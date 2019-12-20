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 Економіка, Суспільство
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Все про:банки (328) кредит (227)

 Ставки за кредитами в Україні знижуватимуться, - банківський експерт Хелемський

Одним із трендів банківського ринку України в 2020 році стане зниження вартості кредитів для всіх суб'єктів економіки. Таким прогнозом в інтерв'ю "Радіо Новий Час" поділився директор департаменту структурованого торговельного фінансування "Укргазбанку" Геннадій Хелемський.

"У 2020 році споживачам банківських послуг - як ритейлу, так і корпоративним клієнтам - слід очікувати зниження вартості кредитних ресурсів. Національний банк України продовжить політику зниження облікової ставки. В принципі, це загальносвітовий тренд - центробанки різних країн світу активно знижують базові ставки", - заявив Хелемський.

Хелемський нагадав, що облікова ставка є похідною від ризику. На думку Хелемського, ризики для України мінімізуються, свідченням чого є зниження відсоткових ставок за облігаціями зовнішньої і внутрішньої державної позики України. Тому пом'якшення монетарної політики Національного банку України та зниження облікової ставки є закономірним процесом.

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Зазначимо, що 12 грудня правління Національного банку України прийняло рішення знизити облікову ставку до 13,5% річних. Це п'яте зниження облікової ставки за рік - ще на початку 2019 року цей показник становив 18%. НБУ декларує мету знизити облікову ставку до 8% в 2021 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166586
 
   
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...Це прийшли ліквідатори: Степан Хмара попереджає про страшну загрозу для УкраїниАнтиукраїнській владі не дадуть з допомогою ринку землі остаточно вирішити ліквідацію України.
Про це в коментарі інтернет-виданню Новини України - From-UA заявив український політичний діяч Степан Хмара.
На думку нашого співрозмовника,якщо брати суспільство і владу, то суспільство все-таки якось може схаменутися в критичні моменти, щоб застерегти владу від дуже поганого.
«Але, на жаль, суспільство теж треба розділити, на активну його частину і ту більшість, до речі, яка породжує діючу сьогодні владу», - додає Степан Хмара.
«Успіхів я не бачу. Єдиний успіх, що до кінця цього року не дадуть антиукраїнській владі остаточно вирішити ліквідацію України через дозвіл продати українську землю. Але ця боротьба має бути і на наступний рік», - підкреслює політичний діяч.
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А поганого, зі слів нашого співрозмовника, - в Україні сформована вища влада, парламент, керівництво ліквідаторів української держави.
«Суспільству треба пам'ятати, ніяких ілюзій - це прийшли ліквідатори. Тому про які позитиви можна говорити? У нас катастрофічна загроза витає над Україною - втрата взагалі суверенітету. Чим тут можна тішитись? Нема чим тішитись», - резюмував Степан Хмара.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/347682-tse_prijshli_likvidatori_stepan_hmara_poperedhaje_pro_strashnu_zagrozu_dlja_ukrajini
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А якщо він не правий ми почуємо його такий же емоційний виступ з каяттям та вибаченням? Вважаю, що навряд чи.
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Висновки то правильні тільки дані з яких вони зроблені трохи не всі)
Не враховані - ігорь валєріч, ОГВЗ під 17%, падіння промвиробництва...
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для порохоботов нужно зделать спец банк ПОРОХОБОТСКИЙ.Там они смогут купить доллары по 28грн ну и взять кредиты времен мародера.
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Ты погодь то, не ровен час и сам на коленях приползеш к порохоботам по "доллар по 28".
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кацап а тебя каким ветром сюда задуло или на коленях приполз?
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