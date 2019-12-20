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 Політика України, За кордоном
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 Росія готова виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу під тиском Нафтогазу, але вимагає вигідні умови транзиту, - росЗМІ

Російський монополіст може виплатити "Нафтогазу" близько $3 млрд боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу. Сторони не виключають навіть укладення нового газового контракту. Документ майже готовий, запевняють у Росії.

"Газпром" готовий піти на поступки Україні і не заперечує можливості виплатити "Нафтогазу" близько $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу. Про це в п'ятницю, 20 грудня, повідомило джерело в російській делегації, яка веде зараз консультації щодо укладання нового газового контракту, пише Газета.ру, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сплата цих трьох мільярдів може стати частиною пакетної угоди з Україною щодо газу.

"Продовження переговорів щодо всього комплексу питань намічено сьогодні в Мінську", - додав співрозмовник агентства.

Напередодні в Берліні завершився черговий раунд переговорів про транзит російського газу за участю представників України, Росії, Єврокомісії та Німеччини. Діючий контракт, нагадаємо, закінчується 31 грудня.

Читайте також: Існує ймовірність, що газову угоду між Києвом і Москвою підпишуть до кінця року, - Шефчович

Як повідомив за підсумками переговорів у четвер міністр енергетики РФ Олександр Новак, було підготовлено "детальний проєкт" газового протоколу, він на "високому рівні готовності", але потребує узгодження на політичному рівні.

Коментар української сторони був витриманий у такому ж стилі.

"Ми дуже якісно відпрацювали кінцевий договір рішення, який наближає нас до фінального підписання", - поділився міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель.

Колишній заступник голови Єврокомісії у справах Енергосоюзу Марош Шефчович (він продовжує займатися цим питанням в ЄК) також підтвердив досягнення принципової домовленості щодо газу. Чиновник зазначив, що це "позитивні новини для Європи, Росії, України і для газового ринку".

Рішення про виплату "Газпромом" боргу "Нафтогазу" було прийнято Стокгольмським арбітражним судом в грудня 2017 і підтверджено в лютому 2018 років. Судова тяганина тривала чотири роки.

У підсумку арбітри ухвалили, що "Газпром" має виплатити українській компанії $2,56 млрд. З урахуванням пені ця сума сягнула понад $3 млрд. А пеня набігла у зв'язку з тим, що "Газпром" рішення не визнавав. І не визнає досі.

Але останнім часом ситуація почала змінюватися. Першим допустив можливість виплати боргу президент Росії Володимир Путін під час великої прес-конференції в четвер 19 грудня.

"Рішення суду є - це правда. І ми повинні з цього виходити", - сказав Путін.

При цьому об'єктивність суддів російський лідер поставив під сумнів, заявивши, що він, "як юрист за базовою своєю освітою", бачить політичний характер такого рішення.

"Одне з обґрунтувань рішення - там прописано "у зв'язку з важким економічним становищем в Україні". Ну нісенітниця якась просто. Хоч би утрималися від такого запису", - обурювався Путін.

Проте Росія шукатиме "прийнятне для всіх рішення", підсумував Путін. Москва не зацікавлена ​​в "газовій війні", хоче продовжувати поставки газу українським маршрутом і домовитися на таких умовах, щоб Київ залишився задоволений. За словами президента, будівництво нових газопроводів ("Північний потік - 2" і "Турецький потік") не впливає на бажання Росії зберегти транзит газу Україною. Хоча цей маршрут не найвигідніший. Він довший і дорожчий, ніж маршрут по дну Балтійського моря.

"Але все-таки в Центральну і Південну Європу це теж маршрут (через Україну) відпрацьований, хороший", - уточнив глава держави.

Росія готова постачати газ до Києва зі знижкою 25%, як і було обіцяно раніше, додав Путін. Завдяки цій схемі Україна могла б знизити вартість газу для споживачів, а не підвищувати її в новому році.

Але і це не все. В клубок проблем, пов'язаних з поставками російського газу в Європу, входять інтереси США. Вашингтон просуває ідею поставок скрапленого природного газу (СПГ) європейським споживачам. І з цієї причини виступає проти будівництва "Північного потоку - 2".

