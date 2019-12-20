EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  714  12
Все про:Луценко (2167) Джуліані (89) Парнас Лев (11) Фруман Ігор (7)

 Запрошення від Джуліані я отримав від мого підлеглого, який знав Фрумана і Парнаса, - Луценко. ВIДЕО

Колишній Генеральний прокурор України (2016-2019 рр.) Юрій Луценко заявив про подробиці свого знайомства з особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Луценко зазначив: "Запрошення відвідати Джуліані я отримав від одного з моїх підлеглих, регіонального прокурора, який знав Фрумана і Парнаса. Мене запрошував особисто Джуліані, з яким я був знайомий раніше. Фруман і Парнас були на зустрічі, Джуліані, сказав "якщо буде потреба, будете спілкуватися між собою".

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166664
 
 
 Топ коментарі
 
А мы думали вы на улице в Амстердаме случайно лбами стукнулись, разговорились.. Приглашение от Джулиани я получил от моего подчиненного, который знал Фруман и Парнаса, - Луценко - Цензор.НЕТ 7310
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
".... если будут потребности, будете общаться между собой"))) ахаха гомики)
Приглашение от Джулиани я получил от моего подчиненного, который знал Фруман и Парнаса, - Луценко - Цензор.НЕТ 1372
 показати весь коментар
 
 
А мы думали вы на улице в Амстердаме случайно лбами стукнулись, разговорились.. Приглашение от Джулиани я получил от моего подчиненного, который знал Фруман и Парнаса, - Луценко - Цензор.НЕТ 7310
 показати весь коментар
 
 
И это назначили генпрокурором.Ну ноу комент.Юра писал бы что вы в кабаке тему замутили))).После вот этого комсомольца,вопросы почему нам запад не помогает,вообще напрочь отпадают.
 показати весь коментар
 
 
Не ожидал, что Луценко всех сдаст. Но это хорошо.
 показати весь коментар
 
 
пьянь вылезла . кто и зачем этого опущенца. вспоминает тьфу деградант позорный
 показати весь коментар
 
 
Ща кум Пети-параши расскажет нам какой он был честный и независимый когда работал под кумом....
Приглашение от Джулиани я получил от моего подчиненного, который знал Фруман и Парнаса, - Луценко - Цензор.НЕТ 9353
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору