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Все про:валюта (112) гривня (77) курс (73)

 Гривня обійшла всі валюти світу за темпами зміцнення в 2019-му, - Bloomberg

Стрімке зростання української гривні до американського долара від початку 2019 року зробив її світовим лідером за темпами зміцнення.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з інфографікою агентства, українська національна валюта зміцнилася до долара на 19%, тоді як російський рубль і єгипетський фунт, які йдуть на другій-третій позиції, зміцнилися на 12%.

"Нинішнє лідерство у світі за темпами зміцнення гривні (до долара США. - Ред.) може допомогти переконати більше українців, що життя за кордоном не є кращим, ніж удома", - йдеться в повідомленні.

В Bloomberg також зазначили, що в 2016 році зарплата в Польщі (в доларовому еквіваленті) була в чотири рази вища за українську, зараз ця різниця скоротилася до 2,5 рази, що може мати важливе значення для українців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зі зміцненням гривні громадяни України стають багатшими, а питання зниження цін - компетенція АМКУ, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166620
 
   
 Топ коментарі
 
Уряяяя! Наша валюта настіки сильна, що є дефіцитом навіть у державному б'юджеті! Правильно робить уряд, що відмовляється фінансувати програми будівництва зарплатню. Сильну гривню потрібно берегти, бо на всіх не напасешся!
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японцы,немцы и американцы - лохи,развивают науку, технологии и промышленность вместо выпуска ОВГЗ..
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Боже, какие вы, зебилы тупенькие))).
Ну порадуйтесь, если вам кажется,что есть чему
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Навіть не пробуй зебілам то пояснити. Це для них занадто складно. Ті створіння ні з розумом. ні з логікою категорично не дружать. Єдиний шлях сприйняття в них то лише через задницю. От як зашкварчить, ну тоді може...
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объясни! Я вот считаю что для людей которые живут и работают в Украине это хорошо! Если ты заробитчанин, ну тут да, не выгодно
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Ідіоте, яке, нафік, хорошо, якщо ціни ростуть, а в бюджеті провалля! Фінансування "незахищених" програм зупинено, а це означає ДЕФОЛТ. А звідси зарплати і пенсії чим платити будуть? Блін, ну не можна ж бути таким ідіотом. Це вже просто непристойно.
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бобер выдыхай Гривня обійшла всі валюти світу за темпами зміцнення в 2019-му, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6002 Провалля в рядах умов порохоботов настолько исказило действительность что уже пространство-время без поросяты мальдивского проваливается в черную дыру
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Т.е. по сути вопроса возразить нечего, поэтому пошел поросячий визг про "порохоботов"? Ну-ну. Это укрепление курса на руку одним только импортерам, которые из ничего получили лишние 19%. Конечно они пищат от восторга, как им классно стало жить. Ничего, на каждого импортера есть свой финансовый спекулянт, который отыграется на валютных качелях. В дураках останется украинский народ, как обычно, но, судя по всему, он учиться не собирается, поэтому так ему и надо.
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ОВГЗ продають під 13 - 17 відсотків... А кредити МВФ, за 3 відсотки, не беремо, бо вони не дозволяють виконувати бєніни забаганки, на той кредит... Ось примітивна схема, за якою маячить той дефолт, якого так бажає бабуся бєня... А за провалля вже сказав сам самокат, коли заморозив виплати, крім захищених... Ось вже й повернення ПДВ збираються прикрутити... А тобі все смішно, дурнику...
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Под 13-17% брала банда соевых мародеров, так что можешь пойти еще навернуть соевого дерьма.
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У грудні 18-го року не зупинялось фінансування з бюджету, і ПДВ відшкодовували... Так, ОВГЗ випускались але обмеженими випусками, бо була співпраця з МВФ, бо бєня в Україну лякався їхати й вимагати повернення привату...
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Лучше бы не соевое дерьмо бездумно жрал, а посмотрел в какие месяцы сколько заимствовалось. Поняв что украинский народ выкинет банду соевых мародеров на свалку, эти украинофобские гниды начали рвать когти и мародерить по полной, заимствовать сколько это возможно. Проблемы с памятью? И больше не рассказывай что ты бездумно не жрешь соевое дерьмо
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33 млрд подумаешь копейки, это уже не говоря что была привышена сумма положенных по бюджету заимствований, мародерили по полной, почуяв свой конец.
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Ази економіки. Подивись хоча б тут. Досить доступно.
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Нещодавно була стаття когось з китайських економістів на цю тему. Про те, як забили тривогу, коли юань почав приблизно отак раптом зловісно укріплюватись...
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Гривня "міцніє", а ціни і тарифи ростуть. Пілять, це дійсно якийсь зелений феномен.
До речі, внаслідок того "зміцнення" станом на сьогодні маємо провалля в бюджеті і внутрішній дефолт. Уряяя, зебіли, уряяя!
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И бензин - тоже не спешит падать. В итоге, еще немного "укрепления гривни" и мы Норвегию по цене топлива догоним.
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Гривня "міцніє", а ціни і тарифи ростуть.

