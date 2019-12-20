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Все про:Зеленський (3941) Новий рік (149) Слуга народу (574)

 У КВЦ "Парковий" відбувається корпоратив "Слуги народу", приїхав Зеленський: "Усі випивають, багато жартують. Осадча сипле жартами", - ЗМІ. ФОТО

Партія "Слуга народу" святкує у КВЦ "Парковий" новорічний корпоратив. Гостей розважають Тіна Кароль, Катя Осадча та Jerry Heil.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Українська правда".

Депутатів на територію "Паркового" пропускали лише за списками.

Крім депутатів на святі побували президент Володимир Зеленський, керівник його Офісу Андрій Богдан, перший помічник президена Сергій Шефір.

"Президент тост говорив і зробив зауваження Трухіну, який хотів собі на округ виписати купу грошей. Після цього він сказав щось типу: це був рік свині, наступний - щура, але давайте залишатися людьми", - переказує один із депутатів СН.

Також на захід завітали прем‘єр-міністр Олексій Гончарук та деякі урядовці: Тимофій Милованов, Дмитро Дубілет, Володимир Бородянський.

За даними джерел, присутніх на корпоративі, гостей розважає ведуча Катерина Осадча, співачка Тіна Кароль та Jerry Heil.

Спеціально для "слуг народу" актори "95-го Кварталу" записали відеозвернення.

"Всі випивають, багато жартують. Осадча сипле жартами", - зазначає один із депутатів, який не захотів бути названим.

Нардеп Олена Мошенець виклала відео виступу Тіни Кароль.

Також вона опублікувала низку селфі зі свята.

У КВЦ Парковий відбувається корпоратив Слуги народу, приїхав Зеленський: Усі випивають, багато жартують. Осадча сипле жартами, - ЗМІ 01
У КВЦ Парковий відбувається корпоратив Слуги народу, приїхав Зеленський: Усі випивають, багато жартують. Осадча сипле жартами, - ЗМІ 02
У КВЦ Парковий відбувається корпоратив Слуги народу, приїхав Зеленський: Усі випивають, багато жартують. Осадча сипле жартами, - ЗМІ 03
У КВЦ Парковий відбувається корпоратив Слуги народу, приїхав Зеленський: Усі випивають, багато жартують. Осадча сипле жартами, - ЗМІ 04
У КВЦ Парковий відбувається корпоратив Слуги народу, приїхав Зеленський: Усі випивають, багато жартують. Осадча сипле жартами, - ЗМІ 05

Сторіз із корпоративу опублікував і нардеп від СН Жан Беленюк.

У КВЦ Парковий відбувається корпоратив Слуги народу, приїхав Зеленський: Усі випивають, багато жартують. Осадча сипле жартами, - ЗМІ 06

Дивіться також: "Ялинкопад" у Росії: в низці міст РФ вітер повалив новорічні ялинки. ФОТО

Раніше глава фракції "Слуга народу" Андрій Корнієнко розповів журналістам, що проведення новорічного корпоративу "Слуги народу" обійдеться приблизно в 1 млн гривень. Ці гроші, за його словами, візьмуть у спонсорів, які забезпечують і всю іншу діяльність партії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166665
 
   
 Топ коментарі
 
Корпоратив?? Веселяться и пьют??!! Осадчая шутками сыпет как вентилятор??!!

Такое ощущение, что откровенно х@ркая в лицо ветеранам-волонтерам-патриотам зе-власть хочет спровоцировать н@силие, чтобы "на законных основаниях" подавить гражданский протест в зародыше - и затем "закрутить гайки"
Потому что - по сравнению с тем, что будет с экономикой весной 2020, нынешняя ДЫРА в бюджете в 52 миллиарда - это "майский день, именины сердца"
Да и "зеленое монобольшинство" - как показывает практика - уже, через 3 месяца, "трещит по швам"
И когда в финансах будет вообще швах, на мирный протест могут выйти уже не 25, а 125 тысяч. А то и миллион сто двадцать пять. Потому "играют на опережение"
Эти фейковые протесты "фермеров-из-нацкорпуса" (который связывают с ах-каким министром") из той же оперы.
Заэтим - дело Юлии Кузьменко и Риффмастера. Поэтому так топорно и нагло. Поэтому откровенная провокация.
Нужно думать. И держать голову холодной.
И противостоять мирно и максимально в рамках закона.
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Стрелять перестали, войну прекратили, эпоху бедности преодолели, верховенство права установили, инвестор прёт в страну тучными стадами, теперь самое время бухнуть и поржать!
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ну шо,биомасса зелёная,смотрите как праздник жизни пронёсся мимо --и сосите зарплату по 4 000 баксов и газ по 3 рубля....а да,ещё перестали стрелять и обменяли пленных!
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Шакали.Країна в переддефолтному стані,пільги-субсидії урізають,зарплати в ручному режимі розподіляються.Вже живемо за рахунок майбутнього бюджету.Ворог озвучує нові територіальні претензії .Що ж робити ? Пєй ! Гуляй ! Вєсєлісь !

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Порох за свои слетал на Мальдивы и все из трусов выпрыгнули, а здесь жгут на много круче и языки в ж..пе!!! Терпите терпилы!!!
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порохососы! не подавитесь слюнями!
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Определенно не хватает драйва мысли. По большому счету надо срочно подымать цены на бензин, а не опускать их как предлагалось некоторыми политиками. К примеру до марта, а в марте будет март. Цены на газ для потребителя занижены, чем отдавать долг МВФ? Продовольственные товары слишком медленно растут в цене, это не правильно. Умников которые ездят на заработки в Польшу обложить налогами, нефиг. Авиа лоукостеры запустить, если уже никто не хочет создать парочку фейковых... пипл схавает. Зарплаты для гос служащих нижнего звена понизить 2 раза. Побольше и почаще праздников. Налоги слишком низкие, как вариант надо брать аванс на 10 лет вперед(раньше было 5). В общем вы там празднуйте не буду мешать, когда проснетесь через пару дней можно взяться за работу.
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Бухаете, твари, а патриоты Украины в СИЗО сидят по навету.
Ничего, вам все припомнят.
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молодцы. всё правильно. на заработанные, а не на ворованные.
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Пир во время чумы,
Это пир во время чумы
Кто за банкет заплатит?
Мы, только мы, снова мы.

Пир во время чумы,
Это пир во время чумы.
Кто это всё позволяет?
Мы, только мы, снова мы.

Пир во время чумы,
Это пир во время чумы.
Кто это всё остановит?
Мы, только мы, снова мы.
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