 У провадженні щодо вбивства Шеремета оновили групу прокурорів

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, процесуальний нагляд у провадженні забезпечується групою прокурорів у складі 6 працівників Генеральної прокуратури України.

Щодо одного з прокурорів ГПУ, який працював над цим провадженням, 19 грудня 2019 року п’ята кадрова комісія ухвалила рішення про неуспішне проходження атестації за результатами співбесіди через невідповідність вимогам професійної етики та доброчесності.

Також наголошується, що неналежне інформування прокурорів про засідання та несвоєчасне надходження матеріалів з Печерського районного суду стало причиною відкладення Київським апеляційним судом розгляду скарги сторони захисту однієї з підозрюваних у справі щодо обраних запобіжних заходів.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".