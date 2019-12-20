EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  1799  10
Матеріали за темою:
Все про:хабар (2835) Правоохоронні органи (556) Донецька область (2352) патрульна поліція (960)

 На Донеччині затримали капітана патрульної поліції, який вимагав у колеги 1 тис. дол хабаря, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали під час одержання хабаря офіцера батальйону патрульної поліції в Краматорську та Слов'янську УПП в Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

На Донеччині затримали капітана патрульної поліції, який вимагав у колеги 1 тис. дол хабаря, - прокуратура 01

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 грудня 2019 року, 36-річний капітан поліції зажадав у 23-річної поліцейської хабар у сумі 1 000 доларів за непритягнення її до дисциплінарної відповідальності та звільнення з роботи за можливу непристойну поведінку в громадському місці.

17 грудня поліцейський отримав 25 тис. грн за незвільнення жінки з органів Національної поліції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 3 тис. євро за ухилення від призову: СБУ затримала львівського поліцейського на хабарі. ФОТО

20 грудня під час передачі другої частини хабаря в розмірі 2 тис. грн за непритягнення поліцейської до дисциплінарної відповідальності та нарахування премії зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Під час проведення обшуку у нього виявлено та вилучено грошові кошти, отримані злочинним шляхом і речовину схожу на "канабіс".

На Донеччині затримали капітана патрульної поліції, який вимагав у колеги 1 тис. дол хабаря, - прокуратура 02

Вирішується питання про повідомлення підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка обіймає відповідне становище, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) КК України, обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від займаної посади.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166642
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Массовые казни украинцев российскими оккупантами и пособниками. Донецк-Макеевка - новый "Бабий Яр" Украины. ­
Источник: Інфорпост © https://inforpost.com/news/2019-04-20-17421?fbclid=IwAR36-omOHcjFBd9TnSmPUE1z_X12cZue1d7ozaHgkw7nvYIIVgq-tdO8J4g На Донетчине задержан капитан патрульной полиции, вымогавший у коллеги 1 тыс. долл взятки, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7475
 показати весь коментар
 
Эх,капитан, никада ты не станешь майором..
Нююю, ежели сам не дашь хабарчика...
🤗
 показати весь коментар
 
 
Чёт мало брал капитан...Теперь, чтобы откупиться, большая сумма понадобится... На Донетчине задержан капитан патрульной полиции, вымогавший у коллеги 1 тыс. долл взятки, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5044
 показати весь коментар
 
 
Гребаная мусорня.. мусорами были, мусорами остались.. "Вымогал у коллеги".. ни стыда ни чести ни совести никогда у этих уродов не было и нет надежды что появится..
 показати весь коментар
 
Это и есть лутшие из луТших авакинских ушлепков?
 показати весь коментар
 
Во проблема , занесет полковнику 20 штук , и все замнут.
 показати весь коментар
 
Хм. А подумайте, насколько выгодно служить в полиции, если можно вымогать штуку баксов за то, чтобы там остаться.
 показати весь коментар
 
Цитата: "за возможное непристойное поведение в общественном месте". Это прикол от Цензора или мусор, сразу решил, с бывшей стриптизерши, а теперь коллеги, бабла срубить?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору