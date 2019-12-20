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 Газова війна: готовність Росії підписати контракт про транзит пов'язана з санкціями за "Північний потік-2", - Коболєв

Готовність Москви підписати з Україною довгостроковий транзитний контракт за європейськими правилами багато в чому пов'язана з майбутніми санкціями США щодо газопроводу "Північний потік-2".

Про це глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв сказав в ефірі радіо "НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Є дуже серйозні побоювання у наших контрагентів з приводу введення американських санкцій. Я точно знаю, що лобісти з боку "Газпрому" в Сенаті США доклали чимало зусиль і кажуть: все добре, не переживайте, договір буде, санкції вводити не потрібно", - сказав він.

Коболєв висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп підпише проголосований в Сенаті законопроєкт і санкції наберуть чинності, що "дуже сильно допоможе Україні як на переговорах, так і в майбутньому".

Як повідомлялося, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і його російський колега Олександр Новак заявили за результатами п’ятого раунду газових переговорів про те, що "відпрацювали кінцевий протокол", який наближає сторони до підписання фінальних договорів. Вони також висловили впевненість, що найближчим часом вдасться досягти конструктивного результату.

Переговори тривали впродовж 19 грудня за участю міністра економіки та енергетики ФРН Петера Альтмаєра. Також у них узяли участь керівник НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко та очільник російського "Газпрому" Олексій Міллер.

У п'ятницю, 20 грудня, черговий раунд газових переговорів проходить у Мінську. У них беруть участь міністр енергетики України Олексій Оржель і глава російського "Газпрому" Олексій Міллер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія готова виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу під тиском Нафтогазу, але вимагає вигідні умови транзиту, - росЗМІ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166640
 
   
 Топ коментарі
 
Последняя "льготная цена" от рашки обошлась Украине в Крым и полДонбасса.
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Эти сказки расскажи стаду рюсских баранов,а не мне
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Ну и нормально. Бабло победит зло. Торговля газом с рашкой -- первый шаг на пути к окончанию этой бессмысленной и никому не нужной войны.
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Да нет "торговли с рашкой". Или заплатят,а если нет денег придеться брать натурой.
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Пока нет. Но подписание транзитного договора -- это первый шаг на пути к сотрудничеству. Вторым шагом будут анонсированные Оржелем прямые закупки газа у рашки по льготной цене, что позволит нормальные тарифы сделать наконец-то. У нас сейчас доля коммунальных платежей в доходе средней украинской семьи -- самая высокая в Европе.
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Последняя "льготная цена" от рашки обошлась Украине в Крым и полДонбасса.
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Зачем закупать то,что отдадут за долги?!
О каких ценах ты говориш? Все цены привязаны к ценам в ЕС. За дотационные можеш забыть! Сейчас ПОКА дали по летим ценам. Если идиоты поднимут цену для пром - жди холодных батарей. Опять дешевый будут переганять в дорогой и за все заплатит лохторат ждущий дешевый газ от раши.
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В засраше ваще 30% населения не имеют газа!
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А навіщо потрібна 100% газифікація? Є й інші види палива, е\е.
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Там пишут, что в рю 33% домохозяйств топят дровами.
Если в Европе используют пеллет, то для отопления. На газе готовить удобно. Но во Франции свет дешёвый, там печки на кухнях в основном на индукции (электрические. кстати, и отопление там чаще электр.). В Италии готовить на таких будет дороговато, а отапливать,,, и не говорим.
Отопление на пеллете вы не поставите в многоэтажный дом, но только в вилле.
Впрочем, вы в этом лучше разбираетесь.
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В новобудовах в нас в основному або дахові котельні (тоді можна різні види палива) або автономне газове - теоретично можна на е\е перейти, але незрозуміло чи є резон зараз туди зіскакувати, враховуючи майбутній ріст цін в півтора-два рази. В старих від центрального опалення якщо й можна відмовитись, то проблематично. Не знаю, що в Італії називають віллою, для нашого вуха це як маєток По селах людям не по кишені газ за пакращеними цінами, на рашці, звісно, інакші ціни та доходи - там апетити трубних монополістів обмежувач, і можливості наживи на Європці. Можна навести контрприклад Іран, який добуваючи 250млрд м3 на рік досі понад 90% споживає сам і швидкий ріст видобутку супроводжується розширення внутрішньої мережі, але якби в них були легкі способи на експорт гнати - хз чи була б та ж картина.
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Villa - это свой отдельный дом, а вокруг садик (зелень). Без садика уже не вилла.
Газова війна: готовність Росії підписати контракт про транзит пов'язана з санкціями за "Північний потік-2", - Коболєв - Цензор.НЕТ 5363
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так, лише в зауральських улусах, які китайці тимчасово не анексували
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не правильно думаете 70 процентов раши газифицированно,они 400 млрд в год на внутреннем рынке тратят для сравнения германия всего 57
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Бред. Вчера ***** заявило что оно опять весь юг Украины хочет. Горбатого только могила исправит.
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если там его закопать-все будут довольны.
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а как насчет бессмысленной войны Израиля с Палестиной и Ливаном?!..
а давайте торговать с Хезболой.. они же тоже семиты..
я бы вешал таких Мильштейнов на Йолках в честь праздничного "перемирия", типа когда не стреляют (сегодня всего 7 обстрелов)..
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скорее всего то кацап-штейн из Арзамаса
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автовозы едут из россии каждый день везут вазы (тазы) в Украину, в любой магазин электроники зайди там 80% товаров сделаны в россии. и это мы не торгуем со страной агресором.. так какого хрена мы не можем на прямую покупать газ и электричество дешевле ????
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возникает резонный вопрос, какого хрена у нас ничего не производится...?
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На пути в Европу очень трудно что-нибудь делать кроме выражения ненависти к рашке и призывов америки дать денег. Очень трудно на переходе заниматься чем-нибудь стоящим. Песни петь, кричалки орать и лагами махать можно. Работать..... проблематично.
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Якщо ми купимо газ у кацапів, то вони звалять з доМбасу, криму, приберуть своє лайно і виплатять репарації? Дуже сумнівають
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Капитализация Грязьпрома падает и на сегодня за эту компанию может выложить всего 43 ярда долларов люббой Билл Гейтс или Джозеф Безос
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Это мертвый актив. Никто из мериканских толстосумов в такое гуано вкладываться не будет.
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Хуже войны с россией,может быть только мир с гопником питерской подворотни
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Будем объективны: без её дешёвого газа нынешние ********** тарифы, любезно подаренные нам Порохом, снизить невозможно.
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Эти сказки расскажи стаду рюсских баранов,а не мне
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Оржель сказки рассказывает по-твоему?
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я правильно понял, что в пику США которые хотят лишить рашку газовых долларов, Украина подписывает контракт...? Газовая война: готовность России подписать контракт о транзите связана с санкциями за "Северный поток-2", - Коболев - Цензор.НЕТ 6316
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Все простіше... 49% нашої труби належить США, це ще при пороху в 2015 році продали...
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Ты порохобот дебильный, фуфло не гони. АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Новый оператор, которому государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.
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Гов вуйку ти педалі на поворотах відпускай, а то в провалля знесе...
якщо я пишу що трубу ще пєтя продав то порохоботом бути не можу апріорі...
Тут питання в тому чий ти будеш, що так зуби скалиш?
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Ты херню пишешь, а фейки только порохоботы могут распускать.
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Не тільки, там бєшенством ватки посмерджує
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Ого ще один ванга...
Знаєш як пси ієрархію перевіряють?)
Як захочеш, дам понюхати...

