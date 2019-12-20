EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Події
  6005  132
Матеріали за темою:
Все про:позов (256) Коломойський (499) СБУ (4948) Приватбанк (344)

 СБУ вимагає від Приватбанку узгоджувати іноземні позови проти Коломойського

Служба безпеки України висловила керівництву ПриватБанку невдоволення тим, що державний банк судиться з колишнім власником банку (Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим) в іноземних юрисдикціях, не погоджуючи такі дії з СБУ і Генпрокуратурою, і просить на майбутнє без отримання такого "попереднього узгодження" утриматися від пред'явлення нових таких позовів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Схеми" з посиланням на лист від 17 грудня 2019 за підписом заступника голови СБУ Володимира Горбенка.

"Встановлено, що представники банківських установ ініціюють позови в іноземних юрисдикціях і міжнародних арбітражах зі стягнення збитків та притягнення до відповідальності осіб, дії яких призвели до доведення банку до неплатоспроможності", - йдеться в листі.

В СБУ підкреслили, що необхідно "забезпечити обов'язкову координацію позовної роботи банківських установ у міжнародних юрисдикціях зі Службою безпеки України та Генеральною прокуратурою України та попереднє погодження позовів, що подаються до судів за межами території України, з зазначеними органами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Приватбанк" плануємо продати протягом трьох років, - Маркарова

"З урахуванням згаданих норм чинного законодавства, подання позовів до міжнародних арбітражів може в певних випадках негативно вплинути на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні про вчинення злочинів у банківській сфері", - додали в СБУ.

Раніше повідомлялося, що Приватбанк ініціював новий судовий процес проти своїх колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова в Ізраїлі. У судових позовах націоналізований банк намагатиметься стягнути близько 600 млн доларів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166645
 
   
 Топ коментарі
 
просто окуенчик. СБУ и Генпрокуратура контролируют права юрлица на справедливый суд в интересах ответчика
 показати весь коментар
 
жесть... а когда уже иски к Газпрому будем с ФСБ согласовывать?
 показати весь коментар
 
Срочно Беню видать минфину США.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Раніше СБУ обшуки в Національному банку та Приватбанку проводив, шукали ... Тепер зрозуміло що.
 показати весь коментар
 
 
Типа СБУ что то имеет от этого суда а с каких пор обьект хозяйственной деятельности в том числе и государственной должен согласовывать свои действия с СБУ ВОТ ЭТО ПОВОРОТ
Что Баканову никак неймется сдать Приватбанк Коломойше
 показати весь коментар
 
 
А шо зебанаты так перекрасились тут) думаете только зебоба за все получит? вы это сделали разом, зебобики, и получите по роже вместе...
 показати весь коментар
 
 
Зелохи, а вам не кажется, что вами попользовались, и выкинули, как какое то резиновое изделие?
 показати весь коментар
 
 
Це що боятся Бені ? Коли цього шахрая негідника видворять з України ?
 показати весь коментар
 
 
Баканов не чорт, он обычный нелох. Пора бы уже научится отличать
 показати весь коментар
 
 
Эта новость просто дно нынешнего режима
все на зе проекте можно ставить жирный похоронный крест
 показати весь коментар
 
 
Обязательно. Достаточно прочитать интервью отца Бени полное на страна,уа. Даже не скрывает папаня, что его сынуле нельзя портить отношения с Беней, патамушта лишится информподдержки.
Так что впереди еще много чего интересного на нашем поле чудес.
 показати весь коментар
 
 
Хроника одного Президента ...

20.12.2019 г

Путин добился переноса второго раунда газовых переговоров в Минск и неучастия в них Витренко. Переговоры ведут Миллер и Оржель.

Тимошенко - главный бенефициар легализации игрового бизнеса мечется между жестко прессуемыми аваковским МВД "игрулями" и ОПУ пытаясь как то разрулить конфликт. Но вошедший во вкус Зеленский, окруженный коробками Нацгвардии, требует капитуляции и дани Все это активно поддерживает Аваков, который уже видит огромные перспективы перехвата контроля за эти бизнесом. Весьма обеспокоен Баканов, знающий что может эта "игробратва". Пока сигналы из ее среды говорят что они не собираются просто так отходить.

Игры Зеленского с легализацией игрового бизнеса носят все признаки перераспределения сфер влияния. Точно так же как и закон о демонополизации спиртовой отрасли - это чисто коррупционная схема. А вот то что родная партия послала Вову, так мы ж предупреждали

У Зеленского всерьез рассматривают вопрос прекращения выплаты компенсации НДС экспортерам продукции.

Гончарук официально признал наличие задолженности по заработной плате в образовании, здравоохранении, работникам государственных шахт (зарплаты - статья защищенная). Мы сообщаем, может он не знает, что на выплаты этой задолженности без надбавок нужно 2.116 млрд. гривен, с надбавками 2.977 млрд. гривен. Около 30-33% этой суммы уйдет задолженностью в 2020 год.

Верховна Рада согласовала изменения к бюджету 2020 в обычной для себя схеме с полным отсутствием необходимых финансового-экономических расчетов

Общая сумма остановленных минфином, по распоряжению кабмина,платежей составляет 11 млрд 893 млн. гривен. В последний момент Гончарук выхватил 483 млн. на дотацию убыточным государственным шахтам уголь которых по заниженным ценам продают Коломойскому.

