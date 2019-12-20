EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Суспільство
  3344  88
Матеріали за темою:
Все про:реєстрація (122) УПЦ КП (215)

 УПЦ КП просить Зеленського повернути Київській патріархії держреєстрацію

Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням повернути Київській патріархії і УПЦ Київського патріархату державну реєстрацію, яку вона мала до 30 січня 2019 року.

"Київська патріархія звертається до гаранта Конституції президента України зі щирим проханням - повернути Київській патріархії і УПЦ Київського патріархату державну реєстрацію, яку вона мала до 30 січня 2019 року", - йдеться в заяві, яку оприлюднено на форумі "На захист Київського патріархату" в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У зверненні нагадується, що Київська патріархія судиться з Православною церквою України (ПЦУ) і Міністерством культури вже близько пів року. "Київська патріархія перебуває у стані судових вивчень і рішень. Усім відомо, що суди в Україні корумповані. Цього не можна сказати про кожного суддю, але загальна оцінка судів негативна", - зазначають в УПЦ КП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УПЦ КП заявила, що не є юридично ліквідованою

Як повідомлялося, останнім часом патріарх Української православної церкви (Православної церкви України) Філарет неодноразово заявляв що УПЦ КП продовжує існувати, і що він не має наміру виконувати три умови Томосу про автокефалію, наданого Вселенським патріархатом - умови Томосу щодо переходу закордонних парафій колишньої УПЦ КП до складу Вселенського патріархату, відмовляється від заборони варити миро, і відмовляється вирішувати конфліктні ситуація внутрішнього характеру виключно за погодженням із Фанаром.

20 червня, Збори, проведені почесним патріархом Філаретом і названі ним "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату", скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП. Сам Філарет допустив існування в Україні трьох православних церков. При цьому він зазначив, що якщо Православна церква України під керівництвом митрополита Епіфанія захоче об'єднатися з УПЦ КП, то ніхто заперечувати не буде, а якщо ж ні, то вона буде існувати окремо.

Також читайте: Глава ПЦУ Епіфаній повідомив про юридичну ліквідацію Київської патріархії УПЦ КП та УАПЦ

У ПЦУ заявили, що збори за участю почесного патріарха Філарета жодним чином не можуть бути визнані Помісним собором, а їхнє рішення є нікчемними у юридичному і канонічному плані. 24 червня Священний синод ПЦУ ухвалив рішення, згідно з яким Філарет залишається в складі єпископату ПЦУ, але позбавлений права керівництва Київською єпархією.

Однак у грудні синод ПЦУ вирішив створити для Філарета релігійну організацію в складі ПЦУ у формі місії. Він також має довічне право на здійснення богослужінь у Володимирському соборі Києва. Також собор ПЦУ закликав почесного патріарха Філарета і його оточення до примирення і припинення самоізоляції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166601
 
   
 Топ коментарі
 
Ось що робить гріх гордині і владолюбства... Навіть на порозі вічності колишній митрополит Філарет чіпляється за владу...
 показати весь коментар
 
О то вже перемкнуло дідуся.....
 показати весь коментар
 
Якщо влада не буде достатньо сприяти ПЦУ, то московіти її знищать.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
да, обращаться к на-пол-ставки прокурору глупо ...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Филарета обокрали его же иерархи, переоформив на УПЦ все по крупице им построенные церкви, семинарии, академии, монастыри, храмы и даже епархии, что нетрудно проверить просто по кодам ЕГРПОУ. Филарет варил САМОСТОЯТЕЛЬНО миро, т.е. УПЦ КП была самой настоящей автокефалией, в отличие от ПЦУ.

ПЦУ - церковь воров, которым по законному праву принадлежат лишь приходы, чьи прихожане перешли из УПЦ МП.

Если Украина самостоятельное государство, то ей нужна прогосударственная самостоятельная церковь, а не филиал Константинопольского патриархата.
 показати весь коментар
 
Борісович..
ПО ЗАКОНУ Храми належать вірянам,парафіям..А не церковнослужителям..

пора знати.
 показати весь коментар
 
 
Скажіть будь ласка:
1.Чий Крим ?
2. Хто воює на Донбасі?
3. Чому був Майдан?
 показати весь коментар
 
 
я считаю Филарета духовным лидером украинцев,
я не православный , но поддерживаю его
 показати весь коментар
 
Атеїсти - це секта, яка вірить у те, що Бога нема.
 показати весь коментар
 
 
Абсолютна правда.
Можна ще добавити, - тваринні атеїсти, бо з живих істот, лише людям притаманна віра у буття Бога.
 показати весь коментар
 
Чому же тоді лугандонці заносять трудові руплі до офісв рпц? Невже вни мають щось схоже на душу?
 показати весь коментар
 
Якщо влада не буде достатньо сприяти ПЦУ, то московіти її знищать.
 показати весь коментар
 
 
Филя, на хрена тебе Зеля? Почему ты бога не просишь? Пусть он о твоей госрегистрации позаботится. Письмо Зеле напишет или, там, в Фейсбуке..
 показати весь коментар
 
 
20 декабря 2019
В российской школе урок о терпимости закончился травлей единственной некрещеной.

