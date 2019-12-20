 Поліцейські закрили понад 5300 гральних закладів, вилучено обладнання на 50 млн гривень, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на зараз співробітники Нацполіції зупинили роботу більш ніж 5300 гральних закладів у всіх регіонах України. Вилучено обладнання приблизно на 50 млн гривень", - написав він.
Глава уряду зазначив, що рішення Кабміну виконуються негайно.
"Зараз залучено 715 мобільних груп зі складу працівників слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань. За дорученням Ппезидента співробітники СБУ встановили, де саме функціонують підпільні казино і гральні заклади, які "кришують" правоохоронці", - додав він.
"Відбуваються обшуки. Відкрито низку кримінальних проваджень. Триває досудове слідство", - підсумував Гончарук.
Раніше повідомлялося, що поліція за ніч припинила діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій країні.
Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".
Після цього уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.
Глава МВС Арсен Аваков дав доручення співробітникам Нацполіції на 16:00 20 грудня закрити всі гральні заклади країни.
Сволочи продажные!!! По поручению за полдня все закрыли. Но ведь это их обязанность за которую им народные деньги платят. Просто спросить у этих типа СБУшников: а где вы были месяц или год назад?
Так что 5300 или опечатка, или, что более вероятно - зеленое фуфло