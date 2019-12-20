EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
  8851  98
Матеріали за темою:
Все про:Луценко (2167) США (5843) Йованович (202)

 Експосол США в Києві Йованович збрехала під присягою і заблокувала повернення в Україну $7 млрд, - Луценко

Ексгенпрокурор України Юрій Луценко заявив, що колишній посол США в Києві Марі Йованович заблокувала повернення в Україну $7 млрд, які вкрало оточення Януковича.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Луценко заявив, що оточення Януковича вивело 7 млрд в американський хедж-фонд Темплтона. Тому потрібно було працювати з офіційними особами США для повернення цих грошей.

"Йованович у своїх свідченнях у Конгресі каже дослівно таке: "Луценко звернувся з проханням організувати зустріч з високопосадовцями США. Ви знаєте, що для цього він повинен подати інформацію про тему, яку він хоче обговорити. Луценко мав подати цю інформацію легальному представникові ФБР при посольстві в Україні, але він ніколи цього не робив". Так сказала Йованович, будучи під присягою. А ось у мене в руках лист ГПУ, яка надала посольству США тему, щодо якої я хотів зустрітися. Тема ця - 7 мільярдів украдених в України грошей, які перебувають в одному з хедж-фондів США. Ось бланк, ось наша печатка і підпис мого заступника. Між іншим, це означає брехню під присягою пані Йованович. Це також означає, що вона заблокувала можливість розслідування і повернення в нашу, змучену корупцією і війною, країну 7 мільярдів доларів", - заявив Луценко.

Читайте також: "Я був упевнений, що Йованович потрібно прибрати", - Джуліані в інтерв'ю The New Yorker

Ексгенпрокурор додав, що Йованович, як представникові Демократичної партії США було невигідне повернення Україні згаданих 7 мільярдів доларів, оскільки хедж-фонд Franklin Templeton, на рахунки якого були виведені ці кошти є ключовими інвесторами передвиборчої компанії Демократичної партії США. Він додав, що організатором імпічменту президента США Дональда Трампа в Конгресі був представник Демократичної партії і один з інвесторів фонду Franklin Templeton.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166660
 
   
 Топ коментарі
 
Сколько Цензор будет пиарить
это брехливое ничтожество
 показати весь коментар
 
З кожним місяцем після рибалки риби стає все більше, а риба росте просто на очах. Правда, Юга?
 показати весь коментар
 
Пиком Юркиной карьеры станет отсидка в американской тюрьме .
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
З кожним місяцем після рибалки риби стає все більше, а риба росте просто на очах. Правда, Юга?
 показати весь коментар
 
 
Луценка потрібно відправити на примусове лікування в психіатричну лікарню, в нього через алкоголізм взагалі загубилась совість та людський облік. Хоча як кажуть люди, які знали Луценка змолоду, він і змолоду був хандоном і паскудою!
 показати весь коментар
 
 
Всем уродам которые тут предлагают "киздить каждый день": а по существу вопроса у вас есть что заметить? Или кроме дерьма из вас ничего уже не лезет?
 показати весь коментар
 
 
Комсюк, сын комсюка, он и родного папу сдаст. Давно замечено по его действиям.
 показати весь коментар
 
 
ну таки будучи министром МВД пойманный на очередной брехне он выдал шедевральное мои слова не стоит воспринимать всерьёз
 показати весь коментар
 
не понял юрика . если отправили в посольство то как это письмо осталось у него на руках ?
 показати весь коментар
 
Т.е., бухарь уверен, что персонал вытрезвителя поверит ему? Ну да, ну да...
 показати весь коментар
 
 
ничего страшного! на данный момент Арсен Борисович закрыл 5300 нелегальных игровых заведений! Это 7.5 млрд. долларов штрафов! Что бы мы делали без Арсена Борисовича! Собаки вы все неблагодарные!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Сколько Цензор будет пиарить
это брехливое ничтожество
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Тут сейчас петины страдальцы в огромном подчете)))Ещё вчера были ворюги,теперь борцы за демократию)))
 показати весь коментар
 