...
І тут не треба бути економістом, щоб відчути: щось йде не так. І що одного дня може вибухнути економічна бімба.
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от куда такая инфо как в тексте, если не вырвать от контекста, то бломберг говорит в контексте о другом, o уходе рабочей силы или точнее, о снижение темпов что и снижает приток валюты от заробитчан

But there are signs that emigration is slowing. Having spiked as Ukrainians sent cash home from places like Poland and the Czech Republic, growth in remittances has decelerated in 2019. In the absence of reliable population data, the slowdown may be the best indicator as to what's happening.
"The hryvnia appreciation seen this year -- as well as the rapid growth in Ukrainians' nominal wages over the past few years -- is a strong driver slowing labor migration," central bank Deputy Governor Oleg Churiy said. "Our citizens are notably less interested in looking for work abroad."
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можно вообще весь мир раком поставить. сделать доллар по 97 копеек.......
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только когда доллар был по 97коп за его реализацию можно было немножко сесть с конфискацией лет на 15 Гривня обошла все валюты мира по темпам укрепления в 2019-м, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 4457
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да, и джинсы у фарцовщиков 100рублей стоили Гривня обошла все валюты мира по темпам укрепления в 2019-м, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 9719
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кстати, как начали ехать интенсивно в Балтийские страны, так сказали что таких они не знает и через время оказалось, шьёт в Латвие. Ведь втюхивали как оригинал и были спецы которые якобы отличали по каким то принципам - оригинал или цыгани пошыли. Едроный стыд.

Гривня обійшла всі валюти світу за темпами зміцнення в 2019-му, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5414
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хотят скупить землю, поэтому гривню укрепили
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ты думаешь те кто хотят скупить землю, держат деньги в грн? бгггг
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Логика-не ваше. Если была бы такая цель- тогда нужно было бы гривну опускать , что и делала гонтарева
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Это уже второй раз гривна в мировых лидерах по укреплению.
В первый раз такое было при Януковиче, во время всемирного кризиса.
Помните?
Мы ещё после этого в Казначействе с фонариками и вениками искали ЗВР Украины...

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А какая польза от укрепления гривны, цены то растут.
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Как бы теперь в другую сторону рекорд не поставили :/
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Мы хотииим всем рекордам
Наши гордые дать имена
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Я} {√ею без баяна!
Назанимали на 300 лярдов под бешенные проценты, всё рас...здили, цены бешенные, денег нет но вы держитесь, зато завели долларей которые когда то надо будет возвращать взад, но щас это всем покую. Такое впечатление шо они рассчитывают когда начнётся пипец просто ******** и поэтому им насрать шо будетс их лохторатом.
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Про всяк випадок, хто не в курсі - радіти тут нема чому.
Насправді це зуйовий, навіть грізний симптом.
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Гривня обійшла всі валюти світу за темпами зміцнення в 2019-му, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 465 Андрій Павловський

@Pavlovskyi_A

·1 ч

Пишуть, що китайське підприємство, яке викупило "Мотор-січ" об'явило себе банкрутом... Те саме чекає і на нашу Землю - спекулятивний перепродаж і втрата для майбутніх поколінь українців!

Все на продаж! Все, що тільки впадає в око! Не тільки земля, стратегічні підприємства, а й кров. Кров, якої так не вистачає у країні, де йде війна!! Сьогодні Слуги продавили у першому читанні проєкт закону 2429, що є не просто злочинний, а ще й такий, що руйнує безпеку держави.
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Я рад конечно, но доллары на гривну менять конечно же не буду)))) КОгда естественным математическим путём пирамида внутреннего и внешнего займа ********, просто по закону математики...то гривну невозможно будет обменять даже на туалетную бумагу.
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Віктор Шишкін наш Президент

@fjfghfg

·5 мин

..сегодня #Суки_Народа проголосовали передачу всех государственных станций переливания крови в частную контору с правом продавать кровь за бугор... в стране война...народ нищий...украинская кровь будет вывозиться...
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передачу всех государственных станций переливания крови в частную контору с правом продавать кровь за бугор... в стране война...народ нищий...украинская кровь будет вывозиться...

Теперь я не сомневаюсь,что народ продают на органы...
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магія чисел - доллар сємсят капєєк...калбаса па два дваццать...водка трі шийсят двє...
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а денег в бюджете нет, гривна виновна надо опускать!)))))
я раньше в магазин ходит и без разбора брал не глядя на цены, получалось в среднем 500грн, если прям с пивом и ништяками - выходило до 1000. Сейчасже я иду в АТБ (в которое никогда не ходил) покупаю уже выборочно по ценникам, продукты другого качества, от многого отказываюсь и получаю в среднем 700-1300грн корзину. Да мне как-то получше жилось при курсе 28 даже!! и бюджет был и финансирование, мать состоит в программе получала лекарства за 20тыс от государства а сейчас всё заморожено, бабла нет, лекарств нет, всё только дорожает. ЗАТО ГРИВНА 23.5!!! дятлы вы зеленые, такое ощущение, что половина из вас 18 летние дауны сидящие на обеспечении у родаков и по магазинам не ходят!!
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о чем собственно и речь, вы даже курс не знаете когда какой был.... у мамки спроси!
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Так гривня зміцніла,але чому ціни на бензин,товари широкого вжитку і продовольчого сигменту залишились на місці??
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обошла а шо тольку? в бюджети грошей не мае....
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Да уж, при пеце такого не было
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Анекдот
Пришел Вовочка с мамой на пляж, посмотрел налево, посмотрел направи и спрашивает
- Мама, а почему у одних мужиков в плавках больше а у других менше?
- Ну кто богаче у того и больше .отвечает мамаша. На что Вовочка замечает
- А он тот мужик что на тебя смотрит богатеет и богатеет...
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Гривня зробила рекорд як падала,потім зробила рекорд як піднімалась,але при цьому ніхто не відповів - на фіга їй такі рекорди?..
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ну мы же все понимаем, шо гривна укрепляется не за счет роста економики,
а искусственно держится курс и ето очень опасно.
когда долго не выпускаешь пар то потом происходит шо?
правильно - big bang.
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А может просто прошлая власть во имя большой прибыли искусственно завышала доллар? Это было хорошо заметно по индексу стоимости Биг-Мака в Украине и других странах!

