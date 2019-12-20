 Представники України, Єврокомісії та РФ досягли остаточної домовленості щодо транзиту російського газу і врегулювання взаємних претензій, - ОП

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Офісу президента в Фейсбук.

Подробиці домовленостей будуть повідомлені в суботу, 21 грудня, на брифінгу міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля і виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, який відбудеться в Офісі президента.

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