Зеленский вносит предложение о внесении изменений в бюджет-2020.

Закон ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового" подписанный Зеленским уже оформляют для подачи в КСУ. как мы и предупреждали, эту стайку дилетантов тупо ловят на нарушениях регламента и правил подачи документа. Перечень нарушений на три страницы.

Утреннее заседание Кабмина созвано по требованию Зеленского которого завалили жалобами на не выделение денег с мест. После провала поступлений от приватизации "Укрспирта", легализации азартных игр, последней надеждой Гончарука стал закон о легализации добычи янтаря от которого он ожидает "... суттєвих надходжень до бюджету.." Может быть. Но много позже. Лавочку Зеленского трясет серьезно.

Последовал мгновенный ответ на блокировку комитетом ВР рассмотрения закона о легализации игр. МВД всю ночь кошмарило игровые площадки, закрывая все что видит и не видит безо всякого разбора.

В докладной записке поданной на имя Зеленского из ОПУ и подписанное зам. главы ОПУ Тимошенко, финансовые поступления в бюджет от продажи "Укрспирта" оцениваются в 10 млрд. гривен. При том авторами этого прогноза указана анонимная "... група експертів-спеціалістів...". Есть так же докладная министерства финансов где эти поступления планируются максимум в 500 млн. гривен.
Вчерашние переговоры в Берлине прошли под диким нажимом Зеленского на украинскую делегацию Со стороны России боевики шантажируют вопросом обмена пленными откровенно увязывая это с уступками России по транзиту..

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отправил на доработку законопроект Зеленского №2285 об легализации азартных игр.
 показати весь коментар
 
 
А Шо імЄнно нАдА сАглАсовивать, пазвольтЄ АсвЄдАмиЦА?!
 показати весь коментар
 
 
31 липня 2019 року на Першому засіданні нового складу Наглядової ради ПриватБанку Було звертаючись ее голову, Якою стала Шерон Icкі, в некогда міжнародний радник Управління технічної допомоги Казначейства США та експерт-консультант МВФ. СБУ вимагає від Приватбанку узгоджувати іноземні позови проти Коломойського - Цензор.НЕТ 2111

Що він буде "сагласовивать" з ******?
 показати весь коментар
 
 
Что значит "выразила недовольство" с юридической точки зрения? Это ничто иное как шантаж и прямые угрозы, не говоря уже о превышении власти и полномочий.
 показати весь коментар
 
 
Теперь такой стиль - полное господство неформальных (читай НЕУСТАВНЫХ) отношений. И это в духе т.н. времени по Ze. Или у нас Богдан не Вице(-?); или у нас не парламентско-президентская, а все госорганы возглавляют не лучшие специалисты Украины, а любая идея, воплощенная в закон может быть не только цвета недозрелых фруктов и еще много...(?) Вопрос, конечно, риторический, как и то, распрощались ли все мы с эпохой бедности по-Зеленскому еще 21апр2019, достаточно ли нам просто прекратить стрелять для мира (во всем мире (для гротеска)), значил ли, возможное посещение группой детей теперешнего президента на следующий Миколая то, что не будет при их присутствии подписана капитуляция с ликующими возгласами зеленой братии типа "как он мил в этом детском окружении!!"...
 показати весь коментар
 
 
ніхрена собі! Хто скаже що це таке? ***** вже голові СБУ труси підшиває СБУ вимагає від Приватбанку узгоджувати іноземні позови проти Коломойського - Цензор.НЕТ 6351
 показати весь коментар
 
 
беня опустил баклана? ))))
клоуны служебные )))))
 показати весь коментар
 
 
А это не интересно









Serendipity.ua

@Blonde75819970

·6 ч
Медведчук опять в мордоре. Но зрада пошла еще дальше-Медведчук заявил,что его партия установила межпартийный контакт с "единой россией"! На что пу сказал:"я приветствую" И как Вы понимаете,даже это не аргумент для нашего СБУ,которое под контролем президента! СБУ молчит...
 показати весь коментар
 
 
А що СБУ на службі у коломойши?Може народу не треба платити налоги, нехай їх содержить коломойша?
 показати весь коментар
 
 
Т.с. зов крови, общие корни, проявление атавизма etc..
 показати весь коментар
 
Такое впечатление, что вернулись из ХХI века снова в СРСР. Тогда на каждом предприятии был т.н. ПЕРВЫЙ отдел (т.с. филиал КГБ), с которым надо было все согласовывать. И это не обращая внимания на саму суть.. Или это первая фаза цепочки, когда все, что касается более-менее значительных "денежных мешков", должно согласовываться с СБУ? А как с декларированием того, что поступ СБУ идет в направлении функции контрразведки? Шось мiй мозок вiдмовля_ться розумiти цю "зелену братiю"..
 показати весь коментар
 
 
Зе и Коломойша в деле. Коломойша пожаловлся своему черту Баканову??!
Дело в том, что у Коломойского серьезные проблемы из-за исков ПриватБанка. Так, Лондонский суд заморозил активы миллиардера, а судебный процесс в США может вообще обернуться для него криминальной ответственностью.

Журналистка Седлецкая отметила, что, со слов юристов, СБУ не ИМЕЕТ ПРАВА высказывать такие требования к ПриватБанку. Более того, письмо можно расценивать как давление на банк и вмешательство в его дела.
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору