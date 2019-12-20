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Все про:Гримчак (95) застава (248)

 Суд зменшив з 6 до 2 млн грн заставу ексзаступнику голови МінТОТ Гримчаку, підозрюваному в отриманні хабаря

У четвер, 20 грудня, Вищий антикорупційний суд залишив у силі арешт колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПО України Юрія Гримчака, зменшивши суму застави втричі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на порталі Судова влада України, замість 5 млн 999 тис. 283 гривень ексчиновника зобов'язали заплатити 1 млн 999 тис. 761 гривень.

"Суддя частково задовольнив клопотання сторони захисту, зменшивши розмір застави з 3123 прожиткових мінімумів для працездатних осіб до 1041", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166647
 
 
 Топ коментарі
 
ну да фігня - спійманий на місці злочину $ 480К хабара)))
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Зеленский уходи в отставку - ты не справился.
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Мало своровал, нехватает, не??
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ну да фігня - спійманий на місці злочину $ 480К хабара)))
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Виходить, що він таки взяточник, але ТЕПЕР ВТРИЧІ МЕНШИЙ...
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Зеленский уходи в отставку - ты не справился.
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Тобто 25 мільйонів брав, 5 мільйонів має віддати...)
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Суд уменьшил с 6 до 2 млн грн залог экс-замглавы МинВОТ Гримчаку-вопрос знатокам-сколькозаработал судья?
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А за Марченка - 20??? І справді крісла суддів треба робити зі шкіри попередників...
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І голови на стіні, ну як типу роги лося чи морда кабана...
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Ну ось, для зебілів нині антиМиколай. Суцільне вимирання мрій і надій. Порохоботам легше, бо саме цього вони і очікували. А от зебіли в трансі.
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Уже четыре месяца кота за хвост тянут!!
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Петре Олексійовичу, не хочете ще 2 мільйона внести...
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осталось пролежни залечить...и сменить ехидную улыбочку.
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Ну не суки??!! Поймали на взятке в 27 миллионов,а отпускают за 2! Так они и будут брать зная,что откупятся десятиной !
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В тім і річ, що не впіймали.
Є покази "бізнєсмєна", що є по факту співробітником чи то *****, чи то ще когось.
Є кукла з сувенірних календариків, у багажнику авто гримчака.
Нема фіксації передачі кукли і нема пальчиків на куклі, отже в суд с таким гавном не підеш (а може її підкинули)..
А дядько сидить уже 4 місяці.
Якщо справа розвалиться, а до того йдеться, за всі ці місяці йому треба буде заплатити міністерсьу зарплату, при чому за вихідні тех, у подвійному розмірі.
Я так думаю, як раз на квартиру Гримчак назбирає, бо власну покинув у Донецьку і весь час жив у орендованій.
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Это значит,что так " воровал",что даже 6 лямов гривней не " наворовал"
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