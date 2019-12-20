 Гривня обійшла всі валюти світу за темпами зміцнення в 2019-му, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з інфографікою агентства, українська національна валюта зміцнилася до долара на 19%, тоді як російський рубль і єгипетський фунт, які йдуть на другій-третій позиції, зміцнилися на 12%.
"Нинішнє лідерство у світі за темпами зміцнення гривні (до долара США. - Ред.) може допомогти переконати більше українців, що життя за кордоном не є кращим, ніж удома", - йдеться в повідомленні.
В Bloomberg також зазначили, що в 2016 році зарплата в Польщі (в доларовому еквіваленті) була в чотири рази вища за українську, зараз ця різниця скоротилася до 2,5 рази, що може мати важливе значення для українців.
До речі, внаслідок того "зміцнення" станом на сьогодні маємо провалля в бюджеті і внутрішній дефолт. Уряяя, зебіли, уряяя!
...
І тут не треба бути економістом, щоб відчути: щось йде не так. І що одного дня може вибухнути економічна бімба.
But there are signs that emigration is slowing. Having spiked as Ukrainians sent cash home from places like Poland and the Czech Republic, growth in remittances has decelerated in 2019. In the absence of reliable population data, the slowdown may be the best indicator as to what's happening.
"The hryvnia appreciation seen this year -- as well as the rapid growth in Ukrainians' nominal wages over the past few years -- is a strong driver slowing labor migration," central bank Deputy Governor Oleg Churiy said. "Our citizens are notably less interested in looking for work abroad."
Україна на грани дефолту: хто за півроку витратив десятки мільярдів з бюджету і обікрав українців - аналітика.
величезна частина бюджету (десятки мільярдів) вже кудись зникла.
В первый раз такое было при Януковиче, во время всемирного кризиса.
Помните?
Мы ещё после этого в Казначействе с фонариками и вениками искали ЗВР Украины...
Наши гордые дать имена
Назанимали на 300 лярдов под бешенные проценты, всё рас...здили, цены бешенные, денег нет но вы держитесь, зато завели долларей которые когда то надо будет возвращать взад, но щас это всем покую. Такое впечатление шо они рассчитывают когда начнётся пипец просто ******** и поэтому им насрать шо будетс их лохторатом.
Насправді це зуйовий, навіть грізний симптом.
Андрій Павловський
@Pavlovskyi_A
·1 ч
Пишуть, що китайське підприємство, яке викупило "Мотор-січ" об'явило себе банкрутом... Те саме чекає і на нашу Землю - спекулятивний перепродаж і втрата для майбутніх поколінь українців!
Все на продаж! Все, що тільки впадає в око! Не тільки земля, стратегічні підприємства, а й кров. Кров, якої так не вистачає у країні, де йде війна!! Сьогодні Слуги продавили у першому читанні проєкт закону 2429, що є не просто злочинний, а ще й такий, що руйнує безпеку держави.
Віктор Шишкін наш Президент
@fjfghfg
·5 мин
..сегодня #Суки_Народа проголосовали передачу всех государственных станций переливания крови в частную контору с правом продавать кровь за бугор... в стране война...народ нищий...украинская кровь будет вывозиться...
Теперь я не сомневаюсь,что народ продают на органы...
я раньше в магазин ходит и без разбора брал не глядя на цены, получалось в среднем 500грн, если прям с пивом и ништяками - выходило до 1000. Сейчасже я иду в АТБ (в которое никогда не ходил) покупаю уже выборочно по ценникам, продукты другого качества, от многого отказываюсь и получаю в среднем 700-1300грн корзину. Да мне как-то получше жилось при курсе 28 даже!! и бюджет был и финансирование, мать состоит в программе получала лекарства за 20тыс от государства а сейчас всё заморожено, бабла нет, лекарств нет, всё только дорожает. ЗАТО ГРИВНА 23.5!!! дятлы вы зеленые, такое ощущение, что половина из вас 18 летние дауны сидящие на обеспечении у родаков и по магазинам не ходят!!
