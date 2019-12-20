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Все про:викрадення (376) політв'язні (1098)

 Колишній російський в'язень Литвинов назвав імена людей, які його викрали

Колишній політв'язень Сергій Литвинов назвав імена людей, які викрали його з Тарасівської лікарні Ростовської області РФ влітку 2014 року.

Про це він розповів автору матеріалу "З колгоспника - в "карателі" і назад: історія колишнього в'язня Кремля Сергія Литвинова" на Цензор.НЕТ.

За словами Литвинова, в серпні 2014 року у нього виник абсцес зуба. Фельдшер в селі Комишня на Луганщині (підконтрольна Україні територія. - Ред.) Не зміг йому допомогти, і чоловік відправився лікуватися в Тарасівську лікарню, розташовану в Ростовській області.

"У цю лікарню надійшло троє" ополченців ". Дадонов, Заболотний і Бережний - їх прізвища. Вони до мене приставали кожен раз, як я виходив покурити. Якось вони мене запитали:" Ти референдум проводив? "Кажу:" Я ніякої референдум не проводив, він мені не потрібен. Я годую родину, а в політику я не лізу ", - розповів Литвинов.

Пізніше один з бойовиків подзвонив Павлу Арефьеву, на той момент - оперуповноваженому відділу карного розшуку Луганського міськуправління МВС.

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Той з десятком людей під'їхав до лікарні, викрав Сергія Литвинова і відвіз його до озера. Там з нього намагалися вибити зізнання вбивствах.

"Мене з машини витягли за ногу. Вони дістали електричну котушку, дістали каністру води, щоб облити тіло. Коли тебе обливають водою і пускають струм, тебе підкидає так, що ти все скажеш .... Потім вони дістали ножі з чохлів. Почали протикати мені шкіру на спині. Я кричав від болю. Вони направляли на мене камеру. Я говорив, що нічого не знаю і я не "каратель", - згадує Литвинов.

Дані МВС РФ і українського сайту "Миротворець" підтверджують перебування Дадонова, Заболотного та Бережного в лікарні Тарасівської району в той же період, коли там лікувався Сергій Литвинов.

Крім того, за даними МВС РФ, двоє з них - Заболотний і Бережний, потрапили в Тарасівську лікарню після переправи з декількома десятками "ополченців" через Сіверський Донець на територію Росії. Їм довелося відступати з хутора Кружилівка Станично-Луганського району після бою з силами Національної гвардії України.

Після катувань в лісі бойовики передали Сергія Литвинова російським силовикам. Ті спочатку звинуватили його у військових злочинах, пізніше звинувачення були перекваліфіковано на бандитизм.

Російський суд засудив Сергія Литвинова до 8,5 років ув'язнення. Влітку 2019 року його передали Україні і відправили в колонію в Харківській області. 12 липня президент Володимир Зеленський помилував Литвинова.

Повністю історію Сергія Литвинова можна прочитати тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166639
 
   
 Топ коментарі
 
И чем кацапы не фашисты? В 1945 году кацапия не победила фашизм, а усыновила его.
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ЧЕСТНО ГОВОРЯ ТАКИХ ДИБИЛОВ НЕ ЖАЛКО ВООБЩЕ! ПОЕХАЛ ЛЕЧИТЬ ЗУБ НА РОСТОВ А НЕ В УКРАИНЕ! НАУКА ДЛЯ ХАХЛОВ ВНЕ ПАЛИТИКИ, НЕ БУДЬТЕ АМОРФНОЙ БИОМАСОЙ, ИМЕЙТЕ ЧЕТКУЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ ПО ТОМУ ЧТО ПРОИСХОДИТ
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Мене тільки одне питання мучить. Помогло "лікування" в Ростові чи ні.
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И чем кацапы не фашисты? В 1945 году кацапия не победила фашизм, а усыновила его.
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Кацапи гірші за нацистів, бо нацисти вбивали євреїв і слов"янів, а рашисти всіх, не залежно від нації, а більше всіх, своїх.
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ЧЕСТНО ГОВОРЯ ТАКИХ ДИБИЛОВ НЕ ЖАЛКО ВООБЩЕ! ПОЕХАЛ ЛЕЧИТЬ ЗУБ НА РОСТОВ А НЕ В УКРАИНЕ! НАУКА ДЛЯ ХАХЛОВ ВНЕ ПАЛИТИКИ, НЕ БУДЬТЕ АМОРФНОЙ БИОМАСОЙ, ИМЕЙТЕ ЧЕТКУЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ ПО ТОМУ ЧТО ПРОИСХОДИТ
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Так йому до Ростова 3 км, а до України - 300. Ти б куди, ватник, поїхав?
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Надо быть полным дебилом, чтобы зуб ехать лечить в ростов.
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Так вони ж дружили з фашистами і вчили всьому тому що зараз і тоді роблять !
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Ну якщо в серпні 2014 він пішов лікувати зуби через кордон до московитів, то Дадонов йому доктор.
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А зачем была вода если привезли его к озеру,или в озере небыло воды?Что-то мужик мутит.
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Браво номерной,свои 30 серебряников ты уже заработал.
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мутит не мутит , почему поехал туда лечится , да похер , посыл в другом . фамилии пида ров запомните , они наверняка не только к нему с катушкой приезжали .это главное , что бы не один из этих пи..сов не избежал наказания , а вы на мелочи разводитесь .
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Мене тільки одне питання мучить. Помогло "лікування" в Ростові чи ні.
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Полечил зубик в кацапстане? Всем рисковым украинцам и не только ,ездящим в Крым , к родственикам или жопу греть. Никто не знает когда пуйло захлопнет ловушку. И вы можете в ней остаться в качестве мяса для запугивания непокорных.
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