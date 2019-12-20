 Зеленський доручив новому послу в США Єльченку працювати над збільшенням американських інвестицій в Україну

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Під час зустрічі були обговорені перспективи подальшого розвитку українсько-американських відносин", - йдеться в повідомленні.
Зеленський особливо наголосив на необхідності збільшення американських інвестицій в економіку України.
Питання?
тут ни ельченко, ни климкин, ни папа римский не справится, если за ним стоит моника,
а за моникой впритык беня с открытыми в Штатах на него делюгами - ну не работает ето....
а вообще задание шмаркли я бы перевел так - сиди и не отсвечивай,
никто от тебя ничего не ждет
https://youtu.be/q3z2wheJWyk (тыць!)
учитесь как надо )))))
Одним из наиболее известных является хедж-фонд Quantum Джорджа Сороса, сыгравший на падении стоимости английского фунта стерлингов. После Чёрной среды 1992 года произошла девальвация английской валюты, а фонд Сороса заработал 1 миллиард долларов...
К двум часам второго дня пути Ипполит Матвеевич, под наблюдением великого комбинатора, исполнил перед летучими пассажирами свой первый танец. Танец этот был похож на мазурку, но пассажиры, пресыщенные дикими красотами Кавказа, сочли его за лезгинку и вознаградили тремя пятаками. Перед следующей машиной, которая оказалась автобусом, шедшим из Тифлиса во Владикавказ, плясал и скакал сам технический директор.
- Давай деньги! Деньги давай! - закричал он сердито.
Смеющиеся пассажиры щедро вознаградили его прыжки."
На соответствующие высказывания Дмитриевой в Facebook обратил внимание координатор Общества ветеранов войны с Россией Сергей Боднар.
«Все оказалось хуже чем я думал. Главный государственный архив Министерства обороны возглавляет …. тадададам …. ватница. Лазает по комментариям и решительно протестует против переименования улиц в честь украинских героев», - написал он.
Боднар также возмутился тем, что человек с такими взглядами уже несколько лет имеет полный доступ к архиву Министерства обороны.
К слову, декларация Дмитриевой свидетельствует о том, что в 2018 году на указанной должности в Министерстве обороны она заработала почти 11 с половиной миллионов гривен.
Напомним, накануне фигурантом скандала в Министерстве обороны стал полковник Сергей Ноздрачов. Во время одной из пресс-конференций он заявил, что украинские военные готовы «реинтегрироваться» с российскими и даже с «военными» Донецкой и Луганской областей. Это заявление сразу же спровоцировало скандал и служебное расследование в отношении Ноздрачова, на время которого его отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/347726-novyj_skandal_v_mo_chinovnitsa-millioner_nazvala_pereimenovanie_ulits_v_chestj_geroev_eresjju
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