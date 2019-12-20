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 Політика України
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Все про:транзит газу (125) Офіс Президента (192)

 Представники України, Єврокомісії та РФ досягли остаточної домовленості щодо транзиту російського газу і врегулювання взаємних претензій, - ОП

Представники Європейської комісії, України і Російської Федерації сьогодні досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу територією України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Офісу президента в Фейсбук.

Подробиці домовленостей будуть повідомлені в суботу, 21 грудня, на брифінгу міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля і виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, який відбудеться в Офісі президента.

Читайте також: Україна і Росія підписали документ про транзит газу, - "Газпром"

Представники України, Єврокомісії та РФ досягли остаточної домовленості щодо транзиту російського газу і врегулювання взаємних претензій, - ОП 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166658
 
 
 Топ коментарі
 
Интересно будет послушать про "и урегулированию взаимных претензий", посмотрим, что завтра подраскажут.
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Урегулировали претензии -звучит очень хреново
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Напомните, а чего стоят любые договоренности с кацапами???
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Интересно будет послушать про "и урегулированию взаимных претензий", посмотрим, что завтра подраскажут.
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Невже ми будемо згадувати Юлькін газовий договір з мокшами 2009 року, в порівнянні з зєліним договором 2019 року, як взірець захисту українських національних інтересів?
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Не будем. Тільки ціну звідти візьмем і зробимо знижку 25%...
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"Нашому теляті та вовка б облизати..."
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Якщо Зеленський простив путіну кілька мільярдів доларів, він їх виплатить народу України з власної кишені та з кишені коломойського! Нова влада, яка прийде після Зеленського, буде більш рушуче саджати попередників.
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Вони обоє вже на низькому старті - вже рахують гроші біля НБУ
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так 20 числа Зеклованы празднуют Новогодний корпоративчик не рановато ли поминки начали ???!!!
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Ще й як! Саме за Юлькиним "кабальним" договором був виграний Стокгольмський арбітраж.
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А пеботи і зеботи про це не говорять, якось неудобно і соромно ( якщо є сором).
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А Шо ты можешь сказать по этому поводу невеждущим? Подскажи нам тЁмным, имЄнно благодаря какому пункту договора это стало возможным и второй вопрос, почему когда немцам кацапы продавали газ по 240 баксов нам согласно этого договора по 500, а потом типа делали скидку с барского плеча 100 баксов за дислокацию кацапсячого флота в Крыму, благодаря которому и отжали у нас Крым в 2014-м?
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Про дислокацию договаривался Азаров, а не Юля.
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Не булоб тієї дурні - не треба було б судитись і зараз вигризати ті гроші.
Нє, не доходить???
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Напомните, а чего стоят любые договоренности с кацапами???
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аха!!а мож и не надо??(подрасказов??) ведь от них и окуеете ведь!!
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И так каждый год будет , пока не вернёмся в московское стойло
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А москальское стойло решило срочно укрепить свои гнилые границы новыми скрепными пограничными столбами.
Представители Украины, Еврокомиссии и РФ достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий, - ОП - Цензор.НЕТ 3442
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Урегулирование взаимных претензий вызывает интерес . Если Украина откажется от претензий на 3 миллиарда , Коболев вернёт незаконно полученную премию ?
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" ...незаконно полученную премию... " тебе вернет зеправительство или криворожское чмо, за которое ты голосовал. Занимай очередь.
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Мне никто ничего не вернёт при любом раскладе . И как это интересно ты можешь быть уверен , за кого я голосовал ?
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Я избирателей этого криворожского козла узнаю по их риторике.
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из новости на эрэфийском мыле

"Подробности стороны не раскрывают: пока не понятно, о каких сроках и объемах транзита они договорились. Не уточняется и то, каким образом могут быть урегулированы взаимные претензии.

Ранее в пятницу источник в российской делегации сообщил «Ведомостям», что долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» может стать частью соглашения по итогам переговоров с Украиной. «Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата "Газпромом" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража», - сказал собеседник."

https://news.mail.ru/economics/39952593/?frommail=1
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Кто откажется, тот пусть свои и положит в бюджет.
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вроде по слухам договорились что вернут,только вот их перечислят в бюджет и отдадут обратно за долг 4.5 по евробондам, за который мы в лондоне судились и проиграли , так что всеравно мы еще должны останемся
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Урегулировали претензии -звучит очень хреново
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Radio Lemberg

@RadioLemberg

·1 ч

Рішучий та змістовний коментар МЗС України
@MFA_Ukraine
та його керівника Вадима Пристайка
@VPrystaiko на вчорашнє відкрите та нахабне зазіхання президента Московії на територію України (станом на 20:05 п'ятниці 20.12.2019):

Представители Украины, Еврокомиссии и РФ достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий, - ОП - Цензор.НЕТ 5238
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«урегулирование взаимных претензий» - напрягает...........🙁
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Зє!біл отдайот ісконно-урускійє зємлі за понюшку табакі *****
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Витренка удалили с переговоров, значит зе прогнулся перед пуйлом.
На "исконно русские земли" тоже реакции никакой.
Не президент, а кремлевская подстилка.
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Щас Колобов опять себе выпишет 3 лимона премии!!
Только на его зарплате и премиях средний город можно было отапливать полгода!
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Умеют олигархи договариваться.
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Постепенно все вернуться в орбиту матушки России, понимая, что не у них другого пути, да и не за чем...
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И сколько територии Украины договорились отдать?
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Було би все добре - уже б кричали-звітували, типу ПЕРЕМОГА
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Печальная новость для побарыжников и их друзей ватной кацапни, одних кормили соевым дерьмом про зраду, что спишут долг и прогнуться под парашку, а других ватным дерьмом, что транзита не будет ни чего платить не будут.
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Долг списан. Контракт в лучшем случае среднесрочный - в обмен на переплаченные миллиарды, которые с таким трудом выгрызались в суде. Здобуды, да, зяблики?
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Иди еще наверни соевого дерьмица, для тебя это полезно.
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Зяблик, что же ты не упоминаешь, что кацапне все долги прощены? Неудобно?
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Разве не понятно написал, иди еще наверни соевого дерьма как ты это любишь, никто долг кацапне не списывал.
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борг не списали, а на ці 5 років розтягли виплату у вигляді газу Представники України, Єврокомісії та РФ досягли остаточної домовленості щодо транзиту російського газу і врегулювання взаємних претензій, - ОП - Цензор.НЕТ 6301
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"в обмен на переплаченные миллиарды, которые с таким трудом выгрызались в суде. "

Які ще мільярди, за що переплачені?
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Кто хочет узнать прямо сейчас поедьте под ОП - строят-ли там заграждения от толпы ?
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ничего личного, только бизнес ...
деполитизированные комерсы договорились.
Представители Украины, Еврокомиссии и РФ достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий, - ОП - Цензор.НЕТ 7856
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подробності нада придумать та правильно подати, грамотно разставляючи акценти - хто яким тєлєфоном пользовался/нє пользовался, відєоматіріали, аналіз походки...
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Извините но страна которая обогревала газом до конца 60-х всю кацапию и прибалтийские страны зависит от транзита при замороженых месторождениях нефти и газа это ДЕБИЛЬНАЯ СТРАНА. которой может быть в целом мире лиш УКРАИНА.
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бить в набат о перемоге начали бы немедленно, а теперь всю ночь будут думать, как подать зраду под видом "перемоги". зе-электорату преподнесут " дешевый" газ, за который приходится расплачиваться, кровью украинцев и территорией Украины.
зелендеркоманда торопиться...
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Насколько я знаю, ''урегулирование взаимных претензий'' подразумевает только один пункт - отказ Нафтогаза от финансовых претензий к Газпрому в новом арбитраже, ничего более.
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Так ведь газпром всё равно не заплатил бы. А так мы смогли прийти к компромиссу, по факту ничего не потеряв
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А відібрати майно,або акціями на територіі ЄС? І як це "газпром ничего не заплатил бьі" і ми б нічого не втратили?Александр, ви дебіл.
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Если бы мы загнали таким образом газпром в угол, тогда бы потеряли больше. Условия транзита были бы хуже, чем сегодняшние. Плюс, у нас есть перспектива покупать у раши газ напрямую дешевле чем в Европе. Думаете, они бы нам такое предложили, если бы мы их щемили так жёстко арестами активов, как Вы предлагаете?
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Якщо дешевше рівно на ціну транзиту - це ніяка не знижка, адже таке здешевлення відбудеться автоматично після переходу УкрГТС на європейські "правила гри".
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Звездеть не камушки ворочить.
Газпром никогда и не отказывался от выплаты. Деньги им были зарезервированы ещё в апреле 2018-го.
https://ria.ru/20180403/1517794615.html?recommend=b