В Челябинске школьный урок, посвященный толерантному отношению к приверженцам разных религий, обернулся травлей единственной некрещеной ученицы. Как рассказала мать школьницы, с ней отказались играть одноклассницы и лучший друг»
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Помогите!Это 461тысячная шоколадная нулёвка напала на меня!
 показати весь коментар
 
 
Политическим требованиям, а не амбициям охреневшего деда?
И да, чисто политически просто необходимо изничножить влияние ФСБ МП в Украине.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Цей ДІД все життя будував Патріархат а не панамські офшори
 показати весь коментар
 
 
На Соборі в червні 1992 року митрополит Філарет (Денисенко) із двома єпископами РПЦ ввійшли в УАПЦ під керівництвом митрополита Мстислава (Скрипника), який був обраний Патріархом новопосталої УПЦ КП. Митроволит Філарет був на Соборі обраний заступником Патріарха, після покаяння у гріхові агентурного співробітництва з КГБ СССР, під псевдонімом "Дроздов".
 показати весь коментар
 
 
Вірно - цей дід все життя будував СВІЙ ВЛАСНИЙ Патріархат.
І це єдине, що його цікавить - його власті амбіції.
Нагадаю, що побудувати свій власти Патріархат цей дід вирішив після того, як його не обрали Патріархом РПЦ, хоча він був основним претендентом.
Цим дідом понукали завжди тільки його власні амбіції, а не патріотизм.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Скажу так (я заранее предупреждаю что далек от всех церковных дел): дед бегал, прыгал и вообще чего-то там боролся и протестовал, за что и был отлучён от церкви (или анафему наложили, точно не знаю). Но он делал что-то, за что и отгребал. Епифаний же пришёл на готовое. Уважения и доверия у меня больше к деду.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Даремно Філарет повірив мародеру
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Підримую! Тримайся Філарет.
 показати весь коментар
 
 
полку ольгінських прибуло.. УПЦ КП просить Зеленського повернути Київській патріархії держреєстрацію - Цензор.НЕТ 7897

Тримайся,Горпінюк..
Сам знаєш за що..
бо голому у бані мало за що є триматись....)))
 показати весь коментар
 
 
Филя совсем в детство Альцгеймера впал.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
УПЦ КП единственная церковь в Украине.Некая ПЦУ и термос это происки чоколадного барыги-кровавого ради своей политической раскрутки.
 показати весь коментар
 
 
Гундяй запропонував Філарету таку суму грошей, що тому було не можливо відмовитися.
 показати весь коментар
 
 
Ось що робить гріх гордині і владолюбства... Навіть на порозі вічності колишній митрополит Філарет чіпляється за владу...
 показати весь коментар
 
 
Кацапе, щось тебе дуже багато сьогодні. Йди вже бояришнік пити.
 показати весь коментар
 
В мене завжди щось з голови стирчить, це шапка взимку, або кепка влітку, це не аргумент.
 показати весь коментар
 
Vitaly Gorpinyuk

В мене завжди щось з голови стирчить, це шапка взимку, або кепка влітку, це не аргумент.

А Конкретніше
з якої дирки в голові,ольгінський ?
З тої , у яку ти їш ? ))))

Я ж не повірю,що тобі в голові ломом пробили дирку,вона заросла волоссям,і ти у неї кепку кладеш(Взимку- будьонівку,ЯК ПАВКА КОРЧАГІН)
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Не єдина, ідея 5 балів, реалізація 0.
 показати весь коментар
 
 
На это его вдохновил поход Зебила в сатанинский храм.
 показати весь коментар
 
 
Чего-то Дарка вспомнилась, Олифер которая. А что, неплохо получается,- Люси-фер УПЦ КП просить Зеленського повернути Київській патріархії держреєстрацію - Цензор.НЕТ 8449 даже звучит ничего так...
 показати весь коментар
 
Колишній митрополит Філарет (Денисенко, агент КГБ "Антонов") докотився вже до того, що 17 грудня "висвятив у архиєпіскопи" скандальновідомого гомосексуаліста (содомлянина) Даніїла Кудибіна....
 показати весь коментар
 
 
Навіть для колишніх московських попів з КГБ-шним минулим це НОРМАЛЬНО...УПЦ КП просить Зеленського повернути Київській патріархії держреєстрацію - Цензор.НЕТ 2600
 показати весь коментар
 
