 Обшуки в Одесі проводяться НАБУ для вилучення документів в одному з управлінь облради, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Укрінформу джерело в облраді.

"Детективи провели слідчі дії в Управлінні майнових відносин облради, здійснивши виїмку документів, датованих 2015 роком, що стосується періоду керівництва радою Михайлом Шмушковичем", - сказав співрозмовник агентства.

Водночас детективи НАБУ провели обшуки у приміщенні "ДумскаяTV", про що повідомляли чимало ЗМІ. Журналісти цього телеканалу стверджують, що співробітники НАБУ "не пред'явили своїх посвідчень і документів", на підставі яких здійснювали слідчі дії.

У пресслужбі НАБУ мотивували обшуки і блокування роботи журналістів телеканалу тим, що метою проведення слідчої дії у приміщенні, яке наразі використовує ТРК "Думская", є пошук документів щодо передачі права власності на нежитлові приміщення за адресою Лідерсівський бульвар, 13. Ці документи, як вважає слідство, можуть бути за адресою Канатна, 10 через те, що зазначене ЗМІ та ТОВ "Крок вперед" мали одних і тих самих бенефіціарних власників.

Редакція каналу оприлюднила з цього приводу такий коментар.

"Єдиним бенефіціаром телеканалу "ДумскаяTV" є Михайло Шмушкович, який, по-перше, ніколи не був засновником ТОВ "Крок вперед", а по-друге, з 2015 року не обіймає жодних посад в органах влади та місцевого самоврядування. Не є Шмушкович і депутатом", - йдеться в коментарі.

"Що стосується документів про передачу права власності, то їх, звичайно ж, слід шукати не на телеканалі, а там, де вони мають бути - в управлінні майнових відносин облради, у нотаріуса, який завіряє договір, і в держреєстраторів", - акцентували у "ДумскаяTV".

"Цілком очевидно, що й саме провадження, і сьогоднішні слідчі дії є політично мотивованими і пов'язаними в тому числі з позицією, яку займає наш холдинг щодо того, що відбувається в країні", - резюмували в редакції "ДумскаяTV".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідчі дії не пов'язані з діяльністю ЗМІ та журналістів, - НАБУ про обшуки в будівлі телеканалу "Думська"