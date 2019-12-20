 СБУ вимагає від Приватбанку узгоджувати іноземні позови проти Коломойського

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Схеми" з посиланням на лист від 17 грудня 2019 за підписом заступника голови СБУ Володимира Горбенка.
"Встановлено, що представники банківських установ ініціюють позови в іноземних юрисдикціях і міжнародних арбітражах зі стягнення збитків та притягнення до відповідальності осіб, дії яких призвели до доведення банку до неплатоспроможності", - йдеться в листі.
В СБУ підкреслили, що необхідно "забезпечити обов'язкову координацію позовної роботи банківських установ у міжнародних юрисдикціях зі Службою безпеки України та Генеральною прокуратурою України та попереднє погодження позовів, що подаються до судів за межами території України, з зазначеними органами".
"З урахуванням згаданих норм чинного законодавства, подання позовів до міжнародних арбітражів може в певних випадках негативно вплинути на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні про вчинення злочинів у банківській сфері", - додали в СБУ.
Раніше повідомлялося, що Приватбанк ініціював новий судовий процес проти своїх колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова в Ізраїлі. У судових позовах націоналізований банк намагатиметься стягнути близько 600 млн доларів.
Что Баканову никак неймется сдать Приватбанк Коломойше
все на зе проекте можно ставить жирный похоронный крест
Так что впереди еще много чего интересного на нашем поле чудес.
20.12.2019 г
Путин добился переноса второго раунда газовых переговоров в Минск и неучастия в них Витренко. Переговоры ведут Миллер и Оржель.
Тимошенко - главный бенефициар легализации игрового бизнеса мечется между жестко прессуемыми аваковским МВД "игрулями" и ОПУ пытаясь как то разрулить конфликт. Но вошедший во вкус Зеленский, окруженный коробками Нацгвардии, требует капитуляции и дани Все это активно поддерживает Аваков, который уже видит огромные перспективы перехвата контроля за эти бизнесом. Весьма обеспокоен Баканов, знающий что может эта "игробратва". Пока сигналы из ее среды говорят что они не собираются просто так отходить.
Игры Зеленского с легализацией игрового бизнеса носят все признаки перераспределения сфер влияния. Точно так же как и закон о демонополизации спиртовой отрасли - это чисто коррупционная схема. А вот то что родная партия послала Вову, так мы ж предупреждали
У Зеленского всерьез рассматривают вопрос прекращения выплаты компенсации НДС экспортерам продукции.
Гончарук официально признал наличие задолженности по заработной плате в образовании, здравоохранении, работникам государственных шахт (зарплаты - статья защищенная). Мы сообщаем, может он не знает, что на выплаты этой задолженности без надбавок нужно 2.116 млрд. гривен, с надбавками 2.977 млрд. гривен. Около 30-33% этой суммы уйдет задолженностью в 2020 год.
Верховна Рада согласовала изменения к бюджету 2020 в обычной для себя схеме с полным отсутствием необходимых финансового-экономических расчетов
Общая сумма остановленных минфином, по распоряжению кабмина,платежей составляет 11 млрд 893 млн. гривен. В последний момент Гончарук выхватил 483 млн. на дотацию убыточным государственным шахтам уголь которых по заниженным ценам продают Коломойскому.
Зеленский вносит предложение о внесении изменений в бюджет-2020.
Закон ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового" подписанный Зеленским уже оформляют для подачи в КСУ. как мы и предупреждали, эту стайку дилетантов тупо ловят на нарушениях регламента и правил подачи документа. Перечень нарушений на три страницы.
Утреннее заседание Кабмина созвано по требованию Зеленского которого завалили жалобами на не выделение денег с мест. После провала поступлений от приватизации "Укрспирта", легализации азартных игр, последней надеждой Гончарука стал закон о легализации добычи янтаря от которого он ожидает "... суттєвих надходжень до бюджету.." Может быть. Но много позже. Лавочку Зеленского трясет серьезно.
Последовал мгновенный ответ на блокировку комитетом ВР рассмотрения закона о легализации игр. МВД всю ночь кошмарило игровые площадки, закрывая все что видит и не видит безо всякого разбора.
В докладной записке поданной на имя Зеленского из ОПУ и подписанное зам. главы ОПУ Тимошенко, финансовые поступления в бюджет от продажи "Укрспирта" оцениваются в 10 млрд. гривен. При том авторами этого прогноза указана анонимная "... група експертів-спеціалістів...". Есть так же докладная министерства финансов где эти поступления планируются максимум в 500 млн. гривен.
Вчерашние переговоры в Берлине прошли под диким нажимом Зеленского на украинскую делегацию Со стороны России боевики шантажируют вопросом обмена пленными откровенно увязывая это с уступками России по транзиту..
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отправил на доработку законопроект Зеленского №2285 об легализации азартных игр.
Що він буде "сагласовивать" з ******?
клоуны служебные )))))
Serendipity.ua
@Blonde75819970
·6 ч
Медведчук опять в мордоре. Но зрада пошла еще дальше-Медведчук заявил,что его партия установила межпартийный контакт с "единой россией"! На что пу сказал:"я приветствую" И как Вы понимаете,даже это не аргумент для нашего СБУ,которое под контролем президента! СБУ молчит...
Дело в том, что у Коломойского серьезные проблемы из-за исков ПриватБанка. Так, Лондонский суд заморозил активы миллиардера, а судебный процесс в США может вообще обернуться для него криминальной ответственностью.
Журналистка Седлецкая отметила, что, со слов юристов, СБУ не ИМЕЕТ ПРАВА высказывать такие требования к ПриватБанку. Более того, письмо можно расценивать как давление на банк и вмешательство в его дела.