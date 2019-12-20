 Двосторонні переговори щодо транзиту газу між Оржелем і Міллером почалися в Мінську

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, міністр енергетики України Олексій Оржель прибув до Мінська о 14:00 за місцевим часом.
В аеропорту його зустрічав посол України Ігор Кизим. Журналісти встигли запитати міністра, чи є надія знайти порозуміння на переговорах, він відповів, що "надія завжди є".
Потім Оржель відбув в одну з приміських резиденцій, де його чекав глава російського "Газпрому" Олексій Міллер.
Путин таки нагнул Вову на перенос переговоров в Минск и неучастия в них Витренко. Переговоры ведут Миллер и Оржель.
0 ретвітів 0 вподобань
И вот за полгода нынешней власти все это слито в унитаз. Из позиции Льва Украину отбросили до позиции пресмыкающегося. На момент, когда пишутся эти строки, нам ничего не известно о том, чтобы президент или хотя бы МИД Украины хоть что-то рохнул по поводу прямых территориальных претензий и угроз агрессии, которые вчера высказал Путин.
Между прочим, внешняя политика и безопасность страны - зона прямой ответственности президента и он обязан был еще вчера вечером по телевидению дать адекватный отпор Путину, а утром уже должен был собраться СНБО для того, чтобы определить объем частичной мобилизации ВСУ и выбрать один из планов действий, которые были разработаны предыдущей властью именно на такой случай. Но ничего этого нет и близко. Да и кто будет включать механизм защиты государства - Сивохо и Королевская???!!!!
3 роки по 60 млрд- це ПОРАЗКА УКРАЇНИ.
бо далі -туманні перспективи у газопроводу.
плата за 10 лярдів транзиту -це просто собівартість..
Україна не торгуватиме з агресором та не качатиме тоталітарні молекули, це перемога!
#Слухи
Наш источник в Офисе Президента сообщает, что помощник Президента Андрей Ермак сейчас усердно начал готовиться к «плану Б» по «донбасскому кейсу».
На данный момент он уже начал подготовку к плану "Стена". После встречи в Париже (9 декабря Нормандская встреча) провёл 2-а совещания с пограничниками, которые строили Стену Яценюка. Доклады были по бюджету, строительству и материалам.
В этот же момент Андрей Ермак запросил посольство в США получить максимум информации о строительстве «Стены Трампа» на границе с Мексикой. Эту информацию он хочет использовать при реализации «плана Б» по «донбасскому кейсу».
Источник поясняет, что такая активная подготовка к «плану Б» означает повышения ставок в «торгах», если произойдет срыв по обмену пленных, то начнется резкий разворот Украины в риторике по «донбасскому кейсу».
Активным соратником Ермака выступает секретарь СНБО Данилов.
Торги продолжаются.
Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа и об урегулировании взаимных требований, сообщает представитель "Газпрома".
Политика Страны, [20.12.19 21:30]
Украина и Россия заключили контракт на транзит на 5 лет - вице-премьер России Козак. Изначально Россия хотела заключить контракт на 1 год, Украина на 10 лет. Но сошлись, как видим, посередине.
Зими немає, щоб ми встигли посадить городи.
До того як.
від прикацапленого Оржеля не чекайте особливого захисту інтересів України
Что-то это гавном попахивает!
tZE inform
@tZEinform
Путин таки нагнул Вову на перенос переговоров в Минск и неучастия в них Витренко. Переговоры ведут Миллер и Оржель.
p/s/ СМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО КАК ПО ПРИКАЗУ ЗЕ А ТОЧНЕЕ К СДАЮТЬСЯ ИНТЕРЕСЫ УКРАИНЫ ВСЕ ЧТО НАДО ЗНАТЬ О НОВОМ БАЛАГАНЕ
ТОму не впевнений ,що Оржель хоче піти її слідами...