 Експосол США в Києві Йованович збрехала під присягою і заблокувала повернення в Україну $7 млрд, - Луценко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Луценко заявив, що оточення Януковича вивело 7 млрд в американський хедж-фонд Темплтона. Тому потрібно було працювати з офіційними особами США для повернення цих грошей.

"Йованович у своїх свідченнях у Конгресі каже дослівно таке: "Луценко звернувся з проханням організувати зустріч з високопосадовцями США. Ви знаєте, що для цього він повинен подати інформацію про тему, яку він хоче обговорити. Луценко мав подати цю інформацію легальному представникові ФБР при посольстві в Україні, але він ніколи цього не робив". Так сказала Йованович, будучи під присягою. А ось у мене в руках лист ГПУ, яка надала посольству США тему, щодо якої я хотів зустрітися. Тема ця - 7 мільярдів украдених в України грошей, які перебувають в одному з хедж-фондів США. Ось бланк, ось наша печатка і підпис мого заступника. Між іншим, це означає брехню під присягою пані Йованович. Це також означає, що вона заблокувала можливість розслідування і повернення в нашу, змучену корупцією і війною, країну 7 мільярдів доларів", - заявив Луценко.

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Ексгенпрокурор додав, що Йованович, як представникові Демократичної партії США було невигідне повернення Україні згаданих 7 мільярдів доларів, оскільки хедж-фонд Franklin Templeton, на рахунки якого були виведені ці кошти є ключовими інвесторами передвиборчої компанії Демократичної партії США. Він додав, що організатором імпічменту президента США Дональда Трампа в Конгресі був представник Демократичної партії і один з інвесторів фонду Franklin Templeton.