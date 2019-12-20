 Підозрювану у справі Шеремета Кузьменко забрали в СІЗО, незважаючи на спротив присутніх. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.
Для того, щоб вивезти Юлію Кузьменко в СІЗО співробітники правоохоронних органів відтіснили присутніх із зали засідань.
Завадити вивести Кузьменко намагалися її прихильники, які були в залі засідань.
Під час сутичок в залі суду постраждав боєць 25 батальйону, його забрала швидка. У нього, за словами побратимів, підозра на перелом шийних хребців.
Перед цим адвокат Кузьменко Влад Добош звернувся до влади. Він підкреслив, що не хоче конфлікту, проте люди, які перебувають у залі засідань суду, не розійдуться, поки туди не прибудуть представники обвинувачення, а його підзахисній не забезпечать право на розгляд апеляції.
Відео - Олег Богачук
Нагадаємо, засідання суду щодо апеляції на арешт Кузьменко мало розпочатися о 10:45. Представники прокуратури на нього не з'явилися і, за інформацією екснардепки Оксани Корчинської, проводити розгляд апеляції суд не планував: заявка на доставку підозрюваної із СІЗО в суд не подавалася. Привезли Юлію Кузьменко тільки завдяки зусиллям адвоката. Після спроби суду перенести розгляд справи на 24 грудня активісти, друзі, рідні та колеги Кузьменко відмовилися покидати зал суду і зажадали прибуття прокурорів.
О 14:30 прокурори приїхали до суду, але засідання так і не розпочалося.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
чтоб люди думающие отвлеклись от дела шитого белыми нитками и трещащего по швам...
чтоб не напомнили преЗЕденту о том, что он херант Конституции, хотя на каждом шагу гордо спотыкается, вляпываясь в очередную нелепую и дурнопахнущую каку...
Невже думка рядового кріпака така важлива, що такі наслідки...
Ну що ж, повторюсь.
Вова роби брифінг і показово притягуй до відповідальності силовиків, що тобі цей абсурд підсунули...
Інакше на тебе подумають...
Если так дело пойдет и дальше, скоро увидите военно-полевые суды - без публики, без журналистов, без адвокатов.
Чепуха.
Банда (ОПГ) Бєні Коломойського здійснює систематичний наступ на основоположні (конституційні) права громадян.
Аналогічно, як Путін напав на Україну, скориставшись ослабленістю держави,- так само і Бєня знищує Україну і український народ в часи, коли суспільство спить, і ще не готове до Третього Майдану.
Тому хочеться побажати клоуну Вовочці Зеленському, щоб його таки підірвали гранатою; Бєні Коломойьскому, щоб він за наступним обідом, чи вечерею вдавився!
40 хв ·
Після нинішніх подій в апеляційному суді, зважаючи на постійне використання Національної гвардії в підтримці гейпарадів, у захисті неправедних суддів, антинаціональних урядовців, варто було б вилучити з її назви слово "національна".
Можливо, чимось його замінити. Дехто каже, що природньо звучало б "росгвардія", зважаючи на те, що колишній керівник національної гвардії втік в росссію. Мабуть, втече й нинішній.
Проте, мені здається, що саме таке перейменування - ще зарано.
Можливо, гейгвардія?
Втім, я погано володію предметом.
А ви, як гадаєте?
У Оксаны Корчинской нет принципов, ей все равно, откуда получать прибыль, будь то российские лотереи МСЛ с которыми она связана, и даже будучи народным депутатом Украины, получала деньги из России. Сразу становится понятно, почему депутат Корчинская не голосовала за признание России страной агрессором.
особливо коли прцював спецаз
Я считаю, что надо выпускать, держать нет оснований. Подготовьтесь сначала, а потом сажайте невинных!
Кстати, зп все получают не хиленькую такую! Считаю, что это прогул!
А Если нет,так почему не арестовали раньше подозреваемых - этим же записям 3,5 года,а перед принятием Закона о рынке Земли "здали" в стиле Авакова и объявили, что сделали это волонтеры и АТОшники у Нас пол страны волонтеров , а АТОшники защищали Землю и имеют право на свой пай Земли ,как и остальные граждане, а сейчас у власти хотят забрать Землю уже не по 210 тыс в одни руки , а по 10 тыс.в одни подставные руки , скажем все это может купить Коломойский или Соос через Слуг Сороса и согнать население с Земли , Армия может выступить на стороне населения , так надо Всех АТОшников и волонтеров облить грязью, перед силовой акцией,только у Нас пол страны волонтеров и 300 тыс.АТОшников и получается не власть виновата ,которая наняла преступников , а все вокруг только не брехливая и коррупционная власть, которой как некому это было выгодно,а нанять и подкупить можно кого угодно, убийцы журналистов и народа всем известны это коррупция и не насытная жажда власти.
Пердок вникуда!
Но ящик Пандоры уже открыт,можно в суде мусорню бить,можно как аграрии из нац корпуса канализационные люки в кровавую мусорню кидать.Можно закрывать подозреваемых на основании мнения БРИТАНСКИХУЧЕНЫХ.
Вообщем весело живем!
19 мин. ·
По Юлии Кузьменко за неделю ничего нового не было предоставлено, а адвокаты не были допущены к материалам дела. Никаких новых фактов. Всё, что известно - это косвенные улики и предположения, а замминистра на встрече с блогерами заявил, что "железобетонных доказательств пока нет".
И самое главное: "Конституція України Стаття 62. <<<>>> Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь."
Такие дела.
Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
20 Декабря 17:49 Судді пішли бухати на корпоратив, а НГУ та беркута Авакова розганяє людей, які підтримують Кузьменко, щоб посадити її у СІЗО (Відео)
Це просто жах. Шавки Зеленського зовсім загубили залишки совісті та здорового глузду. Сьогодні прокурори навмисно так і не з'явились на засідання суду, судді за змовою з ГПУ, просто пішли бухати на свій корпоратив. НГУ та спецпризначенці розгоняють людей, що підтримують Юлію Кузьменко, для того, щоб посадити невинну людину у СІЗО без жодних доказів.
со Свинарчука снимают электронный браслет
Зе-правосудие
однако
Когда начнут плющить и щемить зелёную биомассу, коменты на форуме будут только односторонние и солидарные:"Зеленяку на гыляку!"