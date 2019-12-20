 "Увійдуть усі верстви населення", - заступник секретаря РНБО Коваль про нову систему територіальної оборони

Про це в інтерв'ю "АрміяInform" розповів перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль, якого кілька днів тому призначили відповідальним за територіальну оборону, інформує Цензор.НЕТ.
"Територіальна оборона спиратиметься і включатиме в себе юнаків і дівчат віком від 16 років, людей похилого віку. Дуже похилого. Вікових цензів фактично не існуватиме", - сказав Коваль.
За його словами, за основу під час розробки нової системи територіальної оборони взяли досвід Литви.
"Ми тут щільно співпрацюємо з литовськоми територіалами, врахували їхніх стрільців, і загалом досвід територіальної оборони литовців. Це дуже хороший досвід. Тим паче, литовська сторона надала своє бачення перспективи. У поляків теж бригадна конструкція і у Варшаві засновуватимуть дві бригади. Естонія поділилася власною специфікою", - розповів він.
Спочатку планувалося, що в кожній області буде по одній бригаді територіальної оборони, але в ці плани вирішили внести корективи.
"Усе залежатиме, яка це область. У нас різні регіони: є аграрні, а є індустріальні, з великим економічним потенціалом, більшою щільністю населення, кількістю підприємств, небезпечних об'єктів. Тому там, звичайно, слід робити потужну організацію", - пояснив Коваль.
"Гарантую, що ми матимемо потужну територіальну оборону, куди ввійдуть усі верстви населення. Вона повністю забезпечить спокій держави у цьому напрямку, починаючи від маленького населеного пункту - села, закінчуючи промисловим мегаполісом", - додав він.
Поглядим конечно...
Я не знаю хто Коваль, але знаю що таке зє бубочка...
А хоча... Будеш противника втомою брати.
А неповнолітні і пенсіонери, це все, що у нас залишиться з такими темпами еміграції...
Ну що ж... Дивимось.
за це отримуватиме бабосики з панамських офшорів
Коли здається, хреститись треба.
Бо різного роду параноїдальні синдроми породжують небезпечні хвороби, зокрема шизофренію..
Мы создадим фольксштурм!
Один Юзик из Кааотало заменяет бронепоезд.
Бронепоезд на запасном пути в районе Дижона.
Эти выйдут. И снова зайдут.
Що можу сказати- в більшості груп підготовки керівники займаються окозамилюванням. Інструктори не мають достатньої кваліфікації, я вже не кажу про досвід бойових дій. Потрібного обладнання нема! Компаси проблема! Що казати про все інше.
Не вірю! Не вірю що тероборона буде готуватися як слід. Замало дати вистрілити з автомата чи гранатомета- потрібна бойова підготовка в повному обсязі. Інакше все це кошти на вітер.
Вибачте- не втримався.