 
Луценко правду сказал - демократы украли у Украины 7 млрд
 показати весь коментар
 
давай вашу зеленую соплю пиарить или вашего путлера *****
 показати весь коментар
 
Пиком Юркиной карьеры станет отсидка в американской тюрьме .
 показати весь коментар
 
 
+1000%.Стопудово.Добавлю,вместе с Кучерявым пинчером.
 показати весь коментар
 
 
Дай то бог.Гуантанама ,это то место которое он заработал,бегая по хозяевам.
 показати весь коментар
 
 
Гуантанамо для серйозних терористів, а для югиків і звичайної тюрми достатньо.
 показати весь коментар
 
У нашій, мля, з цвіллю і. 10 особами замість 4...
 показати весь коментар
 
 
він же хотів вивчити англійську, може, не дуже файну, але безкоштовно. А може, просто хоче відпочити там від жінки 3 тис. до н.е.
 показати весь коментар
 
 
Может поэтому он подтягивал свой картавый английский ?
Анекдот в тему.
"Сделал, как советовали в интернете, чтобы выучить английский: поехал в Америку, нахулиганил, сел в тюрьму. Целый год просидел среди уголовников.
Теперь в совершенстве знаю хинди и арабский, неплохо китайский и какой-то африканский диалект. Английский - по-прежнему со словарем…"
 показати весь коментар
 
 
иди проспись после днюхи еще не отошел правдивый ты наш
 показати весь коментар
 
 
Чи не отой хедж-фонд тепер вклавсь в українські ОВДП під 14-19%.
Вчіться лохи.
 показати весь коментар
 
 
Генпридурок 3-го тысячелетия зарисовался?! Побалдел на сейшелах, отсиделся в лонтоне, сменил памперсы и прилез?! Но и после этого так и остался генпридурком! Под какой присягой?! Кто и где приводил ее к присяге, урод!!! Лживый генпридурок - это диагноз!!!
 показати весь коментар
 
 
Не исключено, что Югик выступит в Сенате США по слушаниям об импичменте.
Возможно и Пшонка.
Трампушка это оценит, когда Байден станет политическим трупом, а его сыночек сядет.
 показати весь коментар
 
Вряд чи після того, як він понарозповідав, як під кацапські танки разом з жінкою третього тисячоліття кидався з гранатою
 показати весь коментар
 
Где-то год назад высказывал предположение. ,что Луценко будет подгузником для босса . Ошибся , он будет сортиром . Все дерьмо примет на себя недалекое чучело .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Яке прізвище теперішнього Генерального Прокурора приблизно 73% населення мабуть й не знає.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
зеребята, при всем уважении - лайки убираем,
бо мне как то неуютно с зелеными прикацаплеными лайками
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ну нет так нет...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
тебя, казла, забыл спросить ... - English не?
 показати весь коментар
 
за провокацію кацапський козел йде у спам. на всій гілці.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
старайся быстрее - мне уже интересно, я ж подглядываю )))
деда-болтун не расчитал своих возможностей?
бывает.... - не плачь
 показати весь коментар
 
Кто поверит этому комсомольскому бухарю,который сначала бега на Украину без Кучмы,а потом с ним же в десна целовался.Петина элыта во всей красе.
 показати весь коментар
 
 
америганские тюрьмы судя по новости круче украинских.
 показати весь коментар
 
 
27 лет тут живу, не знаю какие амерские тюрьмы - обминуло как то.
а ты, судя по комменту в курсах - уупс и, судя по новости, вывод выстрочил.
просвети, бо я кажется пропустил шо то...
 показати весь коментар
 
 
шо, у вас по TV документації не показують? у Німеччині іноді показують про американські в´язниці.
 показати весь коментар
 
 
так я то причем к этой новости, вранье под присягой по законам США сколько дают?
 показати весь коментар
 
Бланк с текстом Юра показал. А разве в посольствах не практикуется угловой штамп со вх. номером в подтверждение, что в посольство эта бумага зашла?
 показати весь коментар
 
