 Рада відклала голосування ринку землі, але ми і далі вимагатимемо провести референдум, - Національний Корпус

Про це представники партії оголосили під час нинішньої акції проти ринку землі, що проходила під стінами ВРУ і на офіційному сайті партії.
"Завдяки твердій позиції "Національного Корпусу", аграріїв, громадських організацій – "слугам народу" не вдасться проштовхнути свою так звану земельну реформу цього року. Це наша спільна перемога! Ця влада вирішила, що може ламати людей через коліно. Вони швидко повірили у свою безкарність. Вони думали, що українських аграріїв і звичайних селян нема кому захистити. Ми показали, що це не так!" - заявили в "Національному Корпусі".
Представники партії підкреслили, що президент України Володимир Зеленський взагалі протести аграріїв ігнорує, що демонструє його неготовність до діалогу і до проведення обіцяного всенародного референдуму. Також члени "Нацкорпусу" порівняли Зеленського з Януковичем через силовий розгін мітингувальників, що стався 17 грудня. Нагадаємо, що під час сутичок з поліцією серйозно постраждали не менше 4 осіб і одна людина загинула.
"За весь час протестів аграріїв під Верховною Радою президент жодного разу до них не вийшов, не звернувся, не вислухав. Зеленський, який обіцяв провести всеукраїнський референдум з приводу відкриття ринку землі, не захотів навіть 5 хвилин поговорити з селянами й фермерами, щоб почути їхню точку зору. Влада злякалася, бо, мабуть, вперше з часу обрання відчула реальний спротив населення. І як вони вчинили у цій ситуації? У "найкращих" традиціях часів Януковича", - прокоментували представники партії.
В "Національному Корпусі" додали, що, незважаючи на перенесений розгляд законопроекту, наступного року влада повернеться до питання ринку землі, тому припиняти протести вони не збираються і далі вимагатимуть референдум.
"Попри репресії – наша боротьба триває! Акції з перекриття доріг продовжуються у Львові, Рівному, Одесі та інших містах. Ми продовжуємо вимагати референдуму! Влада нарешті має почути людей, які працюють на землі! Приєднуйтеся до боротьби за українську землю!" - заявили в партії.
Когда фермер арендует, то он просто ВЫНУЖДЕН вкладывать часть денег в дороги, школы, д/сады, освещение и прочее. Когда придет агрохолдинг, то в селе на 2000 домов их останется 100 (в лучшем случае). Вот в Польше сразу ограничили продажу 200 Га, потому агрохолдингов у них и нет, а экономика Польши растет.Во Франции еще жестче законодательство, потому Франция производит 21% всей с/х продукции в ЕС.
В Норвегии 62% ВВП страны производит государственный сектор, а наши **** всё распродать.
Сейчас финны в ужасе и не могут понять: - как такое могло произойти, ведь они продавали земли своим финнам.
А россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это российские земли и они на своих землях что захотят то и сделают и будут их защищать.
P.S. Вот одна из статей с картой о продаже финнами своих земель и островов подставным "туристическим фирмам" как потом оказалось с российским капиталом.
http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp
Вот типа комитет хотел по 200 тыс., но мы решиди по 10. Вы типа шо об этом думаете? Те только начали шо то там мычать он сразу им " Ну значит так и рншим- по 10!"
Пля, чуть не рыганул. Тварям аж зудит раздерибанить Украину по быстряку. А по 200 га ********* родственничков собирать.
Кстати в германии среднее агропредприятие всего 77 га! В восточной чуть больше 100, в западной меньше 40. И никакая плять там о тыс га и не мечтает.
А у нас Зе!проданцы
СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО!
Мюзикл "Страна дураков" в двух отделениях!
В главной роли - трижды судимый участник протеста у Национального банка, любимец публики Павел Боков!
Незабываемая и вечномолодая!
Ю. Тимошенко в сопровождении кордебалета молодых крестьян-аграриев спортивного телосложения, выпускников Белоцерковского клуба любителей балета и карате им. В. Титушки!
Краткое содержание:
первого отделения: крестьяне - собственники земли умоляют запретить им продавать землю!
второе отделение: крестьяне - фермеры умоляют запретить им законно покупать землю!
Поскольку мыслей членораздельных в твоей голове нет, а одни эмоции, понятно, что ты пытаешься их выразить. А поскольку эмоции твои примитивны, ты способен выплеснуть их исключительно пытаясь оскорбить оппонента. Задумаемся - а чем исчерпывается список оскорбительного для такой примитивной особи? Не богато - это если её заставят сосать чуждой член или будут её сношать в задницу, вот и всё.
Поскольку первый мощный аргумент "сосать" ты уже использовал, с нетерпением ждём последнего, про зад.
Вперёд, Юра, не стесняйся!
Сегодняшнему правительству наплевать на фермеров. Отмена моратория делается только чтобы продать 7 млн гектар госземли. Почему? Потому что Украина - банкрот. Поэтому у нас и приватизация во время войны и турбо-продажа земли. Нет никаких реформ, есть только пожаротушение. Все за копейки и все в разрез национальных интересов общества и среднего класса, составляющего костяк этой страны. Вместо того чтобы говорить правду, нас всех держат за дураков. Зачем нам такое бестолковое и лживое правительство-манипулятор?