 УПЦ КП просить Зеленського повернути Київській патріархії держреєстрацію

"Київська патріархія звертається до гаранта Конституції президента України зі щирим проханням - повернути Київській патріархії і УПЦ Київського патріархату державну реєстрацію, яку вона мала до 30 січня 2019 року", - йдеться в заяві, яку оприлюднено на форумі "На захист Київського патріархату" в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У зверненні нагадується, що Київська патріархія судиться з Православною церквою України (ПЦУ) і Міністерством культури вже близько пів року. "Київська патріархія перебуває у стані судових вивчень і рішень. Усім відомо, що суди в Україні корумповані. Цього не можна сказати про кожного суддю, але загальна оцінка судів негативна", - зазначають в УПЦ КП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УПЦ КП заявила, що не є юридично ліквідованою

Як повідомлялося, останнім часом патріарх Української православної церкви (Православної церкви України) Філарет неодноразово заявляв що УПЦ КП продовжує існувати, і що він не має наміру виконувати три умови Томосу про автокефалію, наданого Вселенським патріархатом - умови Томосу щодо переходу закордонних парафій колишньої УПЦ КП до складу Вселенського патріархату, відмовляється від заборони варити миро, і відмовляється вирішувати конфліктні ситуація внутрішнього характеру виключно за погодженням із Фанаром.

20 червня, Збори, проведені почесним патріархом Філаретом і названі ним "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату", скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП. Сам Філарет допустив існування в Україні трьох православних церков. При цьому він зазначив, що якщо Православна церква України під керівництвом митрополита Епіфанія захоче об'єднатися з УПЦ КП, то ніхто заперечувати не буде, а якщо ж ні, то вона буде існувати окремо.

Також читайте: Глава ПЦУ Епіфаній повідомив про юридичну ліквідацію Київської патріархії УПЦ КП та УАПЦ

У ПЦУ заявили, що збори за участю почесного патріарха Філарета жодним чином не можуть бути визнані Помісним собором, а їхнє рішення є нікчемними у юридичному і канонічному плані. 24 червня Священний синод ПЦУ ухвалив рішення, згідно з яким Філарет залишається в складі єпископату ПЦУ, але позбавлений права керівництва Київською єпархією.

Однак у грудні синод ПЦУ вирішив створити для Філарета релігійну організацію в складі ПЦУ у формі місії. Він також має довічне право на здійснення богослужінь у Володимирському соборі Києва. Також собор ПЦУ закликав почесного патріарха Філарета і його оточення до примирення і припинення самоізоляції.