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Все про:оборона (706) РНБО (612) Коваль (9)

 "Увійдуть усі верстви населення", - заступник секретаря РНБО Коваль про нову систему територіальної оборони

У новій системі територіальної оборони не буде вікових обмежень. До неї увійдуть як юнаки і дівчата віком від 16 років, так і люди похилого віку.

Про це в інтерв'ю "АрміяInform" розповів перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль, якого кілька днів тому призначили відповідальним за територіальну оборону, інформує Цензор.НЕТ.

"Територіальна оборона спиратиметься і включатиме в себе юнаків і дівчат віком від 16 років, людей похилого віку. Дуже похилого. Вікових цензів фактично не існуватиме", - сказав Коваль.

За його словами, за основу під час розробки нової системи територіальної оборони взяли досвід Литви.

"Ми тут щільно співпрацюємо з литовськоми територіалами, врахували їхніх стрільців, і загалом досвід територіальної оборони литовців. Це дуже хороший досвід. Тим паче, литовська сторона надала своє бачення перспективи. У поляків теж бригадна конструкція і у Варшаві засновуватимуть дві бригади. Естонія поділилася власною специфікою", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Першого заступника секретаря РНБО Коваля призначено відповідальним за територіальну оборону України (оновлено)

Спочатку планувалося, що в кожній області буде по одній бригаді територіальної оборони, але в ці плани вирішили внести корективи.

"Усе залежатиме, яка це область. У нас різні регіони: є аграрні, а є індустріальні, з великим економічним потенціалом, більшою щільністю населення, кількістю підприємств, небезпечних об'єктів. Тому там, звичайно, слід робити потужну організацію", - пояснив Коваль.

"Гарантую, що ми матимемо потужну територіальну оборону, куди ввійдуть усі верстви населення. Вона повністю забезпечить спокій держави у цьому напрямку, починаючи від маленького населеного пункту - села, закінчуючи промисловим мегаполісом", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2020 році армія отримає найбільший в історії України оборонний бюджет - 245,8 млрд, - Загороднюк. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166591
 
