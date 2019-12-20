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 Суд дозволив зняти електронний браслет з ексзаступника секретаря РНБО Гладковського

Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет з колишнього заступника секретаря РНБО та чинного президента корпорації "Богдан" Олега Гладковського. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем, що спричинило збитки державі у понад 10 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у коментарі hromadske повідомив адвокат підозрюваного Руслан Волинець.

"Так, суд сьогодні дозволив зняти із підзахисного електронний браслет. Ми надали відповідні докази його належної процесуальної поведінки впродовж цих двох місяців. Прокурори просили продовжити усі обов'язки, ми просили зняти браслет. Суд дозволив і його вже зняли", — зазначив Руслан Волинець.

Водночас адвокат додав, що усі інші обов'язки покладені на Гладковського суд продовжив, паспорти йому не повернули.

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Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

.21 жовтня за заарештованого колишнього заступника РНБО України Олега Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн гривень.

Того ж дня він покинув Лук'янівське СІЗО Києва, де утримувався під вартою за рішенням суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166641
 
   
 Топ коментарі
 
Неправильно. Це розбиваються мрії зебілів. Єдине, заради чого вони готові терпіти голодне життя при зеленій владі. Тому на пабліках все голосніше пробивається тужливе виття.
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А як Нелох то перед зебомассами розпинався... Як розпинався...
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Дело о свинарчуках, как и предсказывалось весной, успешно разваливается. С чем зедротов и поздравляю
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Как это снял?Он же голодал!С него браслет должен был ещё месяц как свалиться! Суд дозволив зняти електронний браслет з ексзаступника секретаря РНБО Гладковського - Цензор.НЕТ 7510
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Зе обещал посадить-вот посадили-
дома посидел-отпустили
Главное обещание выполнил!!
План по посадкам перевыполнен
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Значит, теперь рванёт за границу, и ищи потом вера в поле.
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К Виктору Федоровичу на Ростов поедет что бы тому нескучно было.
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Свинарчука-Гладковского оправдали? Всё, Порошенко урегулировал с Зе?
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