 Зеленський по телефону обговорив із президентом Польщі Дудою санкції проти РФ і транзит газу

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Співрозмовники обговорили хід імплементації домовленостей, досягнутих під час переговорів у нормандському форматі в Парижі 9 грудня.

Зеленський подякував Дуді за активну позицію Польщі в підтримці територіальної цілісності і суверенітету України. Президент Польщі зазначив, що його країна і надалі виступатиме за продовження санкційного тиску на Російську Федерацію до повного виконання мінських домовленостей і відновлення суверенітету України.

Президенти приділили особливу увагу питанням енергетичної безпеки в Європі. Зеленський поінформував співрозмовника про кроки, які здійснює Україна з метою укладення нової угоди про транзит російського газу.

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Під час розмови відзначено позитивні зрушення в питанні видачі Польщею дозволів на міжнародні автомобільні перевезення на цей рік.

Зеленський і Дуда торкнулися питань взаємодії в рамках міжнародних і регіональних ініціатив, обговорили пріоритети європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також узгодили графік двосторонніх заходів на наступний рік.