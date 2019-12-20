 У КВЦ "Парковий" відбувається корпоратив "Слуги народу", приїхав Зеленський: "Усі випивають, багато жартують. Осадча сипле жартами", - ЗМІ. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Українська правда".

Депутатів на територію "Паркового" пропускали лише за списками.

Крім депутатів на святі побували президент Володимир Зеленський, керівник його Офісу Андрій Богдан, перший помічник президена Сергій Шефір.

"Президент тост говорив і зробив зауваження Трухіну, який хотів собі на округ виписати купу грошей. Після цього він сказав щось типу: це був рік свині, наступний - щура, але давайте залишатися людьми", - переказує один із депутатів СН.

Також на захід завітали прем‘єр-міністр Олексій Гончарук та деякі урядовці: Тимофій Милованов, Дмитро Дубілет, Володимир Бородянський.

За даними джерел, присутніх на корпоративі, гостей розважає ведуча Катерина Осадча, співачка Тіна Кароль та Jerry Heil.

Спеціально для "слуг народу" актори "95-го Кварталу" записали відеозвернення.

"Всі випивають, багато жартують. Осадча сипле жартами", - зазначає один із депутатів, який не захотів бути названим.

Нардеп Олена Мошенець виклала відео виступу Тіни Кароль.

Також вона опублікувала низку селфі зі свята.











Сторіз із корпоративу опублікував і нардеп від СН Жан Беленюк.

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Раніше глава фракції "Слуга народу" Андрій Корнієнко розповів журналістам, що проведення новорічного корпоративу "Слуги народу" обійдеться приблизно в 1 млн гривень. Ці гроші, за його словами, візьмуть у спонсорів, які забезпечують і всю іншу діяльність партії.