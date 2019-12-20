 Україна і Росія підписали документ про транзит газу, - "Газпром"

Про це заявив керівник російської компанії "Газпром" Олексій Міллер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Бі-бі-сі".
"Російська і українська сторони підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу територією України і врегулювання взаємних вимог", - сказав він.
Текст документа був узгоджений напередодні на тристоронній консультації в Берліні.
Термін чинного контракту на транзит газу закінчується 31 грудня.
Як повідомлялося, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і його російський колега Олександр Новак заявили за результатами п’ятого раунду газових переговорів про те, що "відпрацювали кінцевий протокол", який наближає сторони до підписання фінальних договорів. Вони також висловили впевненість, що найближчим часом вдасться досягти конструктивного результату.
Переговори тривали впродовж 19 грудня за участю міністра економіки та енергетики ФРН Петера Альтмаєра. Також у них узяли участь керівник НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко та очільник російського "Газпрому" Олексій Міллер.
У п'ятницю, 20 грудня, черговий раунд газових переговорів проходить у Мінську. У них беруть участь міністр енергетики України Олексій Оржель і глава російського "Газпрому" Олексій Міллер.
Бо лізти за новинами на домен сру, це себе не поважати...
Альо міністерство інформаційної політики де офіційна інфа???
😜
а не то шо с кацапней о транзите.
Вот так взять и потрусить.
Закон.Суд!
А так Бене можешь приехать и струсить,если он допустит.
непременно так и сделаю, а пока - пшел вон.
Именно так!Так будет очень патриотично!
Можно еще по пустой трубе гиперлуп запустить!
Даёшъ Ротердам ++++++++++++++!
любая сделка с кацапией по газ, нефть - ето прямая зависимость от нее,
а во время войны с кацапней - ето прямое предательство.
есть другие варианты..... - башки нет.
Вот Тимошенко, ведя переговоры с самим пуйлом, не имея никаких козырей, а только ножи ющеров и рыгов в спину, и то лучше выторговала.
Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, передает РБК.
По его словам, подписание контракта ожидается до конца 2019 года.
"Объемы - необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей", - сказал он.