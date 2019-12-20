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Все про:Москва (570) стрілянина (1094) ФСБ (781)

 Поранений унаслідок стрілянини в центрі Москви співробітник ФСБ помер у лікарні

Другий співробітник правоохоронних органів, який був поранений під час стрілянини на Луб'янці в Москві помер у лікарні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє СК Росії.

"У результаті один співробітник загинув на місці, другий у важкому стані був доставлений у лікарню, де пізніше помер", - повідомили в СК.

Також повідомляється, що постраждало п'ятеро осіб, зокрема один цивільний.

Також читайте: Манюров, який напав на ФСБ, раніше працював охоронцем у посольстві ОАЕ і в компанії, пов'язаній з ветеранами-спецпризначенцями ФСБ "Вимпел"

У Москві ввечері, 19 грудня, було скоєно напад на будівлю ФСБ, розташовану на Луб'янській площі. Спочатку журналісти з посиланням на саму ФСБ повідомляли, що нападників було троє; потім ці відомості спростували, а офіційна кількість нападників скоротилася до одного. У перестрілці на Луб'янці загинув один співробітник ФСБ і були поранені ще п'ятеро осіб, причому двоє з них - важко. Один з потерпілих - цивільний, у нього легке поранення. Інцидент не кваліфікується як теракт, причини трагедії незрозумілі. Перестрілка сталася після великої щорічної пресконференції Володимира Путіна - в години, коли президент був у Кремлівському палаці на концерті, присвяченому дню ФСБ; він відзначається 20 грудня.

Пізніше з'ясувалося, що стрілка звали Євген Манюров.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166634
 
   
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Да,видать что-то серьезное,шел на смерть осознанно.
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Та де там! Ні за цапову душу загинув! Пуцин помираючи у навіть очі не закрив!
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Ну шо кацапчэги слабо флешмоб на цю тему замутити ?)
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Так норм флешмоб " зажмури фсб-шника" вийшов. Навіть краще ніж передбачалось. Поранений унаслідок стрілянини в центрі Москви співробітник ФСБ помер у лікарні - Цензор.НЕТ 5324 але завжди треба до більшої кількості дохлих фсбшників прагнути. Поранений унаслідок стрілянини в центрі Москви співробітник ФСБ помер у лікарні - Цензор.НЕТ 5324
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Так хочеться ж послiдовникiв цього стрiлка i що б кожен наступний був кращий (бiльш ефективний) за попереднього)
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Кацапо лидер говорил вчера что в Европе в столицах не спокойно
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ще одне не приїде в Україну вбивати .і це добре
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єрунда...русскім бабам будєт дан пріказ срочьна радіть другова ефесбешніка...
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русня закупала для своих сольдатен витаминки побочным эффектом которых является бесплодие...так что нет.
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А мог бы не рядового путинского урода ликвидировать, а более крупного по званию ублюдка. Но и за это спасибо.
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О! Солдат спит - служба идёт. Бадикаунт щёлкает)
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Хороший подарок в "празднику"фсб))))
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Російські фашисти понесли втрати . Це дуже добре . Менше зла буде в світі . Більше миру і добра .
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Пачему вы нас не любите? мы ше братья. Горіть в пеклі ,тварі
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Хто уважно проглядав відео, не міг не замітити візитку Яроша. Слава Україні!!!
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Жаль до Путина не дошел тот добрьій человек.
Думаю врата рая для него открьітьі
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сдохли 3 кацапа. все 3 попадут в ад. потому что кацапы.

кого там в рай? когда крысы жрут друг друга, вы что, тоже хороших крыс среди них находите?
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ах как же жаль...
и де там тот долбаный баян?
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Заработала 5 колонна - а то всё митинги митинги одиночные пикеты ....
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врачи долго боролись за жизнь ванятки, но ему повезло - он здох
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Ну что, Украинцы, татарин из под Подольска открыл сезон охоты - шоу маст гоу он!
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Вот , пуйло так и говорил- " сначала пластиковым стаканчиком бросят, потом стрелять начнут" . Боюсь что сеичас ФСБ начнет отстрел пластиковых стаканчиков.
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минус один удмурт. скромно но со вкусом.
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Чекіст, як відомо, повинен мати холодну голову, холодні руки, холодні ноги та холодні геніталії. Інакше він не чекіст.
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одна кацапская мразь положила две кацапские мрази и сама сдохла от острого отравления свинцом в голову. на планете стало на 3 кацапские мрази чище.

Годно.
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еще один ************** утырок отправился на свидание с кабзДоном
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Чтоб все ватники так праздники встречали!
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Вот когда можно сказать о стрелке - не зря прожил жизнь.
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Рубь укрепился на 2 единицы , с 64, до 62. Совпадение? Не думаю. Но кажется лубянский стрелок нашел выход из экономического кризиса России . Представляете как укрепиться рубль , если Кремля , пуйла и его окружения не будет. Всего лишь несколько фсбшников и уже рубь-62
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Повезло чуваку! Успеет на воскресный концерт кобздона и ******* александрова Поранений унаслідок стрілянини в центрі Москви співробітник ФСБ помер у лікарні - Цензор.НЕТ 1020
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Ненавижу, когда люди смеются над чужим горем в новостях - когда дело касается катастроф автобусов, поездов и так далее. Особенно, когда это случается у кацапов. Погибают пассажиры, а под новостью 100500 каментов, типа "так им и надо". Этого я не понимаю... Считаю, что все мы, украинцы, должны проявлять сострадание к невинно погибшим...

Но когда читаю, что сдох не просто паршивый **** мент, а прямо КГБшник, да еще и второй по счету, а третий, может быть скоро тоже йокнет - слёзы счастья наворачиваются!

Так что когда хаем кацапов - не забудем вывести из под этой гребенки вот таких вот достойных людей, как Манюров. Слава этому парню. Это был очень сильный осмысленный поступок.
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Звонил деду,ветерану Второй мировой,он говорит все село скорбит,два баяна разорвали
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не вижу радости скорби зеле бобиков.
отзовитесь!
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