 Росія готова виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу під тиском Нафтогазу, але вимагає вигідні умови транзиту, - росЗМІ

"Газпром" готовий піти на поступки Україні і не заперечує можливості виплатити "Нафтогазу" близько $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу. Про це в п'ятницю, 20 грудня, повідомило джерело в російській делегації, яка веде зараз консультації щодо укладання нового газового контракту, пише Газета.ру, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сплата цих трьох мільярдів може стати частиною пакетної угоди з Україною щодо газу.

"Продовження переговорів щодо всього комплексу питань намічено сьогодні в Мінську", - додав співрозмовник агентства.

Напередодні в Берліні завершився черговий раунд переговорів про транзит російського газу за участю представників України, Росії, Єврокомісії та Німеччини. Діючий контракт, нагадаємо, закінчується 31 грудня.

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Як повідомив за підсумками переговорів у четвер міністр енергетики РФ Олександр Новак, було підготовлено "детальний проєкт" газового протоколу, він на "високому рівні готовності", але потребує узгодження на політичному рівні.

Коментар української сторони був витриманий у такому ж стилі.

"Ми дуже якісно відпрацювали кінцевий договір рішення, який наближає нас до фінального підписання", - поділився міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель.

Колишній заступник голови Єврокомісії у справах Енергосоюзу Марош Шефчович (він продовжує займатися цим питанням в ЄК) також підтвердив досягнення принципової домовленості щодо газу. Чиновник зазначив, що це "позитивні новини для Європи, Росії, України і для газового ринку".

Рішення про виплату "Газпромом" боргу "Нафтогазу" було прийнято Стокгольмським арбітражним судом в грудня 2017 і підтверджено в лютому 2018 років. Судова тяганина тривала чотири роки.

У підсумку арбітри ухвалили, що "Газпром" має виплатити українській компанії $2,56 млрд. З урахуванням пені ця сума сягнула понад $3 млрд. А пеня набігла у зв'язку з тим, що "Газпром" рішення не визнавав. І не визнає досі.

Але останнім часом ситуація почала змінюватися. Першим допустив можливість виплати боргу президент Росії Володимир Путін під час великої прес-конференції в четвер 19 грудня.

"Рішення суду є - це правда. І ми повинні з цього виходити", - сказав Путін.

При цьому об'єктивність суддів російський лідер поставив під сумнів, заявивши, що він, "як юрист за базовою своєю освітою", бачить політичний характер такого рішення.

"Одне з обґрунтувань рішення - там прописано "у зв'язку з важким економічним становищем в Україні". Ну нісенітниця якась просто. Хоч би утрималися від такого запису", - обурювався Путін.

Проте Росія шукатиме "прийнятне для всіх рішення", підсумував Путін. Москва не зацікавлена ​​в "газовій війні", хоче продовжувати поставки газу українським маршрутом і домовитися на таких умовах, щоб Київ залишився задоволений. За словами президента, будівництво нових газопроводів ("Північний потік - 2" і "Турецький потік") не впливає на бажання Росії зберегти транзит газу Україною. Хоча цей маршрут не найвигідніший. Він довший і дорожчий, ніж маршрут по дну Балтійського моря.

"Але все-таки в Центральну і Південну Європу це теж маршрут (через Україну) відпрацьований, хороший", - уточнив глава держави.

Росія готова постачати газ до Києва зі знижкою 25%, як і було обіцяно раніше, додав Путін. Завдяки цій схемі Україна могла б знизити вартість газу для споживачів, а не підвищувати її в новому році.

Але і це не все. В клубок проблем, пов'язаних з поставками російського газу в Європу, входять інтереси США. Вашингтон просуває ідею поставок скрапленого природного газу (СПГ) європейським споживачам. І з цієї причини виступає проти будівництва "Північного потоку - 2".

Раніше сенат США проголосував за оборонний бюджет на 2020 рік - National Defense Authorization Act, NDAA - в розмірі $738 млрд. У бюджет увійшли також санкції проти "ПП - 2". Документ найближчим часом надійде до президента США Дональда Трампа, який, за його ж словами, готовий підписати документ.

Американські парламентарії вважають, що Росія завдяки своєму трубопровідному газу матиме нові важелі впливу в Європі.

Санкції будуть накладені на компанії, які беруть участь у прокладанні "Північного потоку - 2".