 Поранений унаслідок стрілянини в центрі Москви співробітник ФСБ помер у лікарні

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє СК Росії.
"У результаті один співробітник загинув на місці, другий у важкому стані був доставлений у лікарню, де пізніше помер", - повідомили в СК.
Також повідомляється, що постраждало п'ятеро осіб, зокрема один цивільний.
У Москві ввечері, 19 грудня, було скоєно напад на будівлю ФСБ, розташовану на Луб'янській площі. Спочатку журналісти з посиланням на саму ФСБ повідомляли, що нападників було троє; потім ці відомості спростували, а офіційна кількість нападників скоротилася до одного. У перестрілці на Луб'янці загинув один співробітник ФСБ і були поранені ще п'ятеро осіб, причому двоє з них - важко. Один з потерпілих - цивільний, у нього легке поранення. Інцидент не кваліфікується як теракт, причини трагедії незрозумілі. Перестрілка сталася після великої щорічної пресконференції Володимира Путіна - в години, коли президент був у Кремлівському палаці на концерті, присвяченому дню ФСБ; він відзначається 20 грудня.
Пізніше з'ясувалося, що стрілка звали Євген Манюров.
Думаю врата рая для него открьітьі
кого там в рай? когда крысы жрут друг друга, вы что, тоже хороших крыс среди них находите?
Подохло и добре.
и де там тот долбаный баян?
Годно.
Но когда читаю, что сдох не просто паршивый **** мент, а прямо КГБшник, да еще и второй по счету, а третий, может быть скоро тоже йокнет - слёзы счастья наворачиваются!
Так что когда хаем кацапов - не забудем вывести из под этой гребенки вот таких вот достойных людей, как Манюров. Слава этому парню. Это был очень сильный осмысленный поступок.
отзовитесь!