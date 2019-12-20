 Підозрювану у справі Шеремета Кузьменко забрали в СІЗО, незважаючи на спротив присутніх. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Для того, щоб вивезти Юлію Кузьменко в СІЗО співробітники правоохоронних органів відтіснили присутніх із зали засідань.

Завадити вивести Кузьменко намагалися її прихильники, які були в залі засідань.

Під час сутичок в залі суду постраждав боєць 25 батальйону, його забрала швидка. У нього, за словами побратимів, підозра на перелом шийних хребців.

Перед цим адвокат Кузьменко Влад Добош звернувся до влади. Він підкреслив, що не хоче конфлікту, проте люди, які перебувають у залі засідань суду, не розійдуться, поки туди не прибудуть представники обвинувачення, а його підзахисній не забезпечать право на розгляд апеляції.





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Нагадаємо, засідання суду щодо апеляції на арешт Кузьменко мало розпочатися о 10:45. Представники прокуратури на нього не з'явилися і, за інформацією екснардепки Оксани Корчинської, проводити розгляд апеляції суд не планував: заявка на доставку підозрюваної із СІЗО в суд не подавалася. Привезли Юлію Кузьменко тільки завдяки зусиллям адвоката. Після спроби суду перенести розгляд справи на 24 грудня активісти, друзі, рідні та колеги Кузьменко відмовилися покидати зал суду і зажадали прибуття прокурорів.

О 14:30 прокурори приїхали до суду, але засідання так і не розпочалося.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".