 
Обида на избрание не его, а Епифания главой ПЦУ. Остальное - от лукавого.
 показати весь коментар
 
 
"УПЦ КП просит Зеленского вернуть Киевской патриархии госрегистрацию" - Филарет много сделал для независимой от москалей, Украины, и конечно заслуживает всяческих похвал и уважения, но.. оказался не готов к тому, что он смертный.
 показати весь коментар
 
у нас вы в гостях. а регестрацию в москве делайте. легче будет депортировать нахрен
 показати весь коментар
 
 
Пусть зарегистрирует ЗАО "УПЦ КП".
И не клянчит у всяких.
 показати весь коментар
 
 
Закоренелый раскольник! Был бы помоложе заслали бы его в Москву в МП.
 показати весь коментар
 
Он вправе оспорить ликвидацию, как любое юрлицо, а в случае неудачи, зарегистрировать новое юрлицо с похожим названием. Будет такая же церковь как и была раньше, но с гораздо меньшим числом приходов. В Украине нет государственной церкви, поэтому с точки де-юре что ПЦУ, что УПЦ КП, что УПЦ МП (единственная претензия со стороны государства к названию, но не существованию), что католики, что мусульмане шииты или сунниты, баптисты, евангелисты, лютеране ... все в равных юридических правах. А кто кого признает, это уже чисто внутрицерковные вопросы. Если человек верит в ПЦУ, он пойдет в ПЦУ, в УПЦ КП - туда, в католическую церковь, баптистов - к ним и т.д.
 показати весь коментар
 
пропоную розпочати конкурс на кращу назву для Нової Церкви ПАТРІАРХА НЕКАНОНІЧНОЇ ліквідованої РПЦ КП ..

мій варіант - Всегалактичний Православний котріархат...
а чьо мєлочітся !?
та й Почесному Патріарху пора на підвищення УПЦ КП просить Зеленського повернути Київській патріархії держреєстрацію - Цензор.НЕТ 4980
 показати весь коментар
 
Волна Пана
УПЦ КП просить Зеленського повернути Київській патріархії держреєстрацію - Цензор.НЕТ 2535

Япония - страна невероятных возможностей во всем, что касается верований, культов и сект. Здесь их буквально десятки тысяч и большинство из них созданы местными жителями, а не занесены извне. Одна из самых интересных групп - это так называемая «Лаборатория волны Пана». Это движение совмещает в себе доктрины христианства, буддизма и ньюэйджа. Кроме странной смеси этих идей, его участники отличаются своим параноидальным отношением к электромагнитным волнам. Общество основано бывшей учительницей Юко Ино и проповедует, что коммунисты и дьяволы пытаются уничтожить их с помощью излучения. Чтобы предотвратить это, «Волна Пана» предписывает своим членам полностью закутываться в белые одежды, а также накрывать все вокруг - деревья, дома и целые улицы - белым полотнищем.
Пиком известности этой организации стал эпизод, связанный с арктическим тюленем, который заплыл в воды Японии. Этот зверек стал известен на всю страну, получил прозвище «Тама-чан» и на какое-то время превратился в национальный символ кавайности и умильности. Члены «Волны Пана» увидели в нем своего рода всадника Апокалипсиса и проявление враждебных электромагнитных волн. Они пытались выловить его и отправить обратно в северные воды, дабы восстановить мировой баланс, но не преуспели.Дискордианство
 показати весь коментар
 
Ось, що значить старість і відлучення від корита. Філарет незабаром впаде нижче плінтуса.Ось, як буває. Мабудь,Господь, грішників лишає розуму, щоб всі побачили, що воно лайно.
 показати весь коментар
 
Совсем из ума выжил Филарет! Очень плох! Что он колотит - доживай себе в почете и радости, не ему все мало!
 показати весь коментар
 
 
"І тут Остапа понесло! (с)
Ніяк з дідуся ФСБ не вивітриться.
 показати весь коментар
 
"УПЦ КП просит"___________"цензор"! нет такой "церкви"!
 показати весь коментар
 
 
Отож не потрібно було вестись на провокації бариги.
Був Київський патріархат, а барига його профукав.
 показати весь коментар
 
Та кому потрібне це фількіне , сране кп ? Йдіть в ПЦУ , посповідайтеся , прийміть причастя , станьте перед іконою та помоліться Богу . Шо ви собі шкіру на сраці рвете . Запарили вже всіх , цим своїм грошолюбством і ненажерливістю
 показати весь коментар
 
Молорос працює на розкіл країни тому все зробіть для розкольника
 показати весь коментар
 
почти 30 лет боролся за церковь. поверил сое - киданули.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору