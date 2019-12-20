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Все про:кіно (435) рейтинг (296)

 Українська стрічка "Плем'я" режисера Слабошпицького увійшла в список 50 найкращих фільмів десятиліття за версією Rolling Stone

У цьому списку "Плем'я" обійшло фільми "Чорна пантера" та "Одного разу в Голлівуді".

Список "50 найкращих стрічок 2010-х років" опубліковано на сайті журналу Rolling Stone, інформує Цензор.НЕТ.

Стрічка Мирослава Слабошпицького "Плем'я" посідає в ньому 48 місце з 50.

"Ця безрадісна драма, в якій немає субтитрів, озвучки чи музику, у виконанні глухого непрофесійного актора, який спілкується за допомогою мови жестів, перетворює сценарій "Повелителя мух" в захоплюючу кінематографічну вправу", - описує фільм видання.

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На першій позиції списку розташувалася картина 2016 року "Місячне світло", за нею йде "Соціальна мережа" (2010), а замикає трійку найкращих за версією Rolling Stone "Корпорація "Святі мотори"(2012).

"Плем'я" було першим повнометражним фільмом у кар'єрі Мирослава Слабошпицького. На Каннському кінофестивалі в 2014 році фільм отримав одразу три нагороди, зокрема Гран-прі. "Плем'я" розповідає про життя в інтернаті для глухонімих підлітків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166666
 
   
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Яблучна Людожерка‏ @plodogerka

Чекалкін: У 2005 Квартал працював у Москві, до України їх привіз Медведчук як проект проти Помаранчевої революції. (І проти України, це вже очевидно).
Довго ж, довго "наші мальчікі" розгойдували мізки народу і какали туди, зате результат - мммм, пальчики оближеш!
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Усе правильно, тільки в 2004... До речі, Чекалкін в 2004 круто смалив своїми "Веселими яйцями"

Українська стрічка "Плем'я" режисера Слабошпицького увійшла в список 50 найкращих фільмів десятиліття за версією Rolling Stone - Цензор.НЕТ 814
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У останні роки 2 українських фільми отримали нагороди Каннського кінофестивалю - Плем'я та Донбас. А зеботи розказують тут в коментах, що у нас кіно погане і на нього державні кошти дарма витрачали...
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На "Плем'я" - так, даремно витрачені гроші. Шизоїдне кіно психічнохворого режисера і сценариста під впливом важких ін'єкційних засобів, що модифікують свідомість. А "Донбас" - зовсім інша справа. Це ж стосується одноіменного фільму про Іловайськ. Гідні уваги фільми
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