 Новий склад наглядової ради і керівництво "Київметробуду" готові почати роботу

Під час загальних зборів акціонерів ПАТ "Київметробуд" було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової ради компанії та обрано її новий склад. Про це повідомило керівництво "Київметробуд" під час прес-конференції, передає РБК-Україна.

На посаду голови Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Київметробуд" на першому засіданні її нового складу обрано Токарева Олега Миколайовича, а на посаду генерального директора повернувся Олександр Метелиця, фахівець з 25-річним досвідом у сфері метробудування.

"Підземка у столиці будується вкрай незадовільними темпами, ми маємо свідчення про зловживання та крадіжки попереднього менеджменту. Тому акціонери були вимушені вжити заходів, щоб відновити темпи будівництва метро і повернути професіоналів на роботу у компанію. Таке рішення назріло вже давно і ми це зробили, хоча колишні керівники Київметробуду намагалися перешкодити проведенню зборів акціонерів", – прокоментував рішення акціонерів голова Наглядової ради ПАТ "Київметробуд" Олег Токарев.

Причина змін – незадовільні темпи будівництва Печерсько-Сирецької гілки метро. За планом, до 2021 року "Київметробуд" має здати в експлуатацію гілку метро на Виноградар. Роботи частково були профінансовані зі столичного бюджету та мали початися у 2018 році.

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В рамках першої черги робіт на ділянці майже в 4 кілометри передбачалося будівництво двох станцій - "Мостицька" і "Проспект Правди" - і відгалуження в бік станції "Виноградар" для подальшого продовження лінії. За рік від загального обсягу будівельно-монтажних робіт виконано всього 2,5%.

Саме тому на позачергових зборах було обране нове керівництво та змінений склад Наглядової ради. Але попередні керівники на чолі з Василем Кобілем блокують роботу підприємства, залучають "тітушок" до силового утримання приміщень, а також "чорних реєтраторів" для блокування здійснення реєстраційних дій із заміни гендиректора, заявляли у компанії.

"Загальні збори, які були скликані як позачергові, проведено у повній відповідності до вимог чинного законодавства, на них були присутні акціонери та їх представники, що володіють понад 65% голосуючих акцій, – підкреслив заслужений юрист України, керуючий партнер ЮФ "Ілляшев та Партнери" Михайло Ілляшев. – У випадку спроб блокувати роботу (а ми вже бачимо такі спроби за допомогою "чорних реєстраторів") або привласнити кошти компанії у "транзитний" період будь-якими особами, в тому числі зі складу попереднього менеджменту, винні особи будуть притягнені до кримінальної відповідальності".

Повідомлялось також про "тітушок" та "проплачених" мітингарів. Люди, що зібрались під будівлею пресцентру ІА Інтерфакс Україна не знали навіть з якою метою вони вийшли на протест, стверджують у компанії.

ПАТ "Київметробуд" є підприємством з комплексного будівництва об’єктів метрополітену, спеціальних підземних споруд та технічних тунелів. Окрім цього, "Київметробуд" для столиці виконує роботи, зв’язані з підземною специфікою міста.

З моменту свого заснування у 1949 році компанія здала в експлуатацію 52 станцій "Київського метрополітену" та більше 74 км тунелів, а також підземні торгівельно-розважальні комплекси та переходи, житлові будинки, виробничі та адміністративні споруди різного призначення.