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Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Суспільство
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Все про:СІЗО (454) Кузьменко Юлія (22)

 Підозрювану у справі Шеремета Кузьменко забрали в СІЗО, незважаючи на спротив присутніх. ВIДЕО

Підозрювану у справі вбивства Павла Шеремета Юлію Кузьменко відвезли із суду в СІЗО не зважаючи на спротив присутніх, які вимагали для неї зміни запобіжного заходу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Для того, щоб вивезти Юлію Кузьменко в СІЗО співробітники правоохоронних органів відтіснили присутніх із зали засідань.

Завадити вивести Кузьменко намагалися її прихильники, які були в залі засідань.

Під час сутичок в залі суду постраждав боєць 25 батальйону, його забрала швидка. У нього, за словами побратимів, підозра на перелом шийних хребців.

Перед цим адвокат Кузьменко Влад Добош звернувся до влади. Він підкреслив, що не хоче конфлікту, проте люди, які перебувають у залі засідань суду, не розійдуться, поки туди не прибудуть представники обвинувачення, а його підзахисній не забезпечать право на розгляд апеляції.


Відео - Олег Богачук 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оприлюднена МВС розмова про "Гради" у Києві була про неготовність столиці до війни, - учасник розмови з Кузьменко доброволець Ульянов

Нагадаємо, засідання суду щодо апеляції на арешт Кузьменко мало розпочатися о 10:45. Представники прокуратури на нього не з'явилися і, за інформацією екснардепки Оксани Корчинської, проводити розгляд апеляції суд не планував: заявка на доставку підозрюваної із СІЗО в суд не подавалася. Привезли Юлію Кузьменко тільки завдяки зусиллям адвоката. Після спроби суду перенести розгляд справи на 24 грудня активісти, друзі, рідні та колеги Кузьменко відмовилися покидати зал суду і зажадали прибуття прокурорів.

О 14:30 прокурори приїхали до суду, але засідання так і не розпочалося.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166622
 
 
 Топ коментарі
 
Времена януковича УЖЕ ЗДЕСЬ:
1. Посадить в СИЗО волонтерку и ветерана, НЕ имея прямых доказательств
2. СОРВАТЬ аппеляцию (просто прокуроры НЕ явились на суд)
3. Когда люди отказались уходить и ждут суда/прокуроров - карательные органы т&по начали штурм
Простите, а о каком "доверии к правоохранительным органам" у пересічних громадян теперь может идти речь?
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зеЛя и его банда упырей зеленых будут на ростове!
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Один депутат... Де решта? Я не кажу про сцикливу зелено-трускавецьку тупорилу шоблу... Там все зрозуміло (виконувати команду "сосать"). Зелена блювотина заливає країну під воплі про поганого Пороха, насолоджуючись кривлянням блазня і не розуміючи, яка доля чекає їхніх дітей...
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такое впечатление, что победными речами о шмоне в лотереях хотят забить эфир
чтоб люди думающие отвлеклись от дела шитого белыми нитками и трещащего по швам...
чтоб не напомнили преЗЕденту о том, что он херант Конституции, хотя на каждом шагу гордо спотыкается, вляпываясь в очередную нелепую и дурнопахнущую каку...
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Ого... Навіть так...
Невже думка рядового кріпака така важлива, що такі наслідки...
Ну що ж, повторюсь.
Вова роби брифінг і показово притягуй до відповідальності силовиків, що тобі цей абсурд підсунули...
Інакше на тебе подумають...
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Хтось читав, що вибуховий пристрій в тротиловому еквіваленті 60-80 грамів, був підірваний під сидінням, а не днищем авто? Авто було закрите і захищене подвійним захистом.
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Так у машины на фото даже шины целые - до чего же уровень нынешних силовиков упал , что они даже дело нормально состряпать не могут
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"...что взрывное устройство было прикреплено к внешней стороне днища кузова автомобиля «с помощью минимум двух постоянных магнитов»..."
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Дурдом. Підозрювану у справі Шеремета Кузьменко забрали в СІЗО, незважаючи на спротив присутніх - Цензор.НЕТ 4489
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Если так дело пойдет и дальше, скоро увидите военно-полевые суды - без публики, без журналистов, без адвокатов.
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я только "за"! как можно быстрее! по другому "патриотам" и "активистам" не доходит!
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Смотри , чтобы решение этого суда тебя первым не коснулось
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закон один для всех - даже для "патриотов" и "активистов"!
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Да, да, где-то я уже это слышал, друзьям- всё, врагам - закон ! Верной дорогой идёте, товарищ !
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feodora

Если так дело пойдет и дальше, скоро увидите военно-полевые суды - без публики, без журналистов, без адвокатов.

