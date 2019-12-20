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 Політика України, За кордоном
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Все про:Байден (173) Луценко (2167) США (5843)

 У Джо Байдена був конфлікт інтересів, але це справа правоохоронців США, - Луценко. ВIДЕО

Колишній Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що екс-віце-президент США Джо Байден не порушував українського законодавства, але його дії мають ознаки конфлікту інтересів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"

"Українських законів Джо і Хантер Байден не порушували, але дуже схоже на те, що у старшого з них є конфлікт інтересів між повноваженнями віце-президента США і людини, яка вимагала зняти з посади Генерального прокурора Віктора Шокіна, що розслідував справу фірми, яка виплачує його синові чималі кошти", - заявив Луценко.

Колишній глава Генеральної прокуратури України додав, що розслідувати справу про можливий конфлікт інтересів Джо Байдена мають правоохоронні органи Сполучених штатів, незважаючи на весь тиск з боку адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джуліані.

Читайте також: Запрошення від Джуліані я отримав від мого підлеглого, який знав Фрумана і Парнаса, - Луценко. ВИДЕО


Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166667
 
   
 Топ коментарі
 
Пусть это ,которое никогда не занималось бизнесом,ответит Украинцам,откуда деньги у него и его семьи.Чтобы потом ни у кого никаких вопросов к нему не было.Это чучело топит Украину хуже хуйла.Это очевидно.
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зачем нам бред этого лгуна и проходимца дайте его заявки американцам на кого он тут высказывания дает так его быстро засудят по закону а то языком ворочать не мешки таскать
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Соціаліст, нашоукраїновець, самообороновець, бепепівець - людина без совісті,моралі, як і Петро, до речі - при владі,при баблі, завжди..
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зачем нам бред этого лгуна и проходимца дайте его заявки американцам на кого он тут высказывания дает так его быстро засудят по закону а то языком ворочать не мешки таскать
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Пусть это ,которое никогда не занималось бизнесом,ответит Украинцам,откуда деньги у него и его семьи.Чтобы потом ни у кого никаких вопросов к нему не было.Это чучело топит Украину хуже *****.Это очевидно.
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цікався, а не просто заходь в нет "позвіздеть".
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О комсомольце юре вы предлагаете что то Украинцам узнать что то нового?
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Може Байден щось змінить, але при минулому правлінні демократів. Клінтона, Обами - Україну лише обдирали.
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інтереси Америки для будь-якого Президента США - понад усе. Україна, буває в ці інтереси входить поскільки-постільки.
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Югик скатился до уровня Юзика из квартала, какой стыд..((
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Соціаліст, нашоукраїновець, самообороновець, бепепівець - людина без совісті,моралі, як і Петро, до речі - при владі,при баблі, завжди..
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и тут остапа понесло - НГ встречаем не дожидаясь НГ,
а шо тока зеленкам мона?
а шо же мы? и мы не хуже многих,
мы тоже можем много выпивать.
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Просто дно этого.Видать где то башлянули или из ЦРУ привезли архивы,что оно в геополитику полезло.
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развивайте мысль, интересно же - "башлянули или из ЦРУ привезли архивы.."
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Да нет то пусь рий расскажет про наследство бабушки
кстати при желании,сами отыщите.
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я нисколько не сомневаюсь в юрии, про архивы ЦРУ развивайте.
подсказка - в каждом архиве есть архивариус...
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думаю индейцы майя тоже (каг бе) не причем...
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Юрина история вам понравится,вы же не выложите,там вся Украина смеялась.
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выложу, уточните шо именно я должен сделать, бо пока в непонятках...
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Все просто без обид.Как юра стал таким богатым на гос должностях,как Жену свою протянул в парламент.Вас чего это небеспокоило?
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тю - я вам за ЦРУ архивы (с вашего же коммента),
вы мне за юру - так не споемся - а хотелось бы, вас понять...
и да - никаких обид нет.
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Сын Джо Байдена ничего не нарушал в Украине и работал честно.Это вам не кремлевская гопота
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какие модные слова КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ У Джо Байдена був конфлікт інтересів, але це справа правоохоронців США, - Луценко - Цензор.НЕТ 5589
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Если б я столько *******, я б събался и больше не звездил.
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заберите Югика и допрашивайте, аглицкий он уже знает!))
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Конечно был конфликт. Гражданины США что то не поделили на территоррии Украины.
Норм
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Нежданчик! Оказывается, и негодяи могут быть честными и принципиальными! Даже Петро ему не может закрыть рот, а может наоборот, подбрасывает идеи! Браво, Юрий, я бы тебе половину срока уже скосил бы! У Джо Байдена був конфлікт інтересів, але це справа правоохоронців США, - Луценко - Цензор.НЕТ 5479
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По показаниям Волкера и Кента Луценко и Порошенко играли против Украины. Помним фотки Луценко с Джулиани, хотел, урод, удержаться в кресле генпрокурора
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луценко и зеленский два брата баржа миномёта
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Серйозно ? Сєнсация ? Та він про це років зо два говорить. Про те,що ,як в америкосів є претензії до Байдена,нехай відкривають справу,буде правова допомога.
Є ДВА українця,що фактично втрутилися у вибори США 2016 року,і прізвища Луценка там немає !
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Нормально так, какие-то черти мутят свои дела в Украине и сваливают. Нормально вроде
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