Раніше сенат США проголосував за оборонний бюджет на 2020 рік - National Defense Authorization Act, NDAA - в розмірі $738 млрд. У бюджет увійшли також санкції проти "ПП - 2". Документ найближчим часом надійде до президента США Дональда Трампа, який, за його ж словами, готовий підписати документ.

Американські парламентарії вважають, що Росія завдяки своєму трубопровідному газу матиме нові важелі впливу в Європі.

Санкції будуть накладені на компанії, які беруть участь у прокладанні "Північного потоку - 2".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166599
 
 
 Топ коментарі
 
Це ж бубочка виграв арбітраж у 2017 році!
Россия готова выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга под давлением Нафтогаза, но требует выгодные условия транзита, - росСМИ - Цензор.НЕТ 5693
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Коболев и Витренко - кадры Пороха. Обтекай. Россия готова выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга под давлением Нафтогаза, но требует выгодные условия транзита, - росСМИ - Цензор.НЕТ 6873
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А що, Моніка катери он забрала, в очі подивилась. Ще ось-ось, і унітази віддадуть...
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ОЙ ЗРАДА ЗРАДНАЯ!
Все на митинг!
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Не жлобок,плати по Вротэрдаму,так зрады не будет!
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Мокшанська обіцянка , це цяцянка. Головне, шоб рибка крючок проковтнула...
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А що, Моніка катери он забрала, в очі подивилась. Ще ось-ось, і унітази віддадуть...
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Долгосрочный транзит + выплата долга по арбитражу + скидка на газ =
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Снижка від цапів, це зашморг...
Ніяких прямих закупівль газу в фєдєрастів...
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Ты сам веришь, что так будет? Только честно.
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Ні... Це моє бажання... З сівухами та оржелями, під керівництвом бубочки, на це майже неможливо сподіватись....
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=выплата по евробондам+снижение обьема до 40 в первый год и далее еще меньше+ отказ от всех остальных претензий
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Да уж, при пеце такого не было
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Коболев и Витренко - кадры Пороха. Обтекай. Россия готова выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга под давлением Нафтогаза, но требует выгодные условия транзита, - росСМИ - Цензор.НЕТ 6873
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А я еще одного пециного кадра знаю, кум *****. Только чет я его сейчас не вижу у зебила. Обьясни соя, без тибя никак 😂
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Он кадр на официальной должности? Или его "дружба" с Порохом - плод твоего болезненного воображения? Россия готова выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга под давлением Нафтогаза, но требует выгодные условия транзита, - росСМИ - Цензор.НЕТ 7710
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А то пеця его на не официальную должность поставил, как кореша и кума? Или как?😷
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Кум кума ***** давно депутатом в Скоте Урода - обтекай дезертир под левым флажком.
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А ха ха, соя такая соя😂
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko

Зими немає, щоб ми встигли посадить городи.
До того як.
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От США миллиард, от России миллиард, по копеечке рубль
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не стоит акцентировать на этом внимание во время переговоров
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Там насрал,сям насрал-тролль смену отработал.
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держите нас вкурсе Росія готова виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу під тиском Нафтогазу, але вимагає вигідні умови транзиту, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 1519
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Це ж бубочка виграв арбітраж у 2017 році!
Россия готова выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга под давлением Нафтогаза, но требует выгодные условия транзита, - росСМИ - Цензор.НЕТ 5693
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Какой плахой контракт варофка подписала. Да?
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Честно если бы был настоящий украинский президент то звучало бы так сосите тунца московиты на наших только на наших условиях все козыря по принуждению пока у нас в руках
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Любые переговоры с Россией, Украина должна начинать с вопроса о Крыме и Донбассе. Пока часть территории Украины оккупирована, никаких переговоров с Россией, в том числе о газе.
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У нас обязательства перед ЕС по транзиту.
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ПОЙТИ НА УСТПКИ И ОТДАТЬ ДОЛГ! ТЕПЕРЬ КОГДА СПРОСЯТ КОГДА ДОЛГ ОТДАШ, БУДУ ОТВЕЧАТЬ Я НЕ МОГУ ПОЙТИ НА УСТУПКИ И ОТДАТЬ ДОЛГ
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Оштрафованный не имеет права выдвигать условия. Просто оплати штраф. А там видно будет как с тобой поступить.
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Никакого транзита оккупанту!
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Єдина умова - жодних прямих закупок газу в фєдєрастів...
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Никаких пакетных соглашений. По суду взыскать, договора на транзит и газ под европейскую копирку. Если бы тимоха не заключила бы европейский контракт, то гребаная рф с нас бы все соки выпила.
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Россия готова выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга под давлением Нафтогаза

