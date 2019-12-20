 У швейцарський суд справу було передано під тиском самого Мартиненка, - пресслужба. ДОКУМЕНТ

Про це заявила пресслужба колишнього депутата, повідомляє Еспресо.

У Мартиненка повідомили, що "швейцарський прокурор Кьолі вів розслідування з серпня 2013 року, а в червні 2019-го офіційно оголосив про закінчення розслідування, проте відмовлявся передавати цю справу до суду".

"Причина проста: там нема доказів проти Миколи Мартиненка, тому швейцарському прокурору хотілось перенести тягар доведення у суді на українські САП, НАБУ та український суд. Прокурор був змушений передати справу до швейцарського суду лише під тиском і за наполяганням захисту Миколи Маритиненка", - говориться в повідомленні.

У Мартиненка вказали, що "після неодноразових телефонних розмов та спроб отримати обвинувальний акт, сторона захисту змушена була формально звернутись до Федеральної прокуратури Швейцарською Конфедерації листами від 9 серпня 2019 року, 27 вересня 2019 року, 10 жовтня 2019 року наполягаючи на передачі справи до суду. Незважаючи на це, прокурор Кьолі продовжував ігнорувати вимоги захисту Мартиненка".

"У сторони захисту не лишилось іншої можливості примусити прокурора Кьолі до передачі справи до суду окрім офіційного звернення до Федерального кримінального суду з проханням забезпечити можливість доступу до правосуддя, скористатись яким Мартиненко не міг з огляду на відверте затягування процесу зі сторони прокурора Кьолі. Захист Мартиненка 18 жовтня 2019 року звернувся до Федерального кримінального суду Швейцарської Конфедерації з офіційною скаргою та проханням спонукати прокурора Кьолі до передачі справи до суду", - йдеться в повідомленні пресслужби.

У Мартиненка відзначили, що "після ще одного звернення захисту, датованого 14 листопада 2019 року, та офіційної вимоги Федерального кримінального суду, датованого 21 жовтня 2019 року, з наказом повідомити сторону захисту до 4 листопада 2019 року про час передачі справи до суду, прокурор Кьолі офіційно відповів, що справа буде передана у грудні 2019 року".

"Сьогодні, у останній робочий день перед різдвяними та новорічними святами, тобто у останній можливий день грудня, прокурор Кьолі передав справу до суду", - наголосила прес-служба ексдепутата.

"Ми так детально передали хронологію подій, щоб унеможливити будь-які піарні спекуляції будь-кого, хто звик роками піаритись на цій справі. Не Мартиненко затягує розгляд справи, а всі учасники цього багаторічного цькування пробують перенести один на одного відповідальність за витрачений час та бюджетні кошти як у Швейцарії, так і в Україні", - підкреслили у Мартиненка.

На фото: рішення Федерального кримінального суду Швейцарії про встановлення 4 листопада як граничного терміну для прокурора Кьолі щодо визначеності, коли справа буде передана до суду