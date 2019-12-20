 Всі фракції і групи підписали меморандум про спільну підготовку законопроєкту про ринок землі, - Разумков

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Потрібно віддати належне, що сьогодні підписано меморандум усіма депутатськими фракціями і групами і досягнуто домовленості, в рамках яких ми працюватимемо під час підготовки цього дуже важливого законопроєкту до другого читання", - заявив Разумков.

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