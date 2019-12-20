 На Донеччині затримали капітана патрульної поліції, який вимагав у колеги 1 тис. дол хабаря, - прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 грудня 2019 року, 36-річний капітан поліції зажадав у 23-річної поліцейської хабар у сумі 1 000 доларів за непритягнення її до дисциплінарної відповідальності та звільнення з роботи за можливу непристойну поведінку в громадському місці.

17 грудня поліцейський отримав 25 тис. грн за незвільнення жінки з органів Національної поліції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 3 тис. євро за ухилення від призову: СБУ затримала львівського поліцейського на хабарі. ФОТО

20 грудня під час передачі другої частини хабаря в розмірі 2 тис. грн за непритягнення поліцейської до дисциплінарної відповідальності та нарахування премії зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Під час проведення обшуку у нього виявлено та вилучено грошові кошти, отримані злочинним шляхом і речовину схожу на "канабіс".

Вирішується питання про повідомлення підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка обіймає відповідне становище, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) КК України, обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від займаної посади.