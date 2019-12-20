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 Політика України
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Все про:НАБУ (2199) Поляков (126) Антикорупційна прокуратура (1034)

 НАБУ і САП повідомили екснардепу Полякову про підозру в незаконному отриманні компенсації за житло

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомили про підозру третьому екснародному депутату за фактом незаконного отримання компенсації за винаймання житла в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У п'ятницю, 20 грудня 2019 року, за погодженням прокурорів САП детективи НАБУ повідомили ще одному (уже третьому) народному депутату України VIII скликання про підозру в незаконному отриманні 367 тис. гривень компенсації за винаймання житла в столиці. Крім того, вказаному ексдепутату інкримінується вчинення ще одного злочину - а саме внесення недостовірних відомостей в декларації за 2016-2017 роки", - повідомляє пресслужба САП.

Як стало відомо агентству, йдеться про народного депутата VIII скликання від "Народного фронту" Максима Полякова.

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Як встановило слідство, екснардеп з кінця 2016 року проживав у власній квартирі в Києві, але продовжував отримувати компенсацію за нібито оплату номера в готелі "Київ". За період з лютого 2018 року по серпень 2019 року він отримав 367 тис. грн виплат.

Також було встановлено, що ексдепутат у декларації за 2016 рік свідомо не вказав придбання квартири вартістю 10,91 млн грн і дорогих предметів побуту. У декларації за 2017 рік колишній нардеп не вказав 5,24 млн грн доходів і 5,19 млн грн витрат у зв'язку з придбанням квартири.

Ексдепутату інкримінують ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166631
 
 
 Топ коментарі
 
вот объясните мне...как ЭКС-нардеп может до сих пор харчеваться и получать (за период с февраля 2018 года по август 2019 ) - 367 тыс. грн выплат-компенсаций за аренду жилья?
нет! я слышал что ЭКСы еще пару лет живут на зарплату депутата (если не нашли работу...а на хера ее искать?) но чтоб им еще и оплачивали квартиры?
господа-товарищи-пані і панове...а не жирно ли это в небогатой стране (судя по нашим пенсиям и зарплатам) кормить эту отару ????? бесполезную и жадную ????
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При Порошенко такого не було.
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Давайте підозру Яременко, бо він багато заплатив повіям.👯
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маю думку що повії по сей день платять йому!
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Ну по ексам подозрения штампуют без проблем.
А шо там с точно таким же стефанчуком из слуг?
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Чого мене питаєшь? Запитати що зробили "не зі слуг".
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В порівнянні з діамантовими прокурорами та *********** це жебрак!
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Как харррашо быть деПутаном!
Лучшей работы Я Вам, лохи, не назову...
🤗
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Я би тебе взяв на роботу, де треба людям зіпсувати настрій😊
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Як хочеш, але більше нічого не вмієш робити😊
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вот объясните мне...как ЭКС-нардеп может до сих пор харчеваться и получать (за период с февраля 2018 года по август 2019 ) - 367 тыс. грн выплат-компенсаций за аренду жилья?
нет! я слышал что ЭКСы еще пару лет живут на зарплату депутата (если не нашли работу...а на хера ее искать?) но чтоб им еще и оплачивали квартиры?
господа-товарищи-пані і панове...а не жирно ли это в небогатой стране (судя по нашим пенсиям и зарплатам) кормить эту отару ????? бесполезную и жадную ????
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ну їм же треба ж десь перечекати важкі часи! це ж не чужі нам - це народні (!) депутати. Кров від крові народу українського!
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так!
але ж більш ніде намає такого щастя...щоби бувші працедавці ще два-три роки виплачували звільненому працівнику зарплатню...та ще й аренду житла ...
цікаво, чи за кордоном таке є? там також платят екс-депутатам після закінчення їх повноважень?
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Україна для таких людей дуже багата і може собі це дозволити. А народ? - народ хай, як хоче.
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"Народні обранці" - то "плоть от крайней плоти" своего народа.
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