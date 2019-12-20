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Все про:ГПУ (3253) Шеремет (296)

 У провадженні щодо вбивства Шеремета оновили групу прокурорів

20 грудня оновлено ​​групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у провадженні щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, процесуальний нагляд у провадженні забезпечується групою прокурорів у складі 6 працівників Генеральної прокуратури України.

Щодо одного з прокурорів ГПУ, який працював над цим провадженням, 19 грудня 2019 року п’ята кадрова комісія ухвалила рішення про неуспішне проходження атестації за результатами співбесіди через невідповідність вимогам професійної етики та доброчесності.

Також наголошується, що неналежне інформування прокурорів про засідання та несвоєчасне надходження матеріалів з Печерського районного суду стало причиною відкладення Київським апеляційним судом розгляду скарги сторони захисту однієї з підозрюваних у справі щодо обраних запобіжних заходів.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166595
 
   
 Топ коментарі
 
Не исключено обновление группы подозреваемых.
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Старые решили больше в зеленых фекалиях не мараться. Новые еще свеженькие и менее брезгливые.
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так завжди роблять в неправедних справах
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Звучит примерно как мне плэймаркет пишет после обновления приложений. Но зачем менять лошадь на переправе вообще?
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Написано: не прошел аттестацию. Профнепригоден.
Кто бы сомневался после "нацистов" в тексте подозрения...
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І "культивации величия арийской расы" (особисто я уявив собі аграрний культиватор, але розмальований під панцер "Тигр", з хрестами і свастям) В производстве по убийству Шеремета обновили группу прокуроров - Цензор.НЕТ 6579
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еге ж, а як під каток вкладатися - то нема дурних...
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Ой, да лааадно, Кива после дурки тут законы пишет (я даже боюсь представить чем именно), а тут прям профнепригоден)))
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Это не ко мне.

"... пятая кадровая комиссия приняла решение о неуспешном прохождении аттестации по результатам собеседования из-за несоответствия требованиям профессиональной этики и добропорядочности."

Источник: https://censor.net.ua/n3166595
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Не исключено обновление группы подозреваемых.
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😁 Таки правда. А винними будуть прокурори, які атестацію не пройшли.
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Старые решили больше в зеленых фекалиях не мараться. Новые еще свеженькие и менее брезгливые.
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А что там дефолт?Мне через час домой идти с работы, стоит запасаться макаронами, консервами и спичками?
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Дефолт якось пов'язаний з не професійними і недобропорядними прокурорами? 🤔 Хоча...
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Тебе уже не поможет, только лекарства и санитары. На дурку у меня времени нет, фонтанируй сам.
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А я уж было почти поверил тебе, что грядёт окончательный кирдык...
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Твои мозгам уже. Держись и пей таблетки
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Вчера ты как-то веселее отвечал, даже пруфы давал и аргументы приводил. Шо такое, шо случилось?Какой бубочка укусил-обидел?
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prokodil‏ @prokokodilius 18 дек.

Пока дырку латают стандартной схемой "молодых рехформаторов Арбузов и Ко", помните ещё таких? )))
Пока ещё жирка хватит перекидывать обязательства прошлого года на следующий, но если сейчас разрыв 2 недели, то в следующем может быть и две недели и 2 месяца.
Технократы е-моё пришли... з дипломами недержавного зразка.
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Также отмечается, что ненадлежащее информирование прокуроров о заседании и несвоевременное поступление материалов из Печерского районного суда стало причиной отложения Киевским апелляционным судом рассмотрения жалобы стороны защиты одной из подозреваемых по данному делу об избранной мере пресечения.Источник: https://censor.net.ua/n3166595

Какая скучная волынка.
Шарманка гораздо интереснее.

