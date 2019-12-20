 Поранений унаслідок стрілянини в центрі Москви співробітник ФСБ помер у лікарні

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє СК Росії.

"У результаті один співробітник загинув на місці, другий у важкому стані був доставлений у лікарню, де пізніше помер", - повідомили в СК.

Також повідомляється, що постраждало п'ятеро осіб, зокрема один цивільний.

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У Москві ввечері, 19 грудня, було скоєно напад на будівлю ФСБ, розташовану на Луб'янській площі. Спочатку журналісти з посиланням на саму ФСБ повідомляли, що нападників було троє; потім ці відомості спростували, а офіційна кількість нападників скоротилася до одного. У перестрілці на Луб'янці загинув один співробітник ФСБ і були поранені ще п'ятеро осіб, причому двоє з них - важко. Один з потерпілих - цивільний, у нього легке поранення. Інцидент не кваліфікується як теракт, причини трагедії незрозумілі. Перестрілка сталася після великої щорічної пресконференції Володимира Путіна - в години, коли президент був у Кремлівському палаці на концерті, присвяченому дню ФСБ; він відзначається 20 грудня.

Пізніше з'ясувалося, що стрілка звали Євген Манюров.