 У Джо Байдена був конфлікт інтересів, але це справа правоохоронців США, - Луценко. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"

"Українських законів Джо і Хантер Байден не порушували, але дуже схоже на те, що у старшого з них є конфлікт інтересів між повноваженнями віце-президента США і людини, яка вимагала зняти з посади Генерального прокурора Віктора Шокіна, що розслідував справу фірми, яка виплачує його синові чималі кошти", - заявив Луценко.

Колишній глава Генеральної прокуратури України додав, що розслідувати справу про можливий конфлікт інтересів Джо Байдена мають правоохоронні органи Сполучених штатів, незважаючи на весь тиск з боку адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джуліані.

Читайте також: Запрошення від Джуліані я отримав від мого підлеглого, який знав Фрумана і Парнаса, - Луценко. ВИДЕО





Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.