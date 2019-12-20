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 Рада відклала голосування ринку землі, але ми і далі вимагатимемо провести референдум, - Національний Корпус

Представники політичної партії "Національний Корпус" повідомили, що через протести аграріїв і патріотів Верховна Рада відклала розгляд законопроєкту про зняття мораторію на продаж сільськогосподарської землі на 2020 рік.

Про це представники партії оголосили під час нинішньої акції проти ринку землі, що проходила під стінами ВРУ і на офіційному сайті партії.

"Завдяки твердій позиції "Національного Корпусу", аграріїв, громадських організацій – "слугам народу" не вдасться проштовхнути свою так звану земельну реформу цього року. Це наша спільна перемога! Ця влада вирішила, що може ламати людей через коліно. Вони швидко повірили у свою безкарність. Вони думали, що українських аграріїв і звичайних селян нема кому захистити. Ми показали, що це не так!" - заявили в "Національному Корпусі".

Рада відклала голосування ринку землі, але ми і далі вимагатимемо провести референдум, - Національний Корпус 01
Рада відклала голосування ринку землі, але ми і далі вимагатимемо провести референдум, - Національний Корпус 02
Рада відклала голосування ринку землі, але ми і далі вимагатимемо провести референдум, - Національний Корпус 03
Рада відклала голосування ринку землі, але ми і далі вимагатимемо провести референдум, - Національний Корпус 04

Представники партії підкреслили, що президент України Володимир Зеленський взагалі протести аграріїв ігнорує, що демонструє його неготовність до діалогу і до проведення обіцяного всенародного референдуму. Також члени "Нацкорпусу" порівняли Зеленського з Януковичем через силовий розгін мітингувальників, що стався 17 грудня. Нагадаємо, що під час сутичок з поліцією серйозно постраждали не менше 4 осіб і одна людина загинула.

"За весь час протестів аграріїв під Верховною Радою президент жодного разу до них не вийшов, не звернувся, не вислухав. Зеленський, який обіцяв провести всеукраїнський референдум з приводу відкриття ринку землі, не захотів навіть 5 хвилин поговорити з селянами й фермерами, щоб почути їхню точку зору. Влада злякалася, бо, мабуть, вперше з часу обрання відчула реальний спротив населення. І як вони вчинили у цій ситуації? У "найкращих" традиціях часів Януковича", - прокоментували представники партії.

В "Національному Корпусі" додали, що, незважаючи на перенесений розгляд законопроекту, наступного року влада повернеться до питання ринку землі, тому припиняти протести вони не збираються і далі вимагатимуть референдум.

"Попри репресії – наша боротьба триває! Акції з перекриття доріг продовжуються у Львові, Рівному, Одесі та інших містах. Ми продовжуємо вимагати референдуму! Влада нарешті має почути людей, які працюють на землі! Приєднуйтеся до боротьби за українську землю!" - заявили в партії.



Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166594
 
   
 Топ коментарі
 
Финны тоже решили продать свои земли, пока россия подставными фирмами не выкупила 17 финских островов и территорий Финляндии и превратила их в секретные военные объекты РФ на территории Финляндии.
Сейчас финны в ужасе и не могут понять: - как такое могло произойти, ведь они продавали земли своим финнам.
А россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это российские земли и они на своих землях что захотят то и сделают и будут их защищать.

P.S. Вот одна из статей с картой о продаже финнами своих земель и островов подставным "туристическим фирмам" как потом оказалось с российским капиталом.
http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp
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Почему бы просто не скопировать у Польши закон о продаже земли?
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хочу почути хоч один аргумент чому ЗЕМЛЯ має бути продана а не здаватися в оренду ? ...ВПЕРЕД ЗЕБОБІКИ ...
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їухночную стоимость ...ЗЕМЛЯ НЕ ТОВАР ...а якщо у тебе в маландії є "ціна" то 3,14здуй туди і торгуй ...ти не відповів двічі :чому ЗЕМЛЯ має бути продана а не здаватися в оренду державою ?
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Ничего не роздано, а потому можно сделать по уму и тогда за первый год мелкие фермеры принесут (по расчетам экономистов) не менее трех миллиардов, только в долларах, а не 14 миллиардов гривен, которые зеленые ждут от введения рынка земли по их варианту.
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давай кадастрову карту з землею найбільших "землевласників" якщо не знайдеш у кадастрі то подивись на їх податкові декларації ...ВПЕРЕД ...
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Не владельцы, а АРЕНДАТОРЫ!!! Разница есть. Можно ввести единый налог на Га, а для арендующих тысячи Га налог на выведенный капитал и прекратить возврат НДС. Увидите, как они с таких объемов аренды послетают.
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арендаторы хуже любого владельца, потому что насилуют землю, она не своя. Сдай свое жилье в аренду и увидишь что с ним будет через пару лет
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І тим не менш багато людей здають житло в оренду і на цьому добре почуваються. Можна законодавчо відрегулювать відповідальність за неналежне відношення до орендованої землі.
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А с арендаторами земли как раз по другому, потому с/х земля и не является товаром.

