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Все про:Газпром (477) Міллер (28) транзит газу (125) Олексій Оржель (40)

 Україна і Росія підписали документ про транзит газу, - "Газпром"

Москва і Київ підписали протокол угоди про транзит російського газу в ЄС і про врегулювання взаємних вимог.

Про це заявив керівник російської компанії "Газпром" Олексій Міллер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Бі-бі-сі".

"Російська і українська сторони підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу територією України і врегулювання взаємних вимог", - сказав він.

Текст документа був узгоджений напередодні на тристоронній консультації в Берліні.

Термін чинного контракту на транзит газу закінчується 31 грудня.

Як повідомлялося, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і його російський колега Олександр Новак заявили за результатами п’ятого раунду газових переговорів про те, що "відпрацювали кінцевий протокол", який наближає сторони до підписання фінальних договорів. Вони також висловили впевненість, що найближчим часом вдасться досягти конструктивного результату.

Переговори тривали впродовж 19 грудня за участю міністра економіки та енергетики ФРН Петера Альтмаєра. Також у них узяли участь керівник НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко та очільник російського "Газпрому" Олексій Міллер.

У п'ятницю, 20 грудня, черговий раунд газових переговорів проходить у Мінську. У них беруть участь міністр енергетики України Олексій Оржель і глава російського "Газпрому" Олексій Міллер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія готова виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу під тиском Нафтогазу, але вимагає вигідні умови транзиту, - росЗМІ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166655
 
 
 Топ коментарі
 
бубачка обязался доплачивать кацам за то, что те изволят пользоваться нашей ГТС...
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Полиграф Полиграхович-007, Ринат Амедов и Мускорта, это три местных дебила, которым Порошенко писает в штаны, жгёт зажигалкой кнопки в лифте, и выкидывает мусор с балкона..
поэтому, вся деятельность этих дебилов направлена на изливание ненависти к Порошенко, и репосту тупых статеек с кацапских ресурсов..
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где вы увидели срок контракта?
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так шо подписали? документ? контракт? или опять меморандум
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Со слов грязьпрома :"Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований"Источник: https://censor.net.ua/n3166655
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Нє ну такі новини явно повинні бути з офіційною інформацією про термін дії... Ціну транзиту... Шо з 3 мільярдами...
Бо лізти за новинами на домен сру, це себе не поважати...
Альо міністерство інформаційної політики де офіційна інфа???
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а може вам ще ключі від квартири та пінкоди?
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"Что в итоге зафиксировано в проекте протокола, согласованного в Берлине, неизвестно." https://www.bbc.com/russian/news-50853122
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особо интересно, сколько кацапы откатили Зебабуину и Оржелю? "Газовых боевиков Порошенко" послать на переговоры побоялись
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Миллер с хутиным могут праздновать победу над пустобрехом зеленским и его окружением. Это хороший подарок нашему врагу на Новый год от зеленых (((
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А скока коболевой маме 💰 отслюнявили???
😜
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Ну так що підписали, мля, умови які... Новина приблизно така ж як, завтра очікується температура повітря від - 30 до + 30...
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папу беню потрусите с него стока выпадет - замахаетесь считать,
а не то шо с кацапней о транзите.
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Пойди в СШП,как ты выражаешься потруси кого то!
Вот так взять и потрусить.
Закон.Суд!
А так Бене можешь приехать и струсить,если он допустит.
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иксперд лахтинский очередной?
непременно так и сделаю, а пока - пшел вон.
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как там ... любые договоренности с кацапами не стоят бумаги на которой они написаны. а после оккупации и аннексии Крыма это вообще нонсенс.
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так что надо было не подписывать контракт, а трубу попилить на чермет?
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Да!
Именно так!Так будет очень патриотично!
Можно еще по пустой трубе гиперлуп запустить!
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а смысл подписывать? ну пойдите подпишите со слабоумным какие-то договора, если неймется - результат будет тот же, только время потратите. а если уж очень хочется "подписать" - можно было с "западными партнерами" (ну, продать входы, выходы и пару км труб), а те уж сами с Х#йлом поговорят и поторгуют согласно с "западными правилами"
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Три миллиарда долга списали зеленые? рашка будет по капле цедить теперь газом?
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Все на майдан!
Даёшъ Ротердам ++++++++++++++!
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на уровне неандертальца - газ, нефть в кацапии.
любая сделка с кацапией по газ, нефть - ето прямая зависимость от нее,
а во время войны с кацапней - ето прямое предательство.
есть другие варианты..... - башки нет.
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Украина будет покупать 15 млрд. кубов в год. Контракт на транзит не 10 лет, возможно 3 или 5 лет. Снижена цена транзита. Объемы, в первый год - 50 миллиардов, во второй - 40, в третий и далее - 30. Газпром купил маму Коболева.
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Просто дождитесь когда мама Коболева об этом сама расскажет.
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Подробиці будуть повідомлені у суботу, 21 грудня, на брифінгу міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка, який відбудеться в Офісі Президента.
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Контракт на 5 Лет, Все Взаимные Претензии Устранены! только что заявили
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Воно ще й педофіл.А платню має біля млн. долярів щодня!
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Хвастайтесь скринами договора))) пока это пук в воду)))
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Как будто, у Украины был хоть малейший шанс не подписать транзит газа в Европу! Впрочем, здешний публике это не объяснить- "порохоботы, сэр..."
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Готовились в любом случае с начала года к худшему сценарию... и успешно его прошли бы.
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Валі на срюцкі ресурси, там порохоботов немає - там суцільні кремле*ляді і **********.
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так это вас кацапов нагнули в судах еще и новые санкции американские будут очень полезны за севереный понос 2
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Контракт на 5 Лет, Взаимные Претензии Устранены!
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Кто этих переговорщиков ставил - не Порохло случайно?
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Хватит воду на мельницу лить, на каких условиях народу интересно,а не подписали или нет.
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Не слили, а разменяли на преференции и 5 лет транзита. Россияне всё равно не заплатили бы по нему.
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Но проценты то кое-кто уже попилил, как я понял. То есть украинцам с того "выигрыша в суде" остались лишь сказки да байки... И что - за это надо платить всяким витренкам и коболевым многомиллионные зарплаты и интересы, за порешалово с газпромом и размен украинских козырей на кацапские абицанки?

