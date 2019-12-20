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 Суд відклав розгляд апеляції ГПУ у справі Кернеса до 31 січня

Сьогодні суд в Полтаві почав розглядати апеляційну скаргу Генпрокуратури на закриття справи за обвинуваченням міського голови Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців у викраденні, катуванні та погрозах вбивством двох активістів Харківського Євромайдану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Засідання проходило в режимі відеоконференції між Харківським і Полтавським апеляційними судами. Двічі у засіданні оголошували технічну перерву, бо з технічних причин в Харкові не чули, що говорили у Полтаві. Коли у Полтаві змінили залу і налаштували якість зв'язку, а прокурор, потерпілий і представниця потерпілих озвучили свої позиції, адвокати попросили відкласти засідання через стан здоров'я обвинуваченого", - зазначили у суді.

Розгляд скарги відкладено до 11:00 31 січня 2020 року, як зазначають, на наступне засідання Кернес приїде до Полтави.

Нагадаємо, 10 серпня 2018 року Київський райсуд Полтави закрив кримінальне провадження проти мера Харкова Кернеса. 16 серпня Генпрокуратура подала апеляційну скаргу до Київського районного суду м. Полтава на рішення про закриття справи стосовно Кернеса.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166654
 
 
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Суд відклав апеляцію о 31 січня ... Якого року?
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пока зелень при власти ни один еврей не сядет.
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