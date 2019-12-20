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Все про:гральний бізнес (106) Нацполіція (8689)

 Поліцейські відпрацювали понад 500 гральних закладів по всій Україні

Мобільні групи, до складу яких входять працівники територіальних управлінь стратегічних розслідувань, оперативних і слідчих підрозділів, продовжують відпрацювання по всій території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Станом на 15:00 працівники поліції вже відпрацювали понад 500 закладів у всіх регіонах України.

Мобільні групи продовжують роботу.

"Звертаємося до громадян з проханням у разі виявлення функціонування таких закладів повідомляти інформацію на спецлінію "102", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що поліція за ніч припинила діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій країні.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Після цього уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Глава МВС Арсен Аваков дав доручення співробітникам Нацполіції на 16:00 20 грудня закрити всі гральні заклади країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не хочете платити в бюджет - негайно закриваємо всі ігрові зали. Думай ... те, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166587
 
 
 Топ коментарі
 
какой маленький город)). у меня столько на ближайшем перекрёстке.
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идиоты вам же про платили за крышу и за январь Полицейские отработали более 500 игорных заведений по всей Украине - Цензор.НЕТ 8670
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как то избирательно отработали, возле моего дома стоит прелесть и ждёт клиентов
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какой маленький город)). у меня столько на ближайшем перекрёстке.
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как у видел рядом с бигмордой летом потянуло на асоциацию,вибач
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аваков щимит конкурентов под шумок - расширятся будет
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идиоты вам же про платили за крышу и за январь Полицейские отработали более 500 игорных заведений по всей Украине - Цензор.НЕТ 8670
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Через полтора часа буду идти домой и спецом пройду мимо космолота, мне аж интересно йок он или как?
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Вы не учли главного перед походом. 500 точек по всей Украине ? Просто Арсен Борисович решил закрыть нерентабельные точки под видом борьбы с игральным бизнесом Полицейские отработали более 500 игорных заведений по всей Украине - Цензор.НЕТ 4959. А то уже явный перебор
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Баааа! А, что, точнее КТО, мегал 5 в сутки отрабатывать в течении 5 дет? Давно ни олного бы не осталось. Но видимо кто то был заинтересован в их работе. Хитрый такой. Как новорят в городе Ереване, _ самый хитрый из армян это Арсенчик АвакЯн.
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Где новость про катастрофу с бюджетом? что вы отвлекаете народ второстепенными новостями? Народ не получит пенсии, и не будет понимать что произошло!
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Давай новость про катастрофу с бюджетом в студию! . Чаз зебуинов в очередной раз размажем Полицейские отработали более 500 игорных заведений по всей Украине - Цензор.НЕТ 8477
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Правильно, нечего жалеть эту зелёную сволочь!Отполировать им мослы за всё что сделали со страной!!!)))
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а сколько нала нагребли!!! Побольше бриллиантовых прокуроров!
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Ржунимагу. У моего Побратима до сих пор среди статей есть разбой и бандитизм за разгром точки с нелегальным казино. Только у мусоров это проходит как лотерея, которая платит налоги
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Закрыли или прикрыли??? Пока все заведения стоят и сверкают.
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Тёмный Рыцарь, [20.12.19 11:39]
@writetodarkk
Привет. В Белой Церкви нормально работают игровые залы, как будто ничего не произошло. Здесь давно уже все поделено между полицией, прокуратурой и СБУ.
Прокуратура Белой Церкви сейчас занята дизельными заправками. У полиции хочет отжать этот кусок пирога.
Недавно провели обыск, изьяли цистерны с топливом, бодро 12 декабря отрапортовали https://kobl.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=262631&fp=20 и вуаля - не прошло и недели как заправка стоит на том же месте со старыми цистернами.
Вот так в Белой Церкви прокуратура борется с преступностью.
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а чего так "много"? космолоты есть наверное в каждом населенном пункте крупнее 50 дворов
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как то избирательно отработали, возле моего дома стоит прелесть и ждёт клиентов
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децентрализация говорят настоящая! Полицейские отработали более 500 игорных заведений по всей Украине - Цензор.НЕТ 7728
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Так позвони ж в полицию - или боишься? Потом и напишешь, что полиция не приехала
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думаешь они не знают? патрулируют постоянно тут. Сам прекрасно знаешь что виноватый будет потом заявитель, прийдут мардовороты с этого казино и скажут что это вы на нас заявили? )) нет спасибо.
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Рюкзаков наводит порядок в своем хозяйстве. Это называется-оптимизация производства. Ну и щеки заодно раздуть.
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Политика Страны, [20.12.19 14:22]
Журналисты «Страны» Галина Студенникова, Людмила Ксенз и Кирилл Малышев понятно и подробно объяснили с чем связана внезапно охватившее правительство тяга к борьбе с нелегальным игорным бизнесом.
Если коротко, причин две.
Первая - в «Слуге народа считают», что вчера законопроект о легализации игорки провалился, потому что операторы нелегального рынка подкупили часть «слуг». Таким образом, власти решили отомстить нелегалам - мол, раз вы так по подлому действуете, то мы в ответ вас вообще всех зачистим (ну это, конечно, ещё бабушка надвое сказала - кто там кого зачистит и по какой таксе).
Вторая - закон о легализации азартных игр все-таки хотят провести через Раду.
В этом заинтересованы крупные игроки, которые готовы активно и легально работать в Украине. Но перед этим они хотели зачистить рынок от мелких нелегалов. К чему, собственно, они власти и побуждают.
Подробнее здесь:
https://strana.ua/articles/240441-chto-proiskhodit-s-ihornym-biznesom-v-ukraine-.html
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Отработайте Пр Маяковского, Перова Оболонский и сразу будет еще 500
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... срубили бабла и попросили пару дней не работать ...
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Менти як кришували, так й будуть це робити... Змінять вивіски...
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Що їм заважало займатися ними раніше? Показуха
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Как интересно выходит, знали где находятся все эти казино. А как же криминальная ответственность за бездеятельность и покрывание этих казино?
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а при ***** вони себе нормально чухали, не жужали )))
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Днепр,Слобожанский,1-4штуки и незаконная пристройка, Слобожанский,2-2штуки, Слобожанский,4-1 штука, Слобожанский12-1 штука, идалее везде,по пр Слобожанский по1,2, 3 в каждом доме!! и все прям законные?? никого не тронули!!
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А в одессе на Королева на против офиса нацполиции два заведения так и работают?
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отработали более 500 игорных заведений, и в нескольких даже сорвали джекпот, неосторожными движениями, по привычке.
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отработали.....сбили бабки на корпоративы и ушли....
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500 "відпрацювали".. з них більшість непрацюючі або закриті... ))
припустимо ,250 ..

