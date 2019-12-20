Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку МВС у фейсбуці.
Так, учасники громадської організації "Автоєвросила" влаштували акцію під стінами Уряду з проханням розглянути два законопроекти – Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення умов ввезення на митну територію України транспортних засобів та приведення умов оподаткування до загального режиму акцизних зборів Європейського Союзу № 2342 та Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового зупинення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України №2345.
Кабінет міністрів пообіцяв розглянути ці два законопроекти відразу на першому засіданні у новому році – 14 січня. А після засідання Уряду це питання протягом місяця врегулюється у Верховній раді.
Зазначається, що до прийняття нових законів, поліція накладати штрафи на власників євроблях не буде.
p.s. что не вскукарек от бляхеров - так слив в унитаз. Все доводы рушатся о суровую реальность ,что еще раз доказывает, что 90% комментаторов не разбираются в вопросе и ездят еще на велосипедах.
Порох, який нас вів у Європу, протупив з "бляхами". Не треба було чудити з драконівськими штрафами. Треба було говорити з людьми, а не з партхозактивом. Про "шостого" помовчимо. Случай безнадійний.
Первый кидок по импорту машин устроил потужный экономизд пенбзденык. оно блеяло о том что нужно развивать бизнес васцадзэ. потом продолжил эту мыролюбную традицию сучма, когда ввел повышенные отчисления в пенс фонд и в карман мусорам. время гниломордого прошло без увеличения накруток, тогда даже гаишную мусарню разогнали. А вот шапкокрад через николку азаруева ( чудотворца ) продолжил повышение растоможки. И отказывался вводить пониженный коэфициент на оформление.
Ну и конечно наиболее жадными оказались кулявлобный бакайцынюк и вальцманат. те довели этот вопрос до абсурда и вессмысленности.
Все повышали, кто ж бляхеров пустил?