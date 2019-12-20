 Від початку доби на Донбасі зафіксовано 5 ворожих обстрілів, втрат немає, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Два обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":

поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з мінометів калібру 82-мм;

неподалік Світлодарська – зі станкових протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 3 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:

поруч з Невельським – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

біля Славного - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі Кам'янки – з гранатометів різних систем.

Сьогодні, 20 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Ситуація на ділянках розведення сил та засобів

На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим ТИША дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 4000 пасажирів. Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.

На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. тривають заходи щодо дотримання режиму ТИША.

Підсумки за минулу добу

19 грудня збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Обстріл позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано поруч населеного пункту Троїцьке, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ". Внаслідок ворожого обстрілу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

Вчора, представниками Національної поліції України та військовослужбовцями Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил, серед цивільного населення розкрито 1 шахрайство, 11 крадіжок, 7 фактів незаконного обігу наркотичних засобів та 1 факт незаконного поводження зі зброєю. Також виявлено 51 адміністративне правопорушення.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали 24527 осіб та 2582 транспортних засоби. У зворотному напрямку лінію зіткнення перетнули 23003 особи та 2513 транспортних засобів.

В пропуску через лінію розмежування, з різних причин, було відмовлено 58 особам.

Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працюють у режимі "Жовтий", який введено 28 жовтня 2019 року.