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Все про:житло (193) Антикорупційна прокуратура (1034) Антикорупційний суд (515) Сольвар Руслан (1)

 Антикорупційний суд призначив екснардепу 370 тис. грн застави у справі про незаконне отримання компенсації за житло

Вищий антикорупційний суд призначив колишньому народному депутату VII скликання, підозрюваному в отриманні незаконної компенсації за житло, заставу в розмірі 370 тис. грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

Також екснардепа зобов'язали повідомляти детективам Національного антикорупційного бюро України про зміну місця проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, здати на зберігання детективам НАБУ свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право залишити Україну.

Нагадуємо, 18 грудня екснардепу повідомили про підозру в незаконному отриманні 361,5 тис. грн компенсації нібито за оплату номера в готелі "Київ". Слідство встановило, що на початку березня 2017 року він отримав у спадок квартиру в Києві, але приховав цей факт і надалі отримував компенсаційні виплати з держбюджету.

За інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про колишнього депутата, члена фракції "Блок Петра Порошенка" Руслана Сольвара.

Читайте також: Стефанчук поверне із зарплати всі гроші, які держава компенсувала йому за житло, - Арахамія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166643
 
   
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Це попередні - зллочинці, а СН - треба!!!
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Єдало, що у Ганибала
Лектора!
Перевірте! Теща, ще жива?
Може вже...
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Антикоррупционный суд назначил экс-нардепу 370 тыс. грн залога в деле о незаконном получении компенсации за жилье
да,видимо ,скоро нужно будет и на антикоррупционный суд создавать ещё один суперантикоррупционный суд(((
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Коли ви вже тварюки пикаті по нажираєтесь?
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А як там та жирна барига і свинохряк слуга урода Стифанчук, повернув вже вкрадені ним гроші на оплату сексуальних послуг дружини та аренду хази своєї тещі? 😕
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