Чепуха.
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ = ПУТІН = ЯНУКОВИЧ
Банда (ОПГ) Бєні Коломойського здійснює систематичний наступ на основоположні (конституційні) права громадян.
Аналогічно, як Путін напав на Україну, скориставшись ослабленістю держави,- так само і Бєня знищує Україну і український народ в часи, коли суспільство спить, і ще не готове до Третього Майдану.
Тому хочеться побажати клоуну Вовочці Зеленському, щоб його таки підірвали гранатою; Бєні Коломойьскому, щоб він за наступним обідом, чи вечерею вдавився! Підозрювану у справі Шеремета Кузьменко забрали в СІЗО, незважаючи на спротив присутніх - Цензор.НЕТ 8774
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А мені здається, що Зеленський це нещасна людина, заручник обставин і від нього нічого не залежить. Цю роль йому доводиться виконувати з примусу і нема куди втекти. Для нього це президентство, як кара Господня. Про це свідчать і роздуми його близьких. Пам'ятаєте його етюд "Пороблено в Україні". Та й інші, "приколи" навколо Томоса... З такими речами не варто було шуткувати і гнівити Бога.
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Теперь всем ясно ПОЧЕМУ в полицию при Авакове вернули всех ЛЮСТРИРОВАННЫХ ПРОИЦЕЙСКИХ
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Потому что нелюстрированные оказались, просто долбодятлами.
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"сопротивление присутствующих"__________"патриотам" в этой стране законы не писаны?! тонкая прослойка штатных "активистов" настойчиво испытывает наше терпение!
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Это какое такое терпение у терпил ? О чём ты, зелёное ?
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в судах германии ведут себя подобным образом?
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В судах Германии дела из пальца рюкзакова не высасывают
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В судах Германии действует Закон, а не политическая целесообразность и никто не крутит Законом, как шариком при игре в напёрстки.
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Історія повторюється. Ці СЛУГИ НАРОДА, автори великого терору і геноциду українського народу.
Підозрювану у справі Шеремета Кузьменко забрали в СІЗО, незважаючи на спротив присутніх - Цензор.НЕТ 6469
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Этим платить украинские пенсии и пособия ????
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Бандиты своих не бросают. Они же понимают, что если она начнёт сдавать, сядет вся партия ПЁС и половина лже героев-патриотов.
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Исповедуйтесь в синагоге, а то просмотр 1+1 доведет до ручки.
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Не хочу забигать вперёд. Следствие покажет.
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Что здесь странного??? Полный провал в Париже закрыла тема типа убийц. Обычная мировая технология.... А мусора как были мусорами так ими и остались... Ж
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Тепер хто в таку країну захоче вкладати інвестиції (гроші ) , де відсутні закони , права громадян ? А накачаним червономордим псам авакова ,що витягували худеньку жінку перед тим як виконувати злочинні накази потрібно задуматись , ваші командири - вони втечуть з награбованим , а ви залишитесь і в обличчя плювати будуть вам. І вашій дитині потрібна буде операція ,а робити її буде ваш аваков і тупий командир , який виконує злочинний наказ . Історія ідіотів нічого не вчить .
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мадам! вы наверно забыли название статьи по которой обвиняют эту "худеньку жінку"???
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А вина цієї жінки вже доведена ? Завтра про вас скажуть , що ви маньяк , вбивця і дадуть пресконференцію , так всі повинні в це повірити ? Чому сьогодні прокурори не з'явились в суд ? Чому люди повинні вимагати правосуддя ? Де їх звинувачення , докази ? Чому суддя радиться з прокурорами ? ( правосуддя у нас незалежне ? ). А хто викликав спецназівців і національну гвардію ? Що народ у нас бидло ? Хто віддав злочинний наказ ? А потім соплі по телебаченню , економіка падає , грошей немає на зарплати вчителям , медикам , соціальні виплати . А хто буде вкладати гроші в бізнес , в виробництво ,платити податки і які інвестиції в такій роздертій країні . Все в налі , щоб в критичній ситуації поїхати з країни. При нападі Путіна хто буде боронити країну ? Чи вже готовий план капітуляції ? і кошмарять учасників АТО і волонтерів , щоб ніхто не смів пікнути . А краснопикі аваківські гобліни під кулі не підуть і людські життя не будуть рятувати.
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"А вина цієї жінки вже доведена ?"___________так не мешайте вершить правосудие!
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цікаво а хто по телевізору назначив їй цю статтю,пане слуга.
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Хотите сохранить десятки тысяч жизней и Украину - уберите Авакова от власти.
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Ну наконец то полиция начала выполнять свои прямые обязанности по поддержанию правопорядка.Ведь могут, когда дадут команду "фас".Но как то скованно, без огонька работали, видно ограничили их в выборе средств.Но ничего,для начала и так сойдет.
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Дмитро Корчинський
40 хв ·

