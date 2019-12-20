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 Київські новини, Фоторепортаж
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Матеріали за темою:
Все про:армія РФ (2021) боєприпаси (961) ГПУ (3253) Луганщина (1895) Донбас (12812)

 Найманці "ЛНР" використовують проти української армії російський штурмовий гранатомет "Таволга", - ГПУ. ФОТО

Генеральна прокуратура України задокументувала черговий факт використання озброєння армії РФ на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Найманці ЛНР використовують проти української армії російський штурмовий гранатомет Таволга, - ГПУ 01

Після того, як 9 грудня 2019 року представники незаконних збройних формувань "ЛНР" обстріляли позиції поблизу населеного пункту Луганської області, прокурори Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту ГПУ під час огляду місця події виявили та вилучили відстріляний боєприпас.

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Йдеться про гранату, випущену з реактивного штурмового гранатомета РШГ-1 "Таволга", 2006 року випуску, виробництва РФ. У Збройних Силах України виріб РШГ-1 "Таволга" на озброєнні не перебував і не перебуває.

Ці докази будуть використані у справах проти Росії в міжнародних і національних судах, як свідчення участі і фінансування РФ тероризму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166663
 
   
 Топ коментарі
 
да ладно, за то договор о газе подписали - да, да не с ЕС а с страной агресором, ой, страной партнёром и чехать на 14 тысячь убитых.
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плюнь на ваших убитых, будь истенным зебилом.
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Ну вот и сьездили в Парыж на переговоры с Чортом. Ну вот и посмотрели в глаза Чорту и пожали ему руку. Радуйтесь. Ну что дальше? Где ваш план Б?
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да ладно, за то договор о газе подписали - да, да не с ЕС а с страной агресором, ой, страной партнёром и чехать на 14 тысячь убитых.
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Диванные войска берите то что осталось после великого палкаводца Пети на взорванных складах и вперёд на мацкву с саперными лопатками.И да прокси не идёт патриоту Украины.
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плюнь на ваших убитых, будь истенным зебилом.
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Да Украинцы в отличие от вас не плюют и помогают своей Украинской армии.Просто нужно немного голову включать и понимать ,как и что происходит.
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ждите теперь помощи от братских кацапов, они вам поможет, кстати, им тоже плевать на своих убитых, прям совподение или таки один народ. плюю на живых, на вас, кому нет ничего сятое. пту
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Та все 20 000, дончан тоже убивали, или они не украинцы?
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от сочувствуещей сраны гранатометатель или шахтеры в норах порылись и откопали?
думаю откопали - пронырливые, шо абздец....
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Документируйте. Будущие поколения должны с молоком всосать , кто такие мышебратья☝️☝️☝️
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тут вопрос накопился - скока еще Украине нужно будующих поколений,
шо бы уже всосать раз и навсегда, шо кацапня абсолютное зло?
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Наемники "ЛНР" используют против украинской армии российский штурмовой гранатомет "Таволга", - ГПУ. ФОТО
так,путлер чётко высказался,что оружие поставляют дружеские страны
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Ну вот и сьездили в Парыж на переговоры с Чортом. Ну вот и посмотрели в глаза Чорту и пожали ему руку. Радуйтесь. Ну что дальше? Где ваш план Б?
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Эти доказательства будут использованы по делам против России в международных и национальных судах, как свидетельство участия и финансирования РФ терроризма
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Ого. Какое громкое заявление, только пустое как барабан. Какие-то международные структуры уже признали лднр террористическими организациями? И есть хоть малейший шанс на это?
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Да ложили кацапы на все ваши доказательства. Как блеяли про безальтернивный Минск, так и блеят до сих пор....
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Скорее всего гранатомет поставлен в лднр "сочувствующими" странами или приобретен в Военторге. Самизнаетектотаксказал....
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Ну что ж ты страшная такая?
Ты такая страшная!
Ты ненакрашенная страшная
И накрашенная.
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Чого тільки не викопують шахтьори в тих шахтах. Клондайк.
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надеюсь США в следующем году что-то "крутенькое" подгонят...для "атветочки"...бо Вова вряд ли шо-то парешает...кроме капитуляции...
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как сказал птнх- "им памагають "симпатизирующие страны..." как мерзко и гнусно это прозвучало...скорее бы уже в мавзалее смена "жителя" произошла...
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