   
 Топ коментарі
 
В яких військах служила моніка? В оральних?
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Этот чувак запостил фантазийную картинку кацапского происхождения. Но Порох давно не президент. А кишка тонка запостить картинку с евреем-наркоманом и четырежды уклонистом? "Войдут все слои населения", - замсекретаря СНБО Коваль о новой системе территориальной обороны - Цензор.НЕТ 2945
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В яких військах служила моніка? В оральних?
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как и оральный сынок Вальцмана?
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Де вас таких тупорилих набирають?
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Ти краще скажи, на яких смітниках підбирають порохошавок, які тільки вміють грубити і хамити всім співрозмовникам? Це вас так Марина навчила, поки культурний фонд очолювала?
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Воно десь блудило і не знає, що "вальцман" і офшори -не актуальні
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Этот чувак запостил фантазийную картинку кацапского происхождения. Но Порох давно не президент. А кишка тонка запостить картинку с евреем-наркоманом и четырежды уклонистом? "Войдут все слои населения", - замсекретаря СНБО Коваль о новой системе территориальной обороны - Цензор.НЕТ 2945
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Зразу видно що метикуєш в цьому напрямі. Що в людини в голові те на язиці, і зрозуміло в діях. Сьогодні історична подія, кроми зеленої партії і коричнево-соєвої з'явилася, увага, оральна.По всих питаннях, потрібно розуміти, до Паламарчуків...
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95й территориальный квартал, им. Вовы неЛоха...
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Ну, звучит конечно хорошо. Но вот только веры нет, зелебобикам.
Поглядим конечно...
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если автомат дадут на домашнее хранение то я и своих попугайчиков запишу в терроборону . срут как бомбардировщики
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А ты как хотел, за месяц боеспособную армию создать с нуля?
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да не в этом дело. в марте 2014 я встретил в военкомате совковых полковников, ждущих путена. наверное многие до сих пор там. какую тероборону с ними построишь?
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Вот именно.Какая нах оборона.Добровольцы,бойцы 14 г-по тюрьмам сидят. "Увійдуть усі верстви населення", - заступник секретаря РНБО Коваль про нову систему територіальної оборони - Цензор.НЕТ 5566
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Зебубочка свою приватну армію будувати вирішив???
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Правильно делает, давно пора от совковых стандартов отрываться.
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вважаєш??? Як на мене, він може зляпати лише совок, у самому «розвитому» його вигляді - бандитському...
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Коваль как раз толковый генерал. Пока он до гелетея командовал, то мы территории возвращали, а не теряли.
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Армія, як й всі силові структури керувались федерастами, на початку війни, мабуть тому Порох й призначив спочатку того, кому міг хоч довіряти, поки розбереться з призначенням...
Я не знаю хто Коваль, але знаю що таке зє бубочка...
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Не знаете, но беретесь судить. А вы почитайте материалы 2014-го года, с офицерами ВСУ поговорите...
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З якими офіцерами я повинен говорити і для чого??? Я оцінюю дії бубочки, а не цього генерала... Хай він буде здоровий але його дії буду оцінювати якщо він з'явиться на політичному небосхилі...
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при таком подходе нет смысла с вами общаться.
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Лучше бы укрепляли ВСУ, а не рассказывали сказки про оборону страны с помощью подростков и пенсионеров.
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Скільки ЗСУ не укріпляй, а у випадку повномаштабної війни краще мати вже готову тероборону.
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Местных ботов тоже загребут вместе с их боевыми диванами я надеюсь...
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Да, тебя из мордовских болот хэр достанешь "Войдут все слои населения", - замсекретаря СНБО Коваль о новой системе территориальной обороны - Цензор.НЕТ 4297
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Та на фіг ти мені здався?!
А хоча... Будеш противника втомою брати.
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Часом не з представниками такої тероборони аваков планує "контролювати" кордон з мордором?
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Це замість контрактної армії?
А неповнолітні і пенсіонери, це все, що у нас залишиться з такими темпами еміграції...
Ну що ж... Дивимось.
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Ты вообще в курсе что такое территориальная оборона? 😁
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Ще ні... Але, боюсь, що як завжди, чергова дупа, під вершковим соусом...
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воно в курсі, що треба багато срати на Цензорі,
за це отримуватиме бабосики з панамських офшорів
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Коли здається, хреститись треба.
Бо різного роду параноїдальні синдроми породжують небезпечні хвороби, зокрема шизофренію..
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Обнять и плакать!
Мы создадим фольксштурм!
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Нет уж, спасибо. Берите зелебобов. Их 73 процента. ЭТО МИЛЛИОНЫ. На всю войну хватит.
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не було сумнівів, що 25% "патріотів" побіжить до польского кордону, прихопивши зелені доляри, які для них набагато краще національної валюти
