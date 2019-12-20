 УПЦ КП просить Зеленського повернути Київській патріархії держреєстрацію

"Київська патріархія звертається до гаранта Конституції президента України зі щирим проханням - повернути Київській патріархії і УПЦ Київського патріархату державну реєстрацію, яку вона мала до 30 січня 2019 року", - йдеться в заяві, яку оприлюднено на форумі "На захист Київського патріархату" в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У зверненні нагадується, що Київська патріархія судиться з Православною церквою України (ПЦУ) і Міністерством культури вже близько пів року. "Київська патріархія перебуває у стані судових вивчень і рішень. Усім відомо, що суди в Україні корумповані. Цього не можна сказати про кожного суддю, але загальна оцінка судів негативна", - зазначають в УПЦ КП.
Як повідомлялося, останнім часом патріарх Української православної церкви (Православної церкви України) Філарет неодноразово заявляв що УПЦ КП продовжує існувати, і що він не має наміру виконувати три умови Томосу про автокефалію, наданого Вселенським патріархатом - умови Томосу щодо переходу закордонних парафій колишньої УПЦ КП до складу Вселенського патріархату, відмовляється від заборони варити миро, і відмовляється вирішувати конфліктні ситуація внутрішнього характеру виключно за погодженням із Фанаром.
20 червня, Збори, проведені почесним патріархом Філаретом і названі ним "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату", скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП. Сам Філарет допустив існування в Україні трьох православних церков. При цьому він зазначив, що якщо Православна церква України під керівництвом митрополита Епіфанія захоче об'єднатися з УПЦ КП, то ніхто заперечувати не буде, а якщо ж ні, то вона буде існувати окремо.
У ПЦУ заявили, що збори за участю почесного патріарха Філарета жодним чином не можуть бути визнані Помісним собором, а їхнє рішення є нікчемними у юридичному і канонічному плані. 24 червня Священний синод ПЦУ ухвалив рішення, згідно з яким Філарет залишається в складі єпископату ПЦУ, але позбавлений права керівництва Київською єпархією.
Однак у грудні синод ПЦУ вирішив створити для Філарета релігійну організацію в складі ПЦУ у формі місії. Він також має довічне право на здійснення богослужінь у Володимирському соборі Києва. Також собор ПЦУ закликав почесного патріарха Філарета і його оточення до примирення і припинення самоізоляції.
ПЦУ - церковь воров, которым по законному праву принадлежат лишь приходы, чьи прихожане перешли из УПЦ МП.
Если Украина самостоятельное государство, то ей нужна прогосударственная самостоятельная церковь, а не филиал Константинопольского патриархата.
ПО ЗАКОНУ Храми належать вірянам,парафіям..А не церковнослужителям..
пора знати.
1.Чий Крим ?
2. Хто воює на Донбасі?
3. Чому був Майдан?
я не православный , но поддерживаю его
Можна ще добавити, - тваринні атеїсти, бо з живих істот, лише людям притаманна віра у буття Бога.
В российской школе урок о терпимости закончился травлей единственной некрещеной.
В Челябинске школьный урок, посвященный толерантному отношению к приверженцам разных религий, обернулся травлей единственной некрещеной ученицы. Как рассказала мать школьницы, с ней отказались играть одноклассницы и лучший друг»
И да, чисто политически просто необходимо изничножить влияние ФСБ МП в Украине.
І це єдине, що його цікавить - його власті амбіції.
Нагадаю, що побудувати свій власти Патріархат цей дід вирішив після того, як його не обрали Патріархом РПЦ, хоча він був основним претендентом.
Цим дідом понукали завжди тільки його власні амбіції, а не патріотизм.
Тримайся,Горпінюк..
Сам знаєш за що..
бо голому у бані мало за що є триматись....)))
детствоАльцгеймера впал. дуголови стирчить.
В мене завжди щось з голови стирчить, це шапка взимку, або кепка влітку, це не аргумент.
А Конкретніше
з якої дирки в голові,ольгінський ?
З тої , у яку ти їш ? ))))
Я ж не повірю,що тобі в голові ломом пробили дирку,вона заросла волоссям,і ти у неї кепку кладеш(Взимку- будьонівку,ЯК ПАВКА КОРЧАГІН)
И не клянчит у всяких.
мій варіант - Всегалактичний Православний котріархат...
а чьо мєлочітся !?
та й Почесному Патріарху пора на підвищення
Япония - страна невероятных возможностей во всем, что касается верований, культов и сект. Здесь их буквально десятки тысяч и большинство из них созданы местными жителями, а не занесены извне. Одна из самых интересных групп - это так называемая «Лаборатория волны Пана». Это движение совмещает в себе доктрины христианства, буддизма и ньюэйджа. Кроме странной смеси этих идей, его участники отличаются своим параноидальным отношением к электромагнитным волнам. Общество основано бывшей учительницей Юко Ино и проповедует, что коммунисты и дьяволы пытаются уничтожить их с помощью излучения. Чтобы предотвратить это, «Волна Пана» предписывает своим членам полностью закутываться в белые одежды, а также накрывать все вокруг - деревья, дома и целые улицы - белым полотнищем.
Пиком известности этой организации стал эпизод, связанный с арктическим тюленем, который заплыл в воды Японии. Этот зверек стал известен на всю страну, получил прозвище «Тама-чан» и на какое-то время превратился в национальный символ кавайности и умильности. Члены «Волны Пана» увидели в нем своего рода всадника Апокалипсиса и проявление враждебных электромагнитных волн. Они пытались выловить его и отправить обратно в северные воды, дабы восстановить мировой баланс, но не преуспели.Дискордианство
Ніяк з дідуся ФСБ не вивітриться.
Був Київський патріархат, а барига його профукав.