😀
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Так завжди робо, ть, коли не зросло я і потрібно знайти винних. Вангую - нові прокурори виявляти, що старі, чорти погані, підтасояували факти і ввели в оману пухнастого і білого Бубочку.
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затею Коломойского с продажей земли Украины отложили.Операция её прикрытия Шереметгейт Авакова и барбоса Геращенко соответственно спускается на тормозах./ «Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский. 2-05-2019, 23:02
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Политика Страны, [20.12.19 17:03]
Закрылось заседание Рады. Последнее в этом году.
Как и предполагала «Страна», не проголосовали за продажу земли во втором чтении.
Причина очевидна - кроме МВФ в этом никто не заинтересован. А политические минусы большие. К тому же МВФ не очень нравится нынешний вариант закона с запретом на продажу земли иностранцам до референдума. А потому пока нет ясности - устроит ли его этот закон и даст ли он возможность получить кредит.
К тому же, помимо земли, есть ещё более важное условие - принятие закона о запрете на возврат Приватбанка. А с этим законом ещё и конь не валялся. А без него кредита точно не будет.
И до прояснения всех этих вопросов тему земли решили отложить. ..
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В вопросе продаже земли четыреждыуклонист Моника разрывался между долгом Коломойскому и страхом перед серёзными ребятами ветеранами АТО .Победил страх."Не можем допустить": ветераны АТО выступили против продажи земли 18:38, 26.09.2019
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Фактов,просто фактов,даже не доказательст нет!
Кроме одного:ПОМНЕНИЮБРИТАНСКИХУЧЕНЫХ!
Сто раз будь они подрывники,с такой доказухой,их даже под арест брать противозаконно!
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А потом окажется, что британского эксперта зовут Грэм Филипс
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Це щоб зараз судові засідання не проводити.
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Авакова не пробовали обновить . На нем " вертолетные атаки " , " жилеты " , бантитизм тому пример " Княжичи " , убийство , покушение на убийство .
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с делом еще познакомятся.....твари. тянут. понимают что шито зелеными нитками
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Эти прокуроры не справились... Их всё равно надо отмазать, так как действовали они по команед "фас" - просто обычнее дворняги. Новые будут либо дальше придумывать всякую хрень, либо сделают хорошую мину при плохой игре.
По сути, мы сами увидели настоящее лицо власти.
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подумали, нова команда буде креативніша за попередню ?
може хоч якось вдасться вписати обвинувачених у вбивство Шеремета.
тобто знущання над родиною вбитого та обвинуваченими продовжується.
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преведущая ротация 100% ручных прокуроров не смогла ничего накопать кроме бороды и "похожего принта", Рябошашка бросил в топку новый релиз=)
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Хватит уже позорники, пора признавать что дело сфабриковано, и наказывать тех кто за этим стоит.
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Украинский телеведущий Роман Скрыпин обвинил покойного Павла Шеремета в работе на ФСБ.
По убеждению Скрыпина, до приезда в Украину Шеремет работал на российском ТВ


"Павел Шеремет перед тем, как оказаться в Украине, работал в структурах российских медиа. В российских медиа нельзя работать, получить разрешение, это всем уже должно быть понятно, после того, как началась война, что в российских медиа работать и не быть агентом, сотрудником спецслужб просто невозможно", - сказал Скрыпин.-----------------------------------------------------

сегодня Дмитрий Корчинский заявил, что зря в Киеве назвал сквер в честь Шеремета, «заслуги которого перед Киевом, Украиной и зелёными насаждениями сомнительны».
Нужно было, по мнению Корчинского, назвать его в честь Евгения Манюрова, который обстрелял ФСБ в Москве. У провадженні щодо вбивства Шеремета оновили групу прокурорів - Цензор.НЕТ 580
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Дык и сама Притула и ее любовники - Литвин, Гонгадзе, Шеремет все там работали.
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Старі прокурори від нацистів не знають куди сховатись
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Так міняйте одразу і групу обвинувачуваних.
Шо б два раза нє ходіть.
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У провадженні щодо вбивства Шеремета оновили групу прокурорів - Цензор.НЕТ 828Дмитро Корчинський
59 хв ·

Справа по "вбивцям" шеремета ВЖЕ розвалилася.

Нинішня спроба прокуратури зірвати апеляцію неявкою прокурорів доводить, що на підозрюваних НІЧОГО нема.

Заразом вона доводить, що українці вже майже позбавлені права на апеляцію.
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справа Шеремета буде тестом для атестації прокурорів..

якщо атестація була справжня, то прокурори закриють цю справу
і може відкриють проти "слідчих".

якщо сказочний аваків і далі буде розповідати свої казки, то
це вирок новій атестації і Рябошапці
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