Після нинішніх подій в апеляційному суді, зважаючи на постійне використання Національної гвардії в підтримці гейпарадів, у захисті неправедних суддів, антинаціональних урядовців, варто було б вилучити з її назви слово "національна".

Можливо, чимось його замінити. Дехто каже, що природньо звучало б "росгвардія", зважаючи на те, що колишній керівник національної гвардії втік в росссію. Мабуть, втече й нинішній.

Проте, мені здається, що саме таке перейменування - ще зарано.
Можливо, гейгвардія?
Втім, я погано володію предметом.

А ви, як гадаєте?
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як Діміну дружину невдовзі прилаштують на гарну посаду, вона не буде мати часу бігати на суд до Кузьменко. Та і взагалі все піде гладенько, по прокурорськоу сценарію.
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Так Корчинские это и есть агенты СБУ, через которых и шла операция по подрыву Шеремета. Корчинская сочинила поддельную справку Дугарь типа та была на фронте в тот день - уголовка. Депутат Корчинская давно сидит на финансовых потоках зарубежных фондов и с молчаливого согласия МОЗ, через свой благотворительный фонд «Таблеточки» зарабатывает на отправке украинских детей страдающих раком крови на лечение заграницу и поставках медицинского оборудования в «Охматдет». Еще во времена Януковича и Богатыревой, Корчинская входила в рабочие группы по закупкам лекарств (именно тех на закупках которых по данным СБУ воровали до 40% от их стоимости) и была членом Координационного совета по строительству нового корпуса Охматдета.