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А зелебобики на что рассчитывали? На то, что порохоботы будут опять все разгребать, пока они "устают от войны" за чашкой кофе? Ну уж нет, хватит. Вас много, отдувайтесь сами.
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Та хай щось роблять. Ато у випадку масованої агресії козлорилію з трьох сторін, хрен зна що робити і як себе вести,як допомогти.
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Ото і потрібно зараннє готувати тероборону, щоб кожен мав з чим і знав що.
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дадут по палке и прикажут охранять судейские поместья ...
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Коваль когда то при Литвине в погран службу пришел замполитом главным был.
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Та капець теробороні. Уже півроку ні навчань, ні стрільб...
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Это будет действительно хороший шаг для увеличения обороноспособности страны. Ждал этой инициативы 5 лет назад еще от Турчинова. Посмотрим как организуют, да еще с учетом опыта. Лучше бы на Швейцарию ориентировались. Хотя, лучше начать, а там увидим.
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Так ще весною 2014 розроблялися плани партизанського руху.
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Опять этот Коваль вылез. Где он был, лечился? Каких пенсионеров набирать? Каких от 16 лет? Что ты, кретин, опять из страны посмешище делаешь? Или уже хотят, чтобы и пенсионеры с молодняком отсюда свалили?
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Два солдата из стройбата заменяют эскаватор.
Один Юзик из Кааотало заменяет бронепоезд.
Бронепоезд на запасном пути в районе Дижона.
Эти выйдут. И снова зайдут.
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Юзік буде наземним бомбовозом або тягачем для сосисок...
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Хряк Юэик, будет минировать террирорию. В таких кучай из под такого кнура завязнет любая бронетехника А в паре со Стефанчуков, они за трое суток 200 000 гектаров способны "заминировать" своим г ..м.
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Якраз максимальна кількість землі в одні руки. За час з понеділка по суботу справляться, а в неділю Юзік всім контрамарочки на 95-квартальну гру на роялі організує...
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ваша братия уже показала себя в дебальцево, илловайске, дорополье. кто не помнит доброполья, читайте. выставили в чистом поле целый бат. под один залп града. остались в живых только те кто пошел по нужде в лесопосадку и некоторые командиры. сейчас надо думать не только о мире а еще о том что бы отстояять то что есть. а для этого нужно не тероборона с АК а в каждой обл по 5000 снайперов с канадскими дальнобоями. в военной технике мы против них не соперники
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да забыл. такой обороны не сделают. МВД нас боится.
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После продажи земли останется ввести крепостное право и проблем с набором "рекрутов" вообще не будет.
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Занятия ксати уже идут полным ходом..просто не освещаются..от изучения карт местности,как корректировать огонь..карты 100 и 50 ки по квадратам и гео точкамм..все работает!И что бы збор тер.обороны был не 3 дня на пунктах сбора а в течении нескольких часов..с хранением оружия и первичного стрелкового боекомплекта дома..для этого надо принять Закон как в Израиле или Швейцарии и без участия МВД разрешительной системы..так как в случае агрессии..они первыми и сдадут у кого есть оружие как это было в 2014 году
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Останні три роки займався підготовкою юнаків до служби в ДШВ. Бойова підготовка за стандартами НАТО плюс стрибки з парашутом. Трьорічний курс.
Що можу сказати- в більшості груп підготовки керівники займаються окозамилюванням. Інструктори не мають достатньої кваліфікації, я вже не кажу про досвід бойових дій. Потрібного обладнання нема! Компаси проблема! Що казати про все інше.
Не вірю! Не вірю що тероборона буде готуватися як слід. Замало дати вистрілити з автомата чи гранатомета- потрібна бойова підготовка в повному обсязі. Інакше все це кошти на вітер.
Вибачте- не втримався.
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Ви хоч трохи уявлення маєте про різницю між теробороною і ДШВ? Ви думаєте у них однакові завдання і вимоги? Ви про "війну Тойот" чули? Там теж, прекрасно озброєна регулярна лівійська армія Каддафі з танками, авіацією та ствольною та реактивною артилерією напала на Чад, який мав тільки 10К партизанів. Французи тоді взяли на себе небо, а чадським бійцям дали 200 пікапів Тойота озброєних озброєних кулиметами та 200 Тойот озброєних ПТРК Мілан. Чад втратив 1000 бійців, Лівія 7500.
"Увійдуть усі верстви населення", - заступник секретаря РНБО Коваль про нову систему територіальної оборони - Цензор.НЕТ 3212
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Всех, от роддома до дурдома - в терроборону!
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затея неплохая но профи армия в достаточном количестве намного эффективнее и надежнее
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Гарно бути молодим, здоровим і богатим. "профи армия в достаточном количестве", є у тих, хто має гроші на її утримання. Ізраїль наприклад таких грошей не має.
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Короче пенсионерам выдадут оружие,с помощью которого они смогут увеличить свои пенсии.
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"В человеке всё должно быть прекрщасно: погоны, кокарда, исподнее. Иначе это не человек, а млекопитающее"©
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Подозрительные планы. Они что решили продолжать наживаться на войне? Заканчивать не собираются? Нас к чему-то готовят?
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Такі да, а ви хіба не чули виступ ***** про "исконно руSSкие земли"?
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