Когда фермер арендует, то он просто ВЫНУЖДЕН вкладывать часть денег в дороги, школы, д/сады, освещение и прочее. Когда придет агрохолдинг, то в селе на 2000 домов их останется 100 (в лучшем случае). Вот в Польше сразу ограничили продажу 200 Га, потому агрохолдингов у них и нет, а экономика Польши растет.Во Франции еще жестче законодательство, потому Франция производит 21% всей с/х продукции в ЕС.
В Норвегии 62% ВВП страны производит государственный сектор, а наши **** всё распродать.
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Только в арендованную квартиру сколько денег не влаживай она урожай не даст, а земельку обрабатывать надо, так что мимо.
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Финны тоже решили продать свои земли, пока россия подставными фирмами не выкупила 17 финских островов и территорий Финляндии и превратила их в секретные военные объекты РФ на территории Финляндии.
Сейчас финны в ужасе и не могут понять: - как такое могло произойти, ведь они продавали земли своим финнам.
А россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это российские земли и они на своих землях что захотят то и сделают и будут их защищать.

P.S. Вот одна из статей с картой о продаже финнами своих земель и островов подставным "туристическим фирмам" как потом оказалось с российским капиталом.
http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp
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Вчера по ящику показали нашего наполеончика, который общается в киевской области с якобы аграриями.
Вот типа комитет хотел по 200 тыс., но мы решиди по 10. Вы типа шо об этом думаете? Те только начали шо то там мычать он сразу им " Ну значит так и рншим- по 10!"
Пля, чуть не рыганул. Тварям аж зудит раздерибанить Украину по быстряку. А по 200 га ********* родственничков собирать.

Кстати в германии среднее агропредприятие всего 77 га! В восточной чуть больше 100, в западной меньше 40. И никакая плять там о тыс га и не мечтает.
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В Японии по 3 Га. В альпийской зоне Австрии всего по 2 Га, но там семья имеет до 100 тысяч евро в год прибыли с такого маленького участка.
А у нас Зе!проданцы Рада відклала голосування ринку землі, але ми і далі вимагатимемо провести референдум, - Національний Корпус - Цензор.НЕТ 4723
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Потрібно повністтю заборонити констітуційно продаж землі , а хто порушить -судити як за зраду інтересів держави. Продамо землю, станемо бомжами .
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ВНИМАНИЕ!
СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО!
Мюзикл "Страна дураков" в двух отделениях!

В главной роли - трижды судимый участник протеста у Национального банка, любимец публики Павел Боков!

Незабываемая и вечномолодая!
Ю. Тимошенко в сопровождении кордебалета молодых крестьян-аграриев спортивного телосложения, выпускников Белоцерковского клуба любителей балета и карате им. В. Титушки!

Краткое содержание:

первого отделения: крестьяне - собственники земли умоляют запретить им продавать землю!

второе отделение: крестьяне - фермеры умоляют запретить им законно покупать землю!
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законно ти маєш право сосати у свого працедавця ...зелупоглазий
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Оно порохобот, а ВАЗ делает с рынком земли то, что хотел сделать Мальдивский мародер.
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Курви, я сто раз тебе говорил - не используй слов, смысла которых не знаешь. Ну дураком же выглядишь!
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Мой маленькое быдло!
Поскольку мыслей членораздельных в твоей голове нет, а одни эмоции, понятно, что ты пытаешься их выразить. А поскольку эмоции твои примитивны, ты способен выплеснуть их исключительно пытаясь оскорбить оппонента. Задумаемся - а чем исчерпывается список оскорбительного для такой примитивной особи? Не богато - это если её заставят сосать чуждой член или будут её сношать в задницу, вот и всё.
Поскольку первый мощный аргумент "сосать" ты уже использовал, с нетерпением ждём последнего, про зад.
Вперёд, Юра, не стесняйся!
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береги свой зад для сороса ...одноклеточный
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Земельная «реформа» - турбо-распродажа чтобы наполнить бюджет

Сегодняшнему правительству наплевать на фермеров. Отмена моратория делается только чтобы продать 7 млн гектар госземли. Почему? Потому что Украина - банкрот. Поэтому у нас и приватизация во время войны и турбо-продажа земли. Нет никаких реформ, есть только пожаротушение. Все за копейки и все в разрез национальных интересов общества и среднего класса, составляющего костяк этой страны. Вместо того чтобы говорить правду, нас всех держат за дураков. Зачем нам такое бестолковое и лживое правительство-манипулятор?
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продавши українську ЗЕМЛЮ вони "планують" отримати трохи більше двух лярдів евро ...українці за рік привозять з европи більше десятка лярдів і це тільки офіційно ...та й навіть ті гроші нам не бачити ...їх просто тупо с3,14здять яка продаж ...це грабіж серед білого дня
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На маленьком острове Маврикий в Индийском океане живёт почти миллион населения. Фермеры там имеют по 1-2 га. Каждый фермер живёт на своём участке. Производят сахарный тростник. Этого достаточно чтобы семья нормально жила , а дети получали образование во Франции.
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Какой референдум? Закон о референдуме отсутствует.
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Корпус! Единственный вопрос: НА КАКИЕ ДЕНЬГИ ВЫ СУЩЕСТВУЕТЕ И ПОЧЕМУ ПРЯЧЕТЕ ЛИЦА КАК ПРЕСТУПНИКИ ?? Ну и где вы и где земля,где тут связь
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ну ...твої преступнікі свої ліца не прячуть ...
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