У Оксаны Корчинской нет принципов, ей все равно, откуда получать прибыль, будь то российские лотереи МСЛ с которыми она связана, и даже будучи народным депутатом Украины, получала деньги из России. Сразу становится понятно, почему депутат Корчинская не голосовала за признание России страной агрессором.
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нормально так під пиво з креветками ця комедія зайшла...
особливо коли прцював спецаз
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Нормально власть обосралась?! Судьи еще не ознакомились с делом, а прокуроры тупо не пришли! Поэтому подозреваемая девушка будете встречать НГ в СИЗО!
Я считаю, что надо выпускать, держать нет оснований. Подготовьтесь сначала, а потом сажайте невинных!
Кстати, зп все получают не хиленькую такую! Считаю, что это прогул!
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и правильно! Нех было пиликать про грады
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молодці нацгвардійці, жаль в 2014 році таких не було
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Уже и картавого удода сменил рябокепка а методы прокурорских решал Ни на грамулю неизменились Ничего себе новые лица пришли в прокуратуру Да .... клоун маланских кровей Зря я за тебя голослвал На поверку ты ничем от воровитого офшорника и неотличаешсяВрать начал как и он Даже похлеще Где дешевый украинский газ ? Где пенсии дотягивающие до прожиточного уровня ? Набрехал Ну ну офшорное убоище тоже так начинало
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Сначала подчинись, а потом обжалуй. Это называется демократия, а не вот это вот это вот всё
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Не знаю , кто виноват в убийстве Шеремета , но точно знаю, что это не простое убийство, могли и убить кухонным ножом,а террористический акт в центе Киева с целью запугивания Киевлян,журналистов,и всех граждан Украины , на фоне коррупции власти, мол видите , что происходит на улице российские спец.службы могут подорвать каждого, так что не выходите на Майданы и не пишите про коррупцию.А за общественный порядок отвечает МВД, а учитывая , что власть была и есть коррупционная только аппетиты возростают, направленная на превращение народа в рабов с нищей зарплатой, а не хозяев через приватизацию властью народных активов и капитала в том числе и Земли , то поддержание общественного поррядка будет сводится к разгону демонстрантов, а взрывы,как превентивная мера Майдану.
А Если нет,так почему не арестовали раньше подозреваемых - этим же записям 3,5 года,а перед принятием Закона о рынке Земли "здали" в стиле Авакова и объявили, что сделали это волонтеры и АТОшники у Нас пол страны волонтеров , а АТОшники защищали Землю и имеют право на свой пай Земли ,как и остальные граждане, а сейчас у власти хотят забрать Землю уже не по 210 тыс в одни руки , а по 10 тыс.в одни подставные руки , скажем все это может купить Коломойский или Соос через Слуг Сороса и согнать население с Земли , Армия может выступить на стороне населения , так надо Всех АТОшников и волонтеров облить грязью, перед силовой акцией,только у Нас пол страны волонтеров и 300 тыс.АТОшников и получается не власть виновата ,которая наняла преступников , а все вокруг только не брехливая и коррупционная власть, которой как некому это было выгодно,а нанять и подкупить можно кого угодно, убийцы журналистов и народа всем известны это коррупция и не насытная жажда власти.
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Сторона обвинения ( Прокуроры ) не явились в суд !!!!!! Значит они не могут или не хотят доказывать вину подозреваемого. За что они получают тогда свое не хилое жалованье? Кроме того заставляют обвиняемого целый день просидеть в клетке в зале суда. Чем это может закончится?
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я розумію що у них на цю жінку не має доказів вини а є заказ влади посадить,і вони тупо приміняють проти неї тортури,і довести до смерті.
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Сабаков штучно роздмухує сутички, щоби кров пролилась??? Щоби почати гайки закручувати??? Для того мабуть й такі абсурдні звинувачення людям, щоби викликати обурення???
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Ми не знаємо,хто убивця,але весь цей ажіотаж схожий на спектакль.
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большим железным подсаком надо было загрести увсех её подельничков!! Вот тогда бы и было Торжество Закона!! А это-анархия порохоботская!!!
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кваков лутший меністр!!!!!!!! Як казала головна зебізяна....
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Дешёвые мутки. Доказательства не доказательства. Остаётся тянуть резину.
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Очередной обстрел Рады с барж из миньеметов.
Пердок вникуда!
Но ящик Пандоры уже открыт,можно в суде мусорню бить,можно как аграрии из нац корпуса канализационные люки в кровавую мусорню кидать.Можно закрывать подозреваемых на основании мнения БРИТАНСКИХУЧЕНЫХ.
Вообщем весело живем!
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Все больше и больше увеличивается пропасть между властью и народом. Власть уже ничего не видит кроме будущих миллиардов от продажи земли, передела игрового и спиртового рынков, полной монополизации власти. На народ они плюют и презирают. Все больше Украина становится похожей на РФ и Беларусь. Но украинцы - не русские и не белоруссы, долго терпеть не будут. Растет ненависть и злость. Пока еще дерутся, скоро будут стрелять.
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ну и цирк- порохня, в Европе такое невозможно(а такие потуги про в ЕС, про НАТО Підозрювану у справі Шеремета Кузьменко забрали в СІЗО, незважаючи на спротив присутніх - Цензор.НЕТ 4768) ... ощущение,что макаки решили захватить соседнее дерево и считают, кто громче орёт и выбивает чечётку на груди(как обезьяны)- тот и прав!!! И почему же не берут? -Потому что в Украине этот цирк возможен и он РАБОТАЕТ!
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
19 мин. ·
По Юлии Кузьменко за неделю ничего нового не было предоставлено, а адвокаты не были допущены к материалам дела. Никаких новых фактов. Всё, что известно - это косвенные улики и предположения, а замминистра на встрече с блогерами заявил, что "железобетонных доказательств пока нет".
И самое главное: "Конституція України Стаття 62. <<<>>> Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь."
Такие дела.Підозрювану у справі Шеремета Кузьменко забрали в СІЗО, незважаючи на спротив присутніх - Цензор.НЕТ 5420
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цікаво подивитись як радіє зеленський сльозам цієї жінки із своїми слугами на корпоративі.
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https://enigma.club/articles/suddy-pishli-bukhati-na-korporativ-a-ngu-avakova-rozgonyae-pidtrimku-kuzmenko-shchob-posaditi-ii-u-sizo-video

Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

20 Декабря 17:49 Судді пішли бухати на корпоратив, а НГУ та беркута Авакова розганяє людей, які підтримують Кузьменко, щоб посадити її у СІЗО (Відео)

Це просто жах. Шавки Зеленського зовсім загубили залишки совісті та здорового глузду. Сьогодні прокурори навмисно так і не з'явились на засідання суду, судді за змовою з ГПУ, просто пішли бухати на свій корпоратив. НГУ та спецпризначенці розгоняють людей, що підтримують Юлію Кузьменко, для того, щоб посадити невинну людину у СІЗО без жодних доказів.
Підозрювану у справі Шеремета Кузьменко забрали в СІЗО, незважаючи на спротив присутніх - Цензор.НЕТ 7314
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пусть эта святая подрывница пожалуется своему заказчику пэтьке свыну
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а в это время
со Свинарчука снимают электронный браслет
Зе-правосудие
однако
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Страна катится в хамскую,маланско-армянскую диктатуру
Когда начнут плющить и щемить зелёную биомассу, коменты на форуме будут только односторонние и солидарные:"Зеленяку на гыляку!"
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соя так отмазывает, что палит заказчика.
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Страна поклонников Зедебилоида сажает за надуманными обвинениями, ну и довибирались
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Юні зеленята. Мало з хохлів сміялися , вибрали клоуна ...))? З українців роблять терористів ., і то навіть доказів не пред оставляють .., за лохів рахують ...)))
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Ни кого не проклинай, чтоб не быть проклятым. С женой, с детьми своими поговори, хотя проклятие странная штука, когда и на ком сбудется неизвестно.
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Нет сил смотреть и слушать весь этот бред. Это не дно и даже не пробитое дно это просто говно. Тупейшая действительно биомасса БАРАНОВ. Позорище редкостное вам всем
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Вы не нация вы говно самое настоящее. Говно не может быть нацией. Сорри за правду
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Полиция МОЛОДЦЫ =Нашли убийц журналиста Шеремета , а эта вся шваль под названием активисты бегают по митингам за 100 гривен .
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Если-бы нашли,а так только шоу на мине из ФБ Антоненка да показаниях волонтёра из улицы (одного из тысяч стукачей ФБР)Что-ж Авакян-жги,пока при власти-скоро "бери рюкзак-пошли домой!"Зря только Зеля клюнул-а говорил,что не лох!
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Когда будит приговор суда и когда найдут ещё и заказчика я хочу посмотреть как вы засунете свои языки себе в жопу и как пропадут эти все проплаченные активисты .
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Да кто-же противь,но пока невооруженньім глазом видно,что питерная беспредельная система уже и Зелю подмяла под колёса-как-то слишком быстро.
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Я вижу что Украину подмяли США и МВФ .Так что ты юлишь .
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Ну,знаеш,беспредел-это когда тебя спрашивают:"Где автомат с твоей фотографии-мы тебе терроризм пришьём!",как Антоненко(https://www.facebook.com/usofcom/posts/2544811499083812).Куда ты засунешь язык-в телефон,чтобы автомат спрятать или в жо....? Вот тут-то твои эмоции тебя и погубьят-окажешся в СИЗО!Но виноват-ли ты,чтобы тебя туда бездоказательно впихнули-вот вопрос?Поэтому-засунь-ка, пока нет весомых доказательств,свой язык в жо...-эти ментовские штучки знаем-проходили,когда вытаскивали Юру ,2.5 лет в СИЗО отсидевшего за разоранный портрет Поросенко.
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О,да,US,исконно ху"ло оккупант-ночью,как шакал в Крыму Украины свою тряпку аквафрешную повесил и пол-Донбаса Украины в заложники,как террорист,захватил.А МВФ,с их,как в Канаде рынком земли с 8-га земли в одни руки,почему-то,агрессивну падаль сруцко-комуняцкой рыгни и сои заставил по 155 тыс.га земли Украины,прихватизировать и сыновям переписать , попередников,чтобы жадность нынешних до 300 тыс.га в одни руки довесты нынешними ПО и Бенями.А шо,раз пошла такая пянка-режь последний огурец?Козломордое и свинорылое стадо в экстазе?Оккует,деблы!
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Судячи зелені шиють справи навіть не спльовуючи...позор ...придумають сценарій потім реальних людей підставляють...)))
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Зеленський і Аваков мають піти в відставку коли не докажуть ...
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