Пришел Вовочка с мамой на пляж, посмотрел налево, посмотрел направи и спрашивает
- Мама, а почему у одних мужиков в плавках больше а у других менше?
- Ну кто богаче у того и больше .отвечает мамаша. На что Вовочка замечает
- А он тот мужик что на тебя смотрит богатеет и богатеет...
а искусственно держится курс и ето очень опасно.
когда долго не выпускаешь пар то потом происходит шо?
правильно - big bang.
Чуток вспомним это:
"В январе 2018 года средняя стоимость Биг-Мака в американском "Макдональдсе" составляла 5,28 доллара. Эту цену и берут за основу. В Китае Биг-Мак стоит 3,17 доллара. В Украине же Биг-Мак сейчас стоит 1,64 доллара. То есть гривна недооценена к доллару на 69%. Соответственно курс доллара в Украине должен составлять 8,9 грн..."
Источник...
Хто не має не те що доларів, а й гривнів, щиро радіє за курс, і навіть не підозрює, що за цей банкет буде сплачувати саме він
P.S. Я знаю, як зміцнити курс ще сильніше, продавати ОВДП в наступному році вже під 30%! Інакше, буде бо-бо
навіть без можливості застави ПРИВАТНОЇ землі..
кілька причин..
міжнародні фінансові спекулянти ще мають можливість заробити просто на курсовій різниці при зміцненні курсу гривні..
а СВОЇ ЛЮДИ У НБУ їх попередять. ВЧАСНО ВИВЕСТИ СВОЇ ДОЛАРИ(КОТРІ НАВІТЬ НЕ В УКРАЇНІ, А ЗАРЕЗЕРВОВАНІ У США)
:
така дохідність ОВДП(5-РІЧНІ ОВДП) тільки в Уганді
Австралия 0,936
Австрия -0,410
Аргентина(Зруйнована соросятами -виключення) 83,54
Бангладеш 9,12
РОЖКОВУ, СМОЛІЯ ЩЕ ЧЕКАЄ Народний суд
ГОНТАРЄВА,ЯРЕСЬКО,НА ЖАЛЬ,ВЖЕ З"Є*АЛИСЬ...
Сейчас в НБУ введено в действие право свободного доступа ко всем документам банка, в том числе содержащих информацию с ограниченным доступом, как в бумажном, так и в электронном виде и системам автоматизации банковских операций существует как мина замедленного действия.
Наверняка скоро наступит тот час "Х", когда будет колоссальный взрыв.
Дело в том, что при Гонтаревой было внедрено для надзора система AutoAudit Thomson Reuters , которую используют при проверке банков
. Все данные передаются инспектором с ноута в банке в надзор, а копия всей этой информации автоматически сохраняется в главный офис Thomson Reuters (Главный офис компании находится в Нью-Йорке, США) и подразделение в Москве.
Т.е. банковская инфа /тайна идет в другую страну.
Вот интересно, какой банк столкнется с осмыслением факта о появлении конфиденциальной инфы в другой стране?
И тогда это будет для банков Украины как эффект домино.
Очень деньги нужны, или без лоха, жизнь плоха?
Чому долар падає а ціни ростуть
Висока ставка за кредити вбиває економіку..
тобто тих,хто виробляє,обслуговує(чиновники не рахуються.) все менше ,а кількість БАЖАЮЧИХ(чиновників і безробітних ) відносно все більше..
Ринок автоматично збільшує ціни(докуповувати приходиться за кордоном за валюту),
котру при економіці ,що падає можна лише позичити.а при високих цінах падає купівельна спроможність і на внутрішньому ринку і на закордоном втрачаєш конкурентність..
а НБу зміцнює гривню.Не зменшуючи облікову ставку.-ЕКОНОМІЧНИЙ ІДІОТИЗМ
бо там є така бл..дь Рожкова..(
Дурачки вы. наоборот нынешнее укрепление гривни убедит украинских гастарбайтеров не возвращаться в Украину. Так как цены на товары в Украине ни на копейку не упали зато за заработанную валюту дают еще меньше гривень. Кроме украинские производители в полной жопе. Так что не выиграл никто.