Вот Тимошенко, ведя переговоры с самим пуйлом, не имея никаких козырей, а только ножи ющеров и рыгов в спину, и то лучше выторговала.
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НЕ, не слили, Путин на 3 млрд. пианин купит, каждому ЗЕдебилу в квартиру.
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Точно, этого дядю не граф Потоцкий идентифицировал, а хан Мамай
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та, тут и подбирать не надо. а "арийские наклонности" лучше изучать по топ эрэфийцам, которые утверждают, что Украины (как и украинского языка) никогда не было, а украинскую нацию выдумали австрийцы в первую мировую войну. вам к ним.
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И ни слова о сути контракта. Не понимаю, почему эта новость идет на Цензор через кацапского газовика, а не через украинскую делегацию.
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На один месяц.... Ура, товарищи!!! За месяц будут месячные! Кошерный контракт!!! ТОВАРИЩИ!
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Свинарчуков не видали?
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А зря, можно было мусор гнать из ЕС, вместе с дерьмом.
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Как только с кремля снимут санкции, этот контракт может обернуться для Украины очередными граблями. Надо было прежде увязать этот контракт с рядом условий по деоккупации Донбасса. Может оно так и было?
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Я думаю Зеленский и связал подписание нового договора с деоккупацией Донбасса. И в самое ближайшее время мы увидим реальные подвижки в возвращении Донбасса.
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І попруть наші грошики до ДАУНббасят.А нам--х.. з буряком.
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Новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины заключат сроком на 5 лет.
Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, передает РБК.
По его словам, подписание контракта ожидается до конца 2019 года.
"Объемы - необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей", - сказал он.
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Объёмы - первый год 60 млрд. кубов, потом 30, затем 15, 15 и 15. А через 5 лет уже и СП-3 будет достроен.
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Какое замечательное фото, какое прекрасное исконно русское лицо
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Хто б сумнівався. Оржель, кип'ятком мочився, так старався виконати замовлення зе-беньок і кацапів
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Тут нічого не сказано про борг Газпрому 3 млрд.
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Короче контракт на 5 лет, отдают 3 млрд, больше никаких судебных споров, про обьемы и тариф пока неизвестно.
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почему разная терминология протокол сейчас и контракт истекат? в чем хохма?
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предыдущая политика, - да пошли вы нах со своим газом, сыграла свою Позитивную роль и нет скрытых протоколов и в покое Черноморский флот.
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