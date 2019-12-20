 Поліцейські відпрацювали понад 500 гральних закладів по всій Україні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Станом на 15:00 працівники поліції вже відпрацювали понад 500 закладів у всіх регіонах України.
Мобільні групи продовжують роботу.
"Звертаємося до громадян з проханням у разі виявлення функціонування таких закладів повідомляти інформацію на спецлінію "102", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що поліція за ніч припинила діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій країні.
Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".
Після цього уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.
Глава МВС Арсен Аваков дав доручення співробітникам Нацполіції на 16:00 20 грудня закрити всі гральні заклади країни.
@writetodarkk
Привет. В Белой Церкви нормально работают игровые залы, как будто ничего не произошло. Здесь давно уже все поделено между полицией, прокуратурой и СБУ.
Прокуратура Белой Церкви сейчас занята дизельными заправками. У полиции хочет отжать этот кусок пирога.
Недавно провели обыск, изьяли цистерны с топливом, бодро 12 декабря отрапортовали https://kobl.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=262631&fp=20 и вуаля - не прошло и недели как заправка стоит на том же месте со старыми цистернами.
Вот так в Белой Церкви прокуратура борется с преступностью.
Журналисты «Страны» Галина Студенникова, Людмила Ксенз и Кирилл Малышев понятно и подробно объяснили с чем связана внезапно охватившее правительство тяга к борьбе с нелегальным игорным бизнесом.
Если коротко, причин две.
Первая - в «Слуге народа считают», что вчера законопроект о легализации игорки провалился, потому что операторы нелегального рынка подкупили часть «слуг». Таким образом, власти решили отомстить нелегалам - мол, раз вы так по подлому действуете, то мы в ответ вас вообще всех зачистим (ну это, конечно, ещё бабушка надвое сказала - кто там кого зачистит и по какой таксе).
Вторая - закон о легализации азартных игр все-таки хотят провести через Раду.
В этом заинтересованы крупные игроки, которые готовы активно и легально работать в Украине. Но перед этим они хотели зачистить рынок от мелких нелегалов. К чему, собственно, они власти и побуждают.
Подробнее здесь:
https://strana.ua/articles/240441-chto-proiskhodit-s-ihornym-biznesom-v-ukraine-.html
припустимо ,250 ..
залишилось 29750...))))
Тёмный Рыцарь, [20.12.19 11:39]
@writetodarkk
В Черновцах всё работает. Крышующий игровые залы Степенюк ходит довольный.
Тёмный Рыцарь, [20.12.19 11:40]
@writetodarkk
Доброго ранку, спеціально пішов по Рівному прогулявся, все відкрито, нам тіпа Аваков не указ))))
Тёмный Рыцарь, [20.12.19 11:41]
@writetodarkk
Кривой рог.
Сегодня всю ночь в городе играли в «Том и Джерри». Полиция мужественно закрывала и так закрытые залы игровых автоматов.
Среди владельцев «игорки» инфа про предстоящие обыски прошла ещё с вечера. А полицеские выдвинулись на «реализацию» глубокой ночью. Чтобы показать хоть какой-то результат, пришлось взламывать двери закрытых заведений, имитировать там казино и кабаре
Под раздачу попали и государственные лотереи. Это те, которые с вывеской «Косм. лот». Их под себе с приходом к власти перекрышевала Зе-команда. Отсюда и новые вывески.о Ради статистки пришлось «закрывать» и их.
Особенно грустно полиции, ведь этот месяц уже был оплачен. Интересно, вернут менты деньги или закрысят?
@writetodarkk
Кременчуг (240 тысяч) и вся округа - Космолоты работают. Говорят, что ментов. Хз.
Добрый день! Чернигов, всё работает. Сегодня ночью выиграл 3к)
Одесса, Люстдорфская дорогоа - Космолот и ЛОТО работают
Полтава - остановка "Зыгина" три зала открыто ...
Но работать станет "дороже"
Вітаннячко!
Прилуки, Чернігівська область
45000+ населення. Жоден заклад не зачинено. Все кришує місцева бандота з дев'яностих відома в Україні як ОЗГ "Європа'
Нам не надо легализовать игровые автоматы на каждом углу. Нам нужно парочку своих Лас Вегасов и Атланик Сити. Где-нибудь в Броварах (возле Киева), в каком-нибудь Ильичевске (возле Одессы) и в каком-нибудь Трускавце. И все. Все остальное закрыть. В городах должна быть только национальная лотерея с джек-потами в сотни миллионов гривен, как в Европе или Америке, где за счет лотерей строятся спортивные и культурные объекты.
Нам не нужна легализация янтаря и уничтожение природы и красоты Украины. Требуем сделать национальный заповедник в местах добычи и развития туризма и правильного лесопользования, вместо лунных ландшафтов и деградации флоры и фауны, которая аукнется нам и нашим детям сторицей.