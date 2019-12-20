 Двосторонні переговори щодо транзиту газу між Оржелем і Міллером почалися в Мінську

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, міністр енергетики України Олексій Оржель прибув до Мінська о 14:00 за місцевим часом.

В аеропорту його зустрічав посол України Ігор Кизим. Журналісти встигли запитати міністра, чи є надія знайти порозуміння на переговорах, він відповів, що "надія завжди є".

Потім Оржель відбув в одну з приміських резиденцій, де його чекав глава російського "Газпрому" Олексій Міллер.

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