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Все про:гральний бізнес (106) Гончарук_Олексій (383)

 Поліцейські закрили понад 5300 гральних закладів, вилучено обладнання на 50 млн гривень, - Гончарук

У закритті гральних закладів задіяно 715 мобільних груп.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз співробітники Нацполіції зупинили роботу більш ніж 5300 гральних закладів у всіх регіонах України. Вилучено обладнання приблизно на 50 млн гривень", - написав він.

Глава уряду зазначив, що рішення Кабміну виконуються негайно.

"Зараз залучено 715 мобільних груп зі складу працівників слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань. За дорученням Ппезидента співробітники СБУ встановили, де саме функціонують підпільні казино і гральні заклади, які "кришують" правоохоронці", - додав він.

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"Відбуваються обшуки. Відкрито низку кримінальних проваджень. Триває досудове слідство", - підсумував Гончарук.

Поліцейські закрили понад 5300 гральних закладів, вилучено обладнання на 50 млн гривень, - Гончарук 01

Раніше повідомлялося, що поліція за ніч припинила діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій країні.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Після цього уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Глава МВС Арсен Аваков дав доручення співробітникам Нацполіції на 16:00 20 грудня закрити всі гральні заклади країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не хочете платити в бюджет - негайно закриваємо всі ігрові зали. Думай ... те, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166661
 
   
 Топ коментарі
 
Шоу для лохов должно продолжаться. Надо же как-то лохторатот задницы с бюджетом отвлечь. А то неудобные вопросы начнут задавать. Все тупо копируют поведение команды Овоща в 2013 году.
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Пропоную завтра громадянам провести флеш моб і загрузити на цензор по одному фото з свого міста з вітринами 'національних лотерей'...
Ото сміху буде...
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Чому не закрили ВР?Депутати також граються,як вони кажуть:" Пора змінювати правила гри". Поліцейські закрили понад 5300 гральних закладів, вилучено обладнання на 50 млн гривень, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3346
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По поручению Президента сотрудники СБУ установили, где именно функционируют подпольные казино и игорные заведения...

Сволочи продажные!!! По поручению за полдня все закрыли. Но ведь это их обязанность за которую им народные деньги платят. Просто спросить у этих типа СБУшников: а где вы были месяц или год назад?
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получат дань и все отдадут с извенениями
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Зєльоний бєспрєдєл!!! При Порошенку такого не було!!!
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А чего не 100500 заведений? Поліцейські закрили понад 5300 гральних закладів, вилучено обладнання на 50 млн гривень, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4703 Тут все делят сумму деньги на количество заведений - а времени сколько потребовалось чтобы просто обойти такое количество заведений?! Поліцейські закрили понад 5300 гральних закладів, вилучено обладнання на 50 млн гривень, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9235
Так что 5300 или опечатка, или, что более вероятно - зеленое фуфло
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Интересный законопрое подали аж 18 декабря. Лоббируют с самого вверха. Статья 23, про требования к автикам. Не позже 2019 года. Отдача 90 процентов. Все сертифицированы, подключены ... В общем я бы назвал это, ночь автоматов. А теперь, можно продать оборудование, лицензии.... С нуля. Не хватило 13 голосов, это пыль, до следующего рассмотрения полностью очистятся и спокойно приймут. У слуг не голосовало до фига народа
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В новом законе если нарушаешь правила тебя могут выгнать по правилам заведения. Например ты выйграл, тебе принесли пивасика, ещё и помешают с чем нибудь, и под рученьки. Если до фига выигрываешь. Такие вещи за 1 день не принимают, как пытался его пропихнуть арахамия
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Я особисто за ! легалізацію ігрових закладів, проституції--інтимних послуг, самогоноваріння, обігу наркотиків. У мене 2 дорослих дітей, 8 онуків і 4 правнуків. Я не бажаю, аби мої онуки і правнуки жили в корупційній державі. Вищеперераховані бізнеси існували завжди і будуть існувати -ЗАВЖДИ! Як і РФ назавжди --ворог. Хоча, як зміниться влада в РФ, то є варіанти. В даному разі їх нема. І Петро Олексійович, і тепер, оце все! що ми обрали--бігає проміж крапельок і градин.--ухиляється, проскакує. Тепер, чи боюся я, що мої онуки-правнуки стануть наркоманами, проститутками, ігроманами. Ні не боюся. Я їх люблю. Приймаю такими як є. Можу пожаліти. Але не буду вказувати. Вони--вільні люди.
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