того чтобы говорить правду, нас всех держат за дураков. Зачем нам такое бестолковое и лживое правительство-манипулятор?
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Максимум 20 га в одні руки і до 200 га не раніше чим через 10...20 років
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а кто сказал.... что подписали - это значит выполнили..
лучше обсудите и согласуйте меню поминок... это для вас Слуг сие куда более актуально и реально.. таким тварям только в баночках и в Космос, чтобы даже пеплом после Крематория не воняло на земле УКРАИНСКОЙ.... фэ как же достала эта....синагога....
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Ну может я загнул немного, давайте тогда по 50 га. как в Европе.
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1) Продаж має бути дозволений тільки укаїнцям
2) Ніякого подвійного громадянства
3) Продаж не більше ніж 20 га землі в одні руки без права відчудження(перепродажу) в продовж 20 років, щоб унеможливити спекуляції
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Никакого рынка !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Базар будет гнилой а не рынок !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Согласен с Вами

так у нас до сих пор за 28 нет рыночной экономики в стране а они о продаже земли страшно представить
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Разговор матёро-крупного Зебила-земельного вора с Богданом после того, как отложили голосование по земле.
Всі фракції і групи підписали меморандум про спільну підготовку законопроєкту про ринок землі, - Разумков - Цензор.НЕТ 6169
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Продаж земли только украинцу и то не больше 1000 га. если хочет иностранец работать на украинской земле пусть работает через посредника украинца.
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И какой Украинец купит столько,олигархи не в счёт.
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Ну, через мм... Шухрича наприклад, чи Ахметку.
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Німеччина
61% учасників ринку мають земельний банк 5-50 га, у 1/3 - більші площі. 71% агропідприємств - сімейні ферми.
Франція
59% учасників ринку мають земельний банк менше 50 га. більшість земель отримує державна SAFER і далі перепродає їх.
Нідерланди
16% учасників ринку мають земельний банк 30-50 га і займають 24% території, 13% - 50-100 га, 32% земель, 18% - понад 100 га, 3% земель.
https://landlord.ua/news/iak-pratsiuie-rynok-zemli-v-nimechchyni-frantsii-************/
Зебіли пропонують 10 000га в одні руки. Фактично закон писано на замовлення агрохолдингів Кернел Веревського, Приват-агро.
Знищення дрібного фермера, скупка землі за безцінь. Утворення латифундій, утвердження аграрного олігархату.
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Земельная «реформа» - турбо-распродажа чтобы наполнить бюджет

Сегодняшнему правительству наплевать на фермеров. Отмена моратория делается только чтобы продать 7 млн гектар госземли. Почему? Потому что Украина - банкрот. Поэтому у нас и приватизация во время войны и турбо-продажа земли. Нет никаких реформ, есть только пожаротушение. Все за копейки и все в разрез национальных интересов общества и среднего класса, составляющего костяк этой страны. Вместо того чтобы говорить правду, нас всех держат за дураков. Зачем нам такое бестолковое и лживое правительство-манипулятор?
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Пришли временщики,посмотрите каких советников как Мушак приблизил к себе Гончарук,образование самого гончарука ,вызывает сомнение " Під час розмови Олексій Мушак 1982 г рождения вперто уникав конкретної відповіді на запитання про те, завдяки кому він опинився у виборчому списку президентської партії на останніх виборах. Мушак розповів свою «офіційну» версію про «соціальну катапульту», яка закинула його до Ради. Але у цій історії чомусь не знайшлося місця тому факту, що Мушак - родич аграрного (нагадаємо, наш герой - член аграрного комітету ВР) мільярдера Андрія Веревського. Колишній народний депутат 4-го, 5-го, 6-го та 7-го скликань Веревський був у фракції Партії регіонів . Він - один із найбагатших українців, статки якого оцінюють у сотні мільйонів доларів .Что может насоветовать этот кадр?
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2 нерешенных проблемы села

1-ая проблема - миллионы бабок-рантье, которые готовы продать землю за любые деньги. Легко пришло - легко ушло.

2-ая проблема - очень мало фермеров. За 28 лет государство им ничем не помогло. У нас всего лишь 40,000 фермеров, а должно быть 1 миллион.

