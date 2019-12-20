 Експосол США в Києві Йованович збрехала під присягою і заблокувала повернення в Україну $7 млрд, - Луценко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Луценко заявив, що оточення Януковича вивело 7 млрд в американський хедж-фонд Темплтона. Тому потрібно було працювати з офіційними особами США для повернення цих грошей.
"Йованович у своїх свідченнях у Конгресі каже дослівно таке: "Луценко звернувся з проханням організувати зустріч з високопосадовцями США. Ви знаєте, що для цього він повинен подати інформацію про тему, яку він хоче обговорити. Луценко мав подати цю інформацію легальному представникові ФБР при посольстві в Україні, але він ніколи цього не робив". Так сказала Йованович, будучи під присягою. А ось у мене в руках лист ГПУ, яка надала посольству США тему, щодо якої я хотів зустрітися. Тема ця - 7 мільярдів украдених в України грошей, які перебувають в одному з хедж-фондів США. Ось бланк, ось наша печатка і підпис мого заступника. Між іншим, це означає брехню під присягою пані Йованович. Це також означає, що вона заблокувала можливість розслідування і повернення в нашу, змучену корупцією і війною, країну 7 мільярдів доларів", - заявив Луценко.
Ексгенпрокурор додав, що Йованович, як представникові Демократичної партії США було невигідне повернення Україні згаданих 7 мільярдів доларів, оскільки хедж-фонд Franklin Templeton, на рахунки якого були виведені ці кошти є ключовими інвесторами передвиборчої компанії Демократичної партії США. Він додав, що організатором імпічменту президента США Дональда Трампа в Конгресі був представник Демократичної партії і один з інвесторів фонду Franklin Templeton.
это брехливое ничтожество
Анекдот в тему.
"Сделал, как советовали в интернете, чтобы выучить английский: поехал в Америку, нахулиганил, сел в тюрьму. Целый год просидел среди уголовников.
Теперь в совершенстве знаю хинди и арабский, неплохо китайский и какой-то африканский диалект. Английский - по-прежнему со словарем…"
Вчіться лохи.
Возможно и Пшонка.
Трампушка это оценит, когда Байден станет политическим трупом, а его сыночек сядет.
бо мне как то неуютно с зелеными прикацаплеными лайками
деда-болтун не расчитал своих возможностей?
бывает.... - не плачь
а ты, судя по комменту в курсах - уупс и, судя по новости, вывод выстрочил.
просвети, бо я кажется пропустил шо то...
Да, согласен.
Но, "где деньги, Зин"?
Чесний, сміливий, а головне - своєчасний.
Повернув в бюджет 1,6 млрд. долл януковичей. В держвласність Залк кацапа дерипаски. Взагалі був один з кращих прокурорів.
Сегодня многие поражены тем, что «герой двух Майданов», «поводырь» акции «Украина без Кучмы», «жертва режима Януковича» и единственный «сидевший» министр МВД Украины вдруг оказался в стане врага. На самом деле все закономерно. И ряд деталей его биографии это объясняет.
Возьмем официальную - подчищенную - биографию Юрия Витальевича. В которой даже беспощадная ко всему украинскому Википедия.ру «забыла» упомянуть его ответственную работу на посту секретаря комсомольской организации ровенского завода «Газотрон» и ранее членство в КПСС. Зато указала службу Юрия Витальевича на срочной в полку Пправительственной связи (1984-1986). Какого именно полка, номер в/ч - не уточняется. Не уточняет этого нигде и сам Юрий Витальевич.