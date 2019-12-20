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Все про:казино (39) відмивання грошей (72) РНБО (612)

 Онлайн-казино відмивали кошти через рахунки Російської Федерації, - Данілов

Упродовж жовтня - грудня 2019 року Апарат РНБО України організував комплексну роботу із забезпечення кібербезпеки держави в сфері грального бізнесу.

У результаті, СБУ і поліція виявили діяльність 14 постачальників послуг інтернету й компаній, що займається наданням послуг розміщення обладнання, даних і web-сайтів, які сприяли незаконній діяльності з організації та проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

Зазначені дії дозволили призупинити доступ українських інтернет-користувачів до функціонування 154 сайтів, через які надавались послуги азартних ігор в онлайн-казино.

Слід зазначити, що протиправна діяльність вказаних сайтів була зумовлена з використанням банківських рахунків Російської Федерації за допомогою яких забезпечувалося відмивання грошових коштів отриманих від азартних ігор. Тому дії даних суб’єктів, зокрема, підпадають під статті - фінансування тероризму, відмивання коштів і ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угруповання організувало підпільне казино в Києві, їх "кришували" правоохоронці, - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166582
 
   
 Топ коментарі
 
Ай яй яй!!!! Какое открытие! Нобелевскую ему, срочно! ДА, ЧТО ТАМ, ЭТО ЖЕ ЧУДО ГОСПОДНЕ! ПРОЗРЕНИЕ "СЛЕПЦА"! Аллилуя!!!! И главное, ни дон Арсен Хар ковский ни его верный Антон Пасна Жировановскмй тут не приделах
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удивил Вы же западные платежные системы сюда не пускаете а потом удивляетесь приведите все в соотвтствие закона и налоговой ситсемы
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Ну, теперь они ещё национальными предателями оказались. Или как их ещё можно называть?
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и тут поперло!!! Онлайн-казино відмивали кошти через рахунки Російської Федерації, - Данілов - Цензор.НЕТ 7793 Все молчали, стоило не принять закон и камбин распорядился провести рейд по закрытию, как все решили покупаться в лучах славы, и президент, и председательСНБО и Аваков. Кто дальше?

а реально замыливают этой темой глаза от похоже зрадном договорняке о прямых поставках газа...
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Посмотрим. Пока они даже не сказали что переговоры закончились.
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Ну, некоторые из, как вы назвали, "их" не только бабло мыли через рашку, но и продюссировали героические фильмы независимого бамбаса. И чтоб быть предателями нации, нужно как минимум к ней принадлежать.
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Мне часто на почту приходит приглашение поиграть с ссылками на адреса ".ru".
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И не говорите,уже и на порносайт не зайти нормально по дро чить,сразу предлагают тебе рулетку крутонуть!
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Ай яй яй!!!! Какое открытие! Нобелевскую ему, срочно! ДА, ЧТО ТАМ, ЭТО ЖЕ ЧУДО ГОСПОДНЕ! ПРОЗРЕНИЕ "СЛЕПЦА"! Аллилуя!!!! И главное, ни дон Арсен Хар ковский ни его верный Антон Пасна Жировановскмй тут не приделах
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Спасибо, уважаемий,

Тоже , охренел и ******** от удивления
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Ага! А щоб це дізнатися, треба було провалити закон про легалізацію ігрового бізнесу. А якщо б закон прийняли? То працюйте, казино! Маю підозру, що на гроші цих казино в РФії закуповуваоасч збро, для колабораціоністів.
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удивил Вы же западные платежные системы сюда не пускаете а потом удивляетесь приведите все в соотвтствие закона и налоговой ситсемы
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Gheorghe Bandu 🇪🇺‏ @BoSS_Modpe 18 часов назад

"Новиє ліца" Зе-команди на радощах наліпили і продали під шалені відсотки стільки облігацій ОВДП, що обвалили економічно доцільний курс валюти в країні.
Ок. Віддавати доведеться під ці самі шалені відсотки, і по неминуче новому курсу валюти.
Але головне - не їм.
А вам.
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prokodil‏ @prokokodilius 18 дек.

Пока дырку латают стандартной схемой "молодых рехформаторов Арбузов и Ко", помните ещё таких? )))
Пока ещё жирка хватит перекидывать обязательства прошлого года на следующий, но если сейчас разрыв 2 недели, то в следующем может быть и две недели и 2 месяца.
Технократы е-моё пришли... з дипломами недержавного зразка.
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своїм лошарам Петінг обіцяв курс 10...чи ти вже забуло?
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"Національна лотерея" відмивала гроші за допомогою сайтів Московії...
Слава Україні!
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tZE inform

@tZEinform

·1 мин
Кирюша Тимошенко - главный бенефициар легализации игрового бизнеса мечется между жестко прессуемыми аваковским МВД "игрулями" и ОПУ пытаясь как то разрулить конфликт. Но вошедший во вкус Зеленский, окруженный коробками Нацгвардии, требует капитуляции и дани
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Не удивительно, в рашке при всех минусах проще вести бизнес, они нас сильно опережают в рейтинге простоты ведения бизнеса. Как, бляха, мы можем себе позволить быть хуже?!!!
Пусть это гнилая вещь, но это рашкинцы и страны СНГ должны у нас регистрировать офшоры изза простоты, прозрачности и незарегулированности, возможности вести компанию полностью онлайн, а не наоборот. Позорище. Пример плохой, но мы не можем в целом себе позволить быть хуже по условиям для бизнеса, а мы хуже, причем сильно - 30 позиций рейтинга применрно.
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Зелоха і бенюаметку на нари з конфіскацією, довічно.
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Забыли добавить к заголовку:
... и никто про это не знал.
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петюня офшорний і тут відзначився...п"ять років схеми вибудовував, мерзота!
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Тимошенко - главный бенефициар легализации игрового бизнеса мечется между жестко прессуемыми аваковским МВД "игрулями" и ОПУ пытаясь как то разрулить конфликт. Но вошедший во вкус Зеленский, окруженный коробками Нацгвардии, требует капитуляции и дани Все это активно поддерживает Аваков, который уже видит огромные перспективы перехвата контроля за эти бизнесом. Весьма обеспокоен Баканов, знающий что может эта "игробратва". Пока сигналы из ее среды говорят что они не собираются просто так отходить.(с)
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Зеленский и Гончарук - КРАСАВЫ .
Респект и уважуха .
Онлайн-казино відмивали кошти через рахунки Російської Федерації, - Данілов - Цензор.НЕТ 6157
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Вот так бы не работающие заводы отобрали бы у новинского
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