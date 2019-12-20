 Рада відклала голосування ринку землі, але ми і далі вимагатимемо провести референдум, - Національний Корпус

Про це представники партії оголосили під час нинішньої акції проти ринку землі, що проходила під стінами ВРУ і на офіційному сайті партії.

"Завдяки твердій позиції "Національного Корпусу", аграріїв, громадських організацій – "слугам народу" не вдасться проштовхнути свою так звану земельну реформу цього року. Це наша спільна перемога! Ця влада вирішила, що може ламати людей через коліно. Вони швидко повірили у свою безкарність. Вони думали, що українських аграріїв і звичайних селян нема кому захистити. Ми показали, що це не так!" - заявили в "Національному Корпусі".









Представники партії підкреслили, що президент України Володимир Зеленський взагалі протести аграріїв ігнорує, що демонструє його неготовність до діалогу і до проведення обіцяного всенародного референдуму. Також члени "Нацкорпусу" порівняли Зеленського з Януковичем через силовий розгін мітингувальників, що стався 17 грудня. Нагадаємо, що під час сутичок з поліцією серйозно постраждали не менше 4 осіб і одна людина загинула.

"За весь час протестів аграріїв під Верховною Радою президент жодного разу до них не вийшов, не звернувся, не вислухав. Зеленський, який обіцяв провести всеукраїнський референдум з приводу відкриття ринку землі, не захотів навіть 5 хвилин поговорити з селянами й фермерами, щоб почути їхню точку зору. Влада злякалася, бо, мабуть, вперше з часу обрання відчула реальний спротив населення. І як вони вчинили у цій ситуації? У "найкращих" традиціях часів Януковича", - прокоментували представники партії.

В "Національному Корпусі" додали, що, незважаючи на перенесений розгляд законопроекту, наступного року влада повернеться до питання ринку землі, тому припиняти протести вони не збираються і далі вимагатимуть референдум.

"Попри репресії – наша боротьба триває! Акції з перекриття доріг продовжуються у Львові, Рівному, Одесі та інших містах. Ми продовжуємо вимагати референдуму! Влада нарешті має почути людей, які працюють на землі! Приєднуйтеся до боротьби за українську землю!" - заявили в партії.