Что должно сделать государство: сначала выкупить землю у бабок, а потом отдать его в долгосрочную аренду существующим и новым фермерам, чтобы те смогли наростить свои участки до 200 га. Вот и вся земельная реформа на ближайшие 10 лет, пока крупнейшими землеобработчиками в Украине не станут кооперативы, вместо сегодняшних латифундий.
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Куда спешите.Поучаствовоть в распродаже пока у власти?Народ на референдуме а не соросята будет решать.
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Давайте приватизировать Днепр и Карпаты?

Наш могучий Днепр уже десятки милионов лет поит и кормит всех и вся, включая людей, живущих вдоль его берегов, и будет делать это еще миллионы лет после нас если мы будем бережно к нему относится. А еще у нас были и есть рыбхозы пользующиеся акваторией как средством производства, так же как колхозы пользовались сельхозугодиями. Следуя колхозной логике распаевания 90-х, нужно было тоже нарезать всем работникам рыбхозов на дату распаевания куски Днепра, чтобы через 25 лет в 2019 мы бы имели миллионы «собственников» Днепра, которые бы не могли реализовать свое «право собственности» на реку. Можно еще бывшим лесхозовцам нарезать Карпат. Звучит абсурдно? Но тоже самое сейчас происходит с землей. Обсуждается право собственности на природный ресурс - средство производства, который создавался миллиарды лет и будет существовать еще миллиарды лет после нас. Какое отношение бабка из колхоза имеет к владению и распоряжению этим бесценным ресурсом? Ежегодный урожай это и есть собственность и прибыль фермера на которую он имеет право, а земля может быть только в долгосрочной аренде у государства, и фермерство должно лицензироваться, чтобы к земле относились отвественно и берегли окружающую природу и фауну.
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А мона мне Беню прихватизировать обещали по два раба я нашел одного Во будет умора Всі фракції і групи підписали меморандум про спільну підготовку законопроєкту про ринок землі, - Разумков - Цензор.НЕТ 5889
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хм..., вот кто мне объяснит ....?
У меня в районе все поля распаханы, ухоженны , засеяны и тд - даже там где когда то бурьян рос... (днепропетровщина)
Мяч погонять - нужно место поискать.., все занято...
Что, где и у кого собираются покупать - продавать....?
Может отжимать?
Мне кажется нынешние хозяева отстреливаться будут...
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5 копійок - вот мне тоже кажется что за землю будет много крови..
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Це лупате чмо так і не відповіло на запитання чому вони вирішили продавати землю не порадившись з людьми.
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А у народу спитати забули? Спочатку референдум, а потім обговорення закону.
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Мабуть влада бажає бути закопаной у землю?Їх так тягне до землі,що не в моготу.Заводи вже продали,що стало краще жити?Куди пішли гроші від заводів?Невже народу?
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как они хотели 10к гектара в одни руки. площадб полтавы 10.5 к площадь белой церкви 6.5 к гектара. слуги хотели развести как котят
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Да,играют сразу по крупному .Распродадут ,а дальше ...
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Какие еще меморандумы. При власти, которая в первом чтении написала лимит сумасшедшие 210 тыс га, не должно быть запущено никакого рынка земли. Все равно обманут.

Мало того, такую власть необходимо неотложно отправить в отставку.
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K04EGAR IV

@K04EGR

Не любитель Йули, но она *****....т это тело по делу.. Ну какой рынок Земли, когда у нас даже границы государственной нет? Какой рынок Земли, когда Пашинские выходят из Судов как из борделя? Какой рынок, когда население в большинстве лазит по мусоркам и шестой год идет война?!!!Всі фракції і групи підписали меморандум про спільну підготовку законопроєкту про ринок землі, - Разумков - Цензор.НЕТ 1166
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..текст бы еще почитать где, этого меморандума...
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Даже сепари землю не продають.Народ,робіть висновок.
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ЗЕлёносопельный Димон точно какой-то НедоРазумков. Какой ещё, нахрен, меморандум? Да Юле б дать волю, она бы этого НедоРазумкова именно в землю и закопала бы, предварительно затасовав ему в жопу вышеупомянутый меморандум столь глубоко, что он бы Димону гланды першил бы.
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хоть он и разумков, но взгляд у него совсем неразумный
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Полундра!Земля на горизонте!Готовь шварты,мушкеты,снарягу и трюм под золото!
-Где земля капитан?
-Прямо по курсу!
-А ну капитан дай трубу.Такс...Такс..О вижу!Так это Украина!
-И шо?
-Та ничего!Греби,если хочешь,щоб корабль забрали и на счётчик поставили.

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