 
Та вроде нет, тут и печати не сильно практикуют
 показати весь коментар
 
 
Если не практикуется в подтверждение вх номера, то Юра сколько угодно долго может пререкаться с экс-послом кто врёт! Т.е. судя по всему такого рода скользкие дела не хотят официально регистрировать, ни та, ни та сторона, чтобы потом не было улик. Что и получилось.
 показати весь коментар
 
Тем не менее я не удивлюсь если Луценко таки сказал правду, хоть все тут и сомневаются. США это не Украина, на Луценко могут и в суд подать, и как бы тут не называли Луценко, он не настолько тупой чтобы бросаться обвинениями без серьёзных доказательств. Скорее всего об этом знали, но новость придержали чтобы озвучить ее после импичмента, тем самым смягчив удар
 показати весь коментар
 
В смысле - удар по демпартии?
Да, согласен.
Но, "где деньги, Зин"?
 показати весь коментар
 
В смысле смягчить последствия импичмента Трампа отвлечь внимание и навредить демократам. А деньги в Franklin Templeton - в статье сказано. Но эта история уже начинала дымить и до заявлений Луценко, он просто добавил чуть масла в этот огонь
 показати весь коментар
 
А не кто не хочет написать Йованович чтоб она на него обратилась в американский суд о ложном обвинении ,о то что он дала ложные показания под присягой в штатах это очень серьезное обвинение и срок немалый
 показати весь коментар
 
 
А если обвинения окажутся не ложными? Эта тема проскальзывала в западных СМИ и до Луценко, правда я не обращал внимание была ли там Йованович
 показати весь коментар
 
Там 100 млн. Лазаренка 20 років повернути не можуть, а ти Луц. про 7 млрд. і сербську шмару Йовановіч.
 показати весь коментар
 
 
Луцык всегда был лживой скотиной. Тошно слушать это чмо
 показати весь коментар
 
 
Этого Дауна, что, забыли с утра в пердульник вколоть?
 показати весь коментар
 
 
интересно у югика тоже как у кивы справка из дурки есть? если есть то тогда понятно чего он так раздухарился!
 показати весь коментар
 
Он как то ума и не набрался Или он думае, что пьяный бред, что в Украине, что в США ценится одинаково. Видимо, он забыл как кричал гансу полицейскому, что он минис р внутренних дел.....
 показати весь коментар
 
 
Это легко проверяется,и если Юра говорит правду,это скоро выплывет.Америка не украина,там подобные заявления без внимания не остаются.И если Йовович соврала, там она как у нас Юля ,отбрехаться не сможет.
 показати весь коментар
 
 
Юга просто кгасавчєг... Та що там казати - пгосто гегой!
Чесний, сміливий, а головне - своєчасний.
 показати весь коментар
 
 
Бляха муха, а женщине 3т.л. он нравится... вот.
 показати весь коментар
 
Гуга никак не уймется.Корежит его не по-детски.Не может смирится с тем,что уже не генеральный плокулол.
 показати весь коментар
 
А ось я бачу, що тут пахне шкандальом. Юра має рацію. Не бздіть- гроші віддавати ніхто не любить.
 показати весь коментар
 
 
Як наше -олото скіфське голяндці тримають, така ж історія з нашими грошима по світу. Ніхто не віддає
 показати весь коментар
 
Интересно, а откуда у него это письмо? Разве оно не должно храниться в канцелярии? Или он всю официальную переписку вывез с собой? А это законно?
 показати весь коментар
 
 
Невже в цій країні хтось вірить цьому горе прокурору ?
 показати весь коментар
 
Чому горе.
Повернув в бюджет 1,6 млрд. долл януковичей. В держвласність Залк кацапа дерипаски. Взагалі був один з кращих прокурорів.
 показати весь коментар
 
 
Так, i один з кращих iнструкторiв iз ламбади для собак у свiтi!
 показати весь коментар
 
 
Юрий Луценко: имеем дело со школой КГБ Експосол США в Києві Йованович збрехала під присягою і заблокувала повернення в Україну $7 млрд, - Луценко - Цензор.НЕТ 6475

Сегодня многие поражены тем, что «герой двух Майданов», «поводырь» акции «Украина без Кучмы», «жертва режима Януковича» и единственный «сидевший» министр МВД Украины вдруг оказался в стане врага. На самом деле все закономерно. И ряд деталей его биографии это объясняет.

