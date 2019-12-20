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Все про:Єльченко (175) Зеленський (3941) інвестиції (260) США (5843)

 Зеленський доручив новому послу в США Єльченку працювати над збільшенням американських інвестицій в Україну

Президент Володимир Зеленський зустрівся з новим Послом України в США Володимиром Єльченком.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Під час зустрічі були обговорені перспективи подальшого розвитку українсько-американських відносин", - йдеться в повідомленні.

Зеленський особливо наголосив на необхідності збільшення американських інвестицій в економіку України.

Читайте також: Зеленський призначив Кислицю постпредом при ООН, а Єльченка - послом у США

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166635
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто Єльченко повинен шукати американців,які мають психічні хвороби😋
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работает уже, весь в поту - recently was seeing in a beer distribution store...

тут ни ельченко, ни климкин, ни папа римский не справится, если за ним стоит моника,
а за моникой впритык беня с открытыми в Штатах на него делюгами - ну не работает ето....
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т.е. папа римкий вас нее смущает? Зеленський доручив новому послу в США Єльченку працювати над збільшенням американських інвестицій в Україну - Цензор.НЕТ 7680
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Выполним пятилетку за четыре года УРА ТОВАРИЩИ Зеленский поручил новому послу в США Ельченко работать над увеличением американских инвестиций в Украину - Цензор.НЕТ 439
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Наркозависимый нелох совсем тронулся
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Там некуда было трогаться, оно с детства такое
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Хіба ***** відати штатам взамін за інвестиції Зеленський доручив новому послу в США Єльченку працювати над збільшенням американських інвестицій в Україну - Цензор.НЕТ 3721
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«З 02.07.2010 по 9.12.2015 - Надзвичайний та Повноважний Посол України в Російській Федерації. »

Питання?
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работает уже, весь в поту - recently was seeing in a beer distribution store...

тут ни ельченко, ни климкин, ни папа римский не справится, если за ним стоит моника,
а за моникой впритык беня с открытыми в Штатах на него делюгами - ну не работает ето....
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Тобто Єльченко повинен шукати американців,які мають психічні хвороби😋
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Али - вы в десятку,
а вообще задание шмаркли я бы перевел так - сиди и не отсвечивай,
никто от тебя ничего не ждет
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Я так розумію, що Єльченко повинен збирати гроші. Цікаво, чи навчив його Зєлєнскій перед тим гри на роялі нетрадиційним способом? Бо якщо ні, то Єльченку доведеться разом з посольмькими збирати гроші в метро, біля церков на великі св'ята, обходити недільні школи української діаспори і підпрацьояувати швейцарами у ресторанах.
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Срочно вылетаю с американской макулятурой.Встречайте в Борисполе.Два КАМАЗа хватит.Билл Гейтс и Джозеф Безос.Первые два миллиардера мира.Илан Маск сильно занят космосом
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американські геджфонди й так скупили більшість держборгу України з метою отримати українську ЗЕМЛЮ ...
Одним из наиболее известных является хедж-фонд Quantum Джорджа Сороса, сыгравший на падении стоимости английского фунта стерлингов. После Чёрной среды 1992 года произошла девальвация английской валюты, а фонд Сороса заработал 1 миллиард долларов...
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А шо лысого прокатили с должностью посла? Ну Леночке то, слава богу, точно светит пост главы НБУ
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ну дык опыт Криворожского индуса ,сигаретных беглецов и китайских боингов от украинских "мотор сичовых" ивесторов расчистил дорожку для рашкинского бизнесу...
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У кого из топовых зеленых блогеров почитать о том, что дыра в бюджете - это хорошо и правильно?
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"завтра" нову методичку зашлють тоді може щось "проблеют" ...хотів сказати барани ...але то не барани тварини набагато розумніші ...то глисти
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нездоровая зацикленность на инвестициях.
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Украине нужен сильный средний класс! Только тогда страна станет богатой! в Украине слишком большое расслоение богатых и бедных! Нужно богатых трусить и за счет их поднять бедных, чтобы все сошлось на золотой середине - это и будет успехом страны!
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Сын секретаря ЦК Компартии Украины по идеологии Юрия Ельченко.
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Да там,МЛЯТЬ, усі рідня комуністів- комсомольців. Патріотів - нуль цілих, хєр десятих...
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Руководство к действию: "
К двум часам второго дня пути Ипполит Матвеевич, под наблюдением великого комбинатора, исполнил перед летучими пассажирами свой первый танец. Танец этот был похож на мазурку, но пассажиры, пресыщенные дикими красотами Кавказа, сочли его за лезгинку и вознаградили тремя пятаками. Перед следующей машиной, которая оказалась автобусом, шедшим из Тифлиса во Владикавказ, плясал и скакал сам технический директор.
- Давай деньги! Деньги давай! - закричал он сердито.
Смеющиеся пассажиры щедро вознаградили его прыжки."
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зеленский сам никогда не хранил деньги в Украине и теперь хочет чтобы америкосы везли сюда свои деньги?! членограй еще тот шутник.
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...Новый скандал в МО: Чиновница-миллионер назвала переименование улиц в честь героев «ересью»Глава Отраслевого государственного архива Министерства обороны Украины Алиса Дмитриева не поддерживает переименование улиц в рамках декоммунизации.
На соответствующие высказывания Дмитриевой в Facebook обратил внимание координатор Общества ветеранов войны с Россией Сергей Боднар.
«Все оказалось хуже чем я думал. Главный государственный архив Министерства обороны возглавляет …. тадададам …. ватница. Лазает по комментариям и решительно протестует против переименования улиц в честь украинских героев», - написал он.
Боднар также возмутился тем, что человек с такими взглядами уже несколько лет имеет полный доступ к архиву Министерства обороны.
К слову, декларация Дмитриевой свидетельствует о том, что в 2018 году на указанной должности в Министерстве обороны она заработала почти 11 с половиной миллионов гривен.
Напомним, накануне фигурантом скандала в Министерстве обороны стал полковник Сергей Ноздрачов. Во время одной из пресс-конференций он заявил, что украинские военные готовы «реинтегрироваться» с российскими и даже с «военными» Донецкой и Луганской областей. Это заявление сразу же спровоцировало скандал и служебное расследование в отношении Ноздрачова, на время которого его отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/347726-novyj_skandal_v_mo_chinovnitsa-millioner_nazvala_pereimenovanie_ulits_v_chestj_geroev_eresjju
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Ж2 , комуняцька партійно-совітьська каса закінчилася, гей в Біробіджан на заробітки.
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После импичментов,кидков и остальной х...ни,пиндосам только в Украину осталось инвестировать.
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