Пора в срочном порядке выдать Кобелеву несколько лимонов баксов, а то Путлер давать бабло откажется и что тогда делать?
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Только я не верю, что Пуйло хоть копейку даст! Не верю! Не верю!Не верю!Не верю!Не верю!Не верю!Не верю!Не верю!Не верю!Не верю!Не верю!Не верю!Не верю!Не верю!Не верю!
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Разводят 100% кацапские подонки. Не отходить от первоначального сценария.
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вообще-то между "не исключает возможности" и "готова выплатить" есть небольшая разница... Росія готова виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу під тиском Нафтогазу, але вимагає вигідні умови транзиту, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 3029
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Для вас, казламордых, разница заключается в размере пени в пользу Украины, в аресте активов твоей помоечной бензоколонки вообще и грясьпрома в частности по всему миру и в размере неустойки в пользу Европы и фсё, кудрявый !!! Росія готова виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу під тиском Нафтогазу, але вимагає вигідні умови транзиту, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 1766
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и 3 ярда отдадут и 25% скидку сделают?? ой чую где то рядом большую афроамериканскую жоппу, в которую можем попасть........
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Зроблять... Від ціни трирічної давнини...
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они отдадут но требуют долг по евробондам, так что мы еще в минусе 1.5 млрд. останемся, да и скидка липовая мы брали газ в словакие там цена за транзит вложена плюс прокладка жирок снимала,а сейчас будем на границе брать за транзит и прокладке платить не надо вот и дешевле выйдет
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Через рік кацапи відказуться від всього.Будапешскийдоговір,"великий договір" между кацапіей та Україною це доказує.Найкращій вихід,це послати кацапів на хрін.
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Деньги за транзит ОБЯЗАТЕЛЬНО брать наперед - эти московиты показали, что по-другому с ними нельзя!
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Тепер ботоксною мордою з кремля можна крутити як хочете.Українська влада повина викорастати цей момент по повній на свою користь.Не спішіть зважте і проконсультуйтесь у спеців в тій справі.Козирі у вас на руках.
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Нет никаких козырей не смеши народ) Ватное чечело кремлёвский ЗЕкловун полностью под ******. если кацапня идёт на уступки это означает только одно - ватный Зекловун шо то сливает ..
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Я думаю схема будет такая: пусть условная нормальная цена ведра газа на рынке 4 долл. Расия обязуется продать миллиард вёдер по 3 долл. в счёт погашения долга. А Путин будет блеять про скидку 25%......
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"Документ в ближайшее время поступит к президенту США Дональду Трампу, который, по его же словам, готов подписать документ"
- Туфта. Не собирается он его подписывать в нынешнем виде, - держи карман шире:
"Трамп против антироссийских санкций: Прогнозируемая измена или циничная дипломатия?
Противодействие "адским санкциям", которое развязал Госдеп по инициативе Трампа, очевидно, успешно продлится до момента президентских выборов в США. Хотя бы потому, что Конгресс не будет настаивать на их принятии. А вот в случае вмешательства Кремля в выборы все озвученные угрозы будут реализованы. Детальнее:
https://www.depo.ua/rus/svit/tramp-proti-antirosiyskikh-sanktsiy-dovgozhdana-zrada-chi-tsinichna-diplomatiya-201912201083759
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"Газпром" готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд... Шо значит пАйті на уступки?! Росія готова виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу під тиском Нафтогазу, але вимагає вигідні умови транзиту, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 6062 Есть решение суда, кацапы ХдЄ дЄнгі, мля?! Росія готова виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу під тиском Нафтогазу, але вимагає вигідні умови транзиту, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 9072
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они иготовы только у нас есть проигранный суд по евробондам ,суммы заминусят и мы еще 1.5 лярда должны останемся
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Так Україні зараз цей контракт не пече, не те, що 10 років тому. Можна й до літа обговорювати...

А от чи здадуть інтереси України переговорники (і хто саме) - подивимось...
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