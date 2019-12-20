 Представники України, Єврокомісії та РФ досягли остаточної домовленості щодо транзиту російського газу і врегулювання взаємних претензій, - ОП

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Офісу президента в Фейсбук.
Подробиці домовленостей будуть повідомлені в суботу, 21 грудня, на брифінгу міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля і виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, який відбудеться в Офісі президента.
Нє, не доходить???
На старт!.....
"Подробности стороны не раскрывают: пока не понятно, о каких сроках и объемах транзита они договорились. Не уточняется и то, каким образом могут быть урегулированы взаимные претензии.
Ранее в пятницу источник в российской делегации сообщил «Ведомостям», что долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» может стать частью соглашения по итогам переговоров с Украиной. «Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата "Газпромом" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража», - сказал собеседник."
https://news.mail.ru/economics/39952593/?frommail=1
Radio Lemberg
@RadioLemberg
·1 ч
Рішучий та змістовний коментар МЗС України
@MFA_Ukraine
та його керівника Вадима Пристайка
@VPrystaiko на вчорашнє відкрите та нахабне зазіхання президента Московії на територію України (станом на 20:05 п'ятниці 20.12.2019):
На "исконно русские земли" тоже реакции никакой.
Не президент, а кремлевская подстилка.
Только на его зарплате и премиях средний город можно было отапливать полгода!
Які ще мільярди, за що переплачені?
деполитизированные комерсы договорились.
зелендеркоманда торопиться...
Газпром никогда и не отказывался от выплаты. Деньги им были зарезервированы ещё в апреле 2018-го.
https://ria.ru/20180403/1517794615.html?recommend=b
Ждёт Газпром апелляции, и ещё не известно как карта ляжет.
Так что никакой заслуги так называемых переговорщиков тут нет.
То что вместо года договорились на пять это хорошо. Если объём соответствующий. А надо иметь намного больше 50 млрд. куб., потому что Украина согласилась на транзит по европейским правилам, то есть цену теперь будет устанавливать регулятор, и она не сможет быть на много выше чем по альтернативным маршрутам, то есть через Северные потоки. А ты в курсе насколько содержание Северных потоков дешевле содержания наземной ГТС? Нет? Ну так поинтересуйся.
После всех этих "договорняков", Юле, за то что она подписала когда то, может ещё и Героя Украины дадут...
"Цены на природный газ в Европе в пятницу, 20 декабря, падали в течение дня на максимальную за 3 месяца величину, хотя несколько скорректировались ближе к вечеру. Тем не менее снижение составляет порядка 4.8% до 37.20 британских пенсов за терм. К падению цен привело сокращение риска угрозы прекращения поставок с началом следующего года, поскольку Россия и Украина согласовали ключевые элементы договора, который будет действовать с 1 января."
http://www.profinance.ru/news/2019/12/20/bvrn-evropejskij-gaz-rezko-podeshevel-na-ozhidaniyakh-novogo-tranzitnogo-soglasheniya.html
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/20/12/2019/5dfd20aa9a7947da70848c92?from=from_main
На консультациях в октябре российская делегация предлагала пакетное соглашение с урегулированием всех судебных споров с «Нафтогазом» на общую сумму $22 млрд прямыми поставками газа дешевле цены покупки Украиной у европейских трейдеров и контрактом на год либо продлением действующего на аналогичный срок. Украину не устраивали эти условия. Она предлагала десятилетний транзитный контракт с поставкой не менее 60 млрд куб. м газа в год с условием «качай или плати».
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/20/12/2019/5dfcdeaa9a7947c14593ecdb?from=from_main
"В ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой: "для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине", потому что Украина была сельской территорией", "Это несколько странноватое решение, но оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся", © ху№ло
Це зє!система...
все претензии "урегулированы"
"Хроника одного Президента ... 20.12.2019 г. Путин добился переноса второго раунда газовых переговоров в Минск и неучастия в них Витренко. Переговоры ведут Миллер и Оржель". https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, передает РБК.
По его словам, подписание контракта ожидается до конца 2019 года.
"Объемы - необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей", - сказал он.