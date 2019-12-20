 Ставки за кредитами в Україні знижуватимуться, - банківський експерт Хелемський

"У 2020 році споживачам банківських послуг - як ритейлу, так і корпоративним клієнтам - слід очікувати зниження вартості кредитних ресурсів. Національний банк України продовжить політику зниження облікової ставки. В принципі, це загальносвітовий тренд - центробанки різних країн світу активно знижують базові ставки", - заявив Хелемський.
Хелемський нагадав, що облікова ставка є похідною від ризику. На думку Хелемського, ризики для України мінімізуються, свідченням чого є зниження відсоткових ставок за облігаціями зовнішньої і внутрішньої державної позики України. Тому пом'якшення монетарної політики Національного банку України та зниження облікової ставки є закономірним процесом.
Зазначимо, що 12 грудня правління Національного банку України прийняло рішення знизити облікову ставку до 13,5% річних. Це п'яте зниження облікової ставки за рік - ще на початку 2019 року цей показник становив 18%. НБУ декларує мету знизити облікову ставку до 8% в 2021 році.
Про це в коментарі інтернет-виданню Новини України - From-UA заявив український політичний діяч Степан Хмара.
На думку нашого співрозмовника,якщо брати суспільство і владу, то суспільство все-таки якось може схаменутися в критичні моменти, щоб застерегти владу від дуже поганого.
«Але, на жаль, суспільство теж треба розділити, на активну його частину і ту більшість, до речі, яка породжує діючу сьогодні владу», - додає Степан Хмара.
«Успіхів я не бачу. Єдиний успіх, що до кінця цього року не дадуть антиукраїнській владі остаточно вирішити ліквідацію України через дозвіл продати українську землю. Але ця боротьба має бути і на наступний рік», - підкреслює політичний діяч.
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А поганого, зі слів нашого співрозмовника, - в Україні сформована вища влада, парламент, керівництво ліквідаторів української держави.
«Суспільству треба пам'ятати, ніяких ілюзій - це прийшли ліквідатори. Тому про які позитиви можна говорити? У нас катастрофічна загроза витає над Україною - втрата взагалі суверенітету. Чим тут можна тішитись? Нема чим тішитись», - резюмував Степан Хмара.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/347682-tse_prijshli_likvidatori_stepan_hmara_poperedhaje_pro_strashnu_zagrozu_dlja_ukrajini
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