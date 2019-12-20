 Газова війна: готовність Росії підписати контракт про транзит пов'язана з санкціями за "Північний потік-2", - Коболєв

Про це глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв сказав в ефірі радіо "НВ", інформує Цензор.НЕТ.
"Є дуже серйозні побоювання у наших контрагентів з приводу введення американських санкцій. Я точно знаю, що лобісти з боку "Газпрому" в Сенаті США доклали чимало зусиль і кажуть: все добре, не переживайте, договір буде, санкції вводити не потрібно", - сказав він.
Коболєв висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп підпише проголосований в Сенаті законопроєкт і санкції наберуть чинності, що "дуже сильно допоможе Україні як на переговорах, так і в майбутньому".
Як повідомлялося, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і його російський колега Олександр Новак заявили за результатами п’ятого раунду газових переговорів про те, що "відпрацювали кінцевий протокол", який наближає сторони до підписання фінальних договорів. Вони також висловили впевненість, що найближчим часом вдасться досягти конструктивного результату.
Переговори тривали впродовж 19 грудня за участю міністра економіки та енергетики ФРН Петера Альтмаєра. Також у них узяли участь керівник НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко та очільник російського "Газпрому" Олексій Міллер.
У п'ятницю, 20 грудня, черговий раунд газових переговорів проходить у Мінську. У них беруть участь міністр енергетики України Олексій Оржель і глава російського "Газпрому" Олексій Міллер.
О каких ценах ты говориш? Все цены привязаны к ценам в ЕС. За дотационные можеш забыть! Сейчас ПОКА дали по летим ценам. Если идиоты поднимут цену для пром - жди холодных батарей. Опять дешевый будут переганять в дорогой и за все заплатит лохторат ждущий дешевый газ от раши.
Если в Европе используют пеллет, то для отопления. На газе готовить удобно. Но во Франции свет дешёвый, там печки на кухнях в основном на индукции (электрические. кстати, и отопление там чаще электр.). В Италии готовить на таких будет дороговато, а отапливать,,, и не говорим.
Отопление на пеллете вы не поставите в многоэтажный дом, но только в вилле.
Впрочем, вы в этом лучше разбираетесь.
а давайте торговать с Хезболой.. они же тоже семиты..
я бы вешал таких Мильштейнов на Йолках в честь праздничного "перемирия", типа когда не стреляют (сегодня всего 7 обстрелов)..
якщо я пишу що трубу ще пєтя продав то порохоботом бути не можу апріорі...
Тут питання в тому чий ти будеш, що так зуби скалиш?
Знаєш як пси ієрархію перевіряють?)
Як захочеш, дам понюхати...
ватку ненавиджу ще більше ніж пєтю...
Ця історія ще при обамі замучена...
.
брешут с*ки...
Но россияне пишут шо Украина согласилась пока не настаивать на 3х лярдах и поэтому они готовы подписать контракт.
А иначе никак. И Коболев свою премию получит полностью,и адвокаты,и суды. За все заплатит раша натуроюй.
Не задницей Пукина/Миллера,а газом по рыночной цене,пока долг не погасят.
Ну или деньгами. Свободный выбор.
«Нафтогаз» готов подписать новый контракт на транзит российского газа без предварительного урегулирования вопроса о компенсации «Газпромом» $3 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем, сообщил глава украинской компании Андрей Коболев.
Всего 2 дня назад представители Украины заявляли, что шансов на сделку мало. Однако после трехсторонних консультаций, которые проходили в четверг в Берлине при участии Еврокомиссии, удалось добиться прогресса. Сегодня переговоры продолжаются в Минске и как ожидается новая сделка будет заключена в самое ближайшее время.
Якщо не важко з посиланням на сайт...
нюхайте , нюхайте -лалала
нюхайте , нюхайте - лалала
... да и жизнь наладится
Ждем подробности.
Кароче, засмешат своих писькандеров насмерть, к х...ям...
Вы напрасно надеетесь на зеленожопого урода....договаривается с ним - это время терять.
Все в строго закрытом режиме.