ватку ненавиджу ще більше ніж пєтю...
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я псів нюхати хіба в корейському ресторані згоден
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Не повіриш... Сам шукаю... Нуль підтверджень.
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Ну если шо - поставь мне, буду пёсовым по фэйсу.
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.....А зачем Трампу наша труба .? Будет по ней свой газ качать в рашку ??
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А трампом в ті часи, ще й не пахло...
Ця історія ще при обамі замучена...
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надо бы подумать о премии для Тр... коболева
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Любой кто обует засраху на три милиарда получит премию. Можеш и ты попробовать.
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а што, деньги уже на счету нафтогазу? или когда придут будет ещё одна премия)))
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та не...то мабудь ще в 60-х ...(або й раніше) на фото іграшки 50-х (червоноармійця нема...але стилістика та ж...згодні?)


.
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а рашка уже радуется...говорит Украина пообещала уже разделить Нафтогаз на две компании... и задуматься об ОБНУЛЕНИИ долговых обязательств по судам....
брешут с*ки...
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Интересно, коболев и ко обнулял свои премии?
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Хз.
Но россияне пишут шо Украина согласилась пока не настаивать на 3х лярдах и поэтому они готовы подписать контракт.
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Ну если денег нет придеться брать натурой.
А иначе никак. И Коболев свою премию получит полностью,и адвокаты,и суды. За все заплатит раша натуроюй.
Не задницей Пукина/Миллера,а газом по рыночной цене,пока долг не погасят.
Ну или деньгами. Свободный выбор.
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Цитирую с форекса:

«Нафтогаз» готов подписать новый контракт на транзит российского газа без предварительного урегулирования вопроса о компенсации «Газпромом» $3 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем, сообщил глава украинской компании Андрей Коболев.

