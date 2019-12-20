 Поліцейські відпрацювали понад 500 гральних закладів по всій Україні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Станом на 15:00 працівники поліції вже відпрацювали понад 500 закладів у всіх регіонах України.

Мобільні групи продовжують роботу.

"Звертаємося до громадян з проханням у разі виявлення функціонування таких закладів повідомляти інформацію на спецлінію "102", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що поліція за ніч припинила діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій країні.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Після цього уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Глава МВС Арсен Аваков дав доручення співробітникам Нацполіції на 16:00 20 грудня закрити всі гральні заклади країни.

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