залишилось 29750...))))

Тёмный Рыцарь, [20.12.19 11:39]
@writetodarkk
В Черновцах всё работает. Крышующий игровые залы Степенюк ходит довольный.
Тёмный Рыцарь, [20.12.19 11:40]
@writetodarkk
Доброго ранку, спеціально пішов по Рівному прогулявся, все відкрито, нам тіпа Аваков не указ))))
Тёмный Рыцарь, [20.12.19 11:41]
@writetodarkk
Кривой рог.
Сегодня всю ночь в городе играли в «Том и Джерри». Полиция мужественно закрывала и так закрытые залы игровых автоматов.
Среди владельцев «игорки» инфа про предстоящие обыски прошла ещё с вечера. А полицеские выдвинулись на «реализацию» глубокой ночью. Чтобы показать хоть какой-то результат, пришлось взламывать двери закрытых заведений, имитировать там казино и кабаре
Под раздачу попали и государственные лотереи. Это те, которые с вывеской «Косм. лот». Их под себе с приходом к власти перекрышевала Зе-команда. Отсюда и новые вывески.о Ради статистки пришлось «закрывать» и их.
Особенно грустно полиции, ведь этот месяц уже был оплачен. Интересно, вернут менты деньги или закрысят?

@writetodarkk
Кременчуг (240 тысяч) и вся округа - Космолоты работают. Говорят, что ментов. Хз.
Добрый день! Чернигов, всё работает. Сегодня ночью выиграл 3к)
Одесса, Люстдорфская дорогоа - Космолот и ЛОТО работают
Полтава - остановка "Зыгина" три зала открыто ...
Но работать станет "дороже"

Вітаннячко!
Прилуки, Чернігівська область
45000+ населення. Жоден заклад не зачинено. Все кришує місцева бандота з дев'яностих відома в Україні як ОЗГ "Європа'
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Ось тільки незрозуміло,навіщо просити громадян повідомляти про те,що ти кришуєш з початку його створення?..
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Украина - банкрот. И чтобы получить хоть что-то в бюджет она готова легализовать любые преступления и грязные деньги, будь-то игровые автоматы или добыча янтаря.

Нам не надо легализовать игровые автоматы на каждом углу. Нам нужно парочку своих Лас Вегасов и Атланик Сити. Где-нибудь в Броварах (возле Киева), в каком-нибудь Ильичевске (возле Одессы) и в каком-нибудь Трускавце. И все. Все остальное закрыть. В городах должна быть только национальная лотерея с джек-потами в сотни миллионов гривен, как в Европе или Америке, где за счет лотерей строятся спортивные и культурные объекты.

Нам не нужна легализация янтаря и уничтожение природы и красоты Украины. Требуем сделать национальный заповедник в местах добычи и развития туризма и правильного лесопользования, вместо лунных ландшафтов и деградации флоры и фауны, которая аукнется нам и нашим детям сторицей.
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а кто буккмекерские конторы отработает ? вон реклама даже по 1+1 есть а по закону от 2009 года конторы такие запрещены .... может на Украину в ЕСПЧ подать иск что она дрочит а не занимается делом ?
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