Возьмем официальную - подчищенную - биографию Юрия Витальевича. В которой даже беспощадная ко всему украинскому Википедия.ру «забыла» упомянуть его ответственную работу на посту секретаря комсомольской организации ровенского завода «Газотрон» и ранее членство в КПСС. Зато указала службу Юрия Витальевича на срочной в полку Пправительственной связи (1984-1986). Какого именно полка, номер в/ч - не уточняется. Не уточняет этого нигде и сам Юрий Витальевич.
 показати весь коментар
 
 
Если это правда то в США это проверят и если сведения подтвердятся, то будет новый виток предвыборной гонки
 показати весь коментар
 
 
Не мля, а шо друзья берут на себя чисто по дружбе в деле "паровоза" ? Юга не дурак -пайку хавал, пусть счикаладный барон сам теперь разгребает...
 показати весь коментар
 
По бывшему генпгокугогу тюрьма плачет и прогулы пишет,а он все квакает еще.
 показати весь коментар
 
что бы показать всему миру ,какой я дурак надо мне было сказать вот это-"посол США в Киеве Мари Йованович заблокировала возвращение в Украину $7 млрд,"...каким образом посол в любой стране может решать такие вопросы???
 показати весь коментар
 
Юра не оправдав оказаної йому довіри,просидів в кріслі генпрокурора,попротирав штани і отримував величезну зарплату і шалені пільги, а толком нічого не зробив,тепер у відставці розказує хто в чому винен тільки не він.
 показати весь коментар
 
 
Юра не оправдав оказаної йому довіри,просидів в кріслі генпрокурора,попротирав штани і отримував величезну зарплату і шалені пільги, а толком нічого не зробив,тепер у відставці розказує хто в чому винен тільки не він.
 показати весь коментар
 
Звичайно, стадо більше повірить Йованович, яка вихваляє Авакова та його реформу а головне - не бачить його корупцію Експосол США в Києві Йованович збрехала під присягою і заблокувала повернення в Україну $7 млрд, - Луценко - Цензор.НЕТ 6139
 показати весь коментар
 
 
И чего Юре не хватало...? Может приключений на свою пятую точку ?
 показати весь коментар
 
"Кабаки и бабы доведут до цугундера..." (с)
 показати весь коментар
 
Не знаю но вот этому не верю с тех пор как он был министром МВД
 показати весь коментар
 
очень смешно...прям кому верить - луценко или йованович............
 показати весь коментар
 
Який вумний Янукодло.Знав куда выводить гроши.Ни куда нибудь,а именно в фонд Franklin Templeton Експосол США в Києві Йованович збрехала під присягою і заблокувала повернення в Україну $7 млрд, - Луценко - Цензор.НЕТ 2781
 показати весь коментар
 
 
Так Дубинский говорит, что наш любимый Порошенко Петро организовал пирамиду ОВГЗ под дикие 15-17%, куда вложился сам, вместе с Януковичем через Темплтон. В страну зашли ярды спекулятивных долларов, что опустило курс доллара, и реально доход стал до 30% валюте, немыслимо. Сейчас это привело к прекращению финансирования незащищенных статей бюджета. Мало того, эти уроды отменили налоги с доходов с ОВГЗ, вот пенсионер с депозита платит, а тут спекулянт нет. Зеленскому нужно провести международный аудит последствий деяний мародера, пригласить следователей ФБР и т.д.
 показати весь коментар
 
порохососы! вам не стыдно за этого клоуна???
 показати весь коментар
 
а-ха ))) перекличка ватных пидаров на ветке Експосол США в Києві Йованович збрехала під присягою і заблокувала повернення в Україну $7 млрд, - Луценко - Цензор.НЕТ 4437
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору