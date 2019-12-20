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 Політика України
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Все про:Міллер (28) транзит газу (125)

 Двосторонні переговори щодо транзиту газу між Оржелем і Міллером почалися в Мінську

Черговий раунд тристоронніх газових переговорів розпочався 20 грудня в столиці Білорусі Мінську.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, міністр енергетики України Олексій Оржель прибув до Мінська о 14:00 за місцевим часом.

В аеропорту його зустрічав посол України Ігор Кизим. Журналісти встигли запитати міністра, чи є надія знайти порозуміння на переговорах, він відповів, що "надія завжди є".

Потім Оржель відбув в одну з приміських резиденцій, де його чекав глава російського "Газпрому" Олексій Міллер.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166609
 
 
 Топ коментарі
 
Предшественники оставили Украину на мощных международных позициях и с твердым авторитетом, о который обломали зубы Путин, Трамп, Меркель, Макрон и другие деятели. Более того, на недавнем прямом мосту Путин лично подтвердил, что в 2015 году в Минске его «дожали». А в мемуарах Оланда подробно описано, кто именно «дожимал» Путина так, что тот смылся из зала переговоров, якобы кому-то позвонить, а на самом деле - переодевать штаны и поплакться в подушку.

И вот за полгода нынешней власти все это слито в унитаз. Из позиции Льва Украину отбросили до позиции пресмыкающегося. На момент, когда пишутся эти строки, нам ничего не известно о том, чтобы президент или хотя бы МИД Украины хоть что-то рохнул по поводу прямых территориальных претензий и угроз агрессии, которые вчера высказал Путин.
Между прочим, внешняя политика и безопасность страны - зона прямой ответственности президента и он обязан был еще вчера вечером по телевидению дать адекватный отпор Путину, а утром уже должен был собраться СНБО для того, чтобы определить объем частичной мобилизации ВСУ и выбрать один из планов действий, которые были разработаны предыдущей властью именно на такой случай. Но ничего этого нет и близко. Да и кто будет включать механизм защиты государства - Сивохо и Королевская???!!!!
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tZE inform‏ @tZEinform 3 хв.3 хвилини тому

Путин таки нагнул Вову на перенос переговоров в Минск и неучастия в них Витренко. Переговоры ведут Миллер и Оржель.

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А почему переговоры с хозяйствующим субьектом ГАЗПРОМ переговоры ведёт МИНИСТР, а не хозяйствующий субьект?

Что-то это гавном попахивает!
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Це, як? Керівник виробничої структури однієїкраїни домовляється з міністром іншої країни?
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tZE inform‏ @tZEinform 3 хв.3 хвилини тому

Путин таки нагнул Вову на перенос переговоров в Минск и неучастия в них Витренко. Переговоры ведут Миллер и Оржель.

0 ретвітів 0 вподобань
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Предшественники оставили Украину на мощных международных позициях и с твердым авторитетом, о который обломали зубы Путин, Трамп, Меркель, Макрон и другие деятели. Более того, на недавнем прямом мосту Путин лично подтвердил, что в 2015 году в Минске его «дожали». А в мемуарах Оланда подробно описано, кто именно «дожимал» Путина так, что тот смылся из зала переговоров, якобы кому-то позвонить, а на самом деле - переодевать штаны и поплакться в подушку.

И вот за полгода нынешней власти все это слито в унитаз. Из позиции Льва Украину отбросили до позиции пресмыкающегося. На момент, когда пишутся эти строки, нам ничего не известно о том, чтобы президент или хотя бы МИД Украины хоть что-то рохнул по поводу прямых территориальных претензий и угроз агрессии, которые вчера высказал Путин.
Между прочим, внешняя политика и безопасность страны - зона прямой ответственности президента и он обязан был еще вчера вечером по телевидению дать адекватный отпор Путину, а утром уже должен был собраться СНБО для того, чтобы определить объем частичной мобилизации ВСУ и выбрать один из планов действий, которые были разработаны предыдущей властью именно на такой случай. Но ничего этого нет и близко. Да и кто будет включать механизм защиты государства - Сивохо и Королевская???!!!!
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Кацапи, ви чому не ріжете цю трубу що йде по вашій території?
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на жаль,кацапи планують Україні залишити 15 лярдів транзиту "на майбутнє"..
3 роки по 60 млрд- це ПОРАЗКА УКРАЇНИ.
бо далі -туманні перспективи у газопроводу.
плата за 10 лярдів транзиту -це просто собівартість..
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на жаль,кацапи планують Україні залишити 15 лярдів транзиту "на майбутнє"..

Україна не торгуватиме з агресором та не качатиме тоталітарні молекули, це перемога!
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особисто я тільки за ПОВНІСТЮ у звязку з відсутністю договору про транзит Його припинити.

#Слухи
Наш источник в Офисе Президента сообщает, что помощник Президента Андрей Ермак сейчас усердно начал готовиться к «плану Б» по «донбасскому кейсу».
На данный момент он уже начал подготовку к плану "Стена". После встречи в Париже (9 декабря Нормандская встреча) провёл 2-а совещания с пограничниками, которые строили Стену Яценюка. Доклады были по бюджету, строительству и материалам.
В этот же момент Андрей Ермак запросил посольство в США получить максимум информации о строительстве «Стены Трампа» на границе с Мексикой. Эту информацию он хочет использовать при реализации «плана Б» по «донбасскому кейсу».
Источник поясняет, что такая активная подготовка к «плану Б» означает повышения ставок в «торгах», если произойдет срыв по обмену пленных, то начнется резкий разворот Украины в риторике по «донбасскому кейсу».
Активным соратником Ермака выступает секретарь СНБО Данилов.
Торги продолжаются.
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Политика Страны, [20.12.19 20:36]
Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа и об урегулировании взаимных требований, сообщает представитель "Газпрома".
Политика Страны, [20.12.19 21:30]
Украина и Россия заключили контракт на транзит на 5 лет - вице-премьер России Козак. Изначально Россия хотела заключить контракт на 1 год, Украина на 10 лет. Но сошлись, как видим, посередине.
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Оржель неблагонадійний, може здати наші інтереси
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko

Зими немає, щоб ми встигли посадить городи.
До того як.
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ДАЙТЕ УГАДАЮ, СДЕЛАЮТ УСТУПКУ И ОТДАДУТ 3 ЯРДА?
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буде зараховано за газ.

від прикацапленого Оржеля не чекайте особливого захисту інтересів України
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А почему переговоры с хозяйствующим субьектом ГАЗПРОМ переговоры ведёт МИНИСТР, а не хозяйствующий субьект?

Что-то это гавном попахивает!
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Ну что ж, дорогие 73%, готовьте ваши денежки для подарка Миллеру и Путину. Надбавки к пенсии, субсидиям, своевременной зарплаты вам уже не видать. Да, еще и задержечки с з/п , как в 90-х, может даже и бартером баночками с килечкой и бычками (только качество будет 50%косточек+50% водички) Ну а стоимость коммуналки возрастет до небес, тут и Бене нужно что-то выделить
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tZE inform

@tZEinform

Путин таки нагнул Вову на перенос переговоров в Минск и неучастия в них Витренко. Переговоры ведут Миллер и Оржель.

p/s/ СМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО КАК ПО ПРИКАЗУ ЗЕ А ТОЧНЕЕ К СДАЮТЬСЯ ИНТЕРЕСЫ УКРАИНЫ ВСЕ ЧТО НАДО ЗНАТЬ О НОВОМ БАЛАГАНЕ
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подібні "газові переговори" Юлєчки з здачею інтересів України закінчились її посадкою..


ТОму не впевнений ,що Оржель хоче піти її слідами...
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Вітренко вова відсторонив... Залишив уйопка, що готовий купляти газ у фєдєрастів...
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