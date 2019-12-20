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Все про:МВС (1226) розмитнення (112) євробляхи (158)

 Кабмін і "Автоєвросила" досягли компромісу у питаннях розмитнення євроблях, - МВС

Сьогодні відбулася нарада за участі прем’єр-міністра Олексія Гончарука, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, міністра інфраструктури Владислава Криклія, голови громадської організації "Автоєвросила" Олега Ярошевича та представників Національної поліції України, на якому розглядалося питання розмитнення автомобілів на єврономерах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку МВС у фейсбуці.

Так, учасники громадської організації "Автоєвросила" влаштували акцію під стінами Уряду з проханням розглянути два законопроекти – Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення умов ввезення на митну територію України транспортних засобів та приведення умов оподаткування до загального режиму акцизних зборів Європейського Союзу № 2342 та Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового зупинення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України №2345.

Кабінет міністрів пообіцяв розглянути ці два законопроекти відразу на першому засіданні у новому році – 14 січня. А після засідання Уряду це питання протягом місяця врегулюється у Верховній раді.

Зазначається, що до прийняття нових законів, поліція накладати штрафи на власників євроблях не буде.

Кабмін і Автоєвросила досягли компромісу у питаннях розмитнення євроблях, - МВС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166589
 
 
 Топ коментарі
 
Тогда чего европейское авто 2010 го года в Польше стоит в разы дешевле, чем в Украине? Украина такая богатая страна, что население может себе это позволить?
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Та я в курсі, що всі соєві ідіоти - це алехарги з авто не старішими за 2018 рік.
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Аферисты от контрабанды авто договорились с аферистами из Офиса президента.😁🤣😊
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ну так какого буя ты мне пишешь елси я тебе не сдался? Ты уж определись, павлик, пора.

p.s. что не вскукарек от бляхеров - так слив в унитаз. Все доводы рушатся о суровую реальность ,что еще раз доказывает, что 90% комментаторов не разбираются в вопросе и ездят еще на велосипедах.
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да бот это петькин , не может здравомыслящий человек такую фигню нести )
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Андрей,а из США не катят как евробляхи пр растаможки,я не в курсе,мне просто интересно?
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Бляхери добились чергового "останнього" відтермінування на невизначений час. Немає ніякої гарантії, що прийнятний для них закон буде ухвалений у лютому. Аваков заробив бали, які йому украй потрібні після "непоняток" зі справою Шеремета. Гончарук, що доклав рук до провалу в бюджеті, теж заробив своїх півбала.
Порох, який нас вів у Європу, протупив з "бляхами". Не треба було чудити з драконівськими штрафами. Треба було говорити з людьми, а не з партхозактивом. Про "шостого" помовчимо. Случай безнадійний.
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Знатно подгорают пуканы у тех, кто повелся на развод Южаниной и "растаможил".
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та порядок конечно надо наводить. Но не стоит думать что разрешат 20-30летние машины завозить за копейки. Думаю самое правильное ограничить возраст 12-15лет, полный техосмотр и сделать среднюю цену таможни для машин с кубатурой 1,3 - 2л около 1 - 1.5кэвро. И не надо ничего больше изобретать.
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В Грузии давно все уже придумали. Все авто на местных номерах там. Чем мы хуже ?
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А кто изначально всю эту говнянку с евробляхахами заварил законодательно?
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точнее сказать кто на этом зарабатывал миллионы каждый месяц при завозе и перезавозе бляхи. Ответ -тот кто контролировал таможни
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Вся история в трех строчках:
Первый кидок по импорту машин устроил потужный экономизд пенбзденык. оно блеяло о том что нужно развивать бизнес васцадзэ. потом продолжил эту мыролюбную традицию сучма, когда ввел повышенные отчисления в пенс фонд и в карман мусорам. время гниломордого прошло без увеличения накруток, тогда даже гаишную мусарню разогнали. А вот шапкокрад через николку азаруева ( чудотворца ) продолжил повышение растоможки. И отказывался вводить пониженный коэфициент на оформление.
Ну и конечно наиболее жадными оказались кулявлобный бакайцынюк и вальцманат. те довели этот вопрос до абсурда и вессмысленности.
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А перевести на человеческий?
Все повышали, кто ж бляхеров пустил?
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**** как же вы достали с этими евробляхами. европа избавляется от этого шрота, а украина принимает....
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Ты, тупой ушлепок, от чего европа избавляется?
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"Кабмин и "Автоеврорукожопы" достигли компромисса" - анархия форева...
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