 У провадженні щодо вбивства Шеремета оновили групу прокурорів

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.
Так, процесуальний нагляд у провадженні забезпечується групою прокурорів у складі 6 працівників Генеральної прокуратури України.
Щодо одного з прокурорів ГПУ, який працював над цим провадженням, 19 грудня 2019 року п’ята кадрова комісія ухвалила рішення про неуспішне проходження атестації за результатами співбесіди через невідповідність вимогам професійної етики та доброчесності.
Також наголошується, що неналежне інформування прокурорів про засідання та несвоєчасне надходження матеріалів з Печерського районного суду стало причиною відкладення Київським апеляційним судом розгляду скарги сторони захисту однієї з підозрюваних у справі щодо обраних запобіжних заходів.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Кто бы сомневался после "нацистов" в тексте подозрения...
"... пятая кадровая комиссия приняла решение о неуспешном прохождении аттестации по результатам собеседования из-за несоответствия требованиям профессиональной этики и добропорядочности."
Источник: https://censor.net.ua/n3166595
Пока дырку латают стандартной схемой "молодых рехформаторов Арбузов и Ко", помните ещё таких? )))
Пока ещё жирка хватит перекидывать обязательства прошлого года на следующий, но если сейчас разрыв 2 недели, то в следующем может быть и две недели и 2 месяца.
Технократы е-моё пришли... з дипломами недержавного зразка.
Какая скучная волынка.
Шарманка гораздо интереснее.
😀
Закрылось заседание Рады. Последнее в этом году.
Как и предполагала «Страна», не проголосовали за продажу земли во втором чтении.
Причина очевидна - кроме МВФ в этом никто не заинтересован. А политические минусы большие. К тому же МВФ не очень нравится нынешний вариант закона с запретом на продажу земли иностранцам до референдума. А потому пока нет ясности - устроит ли его этот закон и даст ли он возможность получить кредит.
К тому же, помимо земли, есть ещё более важное условие - принятие закона о запрете на возврат Приватбанка. А с этим законом ещё и конь не валялся. А без него кредита точно не будет.
И до прояснения всех этих вопросов тему земли решили отложить. ..
Кроме одного:ПОМНЕНИЮБРИТАНСКИХУЧЕНЫХ!
Сто раз будь они подрывники,с такой доказухой,их даже под арест брать противозаконно!
По сути, мы сами увидели настоящее лицо власти.
може хоч якось вдасться вписати обвинувачених у вбивство Шеремета.
тобто знущання над родиною вбитого та обвинуваченими продовжується.
По убеждению Скрыпина, до приезда в Украину Шеремет работал на российском ТВ
"Павел Шеремет перед тем, как оказаться в Украине, работал в структурах российских медиа. В российских медиа нельзя работать, получить разрешение, это всем уже должно быть понятно, после того, как началась война, что в российских медиа работать и не быть агентом, сотрудником спецслужб просто невозможно", - сказал Скрыпин.-----------------------------------------------------
сегодня Дмитрий Корчинский заявил, что зря в Киеве назвал сквер в честь Шеремета, «заслуги которого перед Киевом, Украиной и зелёными насаждениями сомнительны».
Нужно было, по мнению Корчинского, назвать его в честь Евгения Манюрова, который обстрелял ФСБ в Москве.
https://24tv.ua/mayzhe_polovina_prokuroriv_provalili_vzhe_pershu_hvilyu_pereatestatsiyi_n1252134
Шо б два раза нє ходіть.
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Справа по "вбивцям" шеремета ВЖЕ розвалилася.
Нинішня спроба прокуратури зірвати апеляцію неявкою прокурорів доводить, що на підозрюваних НІЧОГО нема.
Заразом вона доводить, що українці вже майже позбавлені права на апеляцію.
якщо атестація була справжня, то прокурори закриють цю справу
і може відкриють проти "слідчих".
якщо сказочний аваків і далі буде розповідати свої казки, то
це вирок новій атестації і Рябошапці