Чуток вспомним это:
"В январе 2018 года средняя стоимость Биг-Мака в американском "Макдональдсе" составляла 5,28 доллара. Эту цену и берут за основу. В Китае Биг-Мак стоит 3,17 доллара. В Украине же Биг-Мак сейчас стоит 1,64 доллара. То есть гривна недооценена к доллару на 69%. Соответственно курс доллара в Украине должен составлять 8,9 грн..."
Источник...
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барыга и к биг маку притерся оказывается...
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Лерка рассказала бы, но в Лондоне ее ждут большие дела!
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І якось паралельно російський рубль почав укріплюватись...снова вмєстє?...
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Хто має гривні, заходить в долар і чекає, коли МММ піраміда під назвою «Україна-ОВДП» накриє всіх мідним тазом.

Хто не має не те що доларів, а й гривнів, щиро радіє за курс, і навіть не підозрює, що за цей банкет буде сплачувати саме він Гривня обійшла всі валюти світу за темпами зміцнення в 2019-му, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 425

P.S. Я знаю, як зміцнити курс ще сильніше, продавати ОВДП в наступному році вже під 30%! Інакше, буде бо-бо Гривня обійшла всі валюти світу за темпами зміцнення в 2019-му, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 425
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ні.. наступного року Україна ще отримуватиме кредити..
навіть без можливості застави ПРИВАТНОЇ землі..

кілька причин..
міжнародні фінансові спекулянти ще мають можливість заробити просто на курсовій різниці при зміцненні курсу гривні..
а СВОЇ ЛЮДИ У НБУ їх попередять. ВЧАСНО ВИВЕСТИ СВОЇ ДОЛАРИ(КОТРІ НАВІТЬ НЕ В УКРАЇНІ, А ЗАРЕЗЕРВОВАНІ У США)
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А хто має мізки - тікає і дивиться на цей цирк з конями з безпечної відстані.
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НАВІТЬ ЗАРАЗ,ПРИ 15- ПОПИТ НА НАШІ 5-РІЧНІ ОВДП ОФУЄННИЙ

:
така дохідність ОВДП(5-РІЧНІ ОВДП) тільки в Уганді
Австралия 0,936
Австрия -0,410
Аргентина(Зруйнована соросятами -виключення) 83,54
Бангладеш 9,12

РОЖКОВУ, СМОЛІЯ ЩЕ ЧЕКАЄ Народний суд
ГОНТАРЄВА,ЯРЕСЬКО,НА ЖАЛЬ,ВЖЕ З"Є*АЛИСЬ...
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Dubinsky.pro, [20.12.19 16:46]
Сейчас в НБУ введено в действие право свободного доступа ко всем документам банка, в том числе содержащих информацию с ограниченным доступом, как в бумажном, так и в электронном виде и системам автоматизации банковских операций существует как мина замедленного действия.

Наверняка скоро наступит тот час "Х", когда будет колоссальный взрыв.
Дело в том, что при Гонтаревой было внедрено для надзора система AutoAudit Thomson Reuters , которую используют при проверке банков


. Все данные передаются инспектором с ноута в банке в надзор, а копия всей этой информации автоматически сохраняется в главный офис Thomson Reuters (Главный офис компании находится в Нью-Йорке, США) и подразделение в Москве.

Т.е. банковская инфа /тайна идет в другую страну.

Вот интересно, какой банк столкнется с осмыслением факта о появлении конфиденциальной инфы в другой стране?
И тогда это будет для банков Украины как эффект домино.
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За Ланосы люди расчитаются, может быть. От Гонтаревой же требовали вернуть в зад.
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может помочь убедить больше украинцев, что жизнь за рубежом не является лучше, чем дома"________________с первого метра польского асфальта убеждаешься - да, жизнь за пределами Украины намного лучше!
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Уже не только с первого метра польского асфальта, но и беларуского тоже... Гривня обійшла всі валюти світу за темпами зміцнення в 2019-му, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6168
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Зато инфляция тоже бьет антирекорды. Чего цены то растут?
Очень деньги нужны, или без лоха, жизнь плоха?
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популярно


Чому долар падає а ціни ростуть

Висока ставка за кредити вбиває економіку..
тобто тих,хто виробляє,обслуговує(чиновники не рахуються.) все менше ,а кількість БАЖАЮЧИХ(чиновників і безробітних ) відносно все більше..
Ринок автоматично збільшує ціни(докуповувати приходиться за кордоном за валюту),
котру при економіці ,що падає можна лише позичити.а при високих цінах падає купівельна спроможність і на внутрішньому ринку і на закордоном втрачаєш конкурентність..

а НБу зміцнює гривню.Не зменшуючи облікову ставку.-ЕКОНОМІЧНИЙ ІДІОТИЗМ
бо там є така бл..дь Рожкова..(
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парадокс - за "дорогую" гривну можно купить все меньше и меньше товаров и услуг...
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Вы лучше рост цен опубликуйте. Картошка самоя дорогая в Европе
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Власть тем намекает народу ,что экономика Украины растет опережающими темпами . Гривня обійшла всі валюти світу за темпами зміцнення в 2019-му, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3377
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турбонадув зебилов перещеголял дутую восьмигривневую стабильность йаныков.. не к добру такие рЫкорды
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Промышленность - в шоке. Вот так разом упала конкурентоспособность украинской продукции. (собственно падение пром производства уже заметно)
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В Украинских реалиях: курс растет - покупаешь доллар, курс падает - покупаешь доллар. В любой непонятной ситуации покупаешь доллар
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это антисоевая зрада! блумберг - зебил! все на каток!
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если гривна укрепилась а цены на нефть и газ и все остальное остались на прежнем уровне.или выросли.тогда укреплением таким гонят Украину к дефолту...
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Настав час цих слуг гнати сраним вінником. Скоро ці недолугі зроблять долар = гривня, а послуги, товари злетить до небес. Не злетить, а вже злітає.
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бакс падает к гривне, но продукты в Украине стремительно дорожают. как так получается, что разница с польшей в зарплатах 2,5 раза, но еда, одежда и прочие продукты первой необходимости в польше дешевле чем у нас?! может зеленым чертям нужно перестать красть наши деньги и тогда цены перестанут расти?
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Значительная часть товаров потребления делается именно за гривны. Так что то что гривна подорожала, ровным счётом нихрена не отражается на цене таких товаров, а вот импорт - должен бы и подешеветь...
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Гривна дешевеет потому, что завозят много баксов в страну. Инвесторы готовятся к земельной реформе.
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По результатам обсуждения темы порохоботы разделились на 2 группы. Одни говорят что укрепление гривны - это очень плохо, другие что укрепление гривны - заслуга Парашенки.
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P.S. Цены расли потому что бакс дорожал а теперь снова трастут потому что бакс дешевеет а дальше будут расти потому что бакс дорожает.
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Цены высокие в Киеве. Надо создавать конкурентно способные , предприятия по легкой промышленности, авто пром. очень раздолбаный общественный транспорт. И перерабатывающую промышленость. Распределение мусора, не только по городу но и в домах.
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Нынешнее лидерство в мире по темпам укрепления гривни (к доллару США. - Ред.) может помочь убедить больше украинцев, что жизнь за рубежом не является лучше, чем дома

Дурачки вы. наоборот нынешнее укрепление гривни убедит украинских гастарбайтеров не возвращаться в Украину. Так как цены на товары в Украине ни на копейку не упали зато за заработанную валюту дают еще меньше гривень. Кроме украинские производители в полной жопе. Так что не выиграл никто.
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Только не поятно почему от такой радости не только цены на товары не падают, а наоборот госуслуги и тарифы дорожают? Значит после такого укрепления будет резкое пике?
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Вот только укрепление нац.валюты - беда для страны. Жаль что 74% биомасса этого не понимает.
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Зміцнення гривні дуже негативно для економіки. Буде скорочуватися експорт та зростати імпорт. Вітчизняні підприємства будуть скорочувати виробництво, а безробіття буде зростати. Все це закінчиться черговою хвилею девальвації гривні.
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