Всего 2 дня назад представители Украины заявляли, что шансов на сделку мало. Однако после трехсторонних консультаций, которые проходили в четверг в Берлине при участии Еврокомиссии, удалось добиться прогресса. Сегодня переговоры продолжаются в Минске и как ожидается новая сделка будет заключена в самое ближайшее время.
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Зрада отменяется, контракт на 5 лет и 3 лярда деньгами будут выплачены
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россияне согласились выплатить 3 лярда и подписать контракт, не пиши туфты.
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Є інфа з офіційних джерел?)
Якщо не важко з посиланням на сайт...
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по слухам решили эти три лярда заминусить за долг по евробондам , тока там 4.5 так что мы еще должны останемся
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в предверии нового года напевайте -
нюхайте , нюхайте -лалала
нюхайте , нюхайте - лалала

... да и жизнь наладится
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Мои личные санкции за сев поток 2, - это отказ от заправки на Shell.
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А чего так слабо то, от газа, света и тепла тоже откажись
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Наполовину з кацапського палива, за транспорт мовчу
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вы нам газ еще сто лет поставлять будете, как контрибуцию.
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долгосрочный это на год, или аж на 3 года
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А тем временем на раисе АПсуждають будни кацапы после того как посмеялись Искандеры Газовая война: готовность России подписать контракт о транзите связана с санкциями за "Северный поток-2", - Коболев - Цензор.НЕТ 4361
Газовая война: готовность России подписать контракт о транзите связана с санкциями за "Северный поток-2", - Коболев - Цензор.НЕТ 2180 Газовая война: готовность России подписать контракт о транзите связана с санкциями за "Северный поток-2", - Коболев - Цензор.НЕТ 7245
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Пока ничего. Но 2 пункта подтверждены.
Ждем подробности.
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Подпишут кацапчики, никуда не денутся. И санкции на СП-2 тоже получат.
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Скажу по секрету, што кацапы ещё и за турецкийпаток отхватают внапользы !!! Газова війна: готовність Росії підписати контракт про транзит пов'язана з санкціями за "Північний потік-2", - Коболєв - Цензор.НЕТ 583
Кароче, засмешат своих писькандеров насмерть, к х...ям...
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Перемога конечно, но такая... натянутая, что-ли...
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натянули и по ходу пьесы натягивать будут до последнего вздоха
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Я вообще против транзита..Украина обеспечивала газом всю кацапию и прибалтийские страны.А теперь скважины законсервированы.Вот и те кто зарабатывает на транзите и беснуются блокируя как и обновления месторождений так и новое развитие нефтегазовых месторождений.
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этот гандон рыжий петь будет что угодно.... эта тварь своей зарплатой грабит сразу 1000 пенсионеров на 1000 гривен....
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Как только санкции уберутся поведение....Партнерчиков! резко поменяется. И бумага на которой договора были написаны будет стоить в разы дороже их самих. Более того партнерчики ещё скажут, что мы не признаем их юрисдикцию, поскольку они были подписаны под давлением....тех же санкций!
Вы напрасно надеетесь на зеленожопого урода....договаривается с ним - это время терять.
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вы держитесь там всего харошего настроения.
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Путин таки нагнул Вову на перенос переговоров в Минск и неучастия в них Витренко. Переговоры ведут Миллер и Оржель.

Все в строго закрытом режиме.
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хто таке вітрєнко і яке має відношення до МГУ?
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Санкции неотвратимы,как завтрашний рассвет.Ведь Меркель надеялась еще и на СП-3,а турок -на турецкие потоки.Всему кранты на десятки лет.Легко саннкции получить неимоверно трудно снять.Швейцарско-нидерландская фирма -единственная в Европе,способная укладывать трубы в море.И она сможет работать теперь только под полным контролем Сената США.Трамп не сможет наложить вето ,ибо полное единодушие .Из 100 -98 за Украину.И Сенату глубоко плевать на ёрзания германского истеблишмента во главе с Меркель.Они не вняли совету США.Потратились.Но завершить не смогут.Только потому Путлер стал податливым внезапно по газу.Не зря зеля так удачно выманил его в Париж и сыграл на любимом пианино.Путлеру понравилось и Трампу-тоже.Ибо 700 млн долларов помощи Украине в будущем биджете США - рекорлдная сумма и Трамп не посмеет на эту сумму покуситься,ибо опять Сенат и Конгресс единодушны в отношении Украины.Так что зелина игра на пианино творит чудеса!Этого не поняли нацпаты и старушка Шапокляк.Они решили внедрить в Украине в своей абсолютно бесперспекутивной злобе внедрить кулачное право на всех уровнях государственного управления Украины. Им вторят все продажные СМИ.Все.Но пианино им не победить.Зе на них пианино положит.Смотрим продолжение кулачного права у Шустера.
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Реклама дебільних політшоу на тб? Ні на що Меркель не "надіялась", та й туркам нові газопроводиз рашки нідочого. Більше того, навіть в кремльгаза зараз пріоритет на ріст експорту ЗПГ, трубу на Китай, та газохімію, а не нові трубні митарства до Європи.
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ну немного не так у раши есть фортуна, она кончно медленнеее раза в три но трубы может укладывать по полтора киломметра в день до 200 метров глубины
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