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 Політика України
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Все про:Зеленський (3941) Польща (2030) Дуда (201) транзит газу (125)

 Зеленський по телефону обговорив із президентом Польщі Дудою санкції проти РФ і транзит газу

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Співрозмовники обговорили хід імплементації домовленостей, досягнутих під час переговорів у нормандському форматі в Парижі 9 грудня.

Зеленський подякував Дуді за активну позицію Польщі в підтримці територіальної цілісності і суверенітету України. Президент Польщі зазначив, що його країна і надалі виступатиме за продовження санкційного тиску на Російську Федерацію до повного виконання мінських домовленостей і відновлення суверенітету України.

Президенти приділили особливу увагу питанням енергетичної безпеки в Європі. Зеленський поінформував співрозмовника про кроки, які здійснює Україна з метою укладення нової угоди про транзит російського газу.

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Під час розмови відзначено позитивні зрушення в питанні видачі Польщею дозволів на міжнародні автомобільні перевезення на цей рік.

Зеленський і Дуда торкнулися питань взаємодії в рамках міжнародних і регіональних ініціатив, обговорили пріоритети європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також узгодили графік двосторонніх заходів на наступний рік.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166632
 
   
 Топ коментарі
 
Стукати морзянку по клавішам.
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максюсик, ты недоставил 3 (три) восклицательных знака.
а так коммент очень содержательный и интересный - перечитываю
и все больше и больше понимаю всю глубину мысли и посыла )))
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Путин добился от Зеленского переноса второго раунда газовых переговоров в Минск и неучастия в них Витренко. Переговоры ведут Миллер и Оржель.
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Надо было по скайпу, чтоб рояль было видно
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Путин добился от Зеленского переноса второго раунда газовых переговоров в Минск и неучастия в них Витренко. Переговоры ведут Миллер и Оржель.
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Ну и хорошо, быстрее договорятся. Коболев, да и Витренко слишком токсичны для Газпрома, для переговоров это плохо, если переговоры «на результат», а не просто полаяться
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А хто с кацапами лается ??? Зеленський по телефону обговорив із президентом Польщі Дудою санкції проти РФ і транзит газу - Цензор.НЕТ 3286 Кацапов просто тупо нагнули и всех делов... Зеленський по телефону обговорив із президентом Польщі Дудою санкції проти РФ і транзит газу - Цензор.НЕТ 3569
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Ага «на результат», на конкретний «на результат» - прогнутися під москалів, аби зберегти свячену корову - транзит.
Лаври баби Йулі покоя не дають. та також у 2008-му для Європи старалася.
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и отказаться Украине от всех претензий к газпрому?? такие сейчас методички лахте продвигают? Зеленський по телефону обговорив із президентом Польщі Дудою санкції проти РФ і транзит газу - Цензор.НЕТ 466
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максюсик, ты недоставил 3 (три) восклицательных знака.
а так коммент очень содержательный и интересный - перечитываю
и все больше и больше понимаю всю глубину мысли и посыла )))
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Вот такие как ты, сидели по норам и терпели Януковича.
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такие как ты его, дважды несудимого, выбрали - как и шмаклю сегодня...
и не надо со своей протухшей башки на кого то вину перекладывать, максюсик)))
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Такие как я - на Майдане его свергали, пока вы в одноклассниках сидели..
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на колчаковских фронтах? - или деникинских?
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Вы ржали с кацапских мемчиков на одноклассниках, а теперь ботами подрабатываете.
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Аа тєлєфону? А Дубілєт з Федорович тут щосьлопотіли про непотрібність телефонного захищеного зв'язку. Казали - треба ліквідувати. Начебто можна якусь програму створити і використовувати у звичайному смартфоні, як оце державу. А поляки про таке видно не знають і свої телефони не викинули.
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"Дуда пожал Зеленскому руку, ...... а потом завернул её за спину клоуну, со словами: "...а-ну не трогай Петю, гад квартальский...и никогда к нему не приближайся !!! "
( из речи в сми Порошенко завтра )
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Які санкції застосувало до запаребріка це недорозуміння? Заборонило показувати Голобородька?
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Об"їжджає Київ по окремій шосі з шлагбаумом.
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А что там твой сывочолый ПЕС отгавкал на эту тему:
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из неподтвержденных источников - дуда потом долго мыл уши почему то....
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И Дуда тоже решил быть в числе постоянных посетителей Клуба Нагибателей Кацапов.
Этот Клуб становится очень пристижным, как я погляжу, да, кацапы ??? Зеленський по телефону обговорив із президентом Польщі Дудою санкції проти РФ і транзит газу - Цензор.НЕТ 6306
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Чекаємо санкції проти орди, зе давай вали фуйла.
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А чому з Дудой?! Потрібно було з Герусом санкції обговорювати, він вже має досвід по санкціям щодо електроенергії!
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я спросил у Меркель
где моя голимая
Меркель не ответила мне
качая головой
я спросил у Макрона
где моя кокс
Макрон забросал меня
лише сожаленьями
и тут спросил у Дудьі
где мои гарантии
и Дуда мне ответил мне пся крев😟
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А знаєш,які надписи були перед війною на всіх магазинах Польщі?.."Нє купуй у жида"...
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Я цього не знав, але знаю історію про операцію Вісла та антисемітизм після ДСВ.
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Блазню слід не з Дудой розмовляти, а з Овочем, аби маршрути та схрони визнати.
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В Польщі будемо купляти газ...Зараз вона візьме на себе невдячну для нас функцію відмивання російського газу...
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Зеленский уходи в отставку - ты не справился.
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..во плять..слив Украины в Париже с подельниками куйла французами и фрицами.но санкции с поляками...
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