Ждёт Газпром апелляции, и ещё не известно как карта ляжет.
Так что никакой заслуги так называемых переговорщиков тут нет.
То что вместо года договорились на пять это хорошо. Если объём соответствующий. А надо иметь намного больше 50 млрд. куб., потому что Украина согласилась на транзит по европейским правилам, то есть цену теперь будет устанавливать регулятор, и она не сможет быть на много выше чем по альтернативным маршрутам, то есть через Северные потоки. А ты в курсе насколько содержание Северных потоков дешевле содержания наземной ГТС? Нет? Ну так поинтересуйся.
После всех этих "договорняков", Юле, за то что она подписала когда то, может ещё и Героя Украины дадут...
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не... теперь и посля я ентот газик буду дальше пиз.......ь.
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по слухам газпром согласился отдать долг, тока эти бабки перечислят за долг ,по которому мы в лондоне судились и продули, там 4.5 лярда так что мы еще должны останемся
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"Длинный "договор подписывать не с кем.
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ну, как бы на фоне неопределенности текста контракта есть и положительная новость от его (контракта) заключения
"Цены на природный газ в Европе в пятницу, 20 декабря, падали в течение дня на максимальную за 3 месяца величину, хотя несколько скорректировались ближе к вечеру. Тем не менее снижение составляет порядка 4.8% до 37.20 британских пенсов за терм. К падению цен привело сокращение риска угрозы прекращения поставок с началом следующего года, поскольку Россия и Украина согласовали ключевые элементы договора, который будет действовать с 1 января."

http://www.profinance.ru/news/2019/12/20/bvrn-evropejskij-gaz-rezko-podeshevel-na-ozhidaniyakh-novogo-tranzitnogo-soglasheniya.html
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Новый контракт на транзит российского газа через Украину будет заключен на пять лет. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, передает «РИА Новости».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/20/12/2019/5dfd20aa9a7947da70848c92?from=from_main
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Источник, близкий к российскому правительству, пояснял РБК, что обсуждается вариант взаимозачета долга «Газпрома» по решению Стокгольма и обязательств Украины по еврооблигациям.

На консультациях в октябре российская делегация предлагала пакетное соглашение с урегулированием всех судебных споров с «Нафтогазом» на общую сумму $22 млрд прямыми поставками газа дешевле цены покупки Украиной у европейских трейдеров и контрактом на год либо продлением действующего на аналогичный срок. Украину не устраивали эти условия. Она предлагала десятилетний транзитный контракт с поставкой не менее 60 млрд куб. м газа в год с условием «качай или плати».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/20/12/2019/5dfcdeaa9a7947c14593ecdb?from=from_main
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теперь ему только осталось разобраться с исконно русскими землями ...

"В ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой: "для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине", потому что Украина была сельской территорией", "Это несколько странноватое решение, но оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся", © ху№ло
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как бы фраза "теперь мы с этим разбираемся" звучит как признание вины
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... скорее как обещание, что это совсем еще не конец истории
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как бы вы правы, но попробуем быть оптимистами
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Коболєва хочу послухати. Йому - повірю.
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додавили... раисяне поняли что СП2 не будет Представители Украины, Еврокомиссии и РФ достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий, - ОП - Цензор.НЕТ 9747
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А на ранок виявиться що знов якась... гра хєром на роялі.
Це зє!система...
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кацапы пишут что взамен транзита наши пообещали что больше исков не будет
все претензии "урегулированы"
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кацапы пишет что солнце идёт вокруг Земли, им верить нельзя, а вот то что было двухстороная встреча с агресором, ну ок, это ваши проблемы уже.
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ну поздравляю, но это вы и хотели, теперь уж нет причин вам быть не довольными. Представники України, Єврокомісії та РФ досягли остаточної домовленості щодо транзиту російського газу і врегулювання взаємних претензій, - ОП - Цензор.НЕТ 8453
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А Вітренко на переговорах був?
"Хроника одного Президента ... 20.12.2019 г. Путин добился переноса второго раунда газовых переговоров в Минск и неучастия в них Витренко. Переговоры ведут Миллер и Оржель". https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины заключат сроком на 5 лет.
Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, передает РБК.
По его словам, подписание контракта ожидается до конца 2019 года.
"Объемы - необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей", - сказал он.
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Згоден, тому що ЗЕбліки погодились на виплату боргу 3 млрд$ протягом 5 років у вигляді постачання газу.
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Если у петиных шавок на цензоре рвётся пукан, значит Зе делает всё правильно
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Еще бы. Они нехило зарабатывали на виртуальном транзите из Словакии. В связи с подписанием договора цены на газ в Европе упали на 7%.
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на пять лет подписали..про объёмы завтра доложат..
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